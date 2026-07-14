निसान टेक्टॉन एन-कनेक्टा: क्या यह लाइनअप का सबसे स्मार्ट वेरिएंट है?

last updated on Jul 14, 2026 17:58 IST

रेनो और निसान की प्रोडक्ट-शेयरिंग पार्टनरशिप ग्रेवाइट और ट्राइबर की रीबैजिंग के बाद अब नई टेक्टॉन कॉम्पेक्ट एसयूवी की लॉन्चिंग के साथ जारी है। रेनो डस्टर पर बेस्ड टेक्टॉन कंपनी की 'बेबी पेट्रोल' कार है, जिसमें डस्टर वाले प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन का इस्तेमाल हुआ है और इसमें जापानी स्टाइलिंग भी शामिल की गई है।

2026 निसान टेक्टॉन छह वेरिएंट: विसिआ, विसिआ प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेकना और टेकना प्लस में आती है। इस गाड़ी में एन-कनेक्टा को लाइनअप में बीच में पोजिशन किया गया है। यह वेरिएंट उन खरीदारों को टारगेट करता है जो बेस मॉडल के बेसिक लुक और फीचर्स से अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहते। यह वेरिएंट स्टाइल, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी का एक बैलेंस्ड पैकेज पेश करता है जो इसे फैमिली खरीदारों और शहर में रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बनाता है। 2026 निसान टेक्टॉन के एन-कनेक्टा वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है जानेंगे इसके बारे में आगे :-

एक्सटीरियर: डिजाइन कैसी है?

डिजाइन की बात करें तो एन-कनेक्टा काफी हद तक टॉप वेरिएंट के जैसा लगता है, हालांकि यह इससे 2 से 3 लाख रुपये सस्ता है।

आगे की डिजाइन

एन-कनेक्टा वेरिएंट में आगे की तरफ हॉरिजोंटल स्टाइलिंग एलिमेंट के साथ सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई है जिसे लाइट बार से कनेक्ट किया गया है, और इसी पैनल पर निसान बैजिंग के दोनों साइड पर रेड इंसर्ट दिए गए हैं, साथ ही इसमें चौड़ा बंपर भी मिलता है जो इसे दमदार एसयूवी लुक देता है। स्किड प्लेट की शेप की वजह से टेक्टॉन की स्टाइलिंग में एक मजबूती दिखती है जो डस्टर से ज्यादा दमदार लगती है। यहां देखें रेनो डस्टर और निसान टेक्टॉन के बीच कंपेरिजन। इस एसयूवी कार में बेस वेरिएंट से एलईडी हेडलाइट स्टैंडर्ड मिलती हैं, लेकिन इसमें बंपर पर स्किड प्लेट के नीचे की तरफ एलईडी फॉग लाइट्स जोड़ी गई है। इसमें हेडलाइट के नीचे की तरफ फंक्शनल एसी वेंट्स भी लगे हैं।

साइड प्रोफाइल

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें व्हील आर्क के ऊपर फ्लेयर्ड बॉडी पेनल्स दिए गए हैं जिससे इसकी स्टाइलिंग आकर्षक लगती है और इसमें काफी चौड़ी क्लैडिंग भी दी गई है। फ्रंट फेंडर पर इंजन बैजिंग दी गई है और उसके ठीक पीछे ‘मैजेस्टिक हिमालयन’ का क्रेस्ट लगा है। कॉन्ट्रास्ट जोड़ने के लिए इसमें बी और सी-पिलर पर पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है जो इसे शानदार लुक देती है, लेकिन इसे साफ करना थोड़ा मुश्किल है। बेस मॉडल के मुकाबले इसमें राइडिंग के लिए बड़े 18-इंच अलॉय व्हील्स लगे हैं जिन पर गनमेटल साटिन फिनिश मिलती है। इसके अलावा इसमें फ्लश फिटेड रूफ रेल्स और सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं।

पीछे का लुक

एन-कनेक्टा वेरिएंट की स्टाइलिंग खासकर रात में बेहद मॉडर्न लगती है क्योंकि इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई है। इन कनेक्टेड एलिमेंट के बीच में निसान बैजिंग दी गई है। इसमें लगे शार्क फिन एंटीना और रूफ माउंटेड स्पॉइलर जैसे एलिमेंट बेहद स्पोर्टी लगते हैं। इसकी डिजाइन मस्कुलर है, जिसमें चौड़े व्हील आर्क कार की चौड़ाई को और भी उभारते हैं। बेहतर सेफ्टी और खराब मौसम में अच्छी विजिबिलिटी के लिए इसमें रियर फॉग लाइट्स भी दी गई हैं।

कलर ऑप्शन

निसान टेक्टॉन का मिड-वेरिएंट एन-कनेक्टा पांच कलर ऑप्शन : पर्ल व्हाइट, फ्लेयर गार्नेट रेड, इंडिगो ब्लू, ब्लेड सिल्वर और ओनिक्स ब्लैक में उपलब्ध है। यह एसयूवी कार मूनबो ग्रे शेड में भी आती है, लेकिन यह कलर इसमें टेकना वेरिएंट से मिलता है, जबकि डुअल-टोन शेड केवल टॉप वेरिएंट के साथ उपलब्ध है। यहां देखें टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

केबिन एक्सपीरिएंस

डिजाइन के मामले में एन-कनेक्टा से नीचे वाले सभी वेरिएंट मॉडर्न लगते हैं, लेकिन उन वेरिएंट में कुछ प्रीमियम फील की कमी लगती है। वहीं, एन-कनेक्टा वेरिएंट में कई लग्जरी फीचर दिए गए हैं।

भले ही इसकी डिजाइन निचले वेरिएंट जैसी है, लेकिन इसमें आपको डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स के आस-पास सॉफ्ट-टच नॉटिकल ब्लू लेदरेट इंसर्ट, लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और डुअल-टोन सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री सीटें मिल जाती हैं। इस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है जो केबिन को हवादार बनाता है। टेक्टॉन एन-कनेटा के 1.3-लीटर डीसीटी वेरिएंट में एलिवेटेड सेंट्रल कंसोल, आर्मरेस्ट के साथ कूल्ड स्टोरेज, और सेंटर स्टोरेज पर स्लाइडिंग कवर भी दिया गया है। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो आपको साफ दिखाई नहीं देंगी, लेकिन वह एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाती हैं जैसे कि अकॉस्टिक फ्रंट विंडशील्ड। इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से केबिन एलईडी इल्युमिनेशन के साथ लगेज लाइट दी गई है, जबकि ट्रंक में 12वोल्ट सॉकेट एन-कनेक्टा वेरिएंट से मिलता है।

क्या आप निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानना चाहते हैं? यह स्टोरी पढ़ें।

फीचर्स: क्या कुछ खास मिलता है?

फीचर्स के मामले में एन-कनेक्टा वेरिएंट एक शानदार पैकेज पेश करता है। यह उन सभी जरूरी और आरामदायक फीचर्स से लैस है जो एक मॉडर्न कार खरीदार चाहता है। पावर विंडो, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, रियर एसी वेंट और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट जैसे बेसिक फीचर यह सुनिश्चित करते हैं कि रोजाना की ड्राइविंग के लिए जरूरी कोई भी चीज आपसे ना छूटे। यहां देखें बेस वेरिएंट विसिअ की जानकारी।

इसमें पीछे की सीटों के लिए 60:40 स्प्लिट, एक पार्सल शेल्फ और कपहोल्डर के साथ रियर सेंट्रल आर्मरेस्ट भी दिया गया है।

एन-कनेक्टा में निचले वेरिएंट के मुकाबले यह सभी अतिरिक्त फीचर मिलते हैं :-

डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

स्पीड लिमिटर के साथ क्रूज कंट्रोल

ऑटो-फोल्डिंग आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स (ओआरवीएम्स)

फ़्रेमलेस ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर

कूलिंग फीचर के साथ वायरलेस फोन चार्जिंग

पीछे की तरफ दो टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट

3डी सराउंड साउंड 6-स्पीकर सिस्टम (आर्केमि ट्यून्ड)

पडल लैंप

कूल्ड स्टोरेज स्पेस

यह सभी फीचर अच्छा-खासा कंफर्ट और प्रीमियम एक्सपीरिएंस देते हैं।

इसमें ड्राइवर के लिए बड़ा फुल डिजिटल 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है।

सेफ्टी फीचर

सेफ्टी के मामले में निसान टेक्टॉन में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), हिल होल्ड कंट्रोल, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक/अनलॉक, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। एन-कनेक्टा वेरिएंट में रियर डिफॉगर, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिस्क ब्रेक्स (केवल डीसीटी में) और ऑटो होल्ड फ़ंक्शन (केवल डीसीटी में) जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं। यहां देखें निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

पावरट्रेन: इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

एन-कनेक्टा वेरिएंट निसान टेक्टॉन का उन दो में से एक वेरिएंट है जिसमें सभी पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें दो टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए गए हैं जिसमें एक मैग्नाइट वाला इंजन और दूसरा डस्टर वाला इंजन ऑप्शन है। दोनों इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि बड़े टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ डुअल-क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी) का ऑप्शन भी मिलता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडर 3-सिलेंडर 4-सिलेंडर आउटपुट 100 पीएस / 166 एनएम 163 पीएस / 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड डीसीटी^ माइलेज 19.4 किमी/लीटर 17.8 किमी/लीटर (एमटी) /18.5 किमी/लीटर (डीसीटी)

खरीदारों के लिए राय : जैसा कि डस्टर में देखा गया है, 1-लीटर इंजन शहर और कभी-कभार हाईवे पर चलाने के हिसाब से ठीक-ठाक परफॉर्मेंस देता है। यह बहुत रोमांचक या फास्ट इंजन नहीं लगता है, लेकिन इससे एक जैसा एसेलेरेशन मिलता है, जो हाइवे पर सफर करने के लिए काफी है। अगर आप हाईवे पर या परिवार के साथ रोड ट्रिप पर गाड़ी को चलाना चाहते हैं या फिर आपको ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा चाहिए तो आप बड़े इंजन को चुन सकते हैं।

कीमत और मुकाबला

वेरिएंट एन-कनेक्टा कीमत 13.69 लाख रुपये से 16.49 लाख रुपये

नई निसान टेक्टॉन कार की कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसके मिड-वेरिएंट कनेक्टा की प्राइस 13.69 लाख रुपये से शुरू होकर 16.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

कारदेखो का क्या है कहना : किसके लिए है यह वेरिएंट?

निसान टेक्टॉन एन-कनेक्टा में सभी फंक्शनल फीचर दिए गए हैं जिसकी उम्मीद एक मॉडर्न कार से की जाती है, और इसमें कई प्रीमियम फीचर भी मिलते हैं जिसके लिए आपको टॉप वेरिएंट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

इस वेरिएंट में डिजाइन के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है और इसमें सभी पावरट्रेन ऑप्शन भी मिलते हैं। अगर इसमें वेंटिलेटेड सीटें और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई होती तो यह डील और भी बेहतर हो जाती, लेकिन अभी भी यह लाइनअप का सबसे समझदारी भरा विकल्प है।

अगर आपका बजट कम हैं, और आप रोजाना काम आने वाले फीचर्स के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं तो निसान टेक्टॉन का विसिआ वेरिएंट आपके लिए बेहतर साबित होगा।