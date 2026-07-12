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    निसान टेक्टॉन विसिया प्लस फोटो गैलरी: नई एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    टेक्टॉन के वेरिएंट में फीचर के मामले में यूरोपियन अप्रोच अपनाई गई है। आइए जानते हैं कि क्या यह काफी है।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 12, 2026 09:36 ist
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    published onJul 12, 2026 09:36 IST
    last updated onJul 12, 2026 09:36 IST
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    Nissan Tekton Visia Plus

    निसान टेक्टॉन को भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में पेश किया गया है। मुकाबले में मौजूद कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए, निसान ने इसकी कीमत काफी अग्रेसिव रखी है। लेकिन क्या इसके निचले वेरिएंट में पर्याप्त फीचर दिए गए हैं?

    निसान टेक्टॉन कुल 6 वेरिएंट में उपलब्ध है। इनमें विसिया, विसिया प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस शामिल हैं। आइए जानते हैं कि क्या टेक्टॉन का विसिया प्लस वेरिएंट सबसे अच्छा ऑप्शन है, और क्या बेस मॉडल से ऊपर वाला वेरिएंट लेना आपके लिए काफी है।

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    निसान टेक्टॉन का आगे का लुक काफी शानदार है, जिसमें स्कल्प्टेड बोनट, मस्कुलर हंच और बड़ी टेक्टॉन बैजिंग है।

    Nissan Tekton Visia Plus

    आगे की तरफ कार के पूरे हिस्से पर सिल्वर एक्सेंट लाइन है जिसके बीच में निसान बैजिंग दी गई है, और दोनों तरफ सी-शेप एलईडी डीआरएल है।

    Nissan Tekton Visia Plus

    विसिया प्लस में एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, इसमें आगे एलईडी लाइट बार नहीं है। नीचे की तरफ टेक्टॉन में मोटी सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है जो बंपर पर ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाती है।

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं है और दोनों तरफ इनकी जगह खाली छोड़ी गई है। बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए बंपर पर छोटे एयरो वेंट्स दिए गए हैं जो इसके आगे के लुक को शानदार बनाते हैं।

    साइड प्रोफाइल

    टेक्टॉन विसिया प्लस में 17-इंच ब्लैक स्टील व्हील दिए गए हैं जिससे साइड से इसका लुक थोड़ा बजट फ्रेंडली लगता है। हालांकि, इनके साथ व्हील कवर मिलते हैं। हेडलैंप हाउसिंग से ब्लैक कैरेक्टर लाइन शुरू होती है, जो नीचे मैट ब्लैक व्हील आर्क लाइनिंग से होते हुए पीछे वाले बंपर तक जाती है।

    Nissan Tekton Visia Plus

    आगे वाले दरवाजों के डिजाइन में सिल्वर कलर के रेक्टेंगल्स हैं। इनके अंदर का शेप हिमालय से प्रेरित है। पहियों के ऊपर उभरे व्हील आर्क टेक्टॉन को एक शानदार एसयूवी वाला लुक देते हैं। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स नहीं हैं, ये दोनों चीजें ऊपर वाले एक्सेंटा वेरिएंट में उपलब्ध हैं।

    एक इंजन, लेकिन कम पावरफुल नहीं:

    फेंडर पर टी160 बैजिंग दी गई है, जिससे पता चलता है कि इसमें बेस 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन सिर्फ विसिया और विसिया प्लस में मिलता है। गाड़ी के साइज के हिसाब से यह इंजन भले ही छोटा लगे, लेकिन यह काफी पावरफुल है।

    पीछे का डिजाइन

    नई निसान कार पीछे से काफी दमदार दिखती है और पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी टेल लैंप्स की वजह से यह टॉप मॉडल जैसी लगती है। यहां बूट लिड पर बड़ी और शानदार टेक्टॉन बैजिंग भी दी गई है।

    Nissan Tekton Visia Plus

    इस वेरिएंट में पीछे की तरफ वॉश के साथ वाइपर या पीछे वाले ग्लास के लिए डिफॉगर नहीं दिया गया है। ऊपर की तरफ स्पॉइलर और साइड एयरो ब्लेड हैं जो इसे पीछे स्पोर्टी लुक देते हैं और पिछले हिस्से के लुक को पूरा करते हैं। बंपर में रेक्टांगुलर सिल्वर एक्सेंट दिया गया है, जो पीछे के डिजाइन को बेहतर करता है, और नीचे की तरफ पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर भी हैं।

    केबिन

    टेक्टॉन विसिया प्लस में बैठने पर आपको यह अंदर से काफी अच्छी कार लगेगी, क्योंकि इसमें पर्पल केबिन थीम और डैशबोर्ड, डोरकार्ड्स और डोरहैंडल पर मैटेलिक एक्सेंट दिए गए हैं।

    Nissan Tekton Visia Plus Interior

    आगे का सेंटर आर्मरेस्ट काफी बड़ा और अच्छे से लगाया गया है, और इस पर ब्लैक लेदरेट व व्हाइट स्टिचिंग दी गई है। वहीं, डैशबोर्ड, डोर कार्ड्स और सीटों पर व्हाइट एक्सेंट के साथ ब्लैक फैब्रिक फिनिश दी गई है, जो इसे प्रीमियम लुक देती है। स्टीयरिंग व्हील पर केवल सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं।

    Nissan Tekton Visia Plus Interior

    पीछे वाले पैसेंजर के लिए तीन हेडरेस्ट और पीछे एसी वेंट दिए गए हैं। पीछे वाली सीट फ्लैट है और इस पर तीन पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। अंदर का स्पेस सेगमेंट में सबसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक औसत हाइट वाले परिवार के लिए काफी आरामदायक है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वेरिएंट में पीछे वाले पैसेंजर के लिए सेंटर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है।

    Nissan Tekton Visia Plus Interior

    कलर ऑप्शन:

    विसिया प्लस वेरिएंट पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर और ओनिक्स ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। यहां टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें

    फीचर और सेफ्टी

    टेक्टॉन विसिया प्लस में बेस मॉडल विसिया की तुलना में कुछ नए फीचर दिए गए हैं। इनमें एक बड़ा 9-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स शामिल हैं।

    Nissan Tekton Visia Plus Interior

    बेस मॉडल विसिया में पहले से अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं, जिनमें एक 4-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम, सभी वन-टच अप/डाउन पावर विंडो, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हैं। इस वेरिएंट में इंजन पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, इनसाइड रियर व्यू मिरर (आईआरवीएम), इलेक्ट्रिक फोल्डिंग विंग मिरर, और क्रूज कंट्रोल जैसे कुछ अहम फीचर नहीं हैं, जो टॉप मॉडल्स में मिलते हैं।

    सुरक्षा के लिए इसमें एक रिवर्स कैमरा दिया गया है, जो विसिया प्लस वेरिएंट से मिलता है। इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, ऑटो हेडलैंप्स, ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल (टीसी), हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल हैं।

    5-स्टार रेटिंग:

    निसान टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिसके बारे में ज्यादा जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

    इंजन

    निसान टेक्टॉन विसिया प्लस में केवल एक इंजन दिया गया है। इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी नीचे दी गई है:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    100 पीएस

    टॉर्क

    166 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

    Nissan Tekton Visia Plus Interior

    इससे अगला वेरिएंट एक्सेंटा है, जिसमें ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

    कीमत और कंपेरिजन

    निसान टेक्टॉन विसिया प्लस की कीमत 11.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह बेस मॉडल से 65,000 रुपये महंगा है।

    निसान टेक्टॉन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति विक्टोरिस, नई किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, एमजी एस्टर, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    टेक्टॉन विसिया प्लस में टेक्टॉन मॉडल रेंज में एक अच्छी एंट्री लेवल कार बनने की क्षमता है। लेकिन इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, पीछे वाइपर और डिफॉगर, पीछे सीट आर्मरेस्ट और फुल साइज स्पेयर व्हीलर की कमी इसे आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा कमजोर बनाती है। 

    एसेंटा वेरिएंट पर अपग्रेड करने में ज्यादा समझदारी है, क्योंकि इसकी कीमत 11.79 लाख रुपये है, जो इससे थोड़ी ही ज्यादा है। इस वेरिएंट में आपको पावरफुल इंजन ऑप्शन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। अगर आप लंबे समय के लिए टेक्टॉन को रखने की सोच रहे हैं तो यह फैसला लेना आसान है।

    यह भी देखें: निसान टेक्टॉन ऑन रोड प्राइस

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    सोनू
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