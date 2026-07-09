निसान टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट से मिली 5-स्टार रेटिंग

last updated on Jul 09, 2026 16:18 IST

निसान टेक्टॉन को 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह 6 वेरिएंट, 2 इंजन और 11 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

निसान टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह रेटिंग रेनो डस्टर के आधार पर मिली है, जिसने हाल ही में यह उपलब्धि हासिल की थी। बनावट और सेफ्टी इक्विपमेंट के मामले में एक जैसी कार होने के कारण, एजेंसी ने निसान की इस कार को भी वही स्कोर दिया है। यहां नतीजों की पूरी जानकारी दी गई है:

वयस्क सुरक्षा

30.49/32 पॉइन्ट्स

फ्रंटल ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 14.49/16 पॉइंट्स

साइड डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 16/16 पॉइंट्स

64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से किए गए फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में, रेनो डस्टर और निसान टेक्टॉन ने ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन को 'अच्छी' प्रोटेक्शन दी। ड्राइवर की छाती के प्रोटेक्शन को 'पर्याप्त' रेटिंग मिली, जबकि पैसेंजर की छाती के प्रोटेक्शन को 'अच्छी' रेटिंग दी गई। रेनो-निसान की कॉम्पैक्ट एसयूवी ने ड्राइवर और पैसेंजर की जांघों और पेल्विस एरिया को 'अच्छा' प्रोटेक्शन दिया, जबकि इस क्रैश टेस्ट में ड्राइवर की दोनों टिबिया (पैर की हड्डी) को 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन मिली। को-ड्राइवर के लिए भी 'अच्छी' रेटिंग मिली। ड्राइवर के पैरों को 'अच्छी' प्रोटेक्शन रेटिंग मिली।

50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से डिफॉर्मेबल बैरियर से टकराकर किए गए साइड क्रैश टेस्ट में, टेक्टॉन/डस्टर ने चालक के सभी अंगों को 'अच्छी' सुरक्षा प्रदान की।

साइड पोल टेस्ट में, एसयूवी ने शरीर के सभी हिस्सों को 'अच्छी' प्रोटेक्शन देते हुए टेस्ट पास किया।

बच्चों की सुरक्षा

45/49 पॉइन्ट्स

डायनैमिक स्कोर: 24/24 पॉइन्ट्स

चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम (सीआरएस) इंस्टॉलेशन स्कोर: 12/12 पॉइंट्स

व्हीकल असेसमेंट स्कोर: 9/13 पॉइंट्स

18-महीने के बच्चे की सुरक्षा

जब डस्टर और टेक्टॉन का टेस्ट किया गया कि वे 18 महीने के बच्चे को कितनी सुरक्षा देती हैं, तो उन्हें 12 में से पूरे 12 पॉइंट मिले।

3 साल के बच्चे की सुरक्षा

3 साल के बच्चे के लिए भी इन एसयूवी को 12 में से पूरे 12 पॉइंट मिले। ग्लोबल एनकैप की रिज़ल्ट शीट की तुलना में, भारत एनकैप की फ़ैक्ट शीट में बच्चों की सुरक्षा के बारे में कम जानकारी दी गई है, खासकर अलग-अलग क्रैश टेस्ट में सिर, छाती और गर्दन के बचाव के मामले में।

निसान टेक्टॉन: सेफ्टी फीचर्स

टेक्टॉन में कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), रेन-सेंसिंग वायपर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) और 360-डिग्री कैमरा शामिल है ।

निसान टेक्टॉन: कीमत और कंपेरिजन

निसान टेक्टॉन कार की कीमत 10.49 लाख रुपये से लेकर 18.59 लाख रुपये एक्सशोरूम के बीच है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटशन वाले कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, और कर्व, टोयोटा हाइराइडर, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस और सिट्रोएन एयरक्रॉस से रहेगा।