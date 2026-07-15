क्या ई2ओ फ्यूल से आपके माइलेज पर पड़ रहा है असर? जानिए महिंद्रा,टोयोटा और मर्सिडीज बेंज का इसपर क्या है कहना

भारत में ई2ओ फ्यूल काफी विवादों मे है। भले ही अब देशभर के गैस स्टेशनों पर 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित फ्यूल देना अनिवार्य कर दिया गया है, फिर भी कार ओनर्स को इसकी परफॉर्मेंस, माइलेज और सबसे ज़रूरी बात, अपनी कारों की लंबे समय की सेहत को लेकर चिंता हो रही है। लेकिन क्या ई2ओ पेट्रोल सच में आपकी कार का माइलेज कम कर सकता है? आईये इसे समझते हैं और फिर देखते हैं कि इस विषय पर कार बनाने वाली कंपनियों का क्या कहना है।

क्या ई2ओ पेट्रोल से माइलेज पर सच में असर पड़ता है?

आसान शब्दों में कहें तो, हां, ऐसा हो सकता है।

ई2ओ पेट्रोल, 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण है। इसमें रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले प्रति लीटर थोड़ी कम एनर्जी होती है, जिसका मतलब है कि उतनी ही दूरी तय करने के लिए ज़्यादा तेल की खपत होती है। इस वजह से, उतनी ही दूरी तय करने में गाड़ी थोड़ा ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, शुद्ध पेट्रोल की तुलना में ई2ओ का इस्तेमाल करने पर कुछ गाड़ियों का माइलेज 3 से 5 प्रतिशत तक कम हो सकता है। हालांकि, मंत्रालय यह भी कहता है कि असल माइलेज कई दूसरी चीज़ों पर भी निर्भर करता है, जैसे गाड़ी चलाने का तरीका, टायर का प्रेशर, रेगुलर सर्विसिंग और एयर-कंडीशनर का इस्तेमाल। इसलिए, भले ही माइलेज में थोड़ी कमी ई2ओ फ्यूल की वजह से हो सकती है, लेकिन अगर ई2ओ इस्तेमाल करने के बाद आपको माइलेज में काफ़ी कमी महसूस हो रही है, तो आपको अपनी कार की जांच और सर्विसिंग करवानी चाहिए।

महिंद्रा ने कहा ई2ओ पेट्रोल कारें पूरी तरह से सुरक्षित

महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों में ई2ओ पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "महिंद्रा में, हमारी गाड़ियों की सेफ्टी, विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि महिंद्रा की सभी ई2ओ-कम्पैटिबल पेट्रोल गाड़ियों की ई2ओ फ्यूल के साथ व्यापक टेस्टिंग की गई है और हम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ई2ओ की ओर बढ़ना हमारे देश के लिए बेहतर एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम है और महिंद्रा ज़िम्मेदारी के साथ इस बदलाव में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिंद्रा पर लगातार भरोसा बनाए रखने के लिए धन्यवाद।"

हालांकि, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच एक अहम अंतर है। महिंद्रा के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 के बाद बनी गाड़ियां ई2ओ फ्यूल के लिए सही ढंग से कैलिब्रेट की गई हैं और उन्हें नए ब्लेंड के साथ बेहतर एक्सेलरेशन और फ्यूल इकोनॉमी देने के लिए ट्यून किया गया है। महिंद्रा की पुरानी पेट्रोल गाड़ियों में भी ई2ओ पेट्रोल का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि गाड़ी चलाने के तरीके और स्थितियों के आधार पर मालिकों को एक्सेलरेशन या फ्यूल एफिशिएंसी में कुछ अंतर महसूस हो सकता है।

किसी कार निर्माता की ओर से यह शायद सबसे सीधी बात है कि ई2ओ का इस्तेमाल सुरक्षित तो है, लेकिन माइलेज पर असल असर इस बात पर निर्भर करता है कि इंजन को ई2ओ के लिए कितनी अच्छी तरह ट्यून किया गया है।

मर्सिडीज़-बेंज़ ने क्या कहा?

मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया ने ई2ओ पेट्रोल के बारे में ग्राहकों के लिए एक आधिकारिक सलाह जारी की।

कार बनाने वाली कंपनी ने कहा: "मर्सिडीज़-बेंज़ के लिए ग्राहकों की सुरक्षा, गाड़ी की विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। मर्सिडीज़-बेंज़ की सभी पेट्रोल BS 6 गाड़ियां ई2ओ फ़्यूल के साथ इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा इसके लिए सर्टिफ़ाइड भी हैं।"





कंपनी ने यह भी कहा कि वह ग्राहकों के तकनीकी सवालों में मदद करने के लिए तैयार है और सस्टेनेबल मोबिलिटी (पर्यावरण के अनुकूल परिवहन) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

होंडा 2009 से ही ई2ओ फ्यूल के अनुकूल है!

एक दिलचस्प बात! होंडा कार्स इंडिया ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2009 के बाद भारत में बनी सभी होंडा कार ई2ओ "मैटेरियल" के अनुकूल हैं। मैटेरियल के अनुकूल होने और ई2ओ के लिए कैलिब्रेटेड होने के बीच का अंतर बहुत ज़रूरी है। मैटेरियल अनुकूलता का सीधा सा मतलब है कि पेट्रोल लाइन, सील और फ्यूल के संपर्क में आने वाले अन्य हिस्से बिना किसी खराबी के इथेनॉल मिश्रण को झेल सकते हैं। इसका मतलब है कि यूज़र इन गाड़ियों में बिना किसी हार्डवेयर बदलाव या मैटेरियल अनुकूलता की चिंता किए ई2ओ पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

होंडा ने भारत की इथेनॉल-ब्लेंडिंग रणनीति के अनुसार, 2025 में अपने मौजूदा मॉडल लाइनअप में आधिकारिक तौर पर ई2ओ अनुपालन हासिल कर लिया।

टोयोटा का कहना है कि ई2ओ नहीं, बल्कि खराब फ्यूल की वजह से इनोवा हाइक्रॉस में समस्या आई

हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर एक अलग ई2ओ विवाद में फंस गई, जब सोशल मीडिया पर इनोवा हाइक्रॉस का एक कस्टमर वीडियो वायरल हुआ। कस्टमर का दावा था कि ई2ओ पेट्रोल इस्तेमाल करने पर गाड़ी में दिक्कतें आईं। टोयोटा ने इस बात का ज़ोरदार खंडन किया है कि इस स्थिति के लिए ई2ओ ज़िम्मेदार था।

मीडिया को दिए एक आधिकारिक बयान में टोयोटा ने कहा, "इस घटना में शामिल इनोवा हाइक्रॉस एक ई2ओ-कम्पैटिबल गाड़ी थी, जिसे ई2ओ पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन, टेस्ट और सर्टिफ़ाई किया गया था।" यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि जब किसी गाड़ी की परफ़ॉर्मेंस या माइलेज में अचानक कोई समस्या आती है, तो फ्यूल में खराबी एक ऐसी वजह है जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

कारदेखो ओपिनियन…

ई2ओ पेट्रोल को लेकर चिंताएं जायज़ हैं, खासकर इसलिए क्योंकि माइलेज का कार के चलने के खर्च पर सीधा असर पड़ता है। हां, सिर्फ़ इसलिए कि कोई कार आधिकारिक तौर पर ई2ओ-कम्पैटिबल है, हर मालिक की राय को नज़रअंदाज़ करना भी गलत होगा।

अगर आपकी कार की परफॉर्मेंस या फ्यूल एफिशिएंसी में अचानक बड़ी गिरावट आती है, तो इसके लिए सबसे पहले और सिर्फ़ ई2ओ को दोष नहीं देना चाहिए। टायर प्रेशर, ट्रैफ़िक की स्थिति, ड्राइविंग का तरीका, इंजन सेंसर, फ्यूल इंजेक्टर, एयर-फ्यूल का मिश्रण और - जैसा कि टोयोटा के मामले में देखा गया - पंप पर फ्यूल में मिलावट, इन सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। इनमें से कोई भी कारमेकर यह दावा नहीं कर रहा है कि ई2ओ-कम्पैटिबल पेट्रोल गाड़ियों में माइलेज का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जैसा कि कुछ लोकप्रिय सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है।

असल बात क्या है? ई2ओ का आपके माइलेज पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी में अचानक आई बड़ी गिरावट के लिए इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल को जल्दबाज़ी में दोषी ठहराने के बजाय, इसकी बारीकी से तकनीकी जांच की ज़रूरत है।