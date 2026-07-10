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    2026 निसान टेक्टॉन: किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    नई निसान टेक्टॉन कई वेरिएंट में उपलब्ध है, जानिए आपके लिए कौनसा मॉडल सही है

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 10, 2026 12:59 ist
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    published onJul 10, 2026 12:59 IST
    last updated onJul 10, 2026 12:59 IST
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    Nissan Tekton

    निसान टेक्टॉन भारत में लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह नई एसयूवी कार कई वेरिएंट में आती है और हर वेरिएंट में अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से फीचर और पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं। जहां निचले वेरिएंट में वैल्यू और प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस है, वहीं टॉप मॉडल्स में ज्यादा प्रीमियम फीचर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी गई है।

    निसान टेक्टॉन कुल 6 वेरिएंट: विसिया, विसिया प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस में उपलब्ध है। अगर आप इसकी वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है:

    2026 निसान टेक्टॉन: एक्सटीरियर

    फीचर

    विसिया

    विसिया प्लस

    एसेंटा

    एन-कनेक्टा

    टेक्ना

    टेक्ना प्लस

    बोनट पर टेक्टॉन स्टीकर

    एलईडी हेडलाइटें

    ऑटो हेडलैंप्स

    कनेक्टेड एलईडी डीआरएल

    एलईडी फॉग लाइटें

    एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम

    एलईडी टेललाइटें

    कनेक्टेड एलईडी लाइट बार

    पीछे फॉग लैंप्स

    वेलकम और गुडबाय एनिमेशन

    रूफ रेल्स

    शार्क-फिन एंटीना

    व्हील

    17-इंच स्टील रिम के साथ व्हील कैप

    17-इंच स्टील रिम के साथ व्हील कैप

    17-इंच व्हील के साथ ड्यूल-टोन व्हील कवर

    18-इंच अलॉय व्हील

    18-इंच अलॉय व्हील

    18-इंच अलॉय व्हील

    पैडल लैंप्स

    आगे सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट

    पीछे सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट

    • बेस मॉडल विसिया के एक्सटीरियर में एलईडी फॉग लैंप्स, पीछे फॉग लैंप्स, वेलकम और गुडबाय एनिमेशन, रूफ रेल्स और पैडल लैंप्स का अभाव है।

    • कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और टेललाइटें एन-कनेक्टा वेरिएंट से दी गई हैं।

    Nissan Tekton

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, और बोनट पर टेक्टॉन बैजिंग जैसी चीजें सभी वेरिएंट में दी गई है।

    • टॉप 3 वेरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील जैसे खास प्रीमियम टच दिए गए हैं।

    Nissan Tekton

    निसान टेक्टॉन को करीब से देखने के लिए हमारी फोटो गैलरी देखें

    2026 निसान टेक्टॉन: केबिन

    फीचर

    विसिया

    विसिया प्लस

    एसेंटा

    एन-कनेक्टा

    टेक्ना

    टेक्ना प्लस

    सीट अपहोल्स्ट्री

    फैब्रिक

    फैब्रिक

    फैब्रिक

    लेदरेट

    लेदरेट

    लेदरेट

    3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ कंट्रोल्स

    टिल्ट और टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग व्हील

    लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील

    लेदर चढ़ा गियर नोब

    एम्बिएंट लाइटिंग

    अकॉस्टिक फ्रंट विडशील्ड

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    कूल्ड सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅(केवल डीसीटी)

    आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट

    पीछे सेंटर आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर

    पीछे 60ः40 स्प्लिट सीटें

    आगे वाली सीट के पीछे पॉकेट

    पार्सल ट्रे

    • विसिया, विसिया प्लस और एसेंटा वेरिएंट में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट्स में ड्यूल-टोन केबिन थीम के साथ प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

    Nissan Tekton

    • विसिया वेरिएंट में काफी बेसिक केबिन पैकेज दिया गया है, जिसमें केवल जरूरी चीजें हैं।

    2026 निसान टेक्टॉन: कंफर्ट और सुविधा

    फीचर

    विसिया

    विसिया प्लस

    एसेंटा

    एन-कनेक्टा

    टेक्ना

    टेक्ना प्लस

    कीलेस एंट्री

    पुश बटन स्टार्ट

    ऑटोमैटिक हेडलाइटें

    रेन-सेंसिंग वाइपर

    पैनोरमिक सनरूफ

    पावर्ड टेलगेट 

    आगे इलेक्ट्रिक पावर्ड सीटें

    ✅ (केवल ड्राइव)

    आगे वाली सीटों के लिए मैनुअल लंबार सपोर्ट एडजस्टमेंट

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम 

    ✅(केवल एडजस्ट)

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्लाइमेट कंट्रोल

    मैनुअल

    मैनुअल

    मैनुअल

    ऑटोमैटिक

    ऑटोमैटिक

    ऑटोमैटिक

    ड्यूल-जोन एसी

    पीछे एसी वेंट्स

    पीएम2.5 एयर फिल्टर

    क्रूज कंट्रोल

    ✅ (केवल डीसीटी)

    पैडल शिफ्टर

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅ (केवल डीसीटी)

    वायरलेस फोन चार्जर

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅(केवल डीसीटी)

    ✅(केवल डीसीटी)

    वन-टच एलईडी केबिन लाइट

    सन वाइजर के साथ वैनिटी मिरर और इल्लुमिनेशन (आगे वाले पैसेंजर के लिए)

    ड्राइव मोड

    स्टीयरिंग मोड

    सभी वन टच अप/डाउन पावर विंडो

    यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स (आगे और पीछे)

    ✅(केवल आगे)

    12वॉट पावर सॉकेट (आगे)

    • अधिकांश कंफर्ट फीचर एन-कनेक्टा वेरिएंट से दिए गए हैं। पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, लंबार एडजस्टमेंट, ड्राइव और स्टीयरिंग मोड, और पीएम 2.5 एयर फिल्टर जैसे प्रीमियम फीचर ऊपर वाले वेरिएंट्स में दिए गए हैं।

    Nissan Tekton

    2026 निसान टेक्टॉन: इंफोटेनमेंट

    फीचर

    विसिया

    विसिया प्लस

    एसेंटा

    एन-कनेक्टा

    टेक्ना

    टेक्ना प्लस

    इंफोटेनमेंट सिस्टम

    ✅ (9-इंच)

    ✅ (10.1 इंच)

    ✅ (10.1 इंच)

    ✅ (10.1 इंच)

    ✅ (10.1 इंच)

    वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

    डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    ✅ (7 इंच)

    ✅ (7 इंच)

    ✅ (7 इंच)

    ✅ (10.25 इंच)

    ✅ (10.25 इंच)

    ✅ (10.25 इंच)

    साउंड सिस्टम

    4-स्पीकर आर्कमी सिग्नेचर

    4-स्पीकर आर्कमी सिग्नेचर

    4-स्पीकर आर्कमी सिग्नेचर

    6-स्पीकर आर्कमी ऑडिटोरियम 3डी सराउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी ऑडिटोरियम 3डी सराउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी ऑडिटोरियम 3डी सराउंड सिस्टम

    स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    बेस मॉडल विसिया में म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है। यह फीचर विसिया प्लस वेरिएंट से मिलता है, जिसमें 9-इंच टचस्क्रीन यूनिट है, जबकि टॉप मॉडल्स में 10.1-इंच टचस्क्रीन दी गई है।

    Nissan Tekton

    • जिन वेरिएंट में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उन सभी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। टॉप मॉडल में ज्यादा प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दिया गया है।

    • टॉप मॉडल टेक्ना प्लस में गूगल मैप्स, गूगल प्ले और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट के लिए गूगल इन-बिल्ट दिया गया है।

    • नीचे वाले वेरिएंट में 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जबकि 10.25-इंच क्लस्टर टॉप मॉडल्स में दिया गया है।

    2026 निसान टेक्टॉन: सेफ्टी

    फीचर

    विसिया

    विसिया प्लस

    एसेंटा

    एन-कनेक्टा

    टेक्ना

    टेक्ना प्लस

    लेवल 2 एडीएएस

    ✅(15 फंक्शन)

    ✅(17 फंक्शन)

    360-डिग्री कैमरा

    6 एयरबैग

    सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅ 

    ✅ 

    ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅ 

    ✅ 

    ईबीडी के साथ एबीएस

    ब्रेक असिस्ट

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल

    ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस)

    हिल होल्ड कंट्रोल

    हिल डिसेंट कंट्रोल

    ✅ (केवल डीसीटी)

    ✅ (केवल डीसीटी)

    पीछे पार्किंग कैमरा

    पीछे पार्किंग सेंसर

    आगे और साइड में पार्किंग सेंसर

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    पीछे वाइपर और वाशर

    पीछे डिफॉगर

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर

    सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    बर्गलर अलार्म

    • निसान ने सभी वेरिएंट्स में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की है, इसके लिए 6 एयरबैग, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ईएसपी, टीसीएस, और टीपीएमएस जैसे सेफ्टी फीचर सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    • 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर केवल टॉप मॉडल में मिलते हैं।

    • सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं।

    2026 निसान टेक्टॉन: इंजन

    निसान टेक्टन में कुल दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें एक 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और एक 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है। 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।

    Nissan Tekton

    यहां निसान टेक्टॉन के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    166 एनएम

    280 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

    वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स की जानकारी के लिए यह रिपोर्ट देखें

    2026 निसान टेक्टॉन: कीमत और कंपेरिजन

    निसान टेक्टॉन की कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस की जानकारी के लिए लॉन्च स्टोरी देखें

    Nissan Tekton

    निसान टेक्टॉन का मुकाबला स्कोडा कुशाक, रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, फोक्सवैगन टाइगन, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, टाटा सिएरा और टाटा कर्व, होंडा एलिवेट, और एमजी एस्टर जैसी एसयूवी कार से है।

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