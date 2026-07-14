निसान टेक्टॉन एसेंटा वेरिएंट : क्या यह मिड-वेरिएंट आपके बजट में फिट बैठता है?

निसान टेक्टॉन भारत में 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। यह रेनो डस्टर का रिबैज्ड वर्जन है, जिसमें डस्टर वाले पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसकी एक्सटीरियर डिजाइन और केबिन स्टाइलिंग इससे बिलकुल अलग है। यह छह वेरिएंट : विसिआ, विसिआ प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेकना और टेकना प्लस में उपलब्ध है। निसान टेक्टॉन के मिड-वेरिएंट एसेंटा में क्या कुछ मिलता है खास जानेंगे इसके बारे में आगे :-

टेक्टॉन के कुल छह वेरिएंट्स में से एसेंटा वेरिएंट को ठीक बीच में पोजिशन किया गया है। यह एंट्री-लेवल वेरिएंट के मुकाबले एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है, जिसमें कुछ जरूरी स्टाइलिंग और कंफर्ट फीचर जोड़े गए हैं। हालांकि, इसमें टॉप वेरिएंट में मिलने वाले फीचर जैसे सनरूफ या एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (एडीएएस) की कमी हैं। यह उन ग्राहकों को टारगेट करता है जिनका बजट सीमित है, लेकिन वह एक फीचर-लोडेड और मॉडर्न दिखने वाली कार चाहते हैं।

बाहरी डिजाइन और स्टाइलिंग

बाहर से देखने पर एसेंटा वेरिएंट लोअर वेरिएंट के मुकाबले आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें एलईडी लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल किया गया है जो कार को ज्यादा मॉडर्न और अपमार्केट लुक देता है।

इसमें फ्रंट ग्रिल पर कई सारे हॉरिजोंटल एलिमेंट मिलते हैं। मगर, इसमें कनेक्टेड लाइटिंग स्ट्रिप की कमी है जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। इस वेरिएंट में एलईडी हेडलाइट के आसपास सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई है। फ्रंट ग्रिल पर निसान बैजिंग दी गई है जिसके पास में क्रोम स्ट्रिप मिलती है जो इसमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट जोड़ती है। आगे वाले दरवाजे पर विंडो के नीचे की तरफ 'मेजेस्टिक हिमालयन' क्रेस्ट दिया गया है।

ड्यूल-टोन व्हील कवर्स इसके साइड प्रोफाइल को आकर्षक बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड स्टील व्हील्स की तुलना में ज्यादा स्टाइलिश दिखते हैं। ये छोटे-छोटे बदलाव मिलकर टेक्टॉन के एसेंटा वेरिएंट को सड़क पर एक बेहतर उपस्थिति देते हैं।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट नहीं दी गई है, लेकिन इसमें एलईडी टेललाइट जरूर मिलती है। इसमें लगा रूफ स्पॉइलर स्पोर्टी लगता है और बंपर पर इसमें कुछ सिल्वर इंसर्ट भी दिए गए हैं।

कलर ऑप्शन

निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट में केवल तीन कलर ऑप्शन : पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर और ओनिक्स ब्लैक दिए गए हैं, जबकि एसेंटा वेरिएंट में ब्राइट रेड शेड भी मिलता है जिसे फ्लेयर गार्नेट रेड नाम दिया गया है।

यहां देखें निसान टेक्टॉन के कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर की जानकारी

टेक्टॉन एसेंटा का केबिन फंक्शनल और प्रैक्टिकल है। इसमें सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है जो भारतीय कंडीशन के हिसाब से आरामदायक है। हालांकि, यह लेदरेट सीटों जैसा प्रीमियम अहसास नहीं देती, लेकिन यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी उपयुक्त है। डैशबोर्ड का लेआउट साफ-सुथरा है और सभी कंट्रोल्स आसानी से ड्राइवर की पहुंच में हैं, जो इसे एक यूजर-फ्रेंडली ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देते हैं। डबल डी-कट स्टीयरिंग व्हील और एलईडी केबिन इल्युमिनेशन इसमें स्टैंडर्ड मिलता है।

फीचर्स और कनेक्टिविटी

टेक्नोलॉजी के मामले में एसेंटा वेरिएंट कहीं ज्यादा बेहतर साबित होता है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, जबकि इससे नीचे वाले विसिआ प्लस वेरिएंट में 9-इंच टचस्क्रीन मिलती है। बेस वेरिएंट के मुकाबले इसमें आगे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 2 यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कॉलिंग कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, स्पीड लिमिटर के साथ क्रूज कंट्रोल (केवल डीसीटी वेरिएंट में) और प्रॉक्सिमिटी लॉक/अनलॉक जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

क्या कुछ है कमियां?

एसेंटा एक बैलेंस्ड पैकेज है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स की कमियां हैं। अगर आप ज्यादा प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ चीजों की कमी महसूस हो सकती है जैसे कि:-

प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री

सनरूफ (पैनोरमिक या सिंगल-पेन)

एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

अलॉय व्हील्स

इन फीचर्स के लिए आपको टेक्टॉन का टॉप वेरिएंट चुनना होगा जिसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है।

सेफ्टी फीचर्स

निसान ने टेक्टॉन एसेंटा वेरिएंट में सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा है। इस वेरिएंट में चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। एसेंटा वेरिएंट में सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक (केवल डीसीटी में), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ डीसीटी में), रियर डिफॉगर, रियर वाइपर और वॉशर, और डायनामिक गाइडलाइन्स के साथ रियर व्यू कैमरा जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

एसेंटा वेरिएंट ग्राहकों को दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प चुनने की सुविधा देता है। जो लोग मैनुअल ड्राइविंग पसंद करते हैं, उनके लिए 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन उपलब्ध है जो मैनुअल ट्रांसमिशन (एमटी) गियरबॉक्स के साथ आता है। वहीं, जो लोग ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की सुविधा चाहते हैं उनके लिए ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन उपलब्ध है, जो एक स्मूद डीसीटी (डुअल-क्लच ट्रांसमिशन) ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है।

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड डीसीटी फ्यूल एफिशिएंसी (एआरएआई सर्टिफाइड) 19.4 किमी/लीटर 18.5 किमी/लीटर

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शहर में ड्राइविंग और ठीक-ठाक हाइवे परफॉर्मेंस के लिए काफी है, जबकि 1.3-लीटर टर्बो डीसीटी उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें ज्यादा पावर और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का कंफर्ट चाहिए।

कीमत और मुकाबला

निसान टेक्टॉन एसेंटा वेरिएंट की कीमत 11.79 लाख रुपये से 14.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

इस प्राइस पॉइंट पर यह भारतीय बाजार में रेनो डस्टर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन और होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है।

कारदेखो का नजरिया: किसके लिए उपयुक्त है एसेंटा वेरिएंट?

निसान टेक्टॉन एसेंटा उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्टाइल और जरूरी फीचर्स के बीच एक सही बैलेंस चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त वेरिएंट है जो बेस मॉडल से खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी टचस्क्रीन जैसे मॉडर्न फीचर्स का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन टॉप मॉडल की ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी ऑप्शन इसे उन लोगों के लिए भी आकर्षक चॉइस बनाते हैं जो शहर के ट्रैफिक में एक आरामदायक ऑटोमेटिक ड्राइव चाहते हैं।

हालांकि, जो ग्राहक सनरूफ, लेदर सीट, या एडीएएस सेफ्टी सूट जैसे फीचर्स को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, उन्हें टेक्टॉन के टॉप वेरिएंट को लेने पर विचार करना चाहिए। अगर आपका बजट कम है, तो आपके लिए लोअर वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित हो सकता है।