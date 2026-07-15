निसान टेक्टॉन टेकना प्लस वेरिएंट : क्या टेकना वेरिएंट के मुकाबले 80,000 रुपये ज्यादा कीमत देकर इसे लेना सही होगा?

कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट भारत के सबसे पॉपुलर सेगमेंट में से एक है। अब निसान ने अपनी नई कॉम्पेक्ट एसयूवी टेक्टॉन भारत में पेश कर दी है, जिसमें शानदार स्टाइलिंग, प्रीमियम इंटीरियर और लंबी फीचर लिस्ट मिलती है। पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर भारतीय खरीदारों को काफी पसंद आते हैं, यह सभी फीचर टेक्टॉन के टॉप वेरिएंट टेकना प्लस में दिए गए हैं। यह वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो कोई भी समझौता नहीं करना चाहते और अपनी गाड़ी में सभी मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं।

अब सवाल यह उठता है कि क्या टॉप से नीचे वाले टेकना वेरिएंट के मुकाबले इसकी 80,000 रुपये ज्यादा कीमत उन फीचर्स और अपग्रेड के लिए जायज है जो टेकना प्लस वेरिएंट में मिलते हैं? चलिए, निसान टेक्टॉन के टॉप वेरिएंट टेकना प्लस की हर एक डिटेल को करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि यह आपके लिए सही है या नहीं।

बाहरी डिजाइन और स्टाइलिंग

आगे की डिजाइन

निसान टेक्टॉन की डिजाइन काफी शानदार है, जो बड़ी और महंगी निसान पेट्रोल एसयूवी से प्रेरित है। इसका बॉक्सी स्टांस इसे सड़क पर एक मजबूत रोड प्रजेंस देता है। एन-कनेक्टा वेरिएंट से इसमें कनेक्टेड हेडलैंप सेटअप के साथ सी-शेप्ड हेडलैंप्स और डीआरएल्स यूनिट्स मिलती हैं। वहीं, टेकना प्लस वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर, फ्रंट कैमरा और डीआरएल्स दी गई हैं, जबकि बंपर के निचले हिस्से पर इसमें ब्लैक आउट स्किड प्लेट भी मिलती है जो पूरे बंपर पर फैली हुई है। इसमें दोनों हेडलैंप्स को कनेक्ट करती रेड स्ट्रिप दी गई है। आगे के हिस्से में कई ऐसी चीजें हैं जो टेक्टॉन को निसान पेट्रोल जैसा लुक देती हैं।

साइड प्रोफाइल

सबसे पहली चीज जो टेकना प्लस वेरिएंट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग और ब्लैक आउट बी, सी और डी पिलर। यह सभी डिजाइन एलिमेंट्स एसयूवी कार को स्पोर्टी लुक देते हैं। चूंकि यह डस्टर पर बेस्ड है, ऐसे में इसका ओवरऑल लेआउट इसके जैसा ही लगता है। इसमें यूनीक डिजाइन एलिमेंट के साथ डस्टर जैसे दरवाजे, इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल के साथ बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

पीछे की डिजाइन

टेकना प्लस वेरिएंट के पीछे का हिस्सा डस्टर जैसा दिखता है क्योंकि इसमें इसके जैसी कनेक्टेड टेललैंप डिजाइन मिलती है। इसमें लगा बंपर काफी चौड़ा है, साथ ही इसमें रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर भी देखने को मिलते हैं। रियर फेंडर मस्कुलर दिखते हैं और यह एसयूवी को बोल्ड लुक देते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटीना और वॉशर के साथ रियर वाइपर भी दिए गए हैं।

कलर ऑप्शन

2026 निसान टेक्टॉन टेकना प्लस वेरिएंट पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर, ओनिक्स ब्लैक, फ्लेयर गार्नेट रेड, इंडिगो ब्लू और मूनबो ग्रे जैसे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इस वेरिएंट के साथ डुअल-टोन शेड भी मिलते हैं। यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

केबिन में क्या खास मिलता है?

केबिन के अंदर कदम रखते ही टेकना और टेकना प्लस के बीच बड़ा अंतर महसूस होता है। टेकना प्लस वेरिएंट का इंटीरियर एक बेहद प्रीमियम थीम पर बेस्ड है, जिसमें बरगंडी, बेज और रोज गोल्ड एक्सेंट्स का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। यह कलर कॉम्बिनेशन इसमें डैशबोर्ड, डोर पैनल्स और सीटों पर देखने को मिलता है, जो केबिन को एक लग्जरी और अपमार्केट फील देता है। केबिन के अंदर इस्तेमाल हुए मटीरियल की क्वालिटी भी टॉप-नॉच है और हर चीज इसमें सॉलिड महसूस होती है। यह वेरिएंट उन ग्राहकों को बहुत पसंद आएगा जो अपनी कार के इंटीरियर में एक लग्जरी एक्सपीरिएंस चाहते हैं।

इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट, डुअल स्क्रीन, 3-स्पोक डबल डी-कट लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और लेदरेट सीटें दी गई हैं जो इसमें प्रीमियम टच जोड़ती है। कंफर्ट फीचर के तौर पर इसमें फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ कूल्ड स्टोरेज स्पेस (केवल डीसीटी वेरिएंट के लिए) और इंटीग्रेटेड कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट दिए गए हैं।

फीचर की जानकारी

टेकना प्लस वेरिएंट की ज्यादा कीमत का एक बड़ा हिस्सा इसके अतिरिक्त फीचर्स को जाता है। टेकना प्लस वेरिएंट में कुछ ऐसे खास फीचर्स मौजूद हैं जो इससे नीचे वाले टेकना वेरिएंट में नहीं मिलते जिनमें यह शामिल हैं :-

पावर्ड टेलगेट

55 से ज्यादा फीचर के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इंटीग्रेटेड गूगल मैप्स

गूगल असिस्टेंट एंड एक्सेस 2 गूगल प्ले

इसके अलावा इसमें टेकना वेरिएंट वाले फीचर दिए गए हैं, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 2-वे मैनुअली एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट के साथ 6-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, स्मार्ट कार्ड की, एडजस्टेबल फ्रंट और रियर हेडरेस्ट, 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें, पैडल शिफ्टर (केवल डीसीटी वेरिएंट में), 48 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और 6-स्पीकर वाला आर्केमि साउंड सिस्टम शामिल हैं।

सेफ्टी फीचर

सुरक्षा के मामले में निसान ने अपनी टेक्टॉन गाड़ी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। टेक्टॉन टेकना प्लस वेरिएंट में 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), पार्किंग असिस्ट के साथ फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और ऑटो हेडलैंप जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस फीचर (टेकना वेरिएंट में 15 एडीएएस फीचर और टेकना प्लस वेरिएंट में 17 एडीएएस फीचर) जैसे फीचर भी मिलते हैं।

इंजन, ट्रांसमिशन और परफॉरमेंस

निसान टेक्टॉन टेकना प्लस वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए गए हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल (टी160) 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल (टी280) पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड डीसीटी माइलेज (एआरएआई सर्टिफाइड) 19.4 किमी/लीटर 18.5 किमी/लीटर

टॉप वेरिएंट होने के नाते टेकना प्लस वेरिएंट में दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, गाड़ी के शौकीन लोगों को इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स की कमी लगेगी, क्योंकि डस्टर के साथ उस कॉम्बिनेशन को चलाने के बाद हम पक्का कह सकते हैं कि यह चलाने में बहुत मजेदार कार है, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की सुविधा चाहते है, और डीसीटी गियरबॉक्स यह काम बेहद बखूबी करता है।

कीमत और कम्पटीशन

2026 निसान टेक्टॉन के टेकना प्लस वेरिएंट की कीमत 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, और कर्व, टोयोटा हाइराइडर, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस और सिट्रोएन एयरक्रॉस जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना...

टेक्टॉन प्लस वेरिएंट में एक शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इस वेरिएंट में बेहतरीन स्टाइलिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल-2 एडीएएस एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा जैसे कई प्रीमियम फीचर मिलते हैं, जो इसे एक अच्छा वैल्यू-फॉर मनी ऑप्शन बनाते हैं।

टेकना प्लस वेरिएंट की कीमत टेकना (टी280) डीसीटी वेरिएंट से 80,000 रुपये ज्यादा है, और ज्यादा कीमत पर आपको इसमें बिल्ट-इन गूगल कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टेड कार फीचर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में गूगल मैप्स इंटीग्रेशन मिल जाते हैं।