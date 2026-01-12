पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और 3एक्सओ ईवी लॉन्च, टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट्स पेश, और बहुत कुछ

भारत के कार बाजार में पिछले सप्ताह काफी हलचल रही। बीते सप्ताह महिंद्रा और टाटा की नई एसयूवी के लॉन्च और आगामी कारों की नई जानकारियों ने सबका ध्यान खींचा, वहीं एमजी ने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, और निसान ने अपने आगामी मॉडल्स की टाइमलाइन साझा की। इसके अलावा कुछ लोकप्रिय एसयूवी कार में नए इंजन ऑप्शन भी शामिल हुए।

अगर आपने बीते सप्ताह की खबरें मिस कर दी, तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ लॉन्च

महिंद्रा ने लोकप्रिय एक्सयूवी700 के फेसलिफ्ट वर्जन एक्सयूवी 7एक्सओ को लॉन्च करके अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को बेहतर बनाया है। इसे ज्यादा प्रीमियम और फीचर से भरपूर गाड़ी के तौर पर पेश किया गया है, इसमें नया स्टाइल और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड केबिन दिया गया है। इसमें आपको पहले वाले ही पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी लॉन्च

बीते सप्ताह महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी को लॉन्च किया। इस इलेक्ट्रिक कार में मॉडर्न फीचर दिए गए हैं और दिखने में यह आईसीई वर्जन जैसी है, लेकिन इसमें मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसे एक बैटरी पैक और पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेश किया गया है और इसकी फुल चार्ज में रेंज करीब 300 किलोमीटर है।

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट से उठा पर्दा

टाटा मोटर्स ने अपडेट पंच से पर्दा उठाया है, इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन देने की बात कही गई है। इसमें आपको कुछ कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड मिलेंगे, साथ ही फेसलिफ्ट मॉडल में कई नए कलर और अपडेट वेरिएंट्स भी मिलेंगे। नई टाटा पंच कार के सभी कलर विकल्प यहां देखिए।

टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल की कीमत से उठा पर्दा

टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट्स पेश किए हैं, जिनकी कीमत क्रमश: 12.89 लाख रुपये और 13.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। दोनों एसयूवी कार में टाटा सिएरा वाला नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन उन ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प है जो अपनी कार में डीजल के बजाय ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा मजेदार पेट्रोल इंजन चाहते हैं।

नए इंजन के अलावा, टाटा ने कुछ फीचर अपग्रेड और केबिन में छोटे-मोटे बदलाव भी किए हैं।

टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी का टीजर जारी

टोयोटा ने आगामी अर्बन क्रूजर ईवी का नया टीजर जारी किया, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि ये मारुति ई विटारा के आसपास ही लॉन्च होगी। टीजर में खास डिजाइन एलिमेंट्स और ‘बीईवी’ बैजिंग की झलक दिखी है, जबकि इसका ओवरऑल बॉडी शेप मारुति कार जैसा है। उम्मीद है कि अर्बन क्रूजर ईवी में ज्यादा प्रीमियम और साफ डिजाइन ट्रीटमेंट मिलेगा, और इसमें ई विटारा जैसे ही फीचर से भरपूर केबिन और सेफ्टी पैकेज होंगे।

निसान ग्रेवाइट और टेक्टन का लॉन्च कंफर्म

निसान इंडिया ने अपना 2026 का रोडमैप बताया है, जिसमें नई रेनो डस्टर की वापसी से पहले नई ग्रेवाइट एमपीवी को 21 जनवरी को लॉन्च करने की पुष्टि की है। यह सब-4 मीटर 7-सीटर एमपीवी ट्राइबर से काफी मिलती-जुलती होगी, जिसमें मिलते-जुलते फीचर और इंजन मिलेंगे।

इसके अलावा निसान 4 फरवरी 2026 को टेक्टन कॉम्पैक्ट एसयूवी को पेश करेगी। निसान पेट्रोल के डिजाइन से प्रेरित टेक्टन का मुकाबला हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस से रहेगा, और उम्मीद है कि यह 2026 के आखिर में कई इंजन ऑप्शन में मिलेगी।

एमजी विंडसर ईवी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी

एमजी विंडसर ईवी 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी रही, 46000 यूनिट से ज्यादा बिक्री के साथ इसने टाटा नेक्सन ईवी को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि मास-मार्केट ईवी सेगमेंट में एमजी के बढ़ते दबदबे और प्राइवेट व फ्लीट ऑपरेटरों के बीच विंडसर ईवी की मजबूत डिमांड को दर्शाती है।

विंडसर ईवी की लोकप्रियता की वजह इसका स्पेशियस केबिन, फीचर लोडेड पैकेज और फ्लैक्सिबल ओनरशिप मॉडल जैसे बैटरी एज ए सर्विस (बीएएएस) शामिल है। विंडसर ईवी में बड़ा 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक जुड़ने से यह और बेहतर हो गई है और अब यह शहर व लंबी इंटर-सिटी सफर दोनों के लिए बेहतर हो गई है।

जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि पिछला सप्ताह रोमांच और एक्शन से भरपूर था। आपको कौनसी न्यूज सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट में बताएं। साथ ही कारदेखो को फॉलो करें क्योंकि आने वाले हफ्ते और भी रोमांचक रहने वाले हैं।