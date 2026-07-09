निसान टेक्टॉन के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

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Published On जुलाई 09, 2026 19:19 ist

Jul 09, 2026 19:19 IST

last updated on Jul 09, 2026 19:19 IST

Jul 09, 2026 19:19 IST

published on Jul 09, 2026 19:19 IST

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सालों तक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर निर्भर रहने के बाद, अब निसान ने भारत के कार बाजार में एक नई कार पेश की है। जो लोग सस्ती 7 सीटर कार लेना चाहते हैं उनके लिए निसान ग्रेवाइट पहले से उपलब्ध है, और अब निसान ने टेक्टॉन को लॉन्च किया है जो रेनो डस्टर का रीबैज वर्जन है।

निसान टेक्टॉन 6 वेरिएंट: विसिया, विसिया प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस में उपलब्ध है। इस स्टोरी में हम इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानेंगे।

2026 निसान टेक्टॉन: कलर ऑप्शन

निसान टेक्टॉन 6 कलर में उपलब्ध है:

ओनिक्स ब्लैक

ब्लेड सिल्वर

पर्ल व्हाइट

फ्लेयर गार्नेट रेड

इंडिगो रेड

मूनबो ग्रे

यहां देखिए नई निसान टेक्टॉन कार के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन:

रंग विसिया विसिया प्लस एसेंटा एन-कनेक्टा टेक्ना टेक्ना प्लस ओनिक्स ब्लैक ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ब्लेड सिल्वर* ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पर्ल व्हाइट* ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ फ्लेयर गार्नेट रेड* ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ इंडिगो ब्लू* ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ मूनबो ग्रे* ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

*टॉप मॉडल टेक्ना प्लस में ड्यूल-टोन का विकल्प भी उपलब्ध है

फीचर और सेफ्टी

निसान टेक्टॉन में वे सभी फीचर हैं जो आप इस सेगमेंट की एसयूवी कार से उम्मीद करते हैं। इसमें पैसिव कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, सभी चारों खिड़कियों के लिए ऑटो अप/डाउन फंक्शन, ऑटोमैटिक वाइपर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, टाइप-सी पोर्ट्स और पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे सभी बुनियादी फीचर दिए गए हैं।

फील-गुड फीचर में वेंटिलेशन के साथ आगे पावर्ड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फोन चार्जर, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

नेविगेशन और मीडियो के लिए, इसमें एक सेंट्रल 10.1-इंच इंफोटेनमेंट के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी और बिल्ट-इन गूगल कनेक्टिविटी दी गई है। ड्राइवर के लिए 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, जिसमें कई लेआउट हैं। म्यूजिक के लिए 6-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट और आईएसओफिक्स माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। जैसे-जैसे आप ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, आपको पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडीएएस के तहत लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं।

इंजन

निसान टेक्टॉन में सेगमेंट का सबसे पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, क्योंकि इसमें रेनो डस्टर वाले ही इंजन ऑप्शन हैं। इसमें केवल दो टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए गए हैं और कोई डीजल या हाइब्रिड इंजन नहीं है। रेनो डस्टर में बाद में जो हाइब्रिड इंजन आएगा, वो टेक्टॉन में नहीं मिलेगा।

यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल सिलेंडर 3-सिलेंडर 4-सिलेंडर आउटपुट 100 पीएस / 166 एनएम 163 पीएस / 280 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी^ माइलेज 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर 17.8 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/18.5(डीसीटी)

कीमत और कंपेरिजन

निसान टेक्टॉन की कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टेक्टॉन टॉप मॉडल की प्राइस 18.59 लाख रुपये है। इसका मुकाबला टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा और मारुति विक्टोरिस जैसी एसयूवी कार से है।

यह भी देखें: निसान टेक्टॉन ऑन रोड प्राइस