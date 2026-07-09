2026 निसान टेक्टॉन हुई लॉन्च; डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, पावरट्रेन, कीमत समेत पूरी जानकारी मिलेगी यहां

Published On जुलाई 09, 2026 15:16 ist

Jul 09, 2026 15:16 IST

last updated on Jul 09, 2026 15:16 IST

Jul 09, 2026 15:16 IST

published on Jul 09, 2026 15:16 IST

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निसान इंडिया ने अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी, टेक्टॉन लॉन्च कर दी है। कंपनी कुछ समय से इसकी झलकियां दिखा रही थी, और अब यह एसयूवी बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें बोल्ड और बॉक्सी स्टाइलिंग, कई सारे फीचर्स और दो टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं। साथ ही, इसके ज़रिए कंपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में अपनी वापसी कर रही है। टेक्टॉन के बारे में पूरी जानकारी नीचे दी गई है:

कीमत और वेरिएंट्स

वेरिएंट्स 1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी विसिया 10.49 लाख रुपये - - विसिया प्लस 11.14 लाख रुपये - - एसेंटा 11.79 लाख रुपये - 14.99 लाख रुपये एन-कनेक्टा 13.69 लाख रुपये 14.99 लाख रुपये 16.49 लाख रुपये टेक्ना 15.39 लाख रुपये 16.39 लाख रुपये 17.79 लाख रुपये टेक्ना प्लस 16.49 लाख रुपये - 18.59 लाख रुपये

कीमत एक्सशोरूम इंट्रोडक्ट्री पैन इंडिया के अनुसार

टेक्टॉन 6 वेरिएंट्स:विसिया, विसिया प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस में उपलब्ध है।

टेक्टॉन की कीमतें बेस 1-लीटर विसिया मैनुअल वेरिएंट के लिए 10.49 लाख रुपये से लेकर टॉप-स्पेक टेक्ना प्लस 1.3-लीटर डीसीटी ट्रिम के लिए 18.59 लाख रुपये तक हैं। (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं)।

निसान ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की बुकिंग शुरू कर दी है, जिसके लिए 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट तय किया गया है। इसकी डिलीवरी 20 जुलाई से शुरू होने वाली है।

डिजाइन

भले ही ये रेनॉल्ट डस्टर से मिलती जुलती है, लेकिन टेक्टॉन को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपनी खुद की डिज़ाइन फिलॉसफी दी गई है।

इसके फ्रंट डिज़ाइन में एक बड़ी ग्रिल दी गई है जो निसान पेट्रोल की याद दिलाती है। इसके बीच में क्रोम का ‘निसान’ लोगो दिया गया है और इसकी चौड़ाई को एक रेड स्ट्रिप कवर कर रही है।

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इसकी एक और खासियत हैं इसके बड़े एलईडी हेडलैंप, जिनमें सी-शेप के डेटाइम रनिंग लैंप्स और ग्रिल के ऊपर एक कनेक्टेड लाइट बार मौजूद है।

फ्रंट बंपर को सिल्वर स्किड प्लेट्स, मोटे ब्लैक क्लैडिंग और एलईडी फॉग लैंप्स के साथ एक अग्रेसिव लुक दिया गया है।

इसका साइड प्रोफ़ाइल बॉक्सी शेप का है, जिसमें 18-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और मस्कुलर रियर फेंडर दिए गए हैं। साथ ही, साफ़-सुथरे लुक के लिए फ्रंट डोर पर क्रोम ट्रिम और विंडो पर लगे रियर डोर हैंडल भी ध्यान देने लायक हैं।





एसयूवी के पिछले हिस्से में कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, टेलगेट पर ‘Tekton’ बैजिंग, एक बड़ा रूफ़ स्पॉयलर और बंपर पर सिल्वर एक्सेंट्स और ब्लैक क्लैडिंग दी गई है।

साइज:

लंबाई: 4348 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1815 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1674 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2657 मिलीमीटर

कलर ऑप्शन

निसान, टेक्टॉन को 6 कलर ऑप्शन में पेश किया है:

पर्ल व्हाइट

ओनिक्स ब्लैक

इंडिगो ब्लू

फ्लेयर गार्नेट रेड

मूनबो ग्रे

ब्लेड सिल्वर

इनके अलावा, कुछ खास वेरिएंट्स में आप रेड, ब्लू, ग्रे, सिल्वर और व्हाइट कलर के साथ ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी चुन सकते हैं।

इंटीरियर

टेक्टॉन के इंटीरियर, में लेयर्ड डैशबोर्ड दिया गया है, जिसके बीच में दो-स्क्रीन वाला लेआउट है। प्रीमियम फील के लिए इसमें ब्लैक, व्हाइट और पर्पल कलर वाला ट्राई-टोन केबिन थीम भी मिलता है।

टेक्टॉन के डिज़ाइन की एक खास बात डैशबोर्ड पर इस्तेमाल किए गए गोल्ड-कलर के इंसर्ट्स दिए गए हैं।

इसमें डस्टर वाला ही जाना-पहचाना थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, बस इसमें निसान का लोगो और पियानो ब्लैक ट्रिम्स हैं।

अन्य फीचर्स में क्लाइमेट कंट्रोल के लिए टॉगल-जैसे स्विच, आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, पीछे AC वेंट्स, पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और केबिन में ज़्यादा रोशनी के लिए बड़ा पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं।

बूट स्पेस

निसान का दावा है कि टेक्टॉन में सभी रो के लगे होने पर 700 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसे दूसरी रो को फोल्ड करके और बढ़ाया जा सकता है।

फीचर्स

निसान के अब तक के सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाले प्रोडक्ट्स में से एक, टेक्टॉन में कई तरह के इक्विपमेंट मिलते हैं।

इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन, 6-स्पीकर आर्कमीज साउंड सिस्टम, नेविगेशन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ इनबिल्ट गूगल जैसे इंफोटेनमेंट फ़ीचर्स दिए गए हैं।

ड्राइवर के लिए, इसमें कस्टमाइज़ेबल लेआउट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन डिस्प्ले वाला 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

अन्य खास फ़ीचर्स में कूलिंग के साथ वायरलेस फ़ोन चार्जर, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्योरिफ़ायर, पैनोरमिक सनरूफ, 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रियर विंडो सनशेड, ऑटो हेडलैम्प्स, ड्राइविंग मोड्स, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल हैं।

सेफ्टी

टेक्टॉन में कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), रेन-सेंसिंग वायपर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) और 360-डिग्री कैमरा शामिल है ।

इसे भारत एनकैप से 5-स्टार रेटिंग भी मिली है, जिसकी जानकारी यहां उपलब्ध है।

पावरट्रेन

डस्टर की तरह ही, निसान टेक्टॉन में भी दो टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, साथ ही इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प भी दिए गए हैं। इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स इस प्रकार हैं:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी एआरएआई ​सर्टिफाइड माइलेज 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर 17.8 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/18.5 किलोमीटर प्रति लीटर (डीसीटी)

डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक) / एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

इस लिंक पर क्लिक करके निसान टेक्टॉन के पावरट्रेन विकल्पों की वेरिएंट-अनुसार उपलब्धता देखी जा सकती है।

मुकाबला

बहुत ज्यादा कॉम्पिटशन वाले कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, और कर्व, टोयोटा हाइराइडर, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस और सिट्रोएन एयरक्रॉस से रहेगा।