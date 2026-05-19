ये हैं 10 लाख रुपये से कम बजट वाली भारत की सबसे सस्ती टर्बो पेट्रोल मैनुअल कारें, देखिए पूरी लिस्ट

प्रकाशित: जून 30, 2026 12:40 pm । स्तुति

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भारतीय कार खरीददारों के बीच टर्बो पेट्रोल इंजन काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। कार कंपनियां अलग-अलग सेगमेंट की कारों के ज्यादा किफायती वेरिएंट में इसे पेश कर रही हैं। यहां हमनें 10 लाख रुपये से कम बजट में आने वाली कारों की लिस्ट तैयार की है जिसमें टर्बो-पेट्रोल मैनुअल पावरट्रेन मिलती है, तो चलिए इस पर डालते हैं एक नजर :-

टाटा नेक्सन

कीमत 7.37 लाख रुपये से शुरू

टाटा नेक्सन में टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन बेस वेरिएंट स्मार्ट से मिलता है जिसकी कीमत 7.37 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इस पावरट्रेन के साथ आने वाली सबसे सस्ती कार साबित होती है। यह इंजन 120 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क देता है, जो कि हाइवे पर चलाने के हिसाब से अच्छा है और इससे अच्छी माइलेज भी मिलती है।

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 120 पीएस टॉर्क 170 एनएम

टाटा नेक्सन के इन वेरिएंट में 10 लाख रुपये से कम कीमत में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) स्मार्ट 7.37 लाख रुपये स्मार्ट प्लस 8.07 लाख रुपये स्मार्ट प्लस एस 8.37 लाख रुपये प्योर प्लस 8.95 लाख रुपये पयोर प्लस पीएस 9.60 लाख रुपये क्रिएटिव 10 लाख रुपये

टाटा नेक्सन सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कार में से एक है, जिसमें अच्छी फीचर लिस्ट और कई सारे इंजन ऑप्शन मिलते हैं।

सिट्रोएन सी3एक्स

कीमत 7.50 लाख रुपये से शुरू

सिट्रोएन सी3एक्स को अपनी अच्छी राइड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इस गाड़ी में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है। सी3एक्स के दोनों टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपये से कम है, जिसमें से फील टर्बो की कीमत 7.50 लाख रुपये है, जबकि शाइन टर्बो की प्राइस 8.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह गाड़ी स्पीड जल्दी पकड़ लेती है जिससे इसे रोजाना ट्रैफिक में चलाना आसान लगता है और यह छोटी जगह से भी आसानी से निकल जाती है। यह गाड़ी ड्राइव करने में काफी मजेदार लगती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 110 पीएस टॉर्क 190 एनएम

सिट्रोएन सी3एक्स के इन वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) फील टर्बो 7.50 लाख रुपये शाइन टर्बो 8.89 लाख रुपये

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

कीमत 7.54 लाख रुपये से शुरू

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन की चॉइस मिलती है, जिसमें से बेस एमएक्स वेरिएंट में 1.2-लीटर एमपीएफआई इंजन दिया गया है जिसकी कीमत 7.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह स्टैंडर्ड इंजन टॉप एएक्स वेरिएंट में मिलने वाले टीजीडीआई इंजन से कम पावरफुल है। मगर, इस इंजन की परफॉरमेंस काफी अच्छी है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 111 पीएस टॉर्क 200 एनएम

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के इन वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एमएक्स1 7.54 लाख रुपये आरईवीएक्स एम 8.39 लाख रुपये आरईवीएक्स एम (ओ) 8.91 लाख रुपये एमएक्स2 प्रो 8.99 लाख रुपये एमएक्स3 9.19 लाख रुपये एमएक्स3 प्रो 9.42 लाख रुपये एएक्स5 10 लाख रुपये

स्कोडा कायलाक

कीमत 7.59 लाख रुपये से शुरू

इस लिस्ट की अगली कार नई स्कोडा कायलाक है, जिसके बेस वेरिएंट क्लासिक में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसकी कीमत 7.59 लाख रुपये है। यह एक फन-2-ड्राइव कार है और इस सेगमेंट में यह उन टर्बो-पेट्रोल कारों में से एक है जिसे खरीदने के लिए आसानी से रिकमेंड किया जा सकता है। अगर आप ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो फोक्सवैगन पोलो की कमी को पूरा करे तो यह वही कार है। इसमें पोलो वाला टीएसआई इंजन दिया गया है और इसमें भी वैसा ही दमदार मिड-रेंज परफॉर्मेंस मिलता है। लेकिन, यह कार फ्यूल की खपत ज्यादा करती है, इसलिए इससे 10-11 किमी/लीटर के माइलेज की उम्मीद की जा सकती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम

स्कोडा कायलाक के इन वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) क्लासिक 7.59 लाख रुपये क्लासिक प्लस 8.25 लाख रुपये सिग्नेचर 9.43 लाख रुपये

रेनो काइगर

कीमत 7.89 लाख रुपये से शुरू

रेनो काइगर में रोमांचक टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसे शहर में चलाना अच्छा लगता है और इससे अच्छी माइलेज भी मिलती है। इसे चलाने में मजा आता है और नैचुरली एस्पिरेटेड यूनिट के मुकाबले इसमें ओवरटेक करना आसान रहता है। काइगर के साथ शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। हाल ही में रेनो ने काइगर लाइनअप में नया इवॉल्यूशन प्लस वेरिएंट जोड़ा है, जिसकी कीमत 7.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। इवोल्यूशन प्लस वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानने के लिए यह स्टोरी देखें। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 100 पीएस टॉर्क 160 एनएम

रेनो काइगर के इन वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) इवॉल्यूशन प्लस टर्बो 7.89 लाख रुपये टेक्नो टर्बो 8.45 लाख रुपये इमोशन टर्बो 9.35 लाख रुपये

टाटा पंच

कीमत 8.35 लाख रुपये से शुरू

टाटा पंच में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन दिया गया है। यह पावरट्रेन ऑप्शन इसमें एडवेंचर टर्बो और अकंपलिश्ड प्लस एस टर्बो वेरिएंट के साथ मिलता है, जिसकी कीमत क्रमशः 8.35 लाख रुपये और 9.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह गाड़ी ड्राइव करने में बेहद शानदार लगती है और इसकी परफ़ॉर्मेंस भी इसके एसयूवी जैसे दमदार अंदाज से मेल खाती है। यह इंजन इसमें टाटा की बड़ी कारों से लिया गया है, जिससे पंच टाटा लाइनअप की सबसे सस्ती कार साबित होती है।

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 120 पीएस टॉर्क 170 एनएम

टाटा पंच के इन वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एडवेंचर टर्बो 8.35 लाख रुपये अकंपलिश्ड टर्बो 9.85 लाख रुपये

किआ सिरोस

कीमत 8.42 लाख रुपये से शुरू

किआ सिरोस एसयूवी में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन दिया गया है। इसके एचटीई टर्बो वेरिएंट की कीमत 8.42 लाख रुपये है, जबकि एचटीके ईएक्स टर्बो वेरिएंट की प्राइस 9.82 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। सिरोस में यह इंजन बहुत आराम से काम करता है और यह ड्राइव करने में मजेदार भी लगता है। हाईवे पर यह गाड़ी 100 किमी/घंटे से ज्यादा की स्पीड पर बिना किसी जल्दबाजी के आसानी से पहुंच जाती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 120 पीएस टॉर्क 172 एनएम

किआ सिरोस के इन वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एचटीई टर्बो 8.42 लाख रुपये एचटीई (ओ) टर्बो 9.22 लाख रुपये एचटीके ईएक्स टर्बो 9.82 लाख रुपये

हुंडई वेन्यू

कीमत 8.91 लाख रुपये से शुरू

हुंडई वेन्यू सब-4 एसयूवी सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है। इस गाड़ी के दो वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एचएक्स 2 टर्बो (8.91 लाख रुपये) और एचएक्स 5 टर्बो (9.90 लाख रुपये) शामिल है। इस इंजन के साथ गाड़ी ड्राइव करने में बेहद आसान लगती है और इसका क्लच भी बेहद हल्का है, जिससे शहर में ट्रैफिक के बीच इसे चलाना काफी कंफर्टेबल लगता है। यह गाड़ी हाइवे पर भी अच्छी परफॉरमेंस देती है और इसके साथ ओवरटेक भी आसानी से किया जा सकता है। यह एसयूवी कार 100 किमी/घंटे से 120 किमी/घंटे की स्पीड को आसानी से पकड़ लेती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 120 पीएस टॉर्क 172 एनएम

हुंडई वेन्यू के इन वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एचएक्स 2 टर्बो 8.91 लाख रुपये एचएक्स 5 टर्बो Rs 9.90 लाख रुपये

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स

कीमत 8.92 लाख रुपये से शुरू

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स लिस्ट की इकलौती मारुति कार है जिसमें 10 लाख रुपये से कम कीमत में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस टर्बो वेरिएंट की कीमत 8.92 लाख रुपये है, जबकि जेटा टर्बो वेरिएंट की प्राइस 9.71 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इन दोनों वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, साथ ही इसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ टॉर्क कन्वर्टर भी मिलता है। टर्बो-पेट्रोल मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन ड्राइव एक्सपीरिएंस को ज्यादा स्मूद, आरामदायक और मजेदार बनाता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी पावर 100 पीएस टॉर्क 148 एनएम

मारुति फ्रॉन्क्स के इन वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) डेल्टा प्लस टर्बो 8.92 लाख रुपये जेटा टर्बो 9.71 लाख रुपये

किआ सोनेट

कीमत 9.17 लाख रुपये से शुरू

किआ सोनेट में सिरोस और वेन्यू वाला 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन सोनेट के एचटीके (ओ) टर्बो आईएमटी वेरिएंट में दिया गया है जिसकी कीमत 9.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। क्लच-लेस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ शहर के ट्रैफिक में सोनेट को चलाना बेहद आसान लगता है क्योंकि इसमें क्लच पेडल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। 3-सिलेंडर यूनिट होने के बावजूद इसमें कोई शोर या वाइब्रेशन महसूस नहीं होता और यह बंपर-2-बंपर ट्रैफिक और हाईवे दोनों जगह पर आसानी से चलती है और 80 किमी/घंटे से ज्यादा की रफ्तार पर भी बढ़िया पिकअप देती है।

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 120 पीएस टॉर्क 172 एनएम

किआ सोनेट के इन वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एचटीके (ओ) टर्बो आईएमटी 9.17 लाख रुपये

हुंडई आई20 एन लाइन

कीमत 9.27 लाख रुपये से शुरू

जब टर्बो पेट्रोल कारों की बात करें तो सबसे स्पोर्टी कार के तौर पर हुंडई आई20 एन लाइन का नाम जरूर आता है। इस हैचबैक कार में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यह पावरट्रेन ऑप्शन एन8 वेरिएंट में मिलता है जिसकी कीमत 9.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। रेगुलर आई20 के मुकाबले इस कार में ना केवल पावरफुल इंजन दिया गया है, बल्कि इसमें थोड़े कड़े सस्पेंशन वाला डायनामिक्स पैक अपग्रेड और कम ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है, जो एन लाइन को एक शानदार पैकेज बनाता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 120 पीएस टॉर्क 172 एनएम

हुंडई आई20 एन लाइन के इस वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एन8 9.27 लाख रुपये

निसान मैग्नाइट

9.96 लाख रुपये से शुरू

निसान मैग्नाइट में रेनो काइगर वाला 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। मैग्नाइट कार सिंगल एन कनेक्टा टर्बो वेरिएंट में उपलब्ध है जिसकी कीमत 9.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह इंजन एक जैसी पावर देता है, जो कि शहर में अच्छी साबित होती है और यह हाइवे पर भी स्पीड को जल्दी पकड़ लेता है। हल्के क्लच के साथ इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना बेहद आसान लगता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी पावर 100 पीएस टॉर्क 160 एनएम

निसान मैग्नाइट के इस वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एन कनेक्टा टर्बो 9.96 लाख रुपये

स्कोडा स्लाविया

कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू

स्कोडा स्लाविया लिस्ट की आखिरी कार है जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इस एसयूवी कार में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, जो कि इसके सबसे सस्ते क्लासिक वेरिएंट में मिलता है जिसकी कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। स्लाविया लिस्ट की सबसे महंगी कार है। इस इंजन का ड्राइव एक्सपीरिएंस एकदम मजेदार लगता है और इसमें कमी भी पावर की कमी महसूस नहीं होती। इसमें क्लच दबाने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, जिससे शहर में गाड़ी चलाना आसान हो जाता है, और हाईवे पर इसे ड्राइव करना भी सबसे रोमांचक लगता है। स्लाविया गाड़ी 100-120 किमी/घंटे की रफ्तार आसानी से पकड़ लेती है।

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम

स्कोडा स्लाविया के इस वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है :-

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) क्लासिक 9.99 लाख रुपये

टर्बो-पेट्रोल कारों की लंबी लिस्ट को देखकर अब हमें पता चल गया है कि लगभग हर कार कंपनी इस कैटेगरी में अपनी जगह बनाना चाहती है। इसीलिए, हर कार के एंट्री-लेवल वेरिएंट में कई तरह के टर्बो-पेट्रोल इंजन देखने को मिल रहे हैं। इस लिस्ट में से आपको कौनसी कार सबसे ज्यादा पसंद आई या रोमांचक लगी, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं!