निसान टेक्टॉन के डिजाइन पर इन 21 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

Published On जुलाई 09, 2026 19:05 ist

Jul 09, 2026 19:05 IST

last updated on Jul 09, 2026 19:05 IST

Jul 09, 2026 18:59 IST

published on Jul 09, 2026 18:59 IST

निसान ने आखिरकार टेक्टॉन एसयूवी लॉन्च कर दी है, जो भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में अपनी जगह बनाएगी। ये नई निसान कार रेनो डस्टर से काफी मिलती-जुलती है , ऐसे में आइए टेक्टॉन की बारीकियों को जानें और देखें कि यह बड़े और मिले-जुले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कैसी है।

निसान टेक्टॉन: एक्सटीरियर

फ्रंट

सामने से देखने पर, नई टेक्टॉन का लुक पूरी तरह से एसयूवी वाला है। इसका बॉक्सी और बोल्ड स्टांस, साथ ही स्कल्प्टेड बोनट, इसे एक आकर्षक और साथ ही दमदार लुक देता है।

कार की चौड़ाई में फैली कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स में एलईडी हेडलैंप्स लगे हैं।

नीचे की तरफ, एयर डैम के दोनों ओर शार्प और एंगुलर सिल्वर बंपर क्लैडिंग दी गई है, जिसमें फॉग लैंप्स भी लगे हैं।

स्कल्प्टेड बोनट पर टेक्टॉन की बैजिंग दी गई है, जो इसे एसयूवी वाला लुक देती है।

सामने लगे दो पार्किंग सेंसर कम स्पीड पर गाड़ी को आसानी से चलाने में मदद करते हैं।

सामने के हिस्से में पूरी चौड़ाई में फैली रेड स्ट्रिप लगी है, जिसके बीच में निसान का लोगो लगा है।

निसान लोगो के नीचे लगे 360-डिग्री कैमरा फंक्शन वाले फ्रंट कैमरे पर ध्यान दें।

बंपर के बाहरी किनारों पर हवा के वेंटिलेशन के लिए एयर वेंट भी दिए गए हैं, जो कार के चारों ओर हवा पहुंचाते हैं।

निसान पेट्रोल का मिनी वर्जन है ये:

निसान टेक्टॉन का डिज़ाइन ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय निसान पेट्रोल एसयूवी से इंस्पायर्ड है , जिसका बॉक्सी और बड़ा साइज इसे अरब देशों के रेतीले टीलों पर शानदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर बनाता है।

टेक्टॉन का सिल्हूट रेनॉल्ट डस्टर से मिलता-जुलता है, हालांकि इसमें कुछ अनूठे बदलाव भी किए गए हैं।

18 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील बिल्कुल नए हैं और एसयूवी के दमदार आकार को और भी आकर्षक बनाते हैं।

डस्टर में मौजूद साइड बैज को टेक्टॉन के साइड वेंट जैसा लुक दिया गया है।

व्हील्स के ऊपर मजबूत और मस्कुलर हिप्स इसे एक दमदार और अर्बन एसयूवी होने के बावजूद कहीं भी जाने की क्षमता वाला लुक देते हैं।

कार के निचले हिस्से में प्लास्टिक क्लैडिंग लगी है, जिसमें व्हील आर्क क्लैडिंग भी शामिल है।

रियर

फ्रंट की तुलना में पीछे का प्रोफाइल सिंपल दिखता है।

दोनों सिरों पर सी शेप की फिनिशिंग वाले कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप सामने की डीआरएल सिग्नेचर से मिलती-जुलती हैं।

यहां भी बूटलिड पर टेक्टॉन का बैज लगा है जो सबका ध्यान खींचता है।

पीछे के शीशे के ऊपर एक बड़ा स्पॉयलर और साइड में एयरो ब्लेड लगे हैं जो लुक को पूरा करते हैं और पीछे की ओर एयरफ्लो को सुचारू बनाने में मदद करते हैं।

बंपर की स्टाइलिंग ऐजी है, फिर भी सिल्वर फ़िनिश वाले फ्रंट की तुलना में यह काफी सिंपल है।

अगर टेल पाइप्स बाहर की तरफ़ दिखते, तो टेक्टॉन का पिछला हिस्सा और भी स्पोर्टी लगता।

कलर ऑप्शन:

पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर, ओनिक्स ब्लैक, मूनबो ग्रे, फ्लेयर गार्नेट रेड, इंडिगो ब्लू

निसान टेक्टॉन: इंटीरियर

टेक्टॉन का डिज़ाइन डस्टर से नहीं लिया गया है। हालांकि, इसका इंटीरियर लेआउट, स्पेस और फ़ीचर्स काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं।

भले ही इसका डैशबोर्ड निसान का डिज़ाइन किया हुआ है, फिर भी यह प्रीमियम लगता है। डोर पैड, डैशबोर्ड और फ्रंट आर्मरेस्ट जैसी जगहों पर अच्छी क्वालिटी का लेदरेट इस्तेमाल किया गया है, जहां अक्सर हाथ लगता है।

इसकी फ्रंट सीटें अच्छी और कंफर्टेबल है। इनमें प्रीमियम लेदरेट फ़िनिश और गर्मियों में ठंडक देने के लिए वेंटिलेशन फ़ंक्शन भी दिया गया है।

डस्टर की तरह इसमें भी चौकोर आकार का स्टीयरिंग व्हील लगा है, जो इसे स्पोर्टी लुक और फील देता है। इससे सामने का नज़ारा साफ़ दिखता है।

सामने की तरफ़ बीच में लगा आर्मरेस्ट सही जगह पर है और इसके नीचे सामान रखने की जगह भी दी गई है। सामने की तरफ़ सामान रखने की सुविधा भी दी गई है।

पिछली सीटें काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी नहीं हैं।

आईएसओफिक्स चाइल्ड एंकर, तीनों सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और कप-होल्डर वाला सेंटर आर्मरेस्ट इसे एक मॉडर्न और सेफ रियर सीट बनाते हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

नई निसान टेक्टॉन में पैनोरमिक सनरूफ का शामिल होना एक अच्छी बात है।

क्या निसान टेक्टॉन आकर्षक है?

इसकी लॉन्च से जुड़ी पूरी जानकारी देखें, जिसमें कीमत, फ़ीचर्स, कलर्स, पावरट्रेन और सेफ्टी शामिल हैं।

एंड्रॉइड-बेस्ड 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में इन-बिल्ट गूगल मैप्स दिए गए हैं। यह वायरलेस एंड्रॉयड आॅटो और एपल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है।

डुअल-ज़ोन एसी भी एक लग्ज़री फ़ीचर है, जो इस सेगमेंट में आम और लगभग ज़रूरी होता जा रहा है।

दोनों फ्रंट सीटों के लिए 6-वे पावर्ड एडजस्टेबल और वेंटिलेशन का फीचर दिया गया है।

10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी इस सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया है। यह साफ़ और आसानी से पढ़ा जा सकने वाला है। इसे चलाने के बाद हम इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताएंगे।

इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक टेलगेट भी एक ज़रूरी और अच्छी सुविधा है। यह अच्छे से काम करता है और इस्तेमाल में आसान है; चलने से पहले यह बीप की आवाज़ भी करता है।

पावरट्रेन

2026 निसान टेक्टॉन में दो इंजन और तीन ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें 1-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी का ऑप्शन होगा। पावरट्रेन का स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

निसान टेक्टॉन के अलग-अलग वेरिएंट्स के लिए पावरट्रेन विकल्पों की पूरी जानकारी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

कीमत और कंपेरिजन

निसान टेक्टॉन की कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, कर्व, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, किटा सेल्टोस और सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स से रहेगा।