निसान टेक्टॉन Vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन : कौनसी गाड़ी को खरीदना होगा बेहतर?

निसान टेक्टॉन Vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन : कौनसी गाड़ी को खरीदना होगा बेहतर?
इन दोनों प्रतिद्व्न्दियों के बीच हाइब्रिड पावरट्रेन का सबसे बड़ा अंतर है!
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निसान ने कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में टेक्टॉन को पेश करके एक शानदार वापसी की है। यह गाड़ी रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसमें इसके जैसे कई सारे फीचर भी दिए गए हैं। इसका कड़ा मुकाबला सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में से एक टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा से है। हालांकि, यह दोनों ही गाड़ियां एक ही सेगमेंट की हैं, लेकिन यह अलग-अलग खरीदारों को टारगेट करती हैं।
जहां निसान टेक्टॉन मॉडर्न फीचर्स और टर्बो-पेट्रोल इंजन पर फोकस करती है, वहीं टोयोटा हाइराइडर अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, सीएनजी ऑप्शन और ब्रांड की विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। आइए, इन दोनों एसयूवी की कीमत, फीचर्स, साइज और इंजन स्पेसिफिकेशन को विस्तार से समझते हैं ताकि आप एक सही फैसला ले सकें।
कीमत
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कीमत
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निसान टेक्टॉन
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टोयोटा हाइराइडर
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एक्स-शोरूम पैन-इंडिया
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10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)
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11.31 लाख रुपये से 20.19 लाख रुपये
कीमत के मोर्चे पर निसान टेक्टॉन टोयोटा हाइराइडर के मुकाबले एक ज्यादा किफायती विकल्प है। एंट्री लेवल वेरिएंट की बात करें तो टेक्टॉन एसयूवी हाइराइडर से ज्यादा सस्ती पड़ती है। अगर इनके टॉप वेरिएंट की तुलना करें, तो दोनों की कीमतों में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का अंतर देखने को मिलता है। यह अंतर निसान टेक्टॉन को उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो एक फीचर लोडेड टॉप मॉडल खरीदना चाहते हैं, लेकिन बजट को लेकर थोड़े सीमित हैं। जबकि, टोयोटा हाइराइडर की ज्यादा कीमत स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन और टोयोटा की भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सर्विस के कारण बिलकुल उचित लगती है।
साइज
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पैरामीटर
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निसान टेक्टॉन
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टोयोटा हाइराइडर
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अंतर
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लंबाई
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4,349 मिलीमीटर
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4,365 मिलीमीटर
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(- 16 मिलीमीटर)
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चौड़ाई
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1,815 मिलीमीटर
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1,795 मिलीमीटर
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+ 20 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1,674 मिलीमीटर (रूफ रेल्स समेत)
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1,645 मिलीमीटर
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+ 29 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2,657 मिलीमीटर
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2,600 मिलीमीटर
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+ 57 मिलीमीटर
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बूट स्पेस
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518 लीटर (पार्सल ट्रे तक)
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373 लीटर (नॉन-हाइब्रिड वर्जन के लिए)
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+ 145 लीटर
किसी भी एसयूवी के लिए उसका साइज काफी मायने रखता है, और इस मामले में निसान टेक्टॉन टोयोटा हाइराइडर पर भारी पड़ती है। हालांकि, टेक्टॉन की लंबाई हाइराइडर से केवल 16 मिलीमीटर ही कम है, लेकिन यह गाड़ी चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस के मामले में इससे आगे है। ज्यादा चौड़ी और ऊंची होने की वजह से केबिन के अंदर इसमें बेहतर शोल्डर रूम और हेडरूम मिल पाता है, जिससे तीन पैसेंजर्स पीछे वाली सीट पर ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर इन दोनों एसयूवी के बूट स्पेस में है, जहां निसान टेक्टॉन एसयूवी में 518 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, वहीं टोयोटा हाइराइडर में 373 लीटर की लगेज स्पेस दी गई है। बूट स्पेस के मामले में यह 145 लीटर का अंतर उन परिवारों के लिए बहुत मायने रखता है जो अक्सर लंबे सफर पर जाते हैं और जिन्हें ज्यादा लगेज रखने की जरूरत पड़ती है।
कलर ऑप्शन
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निसान टेक्टॉन
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टोयोटा हाइराइडर
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ओनिक्स ब्लैक
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स्पीडी ब्लू*
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ब्लेड सिल्वर*
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स्पोर्टिन रेड*
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पर्ल व्हाइट*
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कैफे व्हाइट*
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फ्लेयर गार्नेट रेड*
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केव ब्लैक
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इंडिगो ब्लू*
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मिडनाइट ब्लैक
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मूनबो ग्रे*
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एंटाइसिंग सिल्वर*
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–
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गेमिंग ग्रे
आजकल कार खरीदार अपनी कार के लुक और स्टाइल पर काफी ध्यान देते हैं, और कलर ऑप्शन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निसान और टोयोटा दोनों ने ही ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी गाड़ियों में कई सारे कलर ऑप्शन दिए हैं। निसान टेक्टॉन गाड़ी कुल 11 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें 6 मोनोटोन (सिंगल-टोन) और 5 ड्यूल-टोन शेड शामिल हैं। वहीं, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर भी कुल 11 कलर ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें 7 मोनोटोन और 4 डुअल-टोन शेड मिलते हैं। दोनों ही कंपनियों ने सुनिश्चित किया है कि खरीदारों के पास चुनने के लिए पर्याप्त वैरायटी हो, चाहे वह एक क्लासिक सिंगल कलर पसंद करते हों या फिर एक ट्रेंडी डुअल-टोन फिनिश। इस मामले में दोनों एसयूवी की करीबी टक्कर है।
फीचर
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फीचर
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निसान टेक्टॉन
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टोयोटा हाइराइडर
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ऑल-एलईडी हेडलाइट
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✅(5-पॉड)
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✅(प्रोजेक्टर यूनिट्स)
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एलईडी डीआरएल्स
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✅(सी-शेप्ड)
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एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स
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अलॉय व्हील्स
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18-इंच डुअल टोन
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17-इंच मशीन फिनिश्ड
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ओआरवीएम माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स
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रूफ रेल्स
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कनेक्टेड एलईडी टेललाइट
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रियर स्पॉइलर
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रियर फॉग लैंप्स
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❌
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डुअल-टोन केबिन
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स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
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✅(स्लाइडिंग फंक्शनैलिटी के साथ)
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कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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✅(48-कलर)
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रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅(डुअल-जोन)
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पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीटें
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✅(6-वे)
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✅(8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट)
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वेन्टीलेटेड फ्रंट सीटें
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ऑल फोर पावर विंडो
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पैडल शिफ्टर्स
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पीएम2.5 एयर फिल्टर
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एयर प्यूरीफायर
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क्रूज कंट्रोल
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✅(अडेप्टिव)
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पैनोरमिक सनरूफ
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पुश बटन स्टार्ट/एसटीपी [
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इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स
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वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
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ऑटो डिमिंग आईआरवीएम
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हेड्स-अप डिस्प्ले
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❌
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पावर्ड टेलगेट
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❌
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डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
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✅(10.25-इंच)
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✅(7-इंच)
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टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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✅(10.1-इंच)
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✅(9-इंच)
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वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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गूगल बिल्ट-इन
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर साउंड सिस्टम
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6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड)
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
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पार्किंग सेंसर
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फ्रंट, साइड और रियर
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रियर
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360-डिग्री कैमरा
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ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
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हिल-होल्ड असिस्ट
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हिल डिसेंट कंट्रोल
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आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट
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रेन सेंसिंग वाइपर
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ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक
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वॉशर के साथ रियर वाइपर
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रियर डिफॉगर
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लेवल-2 एडीएएस *
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फीचर्स के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग बराबर हैं। निसान टेक्टॉन एसयूवी में 6-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, बड़ी टचस्क्रीन (10.1-इंच), बड़ा डिजिटल डिस्प्ले (10.25-इंच), पावर्ड टेलगेट, गूगल बिल्ट-इन, लेवल-2 एडीएएस और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। जबकि, टोयोटा हाइराइडर में हेड्स-अप डिस्प्ले और पीएम2.5 एयर फिल्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो टेक्टॉन में मौजूद नहीं है। डुअल डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, छह एयरबैग (स्टैंडर्ड) और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दोनों गाड़ियों में कॉमन मिलते हैं।
यहां देखें निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।
इंजन ऑप्शन
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स्पेसिफिकेशन
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निसान टेक्टॉन
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टोयोटा हाइराइडर
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी किट
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पावर
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100 पीएस
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163 पीएस
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103 पीएस
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116 पीएस (संयुक्त)
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88 पीएस
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टॉर्क
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166 एनएम
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280 एनएम
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139 एनएम
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141 एनएम
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121.5 एनएम
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ट्रांसमिशन*
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी
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5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
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ई-सीवीटी
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5-स्पीड एमटी
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ड्राइवट्रेन^
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी, एडब्लूडी (केवल एटी)
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी
2026 निसान टेक्टॉन गाड़ी में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं, जबकि टोयोटा हाइराइडर में नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप और ऑप्शनल सीएनजी किट दी गई है। टेक्टॉन एक फ्रंट-व्हील-ड्राइव कार है, जबकि हाइराइडर में ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी मिलता है।
यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।
निष्कर्ष :
निसान टेक्टॉन और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर दोनों ही कारें अपनी-अपनी जगह पर मजबूत दावेदार हैं, लेकिन यह अलग-अलग तरह के खरीदारों को आकर्षित करती हैं। निसान टेक्टॉन उन खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो एक मॉडर्न और फीचर लोडेड एसयूवी कार लेना चाहते हैं। इसका बड़ा बूट स्पेस, स्पेशियस केबिन, लेवल-2 एडीएएस जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी और पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन इसे उन लोगों के लिए आकर्षक ऑप्शन बनाता है जो परफॉर्मेंस और स्टाइल को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं।
दूसरी ओर, टोयोटा हाइराइडर हमारे मार्केट में एक परखी हुई और भरोसेमंद गाड़ी है। इसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप और ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसका मेंटेनेंस आसान हो, सर्विस का खर्चा कम हो, जिसमें अच्छे-खासे फीचर्स मिले और जो जेब पर भी भारी ना पड़े तो टोयोटा हाइराइडर को लेना एक बेहतरीन विकल्प है।
अन्य विकल्प
निसान टेक्टॉन और टोयोटा हाइराइडर के अलावा आप इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस और होंडा एलिवेट जैसे मॉडल्स पर भी विचार कर सकते हैं।