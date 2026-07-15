2026 निसान टेक्टॉन की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन रोड कीमत? जानिए यहां
टेक्टॉन गाड़ी का टॉप वेरिएंट कोलकाता में सबसे सस्ता और बेंगलुरु में सबसे महंगा है
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हाल ही में निसान टेक्टॉन भारत में लॉन्च हुई है। यह गाड़ी रेनो डस्टर पर बेस्ड है और इसकी स्टाइलिंग फ्लेगशिप कार पेट्रोल से इंस्पायर्ड है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के साथ ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इस एसयूवी कार को घर लाने में कितना खर्चा आएगा ? सबसे पहले जानते हैं कि ऑन-रोड कीमत में कौन-कौनसे कॉम्पोनेंट शामिल होते हैं :-
कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑन रोड कीमत?
किसी भी गाड़ी के ब्रोशर या वेबसाइट पर जो कीमत दिखती है वह एक्स-शोरूम प्राइस होती है, यह वह फाइनल रकम नहीं होती जो आप चुकाएंगे। गाड़ी को कानूनी तौर पर रजिस्टर करने और चलाने के लिए खरीदारों को एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कुछ अतिरिक्त चार्ज भी देने पड़ते हैं। जब इन सभी खर्चों को जोड़ा जाता है, तो गाड़ी की ऑन-रोड कीमत बनती है।
यहां हमनें अतिरिक्त शुल्क बताए हैं जिन्हें ऑन-रोड कीमत तय करते समय शामिल किया जाता है :-
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इंश्योरेंस प्रीमियम
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टीसीएस (टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स)
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रोड टैक्स
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रजिस्ट्रेशन फीस
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फास्टैग फीस
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लॉजिस्टिक चार्ज
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एसेसरीज (ऑप्शनल)
निसान टेक्टॉन एसयूवी की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन-रोड कीमत, जानेंगे आगे :-
निसान टेक्टॉन ऑन-रोड कीमत : मुंबई
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शुल्क
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निसान टेक्टॉन विसिआ टी160 एमटी
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निसान टेक्टॉन टेकना प्लस टी280 डीसीटी डुअल टोन
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एक्स-शोरूम प्राइस
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10.49 लाख रुपये
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18.59 लाख रुपये
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टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस)
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10,490 रुपये
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18,590 रुपये
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इंश्योरेंस
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63,203 रुपये
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1,11,513 रुपये
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रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
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1,42,048 रुपये
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2,41,192 रुपये
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लॉजिस्टिक शुल्क
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6,500 रुपये
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6,500 रुपये
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ऑन-रोड कीमत
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12,71,241 रुपये
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22,36,795 रुपये
मुंबई में निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट विसिआ टी130 मैनुअल वेरिएंट की कीमत 12.71 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि टॉप वेरिएंट टेकना प्लस टी280 डीसीटी की प्राइस 22.36 लाख रुपये तक जाती है। इस गाड़ी का फुली लोडेड वेरिएंट खरीदने के लिए आपको एंट्री-लेवल वेरिएंट के मुकाबले 9.65 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।
निसान टेक्टॉन ऑन-रोड कीमत : दिल्ली
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शुल्क
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निसान टेक्टॉन विसिआ टी160 एमटी
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निसान टेक्टॉन टेकना प्लस टी280 डीसीटी डुअल टोन
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एक्स-शोरूम प्राइस
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10.49 लाख रुपये
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18.59 लाख रुपये
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टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस)
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10,490 रुपये
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18,590 रुपये
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इंश्योरेंस
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43,987 रुपये
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77,591 रुपये
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रजिस्ट्रेशन फीस
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1,12,380 रुपये
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1,93,380 रुपये
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ऑन-रोड कीमत
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12,46,657 रुपये
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21,79,361 रुपये
दिल्ली में निसान टेक्टॉन के विसिआ टी130 मैनुअल वेरिएंट की कीमत 12.47 लाख रुपये से शुरू होती है और टेकना प्लस डीसीटी वेरिएंट की प्राइस 21.79 लाख रुपये तक जाती है।
निसान टेक्टॉन ऑन-रोड कीमत : चेन्नई
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शुल्क
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निसान टेक्टॉन विसिआ टी160 एमटी
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निसान टेक्टॉन टेकना प्लस टी280 डीसीटी डुअल टोन
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एक्स-शोरूम प्राइस
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10.49 लाख रुपये
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18.59 लाख रुपये
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टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस)
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10,490 रुपये
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18,590 रुपये
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इंश्योरेंस
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54,447 रुपये
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86,091 रुपये
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रोड टैक्स
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1,92,120 रुपये
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3,37,920 रुपये
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लॉजिस्टिक शुल्क
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6,500 रुपये
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6,500 रुपये
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फास्टैग शुल्क
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600 रुपये
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600 रुपये
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ऑन-रोड कीमत
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13,13,157 रुपये
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23,08,701 रुपये
चेन्नई में निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 13.13 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि टॉप वेरिएंट की प्राइस 23.09 लाख रुपये तक जाती है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का बेस वेरिएंट दूसरे शहरों के मुकाबले चेन्नई में ज्यादा महंगा है।
निसान टेक्टॉन ऑन-रोड कीमत : बैंगलोर
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शुल्क
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निसान टेक्टॉन विसिआ टी160 एमटी
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निसान टेक्टॉन टेकना प्लस टी280 डीसीटी डुअल टोन
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एक्स-शोरूम प्राइस
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10.49 लाख रुपये
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18.59 लाख रुपये
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टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस)
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10,490 रुपये
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18,590 रुपये
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इंश्योरेंस
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62,821 रुपये
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1,09,451 रुपये
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रोड टैक्स
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1,97,946 रुपये
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3,50,793 रुपये
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सेस
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2,000 रुपये
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2,000 रुपये
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फास्टैग शुल्क
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750 रुपये
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750 रुपये
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ऑन-रोड कीमत
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13,23,007 रुपये
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23,40,584 रुपये
बेंगलुरु में निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट विसिआ टी160 मैनुअल की कीमत 12.23 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट टेकना प्लस टी280 डीसीटी की प्राइस 23.40 लाख रुपये तक जाती है।
निसान टेक्टॉन ऑन-रोड कीमत : कोलकाता
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शुल्क
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निसान टेक्टॉन विसिआ टी160 एमटी
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निसान टेक्टॉन टेकना प्लस टी280 डीसीटी डुअल टोन
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एक्स-शोरूम प्राइस
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10.49 लाख रुपये
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18.59 लाख रुपये
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टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस)
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10,490 रुपये
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18,590 रुपये
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इंश्योरेंस
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56,767 रुपये
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91,970 रुपये
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रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
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1,12,870 रुपये
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1,93,870 रुपये
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फास्टैग शुल्क
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500 रुपये
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500 रुपये
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ऑन-रोड कीमत
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12,29,627 रुपये
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21,63,930 रुपये
कोलकाता में निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट विसिआ टी160 मैनुअल वेरिएंट की कीमत 12.29 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट टेकना प्लस टी280 डीसीटी की प्राइस 21.63 लाख रुपये है।
निसान टेक्टॉन से जुड़ी जानकारी
निसान टेक्टॉन कार अपने पेट्रोल इंस्पायर्ड लुक्स के साथ बेहद आकर्षक लगती है। इसमें डीआरएल्स के साथ एलईडी हेडलैंप, स्लीक ग्रिल, 19-इंच के अलॉय व्हील और मिनिमल एलईडी टेललैंप दिए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम (जिसमें इन-बिल्ट गूगल इंटीग्रेशन है), 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और पावर्ड व वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।
सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।
निसान टेक्टॉन गाड़ी में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल
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पावर
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100 पीएस
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163 पीएस
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टॉर्क
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166 एनएम
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280 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड डीसीटी
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ड्राइवट्रेन
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी
इनसे है मुकाबला
2026 निसान टेक्टॉन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति विक्टोरिस, नई किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, एमजी एस्टर, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है।