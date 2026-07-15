निसान टेक्टॉन एन-कनेक्टा vs टेकना : कौनसा वेरिएंट देता है बेहतर वैल्यू?

last updated on Jul 15, 2026 15:20 IST

निसान टेक्टॉन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब यह गाड़ी 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इंट्रोडक्ट्री कीमत पर भारत में लॉन्च हो चुकी है। यह कॉम्पेक्ट एसयूवी कार अपने प्रतिद्व्न्दियों के मुकाबले ज्यादा सस्ती है। टेक्टॉन गाड़ी छह वेरिएंट : विसिआ, विसिआ प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेकना और टेकना प्लस में आती है।

एन-कनेक्टा को टेक्टॉन के लाइनअप में बीच में पोजिशन किया गया है और यह सबसे वैल्यू-फॉर-मनी वेरिएंट में से एक है, जिसमें कंफर्ट, फीचर और कई सारे इंजन ऑप्शन का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। जबकि, टेकना वेरिएंट को इसके ऊपर और टॉप वेरिएंट से नीचे पोजिशन किया गया है और इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर के साथ ज्यादा बेहतर पैकेज मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको इसका एन-कनेक्टा वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर अपना बजट बढ़ाकर फीचर लोडेड टेकना वेरिएंट लेना चाहिए? आइए जानते हैं आगे :-

कीमत

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो पेट्रोल (एमटी) 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल (एमटी) 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल (डीसीटी) निसान टेक्टॉन एन-कनेक्टा 13.69 लाख रुपये 14.99 लाख रुपये 16.49 लाख रुपये निसान टेक्टॉन टेकना 15.39 लाख रुपये 16.39 लाख रुपये 17.79 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है

एन-कनेक्टा की कीमत 13.69 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि टेकना वेरिएंट की शुरूआती प्राइस 15.39 लाख रुपये है। टेकना वेरिएंट में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इन दोनों वेरिएंट में सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।

इन दोनों वेरिएंट के 1-लीटर मॉडल की कीमत के बीच अंतर 1.7 लाख रुपये का है, जबकि 1.3-लीटर वेरिएंट के बीच 1.3 लाख रुपये से 1.4 लाख रुपये का प्राइस गैप है। क्या एन-कनेक्टा के मुकाबले टेकना वेरिएंट अपनी ज्यादा कीमत को सही ठहराता है आइये जानते हैं आगे :-

एक्सटीरियर स्टाइलिंग

आगे की डिजाइन

एन-कनेक्टा और टेकना वेरिएंट में आगे की तरफ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलाइट, एलईडी फॉग लैंप्स, सिल्वर फिनिश्ड फ्रंट स्किड प्लेट और सिग्नेचर 'टेक्टॉन' बैजिंग दी गई है। इन दोनों वेरिएंट के 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के बीच इकलौता अंतर यह है कि इसमें कनेक्टेड ग्रिल पर एक्सक्लूसिव रेड इंसर्ट मिलते हैं, जो एसयूवी को ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं।

साइड

इन दोनों वेरिएंट की साइड प्रोफाइल एक जैसी है। इनमें रूफ रेल्स, शार्क-फिन एंटीना, पडल लैंप्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। एन-कनेक्टा वेरिएंट में राइडिंग के लिए 18-इंच गनमेटल साटिन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि टेकना वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम 18-इंच डायमंड कट फाइव-पेट्रोल अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो इसे अच्छी रोड प्रेजेंस देते हैं।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में चौड़ा कनेक्टेड एलईडी लाइट बार, एलईडी टेललाइट, रियर फॉग लैंप्स, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और सिल्वर फिनिश्ड रियर स्किड प्लेट दी गई है। आगे की तरह 1.3-लीटर वेरिएंट में पीछे वाले बंपर पर स्किड प्लेट के पास में एक्सक्लूसिव रेड इंसर्ट दिए गए हैं जो कि इसमें स्पोर्टी टच जोड़ते हैं और इसे स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले अलग दिखाते हैं।

कलर ऑप्शन

इन दोनों वेरिएंट में 5 मोनोटोन कलर ऑप्शन कॉमन मिलते हैं, जिनमें पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर, फ्लेयर गार्नेट रेड और इंडिगो ब्लू शामिल हैं। टेकना वेरिएंट में एक एक्सक्लूसिव मूनब्रो ग्रे कलर ऑप्शन भी दिया गया है जो उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो अपनी कार में एक यूनीक और प्रीमियम कलर ऑप्शन चाहते हैं। यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

केबिन की बात करें तो एन-कनेक्टा वेरिएंट में सेमी-लेदरेट सीटें दी गई है जिस पर ब्लू कलर एक्सेंट मिलते हैं। इन दोनों वेरिएंट्स में नॉटिकल ब्लू और ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है, लेकिन इनकी फील में काफी अंतर है। टेकना वेरिएंट में फुल लेदरेट फिनिश और क्विल्टेड सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। यह क्विल्टेड पैटर्न सीटों को ना केवल देखने में प्रीमियम बनाता है, बल्कि बैठने में भी ज्यादा आरामदायक महसूस कराता है। 1.3-लीटर डीसीटी वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक गियर सिलेक्टर के साथ सेंटर कंसोल, कूल्ड सेंटर आर्मरेस्ट और एडिशनल सेंटर स्टोरेज दिया गया है, जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम फील देता है।

फीचर

निसान टेक्टॉन का एन-कनेक्टा वेरिएंट फीचर्स से भरपूर है जिसमें रोजाना काम आने वाले फीचर के अलावा कई मॉडर्न फीचर भी मिलते हैं जो केबिन को अपमार्केट और प्रीमियम फील देते हैं, जबकि टेकना वेरिएंट में कई अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं जिससे यह पैकेज और भी पूरा हो जाता है और इसमें टॉप वेरिएंट जैसा अनुभव मिलता है।

एन-कनेक्टा एक फीचर लोडेड वेरिएंट है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, क्रूज कंट्रोल के साथ स्पीड लिमिटर, पैडल शिफ्टर्स (केवल डीसीटी), कूलिंग वेंट के साथ वायरलेस फोन चार्जर (केवल डीसीटी), पडल लैंप्स और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। जबकि, टेकना वेरिएंट में ऊपर वाले फीचर के अलावा कई अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 48-कलर एंबिएंट लाइटिंग, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, 5 कनेक्टेड कार फीचर्स और एक्यूआई डिस्प्ले के साथ एयर प्यूरीफायर शामिल हैं, जो ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं।

यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, इम्पेक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। हालांकि, टेकना वेरिएंट यहां ज्यादा बेहतर साबित होता है क्योंकि इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। यह उन ग्राहकों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। नई निसान टेक्टॉन को भारत एनकैप में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

इंजन ऑप्शन

नई निसान टेक्टॉन कार में दो इंजन ऑप्शन : 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (6-स्पीड मैनुअल) और ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (6-स्पीड मैनुअल/6-स्पीड ऑटोमेटिक) दिए गए हैं। एन-कनेक्टा और टेकना दोनों टेक्टॉन लाइनअप के इकलौते ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनमें सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडर की संख्या 3 4 पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड डीसीटी

निसान टेक्टॉन के प्रतिद्वंद्वी

निसान टेक्टॉन का कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रतिद्वंद्वियों से कड़ा मुकाबला है। इसका कंपेरिजन हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति विक्टोरिस, नई किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, एमजी एस्टर, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है।

निष्कर्ष :

एन-कनेक्टा और टेकना वेरिएंट के बीच का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि खरीदार वैल्यू को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं या फिर प्रीमियम फीचर्स को।

निसान टेक्टॉन का एन-कनेक्टा वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज है जिन्हें सभी जरूरी फीचर्स एक आकर्षक कीमत पर चाहिए। इसमें मॉडर्न केबिन और लंबी फीचर लिस्ट के साथ सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर लेआउट काफी हद तक टेकना वेरिएंट जैसा है, लेकिन इसमें फर्क केवल अलॉय व्हील डिजाइन और क्विल्टेड लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री का है। टेकना वेरिएंट ज्यादा प्रीमियम कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स के साथ अपनी ज्यादा कीमत को बिलकुल वाजिब ठहराता है। 1.3 लाख रुपये से 1.7 लाख रुपये ज्यादा कीमत पर मिलने वाले वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर्स ओनरशिप एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। यदि आप इन फीचर्स को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं तो आपके लिए एन-कनेक्टा वेरिएंट सही साबित हो सकता है।