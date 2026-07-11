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    निसान टेक्टॉन विसिआ वेरिएंट : क्या आपको इस एसयूवी कार का बेस वेरिएंट खरीदना चाहिए?

    क्या इसके बेस वेरिएंट में सभी जरूरी चीजें मिलती हैं? आइए जानते हैं आगे:-

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    Published On जुलाई 11, 2026 11:54 ist
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    published onJul 11, 2026 11:54 IST
    last updated onJul 11, 2026 11:54 IST
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    Nissan Tekton Visia Variant

    निसान टेक्टॉन भारत में लॉन्च हो गई है, जिसकी कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। टेक्टॉन कार छह वेरिएंट : विसिआ, विसिआ प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेकना और टेकना प्लस में उपलब्ध है। 

    विसिआ वेरिएंट को निसान टेक्टॉन लाइनअप में एंट्री लेवल वेरिएंट के तौर पर पोजिशन किया गया है। इसमें सभी बेसिक फीचर दिए गए हैं जिसकी उम्मीद बेस मॉडल से की जाती है। विसिआ वेरिएंट टेक्टॉन लाइनअप का सबसे किफायती वेरिएंट है, लेकिन इसमें ठीक-ठाक फीचर दिए गए हैं। इसमें कई कॉस्मेटिक अपग्रेड को छोड़कर टॉप वेरिएंट वाले ज्यादातर डिजाइन हाइलाइट मिलते हैं। अगर आप अपना बजट बढ़ाए बिना टेक्टॉन को घर लाना चाहते हैं, तो यहां विसिआ वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है इस पर एक नजर डाल सकते हैं :- 

    निसान टेक्टॉन विसिआ : एक्सटीरियर

    निसान टेक्टॉन को रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसका ओवरऑल लुक भी लगभग वैसा ही है। हालांकि, निसान टेक्टॉन एसयूवी की खुद की अपनी पहचान है, जिसमें नए डिजाइन वाला फ्रंट हिस्सा, यूनीक लाइटिंग एलिमेंट और अलग तरह की स्टाइलिंग शामिल है जो इसे डस्टर से अलग बनाती है।

    Nissan Tekton Visia

    इस गाड़ी का फ्रंट लुक एकदम बोल्ड और सीधा है। आगे की तरफ इसमें एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी हेडलाइट, सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट और बोनट पर यूनीक "टेक्टॉन" डेकल दिया गया है। इसकी ओवरऑल डिजाइन बेहद मॉडर्न लगती है। टॉप वेरिएंट के मुकाबले इसमें कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग स्ट्रिप, फ्रंट एलईडी फॉग लैंप और वेलकम-गुडबाय लाइटिंग एनिमेशन जैसे फीचर की कमी हैं।

    Nissan Tekton Visia

    Nissan Tekton Visia

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो विसिआ वेरिएंट में बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स दिए गए हैं जिन पर इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। राइडिंग के लिए इसमें व्हील कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं। इस वेरिएंट में 18-इंच के अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, शार्क-फिन एंटीना और पडल लैंप्स जैसे फीचर की कमी है, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं।

    Nissan Tekton Visia

    विसिआ वेरिएंट में पीछे की तरफ एलईडी टेललाइट, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और सिल्वर-फिनिश्ड रियर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे एकदम साफ-सुथरा और बड़ा लुक देती है। हालांकि, इसमें कनेक्टेड एलईडी लाइट बार या रियर फॉग लैंप्स नहीं दिए गए है, जो कि इसके पीछे के लुक को टॉप वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा कम प्रीमियम दिखाते हैं। 

    2026 निसान टेक्टॉन एसयूवी कार कुल छह कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, लेकिन इसके बेस वेरिएंट में केवल तीन कलर ऑप्शन : पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर और ओनिक्स ब्लैक ही दिए गए हैं। यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी

    निसान टेक्टॉन विसिआ : इंटीरियर

    2026 निसान टेक्टॉन के विसिआ वेरिएंट में सिंपल इंटीरियर के साथ डुअल-टोन कलर थीम और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें डैशबोर्ड पर ऑल-ब्लैक कलर स्कीम के साथ मेटल सिल्वर इंसर्ट और सॉफ्ट-टच फैब्रिक इंसर्ट दिए गए हैं, जो कि इसमें डोर पैड पर भी नजर आते हैं। इसमें सीटों पर कॉन्ट्रास्ट ब्लैक फैब्रिक के साथ कुछ व्हाइट इंसर्ट दिए गए हैं। इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं दी गई है, जिसकी वजह से खाली जगह बिलकुल खराब लगती है। इसमें एसी वेंट्स को इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे पोजिशन किया गया है और एयर फ्लो को एडजस्ट करने के लिए मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। टेक्टॉन कार के बेस वेरिएंट में स्टीयरिंग व्हील पर डबल डी-कट डिजाइन दी गई है और बेहतर ड्राइविंग कंफर्ट के लिए इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिलता है। 

    Nissan Tekton Visia

    इस गाड़ी के केबिन में फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, 6-वे मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे मैनुअल एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, इल्युमिनेटेड ग्लव बॉक्स और रियर वेंट्स जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, इसमें पीछे वाली सीट पर सेंट्रल आर्मरेस्ट की कमी है। स्पेस और कंफर्ट के मामले में इससे कोई शिकायत नहीं है। केबिन के अंदर इसमें पीछे वाली सीट पर तीन वयस्क पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं और इसमें नीरूम और शोल्डर रूम भी अच्छा-खासा मिलता है। 

    Nissan Tekton Visia

    Nissan Tekton Visia

    यदि आप निसान टेक्टॉन की डिजाइन और फीचर देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं। 

    निसान टेक्टॉन विसिआ : फीचर 

    निसान टेक्टॉन का बेस वेरिएंट विसिआ फीचर्स के मामले में ठीकठाक है। हालांकि, इसमें कई फैंसी फीचर की कमी है, लेकिन इसकी बेसिक फीचर लिस्ट काफी अच्छी है। इसमें आपको सभी जरूरी फीचर मिल जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लग्जरी या प्रीमियम फीचर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे कोई भी फीचर इसमें मौजूद नहीं हैं।

    Nissan Tekton Visia

    इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी है, लेकिन इसमें 4-स्पीकर आर्केमि सिग्नेचर ऑडियो सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक हेडलाइट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, मैनुअल एसी, रियर एसी वेंट्स, स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, सभी वन-टच अप/डाउन पावर विंडो, वन-टच एलईडी केबिन लाइट, फ्रेमलेस वाइपर्स और फ्रंट पर 12वोल्ट पावर सॉकेट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    इसमें पैनोरमिक सनरूफ, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस फोन कनेक्टिविटी जैसे कई फीचर की कमी है, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। 

    यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    निसान टेक्टॉन विसिआ : सेफ्टी 

    निसान ने टेक्टॉन एसयूवी में सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा है। इस एसयूवी कार में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), हिल होल्ड कंट्रोल, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल-ओवर सेंसर, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। चूंकि निसान टेक्टॉन रेनो डस्टर पर बेस्ड है, ऐसे में इसे भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है।  

    निसान टेक्टॉन विसिआ : इंजन स्पेसिफिकेशन 

    निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट विसिआ में केवल एक इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया है, जिसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स शामिल है। इसमें 1.3-लीटर इंजन का ऑप्शन केवल टॉप वेरिएंट में मिलता है।

    यहां देखें निसान टेक्टॉन विसिआ वेरिएंट के इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    सिलेंडर की संख्या 

    3

    पावर

    100 पीएस

    टॉर्क

    166 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी

    एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन 

    यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी

    निसान टेक्टॉन : कीमत और मुकाबला 

    निसान टेक्टॉन कार की इंट्रोडक्ट्री कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। 

    Nissan Tekton Visia

    इसका मुकाबला स्कोडा कुशाक, रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, फोक्सवैगन टाइगन, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, टाटा सिएरा और टाटा कर्व, होंडा एलिवेट, और एमजी एस्टर जैसी एसयूवी कार से है।

    कारदेखो का क्या है कहना... 

    निसान टेक्टॉन का विसिआ वेरिएंट एसयूवी लाइनअप का अच्छा एंट्री-लेवल वेरिएंट है। इसमें पावरफुल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही इसमें रोजाना काम आने वाले सभी जरूर फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स का एक पूरा सेट भी मिलता है, जो इसकी वैल्यू को और बढ़ाता है।

    हालांकि, इसमें इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और कई प्रीमियम फीचर्स की कमी है जिससे इसका केबिन एकदम बेसिक लगता है। अगर आपका बजट कम है और आप सिर्फ टेक्टॉन की परफॉरमेंस और एसयूवी अपील चाहते हैं, तो बेस वेरिएंट विसिआ को चुनना एक सही विकल्प होगा। लेकिन, बेहतर ओनरशिप एक्सपीरिएंस के लिए हम आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाकर इसके टॉप वेरिएंट को चुनने की सलाह देंगे।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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