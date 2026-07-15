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    2026 निसान टेक्टॉन की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन रोड कीमत? जानिए यहां

    टेक्टॉन गाड़ी का टॉप वेरिएंट कोलकाता में सबसे सस्ता और बेंगलुरु में सबसे महंगा है

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    Published On जुलाई 15, 2026 19:10 ist
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    published onJul 15, 2026 19:10 IST
    last updated onJul 15, 2026 19:10 IST
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    Nissan Tekton On-road Prices

    हाल ही में निसान टेक्टॉन भारत में लॉन्च हुई है। यह गाड़ी रेनो डस्टर पर बेस्ड है और इसकी स्टाइलिंग फ्लेगशिप कार पेट्रोल से इंस्पायर्ड है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के साथ ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इस एसयूवी कार को घर लाने में कितना खर्चा आएगा ? सबसे पहले जानते हैं कि ऑन-रोड कीमत में कौन-कौनसे कॉम्पोनेंट शामिल होते हैं :- 

    कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑन रोड कीमत?

    किसी भी गाड़ी के ब्रोशर या वेबसाइट पर जो कीमत दिखती है वह एक्स-शोरूम प्राइस होती है, यह वह फाइनल रकम नहीं होती जो आप चुकाएंगे। गाड़ी को कानूनी तौर पर रजिस्टर करने और चलाने के लिए खरीदारों को एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कुछ अतिरिक्त चार्ज भी देने पड़ते हैं। जब इन सभी खर्चों को जोड़ा जाता है, तो गाड़ी की ऑन-रोड कीमत बनती है।

     यहां हमनें अतिरिक्त शुल्क बताए हैं जिन्हें ऑन-रोड कीमत तय करते समय शामिल किया जाता है :-

    • इंश्योरेंस प्रीमियम

    • टीसीएस (टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स)

    • रोड टैक्स

    • रजिस्ट्रेशन फीस

    • फास्टैग फीस

    • लॉजिस्टिक चार्ज 

    • एसेसरीज (ऑप्शनल)

    निसान टेक्टॉन एसयूवी की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन-रोड कीमत, जानेंगे आगे :- 

    निसान टेक्टॉन ऑन-रोड कीमत : मुंबई

    शुल्क 

    निसान टेक्टॉन विसिआ टी160 एमटी

    निसान टेक्टॉन टेकना प्लस टी280 डीसीटी डुअल टोन 

    एक्स-शोरूम प्राइस

    10.49 लाख रुपये

    18.59 लाख रुपये

    टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस)

    10,490 रुपये

    18,590 रुपये

    इंश्योरेंस

    63,203 रुपये

    1,11,513 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स 

    1,42,048 रुपये

    2,41,192 रुपये

    लॉजिस्टिक शुल्क 

    6,500 रुपये

    6,500 रुपये

    ऑन-रोड कीमत 

    12,71,241 रुपये

    22,36,795 रुपये

    मुंबई में निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट विसिआ टी130 मैनुअल वेरिएंट की कीमत 12.71 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि टॉप वेरिएंट टेकना प्लस टी280 डीसीटी की प्राइस 22.36 लाख रुपये तक जाती है। इस गाड़ी का फुली लोडेड वेरिएंट खरीदने के लिए आपको एंट्री-लेवल वेरिएंट के मुकाबले 9.65 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। 

    निसान टेक्टॉन ऑन-रोड कीमत : दिल्ली

    शुल्क 

    निसान टेक्टॉन विसिआ टी160 एमटी

    निसान टेक्टॉन टेकना प्लस टी280 डीसीटी डुअल टोन 

    एक्स-शोरूम प्राइस

    10.49 लाख रुपये

    18.59 लाख रुपये

    टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस)

    10,490 रुपये

    18,590 रुपये

    इंश्योरेंस

    43,987 रुपये

    77,591 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फीस 

    1,12,380 रुपये

    1,93,380 रुपये

    ऑन-रोड कीमत 

    12,46,657 रुपये


     

    21,79,361 रुपये


     

    दिल्ली में निसान टेक्टॉन के विसिआ टी130 मैनुअल वेरिएंट की कीमत 12.47 लाख रुपये से शुरू होती है और टेकना प्लस डीसीटी वेरिएंट की प्राइस 21.79 लाख रुपये तक जाती है। 

    निसान टेक्टॉन ऑन-रोड कीमत : चेन्नई

    शुल्क 

    निसान टेक्टॉन विसिआ टी160 एमटी

    निसान टेक्टॉन टेकना प्लस टी280 डीसीटी डुअल टोन 

    एक्स-शोरूम प्राइस

    10.49 लाख रुपये

    18.59 लाख रुपये

    टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस)

    10,490 रुपये

    18,590 रुपये

    इंश्योरेंस

    54,447 रुपये

    86,091 रुपये

    रोड टैक्स

    1,92,120 रुपये

    3,37,920 रुपये

    लॉजिस्टिक शुल्क 

    6,500 रुपये

    6,500 रुपये

    फास्टैग शुल्क 

    600 रुपये

    600 रुपये

    ऑन-रोड कीमत 

    13,13,157 रुपये

    23,08,701 रुपये

    चेन्नई में निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 13.13 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि टॉप वेरिएंट की प्राइस 23.09 लाख रुपये तक जाती है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का बेस वेरिएंट दूसरे शहरों के मुकाबले चेन्नई में ज्यादा महंगा है। 

    निसान टेक्टॉन ऑन-रोड कीमत : बैंगलोर

    शुल्क 

    निसान टेक्टॉन विसिआ टी160 एमटी

    निसान टेक्टॉन टेकना प्लस टी280 डीसीटी डुअल टोन 

    एक्स-शोरूम प्राइस

    10.49 लाख रुपये

    18.59 लाख रुपये

    टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस)

    10,490 रुपये

    18,590 रुपये

    इंश्योरेंस

    62,821 रुपये

    1,09,451 रुपये

    रोड टैक्स

    1,97,946 रुपये

    3,50,793 रुपये

    सेस 

    2,000 रुपये

    2,000 रुपये

    फास्टैग शुल्क 

    750 रुपये

    750 रुपये

    ऑन-रोड कीमत 

    13,23,007 रुपये

    23,40,584 रुपये 

    बेंगलुरु में निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट विसिआ टी160 मैनुअल की कीमत 12.23 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट टेकना प्लस टी280 डीसीटी की प्राइस 23.40 लाख रुपये तक जाती है। 

    निसान टेक्टॉन ऑन-रोड कीमत : कोलकाता

    शुल्क 

    निसान टेक्टॉन विसिआ टी160 एमटी

    निसान टेक्टॉन टेकना प्लस टी280 डीसीटी डुअल टोन 

    एक्स-शोरूम प्राइस

    10.49 लाख रुपये

    18.59 लाख रुपये

    टैक्स क्लेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस)

    10,490 रुपये

    18,590 रुपये

    इंश्योरेंस

    56,767 रुपये

    91,970 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स 

    1,12,870 रुपये

    1,93,870 रुपये

    फास्टैग शुल्क 

    500 रुपये

    500 रुपये 

    ऑन-रोड कीमत 

    12,29,627 रुपये

    21,63,930 रुपये

    कोलकाता में निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट विसिआ टी160 मैनुअल वेरिएंट की कीमत 12.29 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट टेकना प्लस टी280 डीसीटी की प्राइस 21.63 लाख रुपये है। 

    निसान टेक्टॉन से जुड़ी जानकारी  

    निसान टेक्टॉन कार अपने पेट्रोल इंस्पायर्ड लुक्स के साथ बेहद आकर्षक लगती है। इसमें डीआरएल्स के साथ एलईडी हेडलैंप, स्लीक ग्रिल, 19-इंच के अलॉय व्हील और मिनिमल एलईडी टेललैंप दिए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम (जिसमें इन-बिल्ट गूगल इंटीग्रेशन है), 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और पावर्ड व वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Nissan Tekton Front quarter

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Nissan Tekton Interior

    निसान टेक्टॉन गाड़ी में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क 

    166 एनएम

    280 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी 

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड डीसीटी 

    ड्राइवट्रेन 

    एफडब्लूडी 

    एफडब्लूडी

    इनसे है मुकाबला 

    2026 निसान टेक्टॉन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति विक्टोरिस, नई किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, एमजी एस्टर, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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