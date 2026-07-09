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    निसान टेक्टॉन के डिजाइन पर इन 21 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    अपनी बेहतरीन एसयूवी स्टाइलिंग, क्वालिटी, पावर और अच्छे फ़ीचर्स के साथ निसान टेक्टन एक आकर्षक विकल्प हो सकती है। क्या एक अच्छी तरह से बनी कार से आप यही सब चाहते हैं?

    भानु
    भानु
    Published On जुलाई 09, 2026 19:05 ist
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    published onJul 09, 2026 18:59 IST
    last updated onJul 09, 2026 19:05 IST
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    2026 Nissan Tekton Detailed

    निसान ने आखिरकार टेक्टॉन एसयूवी लॉन्च कर दी है, जो भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में अपनी जगह बनाएगी। ये नई निसान कार रेनो डस्टर से काफी मिलती-जुलती है , ऐसे में आइए टेक्टॉन की बारीकियों को जानें और देखें कि यह बड़े और मिले-जुले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कैसी है।

    निसान टेक्टॉन: एक्सटीरियर

    फ्रंट

    • सामने से देखने पर, नई टेक्टॉन का लुक पूरी तरह से एसयूवी वाला है। इसका बॉक्सी और बोल्ड स्टांस, साथ ही स्कल्प्टेड बोनट, इसे एक आकर्षक और साथ ही दमदार लुक देता है।

    2026 Nissan Tekton

    • कार की चौड़ाई में फैली कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स में एलईडी हेडलैंप्स लगे हैं।
    • नीचे की तरफ, एयर डैम के दोनों ओर शार्प और एंगुलर सिल्वर बंपर क्लैडिंग दी गई है, जिसमें फॉग लैंप्स भी लगे हैं।

    2026 Nissan Tekton

    • स्कल्प्टेड बोनट पर टेक्टॉन की बैजिंग दी गई है, जो इसे एसयूवी वाला लुक देती है।
    • सामने लगे दो पार्किंग सेंसर कम स्पीड पर गाड़ी को आसानी से चलाने में मदद करते हैं।

    2026 Nissan Tekton

    • सामने के हिस्से में पूरी चौड़ाई में फैली रेड स्ट्रिप लगी है, जिसके बीच में निसान का लोगो लगा है।
    • निसान लोगो के नीचे लगे 360-डिग्री कैमरा फंक्शन वाले फ्रंट कैमरे पर ध्यान दें।

    2026 Nissan Tekton

    • बंपर के बाहरी किनारों पर हवा के वेंटिलेशन के लिए एयर वेंट भी दिए गए हैं, जो कार के चारों ओर हवा पहुंचाते हैं।

    निसान पेट्रोल का मिनी वर्जन है ये:

    निसान टेक्टॉन का डिज़ाइन ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय निसान पेट्रोल एसयूवी से इंस्पायर्ड है , जिसका बॉक्सी और बड़ा साइज इसे अरब देशों के रेतीले टीलों पर शानदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर बनाता है।

    • टेक्टॉन का सिल्हूट रेनॉल्ट डस्टर से मिलता-जुलता है, हालांकि इसमें कुछ अनूठे बदलाव भी किए गए हैं।

    2026 Nissan Tekton

    • 18 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील बिल्कुल नए हैं और एसयूवी के दमदार आकार को और भी आकर्षक बनाते हैं।
    • डस्टर में मौजूद साइड बैज को टेक्टॉन के साइड वेंट जैसा लुक दिया गया है।

    2026 Nissan Tekton

    • व्हील्स के ऊपर मजबूत और मस्कुलर हिप्स इसे एक दमदार और अर्बन एसयूवी होने के बावजूद कहीं भी जाने की क्षमता वाला लुक देते हैं।
    • कार के निचले हिस्से में प्लास्टिक क्लैडिंग लगी है, जिसमें व्हील आर्क क्लैडिंग भी शामिल है।

    रियर

    • फ्रंट की तुलना में पीछे का प्रोफाइल सिंपल दिखता है।

    2026 Nissan Tekton

    • दोनों सिरों पर सी शेप की फिनिशिंग वाले कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप सामने की डीआरएल सिग्नेचर से मिलती-जुलती हैं।
    • यहां भी बूटलिड पर टेक्टॉन का बैज लगा है जो सबका ध्यान खींचता है।

    2026 Nissan Tekton

    • पीछे के शीशे के ऊपर एक बड़ा स्पॉयलर और साइड में एयरो ब्लेड लगे हैं जो लुक को पूरा करते हैं और पीछे की ओर एयरफ्लो को सुचारू बनाने में मदद करते हैं।

    2026 Nissan Tekton

    • बंपर की स्टाइलिंग ऐजी है, फिर भी सिल्वर फ़िनिश वाले फ्रंट की तुलना में यह काफी सिंपल है।
    • अगर टेल पाइप्स बाहर की तरफ़ दिखते, तो टेक्टॉन का पिछला हिस्सा और भी स्पोर्टी लगता।

    कलर ऑप्शन:

    पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर, ओनिक्स ब्लैक, मूनबो ग्रे, फ्लेयर गार्नेट रेड, इंडिगो ब्लू

    निसान टेक्टॉन: इंटीरियर

    टेक्टॉन का डिज़ाइन डस्टर से नहीं लिया गया है। हालांकि, इसका इंटीरियर लेआउट, स्पेस और फ़ीचर्स काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं।

    2026 Nissan Tekton

    • भले ही इसका डैशबोर्ड निसान का डिज़ाइन किया हुआ है, फिर भी यह प्रीमियम लगता है। डोर पैड, डैशबोर्ड और फ्रंट आर्मरेस्ट जैसी जगहों पर अच्छी क्वालिटी का लेदरेट इस्तेमाल किया गया है, जहां अक्सर हाथ लगता है।
    • इसकी फ्रंट सीटें अच्छी और कंफर्टेबल है। इनमें प्रीमियम लेदरेट फ़िनिश और गर्मियों में ठंडक देने के लिए वेंटिलेशन फ़ंक्शन भी दिया गया है।

    2026 Nissan Tekton interior

    • डस्टर की तरह इसमें भी चौकोर आकार का स्टीयरिंग व्हील लगा है, जो इसे स्पोर्टी लुक और फील देता है। इससे सामने का नज़ारा साफ़ दिखता है।
    • सामने की तरफ़ बीच में लगा आर्मरेस्ट सही जगह पर है और इसके नीचे सामान रखने की जगह भी दी गई है। सामने की तरफ़ सामान रखने की सुविधा भी दी गई है।

    2026 Nissan Tekton interior
    Nissan Tekton 2026

    • पिछली सीटें काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी नहीं हैं।
    • आईएसओफिक्स चाइल्ड एंकर, तीनों सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और कप-होल्डर वाला सेंटर आर्मरेस्ट इसे एक मॉडर्न और सेफ रियर सीट बनाते हैं।

    फीचर्स और सेफ्टी

    नई निसान टेक्टॉन में पैनोरमिक सनरूफ का शामिल होना एक अच्छी बात है।

    2026 Nissan Tekton

    क्या निसान टेक्टॉन आकर्षक है?

    इसकी लॉन्च से जुड़ी पूरी जानकारी देखें, जिसमें कीमत, फ़ीचर्स, कलर्स, पावरट्रेन और सेफ्टी शामिल हैं।

    2026 Nissan Tekton Features

    • एंड्रॉइड-बेस्ड 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में इन-बिल्ट गूगल मैप्स दिए गए हैं। यह वायरलेस एंड्रॉयड आॅटो और एपल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है।
    • डुअल-ज़ोन एसी भी एक लग्ज़री फ़ीचर है, जो इस सेगमेंट में आम और लगभग ज़रूरी होता जा रहा है।

    2026 Nissan Tekton

    • दोनों फ्रंट सीटों के लिए 6-वे पावर्ड एडजस्टेबल और वेंटिलेशन का फीचर दिया गया है।

    2026 Nissan Tekton Features

    • 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी इस सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया है। यह साफ़ और आसानी से पढ़ा जा सकने वाला है। इसे चलाने के बाद हम इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताएंगे।

    2026 Nissan Tekton

    • इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक टेलगेट भी एक ज़रूरी और अच्छी सुविधा है। यह अच्छे से काम करता है और इस्तेमाल में आसान है; चलने से पहले यह बीप की आवाज़ भी करता है।

    Nissan Tekton 2026 features

    • निसान टेक्टॉन में लेवल-2 एडीएएस, ट्रैक्शन कंट्रोल , ईबीडी के साथ एबीएस, 360-डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
    • निसान टेक्टॉन ने भारत एनकैप टेस्टिंग प्रोग्राम में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। इससे निसान की इस नई कार की सेफ्टी और क्रैश के दौरान सुरक्षा क्षमता साबित होती है।

    पावरट्रेन

    2026 निसान टेक्टॉन में दो इंजन और तीन ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें 1-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी का ऑप्शन होगा। पावरट्रेन का स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    166 एनएम

    280 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    निसान टेक्टॉन के अलग-अलग वेरिएंट्स के लिए पावरट्रेन विकल्पों की पूरी जानकारी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

    2026 Nissan Tekton

    कीमत और कंपेरिजन

    निसान टेक्टॉन की कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, कर्व, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, किटा सेल्टोस और सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स से रहेगा।

     

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    भानु
    भानु
    <p><span id="docs-internal-guid-d5dab83e-7fff-0272-69cc-807a7c6a46e9"><span>बनना तो क्रिकेटर चाहता था मगर, 5-साल तक अखबारों,न्यूज चैनल,न्यूज वेबसाइट के लिए फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज ऑटोमोबाइल की दुनिया में ढेर सारी कारों और उनके कलर,फीचर्स,इंजन, पार्ट्स के बारे में लिखते हुए कारदेखो के साथ शानदार 2 साल पूरे कर चुका हूं। प्रवृति घुमक्कड़ किस्म की है और पूरा हिंदुस्तान ट्रेन में बैठकर देखने का सपना है। काम के अलावा फ्री टाइम में टेस्ट मैच देखना,क्रिकेट खेलना, गंभीर विषयों के बारे में जानना, सोचना और लिखना,डार्क,आर्ट,कॉमेडी सभी तरह की मूवीज़ देखने का शौक है। फेसबुक,ट्विटर,इंस्टाग्राम सभी जगह हायपर एक्टिव भी हूं। ज्यादातर वहां मीम्स ही शेयर करता हूं गंभीर बातें तो अपने तक ही सीमित है। इसके अलावा कुछ खास नहीं।</span></span></p>और देखें

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