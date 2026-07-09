2026 निसान टेक्टॉन को बुक कैसे करें? बुकिंग राशि कितनी है? एसयूवी कार की डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

Published On जुलाई 09, 2026 18:52 ist

last updated on Jul 09, 2026 18:52 IST

published on Jul 09, 2026 18:20 IST

निसान ने टेक्टॉन एसयूवी कार को भारत में लॉन्च कर दिया है, इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। निसान टेक्टॉन 6 वेरिएंट: विसिया, विसिया प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस में उपलब्ध है। इसका डिजाइन निसान पेट्रोल कार से प्रेरित है। टेक्टॉन का लुक काफी दमदार है, जो एडवेंचर के लिए तैयार की गई लगती है।

निसान टेक्टॉन का केबिन काफी स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरपूर है, जो परिवार के ट्रिप और विकंड पर घूमने जाने के लिए सही है। अगर आप नई निसान कार को घर लाने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए इसे बुक कैसे करें और इसकी डिलीवरी कब तक मिल सकती है।

निसान टेक्टॉन को कैसे बुक करें?

अगर आप निसान इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से बुक करने की सोच रहे हैं तो निसान टेक्टॉन को बुक करने की पूरी प्रोसेस यहां दी गई है:

निसान इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।

ऊपर दिए गए व्हीकल सेक्शन में से निसान टेक्टॉन चुनें।

आप पेज देख सकते हैं और वहां आपको निसान टेक्टॉन के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। वहां से आप ब्रोशर डाउनलोड भी कर सकते हैं।

बुकिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए ‘बुक नाउ’ बटन पर क्लिक करें।

यहां आप अपनी पसंद के हिसाब से गाड़ी को कॉन्फिगर कर सकते हैं। वेरिएंट, इंजन और गाड़ी का कलर चुनें।

कॉन्फिगर करने के बाद, आप उस पेज पर जा सकते हैं जहां निजी जानकारी जैसे नाम, ईमेल और फोन नंबर दर्ज करना होता है।

अब आपको दूसरी स्टेप पर जाना होगा, जहां आपको अपना राज्य, क्षेत्र, शहर और घर का पता डालना होगा।

इसके बाद आप अपने शहर में नजदीकी डीलरशिप चुन सकते हैं।

अब आप समरी देख सकते हैं और नेट बेंकिंग के जरिए 11,000 रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान कर सकते हैं, या फिर डीलरशिप पर भुगतान करने का ऑप्शन चुन सकते हैं।

डीलरशिप से बुकिंग की प्रोसेस

यह कार बुक करने का सबसे पारंपरिक तरीका है।

अपने नजदीकी निसान डीलरशिप का पता लगाएं।

सेल्समैन से संपर्क करें, जो आपको गाड़ी बुक की पूरी प्रोसेस समझाएंगे और निसान टेक्टॉन के बारे में बताएंगे।

आपको अपनी निजी जानकारी देनी होगी (जो पहले ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस में बताई)

ईसके बाद आप वेरिएंट, इंजन और कलर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं।

बुकिंग राशि का भुगतान करें।

डिलीवरी टाइमलाइन

निसान टेक्टॉन की डिलीवरी 20 जुलाई से शुरू होगी। ग्राहक इस तारीख से कार की डिलीवरी की उम्मीद कर सकते हैं, जो वेरिएंट की उपलब्धता और डीलरशिप पर निर्भर करेगा।

2026 निसान टेक्टॉन के बारे में

निसान टेक्टॉन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है जिसका डिजाइन निसान के ग्लोबल लाइनअप से प्रेरित है। इसमें एक कनेक्टेड हेडलैंप और टेललैंप सेटअप दिया गया है जो इसे आगे से मॉडर्न लुक देते हैं। टॉल-बॉय स्टांस और दमदार एसयूवी लुक के साथ, निसान टेक्टॉन रोजाना की ड्राइविंग और एडवेंचर ड्राइविंग दोनों जगह के तैयार लगती है।

टेक्टॉन का बॉडी शेप रेनो डस्टर जैसा है, जिसमें 18-इंच व्हील सेटअप और मोटी क्लेडिंग दी गई है। केबिन में प्रीमियम अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें ड्यूल-स्क्रीन डिस्प्ले सेटअप के साथ एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ) और एक 10.25-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जर, आगे और पीछे यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, एक एयर प्यूरीफायर और इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए, निसान टेक्टॉन कार में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, पीछे पार्किंग सेंसर, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैंप्स, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

निसान टेक्टॉन इंजन

निसान टेक्टॉन में दो इंजन ऑप्शन: 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कीमत और कंपेरिजन

निसान टेक्टॉन की कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, कर्व, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, किटा सेल्टोस और सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स से रहेगा।