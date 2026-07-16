सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 मारुति ब्रेजा भारत में जल्द होगी लॉन्च: अभी खरीदें कोई दूसरी एसयूवी या फिर करें इसका इंतजार? देखें हमारी राय!

    क्या आप नई सबकॉम्पेक्ट एसयूवी को बुक करने जा रहे हैं? हमनें बताया है कि क्या आपको नई ब्रेजा के लिए इंतजार करना चाहिए या नहीं!

    स्तुति
    स्तुति
    Published On जुलाई 16, 2026 14:01 ist
    info icon
    published onJul 16, 2026 14:01 IST
    last updated onJul 16, 2026 14:01 IST
    75 Views
    • Write a कमेंट

    Brezza Buy Or Hold

    मारुति ब्रेजा को इस साल भारत में चार पूरे होने जा रहे हैं और इसे नया लुक देने के लिए कंपनी ने कंफर्म किया है कि वह जुलाई के आखिर में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी। सामने आई तस्वीरों में इसमें हुए बदलाव बेहद मामूली नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कई नए फीचर्स और अंडरबॉडी सीएनजी टैंक का ऑप्शन मिल सकता है। 

    सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में फिलहाल कई सारी गाड़ियां मौजूद है, ऐसे में इसके प्रतिद्व्न्दियों को नजरअंदाज करना मुश्किल है जो अभी भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। क्या फेसलिफ्ट ब्रेजा सेगमेंट में नया बदलाव ला पाएगी? अब यह सवाल अहम हो जाता है कि अगर आप इस सेगमेंट में कोई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या आपको नई ब्रेजा का इंतजार करना चाहिए या फिर कोई मौजूदा मॉडल खरीद लेना चाहिए? आइए जानते हैं कि इस सेगमेंट की किस कार को अभी खरीदना सही है और किसके लिए रुकना बेहतर है :- 

    टाटा नेक्सन

    सुझाव: इंतजार करें 

    टाटा नेक्सन इस सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है। इस गाड़ी को अपनी शानदार डिजाइन, पावरफुल इंजन ऑप्शन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लुक के लिए जाना जाता है।  अगर आप टाटा नेक्सन के लोअर वेरिएंट या फिर सीएनजी मॉडल को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना एक समझदारी भरा फैसला होगा। मारुति ब्रेजा में कई नए अपडेट मिलने की उम्मीद है, जो इसे नेक्सन के मुकाबले एक ज्यादा आकर्षक विकल्प बना सकते हैं।

    Tata Nexon

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ 

    सुझाव : खरीदें 

    दूसरी सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार महिंद्रा एक्सयुवी 3एक्सओ है, जिसे अपने प्रीमियम इंटीरियर, पावरफुल डीजल इंजन ऑप्शन और लंबी फीचर लिस्ट के लिए जाना जाता है। आप एक्सयूवी 3एक्सओ को बिना इंतजार किए अभी खरीद सकते हैं क्योंकि नई ब्रेजा की पोजिशनिंग सेगमेंट में शायद ही बदलेगी और हो सकता है कि यह आपको प्रीमियम अनुभव ना दे, जिससे आप इसकी खरीद पर दोबारा सोचें।

    Mahindra XUV 3XO

    हुंडई वेन्यू 

    सुझाव : खरीदें 

    हुंडई ने सेकंड जनरेशन वेन्यू पिछले साल लॉन्च की थी। यह गाड़ी अपने 'मिनी क्रेटा' जैसे लुक और प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस के लिए कस्टमर्स के बीच काफी पॉपुलर है। यदि आपको बजट की कोई चिंता नहीं है, तो हम आपको वेन्यू खरीदने की सलाह देंगे। इसका प्रीमियम फील और फीचर्स इसे एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। उम्मीद है कि नई ब्रेजा इससे निचले सेगमेंट को टारगेट करेगी, इसलिए वेन्यू की अपनी अलग अपील बनी रहेगी।

    Hyundai Venue

    स्कोडा कायलाक 

    सुझाव : खरीदें 

    कायलाक भारत में स्कोडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी, बेहतरीन ड्राइव एक्सपीरिएंस और आकर्षक स्टाइलिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन इसे गाड़ी के शौकीन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन बनाता है। 

    अगर ड्राइविंग फन और सॉलिड इंजीनियरिंग आपकी प्राथमिकता है, तो ब्रेजा के लिए इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में वही पुराना 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है जो परफॉर्मेंस के शौकीन लोगों को शायद उतना आकर्षक ना लगे।

    Skoda Kylaq

    किआ सोनेट 

    सुझाव : इंतजार करें  

    किआ सोनेट अपने शानदार फीचर्स, मस्कुलर स्टाइलिंग और कई सारे पावरट्रेन ऑप्शंस के साथ एक स्टाइलिश पैकेज पेश करती है, जो युवाओं को काफी पसंद आता है। अनुमान है कि किआ अगले साल तक न्यू जनरेशन सोनेट पेश कर सकती है, जिससे आपकी यह गाड़ी थोड़ी पुरानी लग सकती है। 

    इसी को ध्यान में रखते हुए सोनेट की खरीद को फिलहाल टाल देना चाहिए। ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट वर्जन समय के साथ ज्यादा नया लग सकता है, इसलिए हमारी सलाह है कि गाड़ी खरीदने का अंतिम फैसला लेने से पहले आप ब्रेजा के स्पेसिफिकेशन आने का इंतजार करें।

    Kia Sonet

    किआ सिरोस 

    सुझाव : इंतजार करें

    इस सेगमेंट में किआ के पास सिरोस के रूप में एक और खास विकल्प मौजूद है। इसके बॉक्सी आकार और अनोखे अंदाज ने इसे सेगमेंट में सबसे अलग बना दिया है। यह गाड़ी अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस केबिन की वजह से एक अलग तरह के खरीदारों को अपनी ओर खींचती है।

    सिरोस के लिए भी इंतजार करना बेहतर है। हालांकि, जिन्हें इसका बॉक्सी डिजाइन बहुत पसंद है, वह इसे खरीदने पर विचार कर सकते हैं। कंपनी ने सिरोस के इलेक्ट्रिक वर्जन से भी पर्दा उठा दिया है। लेकिन, एक ऑल-राउंडर और फैमिली पैकेज के तौर पर, अपडेटेड ब्रेज एक ज्यादा सुरक्षित और प्रैक्टिकल चॉइस साबित हो सकती है।

    Kia Syros

    मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर  

    सुझाव : खरीदें 

    मारुति ब्रेजा का कड़ा मुकाबला फ्रॉन्क्स से है, जो कि टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर का रिबैज्ड वर्जन है। यह एक बहुत पॉपुलर क्रॉसओवर कार है, जो अपनी मजबूत और कॉम्पैक्ट बनावट, दमदार 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर के लिए जानी जाती है। जबकि, नई ब्रेजा में शायद ही यह छोटा इंजन दिया जाए और हो सकता है कि इसमें फ्रॉन्क्स जैसा यूथफुल अंदाज ना हो। फीचर्स के मामले में इसमें ज्यादा कोई फर्क होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए हमारा सुझाव है कि आप फ्रॉन्क्स या टाइजर को अभी खरीदें।

    Maruti Fronx

    रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट   

    सुझाव : खरीदें 

    रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट भी ब्रेजा के मुकाबले में अच्छे ऑप्शन हैं। मार्केट के निचले हिस्से को टारगेट करने वाली ये क्रॉसओवर गाड़ियां मारुति ब्रेजा से काफी सस्ती रह सकती है, साथ ही अपनी कीमत के हिसाब से इनमें काफी सारे फीचर्स भी मिलते हैं। इस पोजिशनिंग की वजह से ब्रेजा का इन पर शायद ही कोई असर पड़े क्योंकि उम्मीद है कि ब्रेजा की कीमत बढ़ जाएगी। अगर आपका बजट कम है और आप स्टाइल से समझौता नहीं करना चाहते, तो काइगर और मैग्नाइट सबसे अच्छे विकल्प हैं।

    Renault Kiger

    Nissan Magnite

    आप फेसलिफ्ट ब्रेजा के मुकाबले इनमें से कौनसी गाड़ी को चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    was this article helpful ?

    स्तुति
    स्तुति
    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

    टाटा नेक्सन पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 मारुति ब्रेजा भारत में जल्द होगी लॉन्च: अभी खरीदें कोई दूसरी एसयूवी या फिर करें इसका इंतजार? देखें हमारी राय!
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है