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    पिछले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण कार न्यूज: निसान टेक्टन की लॉन्च डेट घोषित, होंडा सिटी का फेसलिफ्ट लॉन्च, जल्द ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश करेगी जेडआर-वी और भी बहुत कुछ

    इस सप्ताह काफी हलचल देखने को मिली, टाटा की एंट्री-लेवल हैचबैक को मिले बड़े फेसलिफ्ट से लेकर होंडा के नए मॉडल्स तक!

    प्रकाशित: मई 25, 2026 02:32 pm । भानु

    86 Views
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    Weekly Wrap: May 17-23

    पिछले सप्ताह भारतीय ऑटोमोबाइल जगत में काफी हलचल देखने को मिली, जिसमें बहुप्रतीक्षित मॉडलों की शोकेसिंग  और नए स्पाय शॉट्स सामने आए। जिन लोगों को इन अपडेट्स की जानकारी नहीं है, उनके लिए यहां भारतीय ऑटोमोबाइल जगत के लेटेस्ट इवेंट्स का सारांश मिलेगा।

    निसान टेक्टन की शोकेसिंग डेट की हुई घोषणा

    निसान भारत में अपनी वापसी के लिए एक नई एसयूवी, टेक्टन, लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वह 9 जुलाई को इस बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से प्रतीक्षित प्रोडक्ट से पर्दा उठाएगी। टेक्टन की कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है। यह रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन इसमें स्टाइलिंग में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। टेक्टन के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें

    Nissan Tekton

    जेएसडब्ल्यू-चेरी आईकार वी23 टेस्टिंग के दौरान आई नजर; कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है ये

    सप्ताह के अंत में, हमने भारत में जेएसडब्ल्यू मोटर्स को चेरी आईकार वी23 को टेस्टिंग के दौरान देखा था। टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को पूरी तरह से कवर किया गया था, लेकिन इससे कुछ अहम स्टाइलिंग डिटेल्स सामने आईं। यह संभवतः जेटूर टी2 एसयूवी के बाद भारत में ब्रांड का दूसरा प्रोडक्ट होगा। जिन बाजारों में यह कार पहले से ही बिक रही है, वहां एसयूवी को रेट्रो-कूल स्टाइलिंग, ढेर सारे फीचर्स और ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ 430 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इस खबर को पढ़कर और अधिक जानकारी प्राप्त करें

    Chery iCAR V23 Spied

    नई टाटा टियागो और टियागो ईवी के डिजाइन से उठा पर्दा

    टाटा मोटर्स के लिए एक और रोमांचक सप्ताह रहा, जिसमें उन्होंने वीडियो टीज़र के माध्यम से फेसलिफ्टेड टियागो और टियागो ईवी के डिज़ाइन को शोकेस किया। वीडियो में शार्प और आकर्षक डिटेल्स के साथ एक और भी स्लीक डिज़ाइन की झलक मिलती है। फ्रंट पैनल पूरी तरह से नया है और इसमें ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, स्लिम रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलाइट्स और एक बड़ा लोअर एयर डैम दिया गया है। अन्य बदलावों में कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर, नए बंपर और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन शामिल हैं। इस आर्टिकल में नई टियागो और टियागो ईवी के बारे में और अधिक जानें

    Tata Tiago & Tiago EV Facelift

    2026 ​होंडा सिटी फेसलिफ्ट हुई लॉन्च

    इसके बाद, भारत में होंडा का सबसे पुराना प्रोडक्ट, सिटी, को बड़े स्टाइल अपडेट और कुछ नए फीचर्स के साथ एक बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट दिया गया है, जबकि इसके मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इतने सारे बदलावों के बावजूद होंडा ने कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, और इसकी शुरुआती कीमत 12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह अपडेट होंडा की भारत में अपने कारोबार को पुनर्जीवित करने की योजनाओं का एक अहम हिस्सा है और नेक्सट जनरेशन के आने से पहले सेडान में फ्रैशनेस लाने में मदद करेगा, जो कुछ साल बाद आएगी। नई सिटी के बारे में और अधिक जानने के लिए आप यह स्टोरी देख सकते हैं

    Honda City Facelift

    2026 होंडा जेडआर-वी हुई शोकेस; नई फ्लैगशिप एसयूवी!

    सिटी के लॉन्च के साथ ही, होंडा ने लगभग 3 साल बाद अपना पहला बिल्कुल नया प्रोडक्ट, नई जेडआर-वी भी पेश किया है। अपनी लाइनअप में सबसे ऊपर मौजूद जेडआर-वी में क्रॉसओवर लुक, आकर्षक एलईडी हेडलाइट्स और खूबसूरती से इंटीग्रेटेड हेक्सागोनल फ्रंट ग्रिल दी गई है। हालांकि कीमत की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि यह लिमिटेड एडिशन सीबीयू (कंप्लीटली बिल्ट-अप यूनिट) इंपोर्ट होगी, इसलिए इसकी शुरुआती कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है। इस एसयूवी में 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक दमदार हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जो प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में एक अनूठा विकल्प पेश करता है। जेडआर-वी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी लॉन्च स्टोरी देखें

    Honda ZR-V

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    टाटा टियागो फेसलिफ्ट पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    R
    revansidhappa
    May 23, 2026, 5:33:28 PM

    I want details prize cng with automatic

    और देखें...
    जवाब
    Write a Reply
    2
    C
    cardekho support
    May 24, 2026, 5:24:29 PM

    The Tata Tiago Facelift is expected to come with a manual petrol variant. As of now, there is no official update regarding a CNG automatic variant. Stay tuned for official announcements from brand.

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

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