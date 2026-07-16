जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने नए ADAPT प्लेटफॉर्म से पर्दा उठाया: पीएचईवी, बीईवी, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर पावरट्रेन सपोर्ट करेगा

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भारत के न्यू एनर्जी व्हीकल सेगमेंट के लिए अपनी बड़ी योजनाओं का खुलासा करते हुए अपना नया ADAPT प्लेटफॉर्म पेश किया है। यह एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड, रेंज-एक्सटेंडर और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड समेत चार अलग-अलग तरह के पावरट्रेन को सपोर्ट कर सकता है, जिससे कंपनी भविष्य में कई तरह की गाड़ियां लॉन्च कर सकेगी।

ADAPT प्लेटफॉर्म क्या है?

ADAPT का पूरा नाम "Advance Drive Architecture Platform Technology" है। यह एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है जिसे भविष्य में आने वाली एमजी की गाड़ियों के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह चार तरह के पावरट्रेन: पूरी तरह इलेक्ट्रिक (BEV), प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV), रेंज-एक्सटेंडर ईवी, और सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि एमजी एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से गाड़ियां बना सकती है, चाहे वो जीरो-एमिशन ईवी हो या लंबी दूरी के लिए हाइब्रिड गाड़ी।

इस प्लेटफॉर्म के हाइब्रिड वर्जन में कंपनी एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (eDHT) इस्तेमाल करेगी। एमजी का दावा है कि यह एक नई इनोवेशन है जो तुरंत रिस्पॉन्स देने के साथ-साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी सुनिश्चित करती है। इस प्लेटफॉर्म की अन्य खासियतों में शामिल हैं:

10-इन-1 ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट

कम फ्यूल खपत और हाई थर्मल एफिशिएंसी के लिए एक डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन

इंटेलिजेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम

सेल्फ-अडेप्टिंग ड्राइविंग मोड्स (प्योर ईवी, सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड और डायरेक्ट ड्राइव)

हम इसकी उम्मीद कब कर सकते हैं?

हालांकि एमजी ने अभी तक इंजन स्पेसिफिकेशन, बैटरी पैक या अन्य कंपोनेंट्स की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि इस प्लेटफॉर्म पर बनी पहली गाड़ी इसी वित्तीय वर्ष में सामने आ जाएगी। उम्मीद है कि आगामी एमजी हेक्टर हॉक इस नए प्लेटफॉर्म पर बनी पहली गाड़ियों में से एक हो सकती है। हेक्टर हॉक को अंतरराष्ट्रीय बाजार में वुलिंग स्टाइलाइट 560 और वुलिंग एक्सियन जैसे नामों से भी जाना जाता है, और यह ईवी, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और पीएचईवी जैसे कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आ सकती है।

हेक्टर हॉक के अलावा, आगामी एमजी आईएम6 कूपे-एसयूवी भी इसी ADAPT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है। यह एक प्रीमियम पेशकश हो सकती है और इसे कंपनी के नए एमजी सलेक्ट डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जा सकता है। एक ही प्लेटफॉर्म पर कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन देना एमजी को बाजार में तेजी से बदलते ट्रेंड्स के हिसाब से खुद को ढालने में मदद करेगा।