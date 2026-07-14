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    निसान टेक्टॉन टेक्ना: क्या यह कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का सबसे अच्छा वेरिएंट है?

    टेक्ना उन दो वेरिएंट्स में से एक है, जिनमें निसान की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी के सभी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 14, 2026 18:38 ist
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    published onJul 14, 2026 18:38 IST
    last updated onJul 14, 2026 18:38 IST
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    Nissan Tekton Tekna

    निसान टेक्टॉन का टेक्ना वेरिएंट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आया है, जिसमें टॉप-एंड फीचर और आकर्षक कीमत का अच्छा तालमेल है। इसे एन-कनेक्टा और टॉप मॉडल टेक्ना प्लस के बीच पोजिशन किया गया है, जिसकी कीमत 15.39 लाख रुपये से 17.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। टेक्ना वेरिएंट उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो एडवांस टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और प्रीमियम कम्फर्ट चाहते हैं, लेकिन टॉप मॉडल जितनी कीमत नहीं चुकाना चाहते। इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।

    एक्सटीरियर

    निसान टेक्टॉन टेक्ना का एक्सटीरियर डिजाइन मॉडर्न और आकर्षक है, जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है। यह वेरिएंट उन खरीदारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जो स्टाइल और प्रैक्टिकैलिटी दोनों को महत्व देते हैं।

    आगे का डिजाइन

    सामने से देखने पर, टेक्टॉन टेक्ना का लुक काफी बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसमें निसान पेट्रोल से प्रेरित ग्रिल दी गई है, जो क्रोम एक्सेंट के साथ आती है और कार को एक प्रीमियम टच देती है। ग्रिल के दोनों तरफ 5-पोड ऑटो एलईडी हेडलाइटें दी गई हैं, जो एक एलईडी लाइट बार से कनेक्टेड हैं। ये न केवल रात में बेहतर विजिबिलिटी देते हैं बल्कि कार के लुक को निखारते हैं। बंपर का डिज़ाइन काफी मस्कुलर है और इसमें फॉग लैंप्स के लिए स्टाइलिश हाउसिंग दी गई है, जो इसके एसयूवी कैरेक्टर को और मजबूत करती है।

    Nissan Tekton Tekna

    साइड

    साइड प्रोफाइल से, टेक्टॉन टेक्ना का स्टांस काफी बैलेंस्ड और डायनामिक दिखता है। इस वेरिएंट में बड़े 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसके साइड लुक को काफी आकर्षक बनाते हैं। मोटे व्हील आर्च और साइड बॉडी पर शार्प क्रीज लाइन इसे एक रग्ड और स्पोर्टी फील देती हैं। डोर हैंडल्स बॉडी-कलर्ड में हैं और ओआरवीएम पर एलईडी टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड हैं। रूफ रेल्स न केवल इसके एसयूवी लुक को पूरा करते हैं, बल्कि प्रैक्टिकैलिटी भी बढ़ाते हैं।

    Nissan Tekton Tekna

    पीछे का डिजाइन

    पीछे की तरफ, टेक्टॉन टेक्ना का डिजाइन साफ-सुथरा और मॉडर्न है। इसमें रैप-अराउंड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो रात में एक यूनिक सिग्नेचर लाइट पैटर्न बनाते हैं। बूट लिड का डिजाइन सिंपल है और उस पर 'टेक्टॉन' की बैजिंग है। पिछले बंपर में सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे रफ एंड टफ लुक देती है। इसके अलावा, एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना इसके एयरोडायनामिक और मॉडर्न लुक को पूरा करते हैं।

    Nissan Tekton Tekna

    यहां निसान टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

    केबिन

    Nissan Tekton Tekna

    निसान टेक्टॉन टेक्ना का केबिन प्रीमियम और फीचर-लोडेड है, जिसे पैसेंजर्स के कम्फर्ट और सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। डैशबोर्ड का लेआउट ड्राइवर-सेंट्रिक है और इसमें सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को एक अपमार्केट फील देता है। केबिन का मुख्य आकर्षण 10.1-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यह सिस्टम वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो  सपोर्ट करता है, जिससे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाती है। इस वेरिएंट की एक और बड़ी खासियत इसका पैनोरमिक सनरूफ है। यह केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है, जिससे सफर का अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। सीटें लेदरेट अपहोल्स्ट्री में आती हैं और अच्छी कुशनिंग और सपोर्ट प्रदान करती हैं। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, जिससे हर कद के ड्राइवर को एक आरामदायक ड्राइविंग पोजीशन मिल जाती है। अन्य फीचर में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर (केवल डीसीटी), एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं। स्पेस के मामले में, आगे और पीछे दोनों पंक्तियों में पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम मिलता है, जिससे लंबी यात्राएं भी आरामदायक रहती हैं।

    Nissan Tekton Tekna

    फीचर और सेफ्टी

    Nissan Tekton Tekna

    टेक्टॉन टेक्ना वेरिएंट में फीचर और सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। इस कीमत पर यह सेगमेंट के सबसे सुरक्षित और फीचर-पैक ऑप्शन में से एक है।

    मुख्य फीचर:

    • 10.1 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    • वायरलेस चार्जिंग पैड

    • एम्बिएंट लाइटिंग

    टेक्ना के सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पीछे पार्किंग कैमरा, आगे, साइड और पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल हैं। आपकी जरूरतों के हिसाब से सही वेरिएंट चुनने में मदद के लिए यहां निसान टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें

    इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

    निसान टेक्टॉन टेक्ना को दो टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो परफॉर्मेंस और माइलेज का अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से इंजन और गियरबॉक्स का चुनाव कर सकते हैं।

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉप

    166 एनएम

    280 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी*

    सर्टिफाइड माइलेज

    19.4 किलोमीटर प्रति लीटर

    17.8 किलोमीटर प्रति लीटर, 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर

    1.0-लीटर इंजन उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो शहर में ड्राइविंग के लिए एक किफायती और स्मूथ इंजन चाहते हैं। वहीं, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ज्यादा पावर और टॉर्क प्रदान करता है, जो हाईवे पर बेहतर परफॉर्मेंस और ओवरटेकिंग के लिए सही है। इसमें मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनने की आजादी मिलती है।

    कीमत और मुकाबला

    Nissan Tekton Tekna

    निसान टेक्टॉन टेक्ना की कीमत 15.39 लाख रुपये से 17.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक जैसी एसयूवी कार से है।

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    सोनू
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