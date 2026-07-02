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    जुलाई 2026 में ये नई कारें होंगी लॉन्च/शोकेस, देखिए पूरी लिस्ट

    फ़ेसलिफ़्टेड हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी से लेकर पिकअप ट्रक और परफ़ॉर्मेंस एसयूवी तक, यह महीना रोमांचक रहने वाला है!

    प्रकाशित: जुलाई 02, 2026 02:14 pm । भानु

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    Upcoming Cars In July

    साल 2026 की पिछली दो तिमाहियां बहुत रोमांचक रही हैं, और जैसे ही हम तीसरी तिमाही में कदम रख रहे हैं, जुलाई का महीना भी कार लवर्स के लिए काफी दिलचस्प रहने की उम्मीद है। जी हां, हम उन नई गाड़ियों की बात कर रहे हैं जिन्हें इस महीने लॉन्च किया जा सकता है। तो आइए, बिना देर किए उन पर डालते हैं एक नज़र :

    स्कोडा कोडिएक आरएस

    लॉन्च: 2 जुलाई

    संभावित कीमत: 65 लाख रुपये


    ऑक्टाविया आरएस की सफलता के बाद, स्कोडा इंडिया अपनी पॉपुलर परफॉर्मेंस बैज वाली एसयूवी, कोडिएक आरएस को लेकर आई है, हालांकि इसकी बहुत कम यूनिट्स ही उपलब्ध हैं। कोडिएक आरएस की कीमतें इस महीने बताई जाएंगी, लेकिन यह एसयूवी पहले ही बिक चुकी है, क्योंकि इसकी सिर्फ़ 50 यूनिट्स की बुकिंग खुली थी।

    Skoda Kodiaq RS

    स्टैंडर्ड कोडिएक एक प्रीमियम और शानदार फ़ैमिली एसयूवी है, लेकिन कोडिएक आरएस में कई खास डिज़ाइन बदलावों के साथ इसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक दिया गया है। इनमें ब्लैक ग्रिल पर आरएस बैज, आरएस एम्बॉसिंग वाला पूरी तरह से ब्लैक केबिन, बड़े 20-इंच के अलॉय व्हील्स और ज़्यादा पावर और टॉर्क देने वाला बेहतर 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं।

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    265 पीएस

    टॉर्क

    400 एनएम

    ट्रांसमिशन

    7-स्पीड डीसीटी

    ड्राइवट्रेन

    ऑल-व्हील ड्राइव

    डीसीटी - डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक)

    कोडिएक आरएस में कई शानदार फ़ीचर्स दिए गए हैं, और इसमें लगभग वो सब कुछ है जिसकी आप उम्मीद करेंगे। इसकी फीचर लिस्ट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 13-स्पीकर वाला कैंटन साउंड सिस्टम और डुअल वायरलेस फ़ोन चार्जर, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ़ और हीटिंग व वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज़ से, इसमें 9 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं।

    2026 रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट

    लॉन्च: 3 जुलाई

    संभावित कीमत: 4.50 लाख रुपये

    रेनॉल्ट क्विड हैचबैक को 2015 में लॉन्च होने के बाद से ही अपडेट की ज़रूरत थी। रेनॉल्ट इंडिया ने कन्फर्म किया है कि वह 3 जुलाई को इसका फेसलिफ्ट मॉडल लाएगी। इसके साथ ही, भारत में रेनॉल्ट का लाइनअप पूरी तरह से नया हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में नई काइगर, ट्राइबर और डस्टर लॉन्च की हैं। नई क्विड का ओवरऑल शेप तो पुराने मॉडल जैसा ही होगा, लेकिन इसमें कई जगह बदलाव किए जाएंगे। इसकी लाइटिंग, व्हील्स और कलर ऑप्शन में भी बदलाव होंगे।

    Photos

    फीचर्स और सेफ्टी के मामले में, नई क्विड में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ अपडेटेड 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन इंजन स्टार्ट, वायरलेस फ़ोन चार्जर, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) और टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

    इंजन और मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके स्पेसिफिकेशन्स कुछ इस तरह हो सकते हैं:

    इंजन

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    69 पीएस

    टॉर्क

    92 एनएम

    ट्रांसमिशन

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन / एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

    निसान टेक्टॉन

    लॉन्च: 9 जुलाई

    संभावित कीमत: 10 लाख रुपये

    निसान ने अपनी आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूूवी, टेक्टॉन की झलक दिखाई है और इसे 9 जुलाई को पेश किया जाएगा। टेक्टॉन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा जैसे बड़े नामों से होगा। टीज़र से पता चला है कि टेक्टॉन को बोल्ड और रग्ड लुक देने के लिए कंपनी की ग्लोबल फ्लैगशिप कार, निसान पेट्रोल से प्रेरणा ली गई है।

    Nissan Tekton Front Left Quarter View

    2026 टोयोटा हाइलक्स

    लॉन्च: जुलाई के आखिर में

    संभावित कीमत: 35 लाख रुपये

    हमने भारत में न्यू जनरेशन टोयोटा हाइलक्स को बिना किसी कवर के देखा है। नई हाइलक्स बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है - शायद इस महीने के आखिर तक। नई हाइलक्स का मज़बूत लुक बदलकर अब इसे एक स्लीक और भविष्य के हिसाब से बेहतर डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें स्लीक फ्रंट लुक, बॉडी कलर वाली ग्रिल और अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स शामिल हैं। और कुल मिलाकर, इसका आकार-प्रकार अभी भी हाइलक्स जैसा ही है।

    2026 Toyota Hilux

    केबिन के अंदर आपको नई हाइलक्स का केबिन पूरी तरह से नया और मॉडर्न लगेगा। इसमें नया डैशबोर्ड लेआउट और नया स्टीयरिंग व्हील तो है ही, साथ ही इसकी फ़ीचर लिस्ट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 12.3-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर वाला जेबीएल प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफ़ोन चार्जर, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार फ़ीचर्स भी शामिल हैं।

    इसके बोनट के नीचे आपको जाना-पहचाना 2.8-लीटर डीज़ल इंजन मिलेगा, जिसमें 48-वोल्ट का माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम लगा है। इसका स्पेसिफिकेशन्स इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2.8-लीटर डीज़ल माइल्ड-हाइब्रिड

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    500 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एटी / 6-स्पीड एमटी

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

    होंडा जेडआर-वी

    लॉन्च: जुलाई के बीच में

    संभावित कीमत: 40 लाख रुपये

    होंडा जेडआर-वी को भी दिखाया जा चुका है, बस इसे लॉन्च किया जाना बाकी है – जो शायद इसी महीने के आखिर में हो सकता है। यह मार्केट में होंडा की फ्लैगशिप कार होगी और फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन, स्कोडा कोडिएक और जीप मेरेडियन जैसी कारों को टक्कर देगी।

    फीचर्स की बात करें तो, जेडआर-वी में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस फ़ोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और 4-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट, एयर प्योरिफायर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    Honda ZR-V

    इसमें 8 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए है। 

    इसका इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    इंजन

    स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप वाला 2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    पावर

    184 पीएस

    टॉर्क

    315 एनएम

    एक्सलरेशन (0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    7.8 सेकंड

    ट्रांसमिशन

    ई-सीवीटी*

    *इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

    इस महीने कई नई कारें लॉन्च और पेश होने वाली हैं, इसलिए जुलाई का महीना काफी व्यस्त रहने वाला है। अगर आप इनमें से किसी कार में दिलचस्पी रखते हैं, तो डिटेल्ड अपडेट्स के लिए कारदेखो के साथ बने रहें।

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

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