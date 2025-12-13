2025 टाटा सिएरा एसयूवी कार डीलरशिप पर डिस्प्ले के लिए रखी गई, अनऑफिशियल बुकिंग हुई शुरू

प्रकाशित: दिसंबर 15, 2025 12:32 pm । सोनू

टाटा सिएरा की कीमत 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है

टाटा सिएरा भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में सबसे नई पेशकश है और अब ये गाड़ी पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के प्रमुख शहरों में डीलरशिप पर पहुंच गई है। चंडीगढ़ की एक डीलरशिप पर डिस्प्ले के लिए रखी गई सिएरा कार की फोटो सामने आई है।

सिएरा को हाल ही में 11.49 लाख रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया है और इसके मिड वेरिएंट व टॉप मॉडल की प्राइस लिस्ट भी सामने आ गई है। इसकी आधिकारिक बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि कुछ डीलरशिप ने अनऑफिशियल बुकिंग लेनी शुरू कर दी है।

क्या नजर आया?

सिएरा के डीजल अकंप्लिश्ड प्लस वेरिएंट को मुनार मिस्ट कलर में देखा गया है। क्या आप इसके वेरिएंट अनुसार इंजन और कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं? नीचे देखें।

एक्सटीरियर

डिजाइन की बात करें तो सिएरा अकंप्लिश्ड प्लस में वे सभी खूबियां हैं जो इस एसयूवी कार को सड़क पर एक खास पहचान देती हैं। इसमें आगे की तरफ पतली एलईडी डीआरएल और हेडलाइट है जो एक ब्लैक पेनल में अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं। बीच में सिएरा की ब्रांडिंग है और नीचे की तरफ एलईडी फॉग लैंप्स हैं। सामने के हिस्से में एक सिल्वर स्किड है जो इसे आगे से अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है।

साइड प्रोफाइल बहुत साफ और आइकॉनिक दिखती है, इसकी ‘एल्पाइन विंडो’ डिजाइन को सी-पिलर और रूफ फिनिश के साथ फिर से तैयार किया गया है, जबकि इसमें सामान्य से चौड़ा बी-पिलर है। इसके अलावा, फ्लश-टाइप डोर हैंडल और स्टाइलिश 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील हैं जो इसके मॉडर्न लुक को पूरा करते हैं।

पीछे से चीजें सिंपल हैं, जिसमें एक फ्लैट टेलगेट, और पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी टेल लैंप्स है जो एक ब्लैक पेनल में अच्छे से लगा हुआ है। अगर आप सिएरा के डिजाइन को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहां देख सकते हैं।

केबिन

एसयूवी कार के केबिन में आपको ड्यूल-टोन लाइट बैज और ब्लैक थीम मिलेगी। डैशबोर्ड लंबे कनेक्टेड ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप के साथ काफी फ्यूचरिस्टिक दिखता है। इसमें बहुत कम या बिलकुल भी बटन नहीं है, और स्टीयरिंग व्हील हैरियर ईवी और कर्व जैसी नई टाटा कार से लिया गया है। डैशबोर्ड की पूरी लंबाई पर आपको एक ग्रे ट्रिम दिखाई देती है, यह एक सजावटी चीज नहीं है बल्कि एसयूवी कार में 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम का एक व्यवस्थित साउंड बार है।

आगे वाली सीटों में एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट और वेंटिलेशन मिलता है। ड्राइवर सीट 6 तरह से पावर एडजस्ट होती है और इसमें मेमोरी फंक्शन भी है। इसलिए इसमें कंफर्ट से कोई समझौता नहीं है। ऊपर की तरफ आपको सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा। सिएरा की साइज को देखते हुए पीछे बैठे पैसेंजर को अच्छा लेगरूम, कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, और सीटबैक पॉकेट के रूप में कुछ प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस मिलते हैं।

फीचर

फीचर के मामले में टाटा ने सिएरा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऊपर बताए फीचर के अलावा आपको इसमें वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वाली को-पैसेंजर सीट के लिए एक मैनुअल बोस मोड, एक वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और एक कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर मिलते हैं।

सेफ्टी

टाटा कार अपनी बेहतर सुरक्षा के लिए जानी जाती है और सिएरा में पैसेंजर की सुरक्षा के लिए लेवल-2 एडीएएस, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

5-स्टार रेटिंग? टाटा सिएरा का इंटरनल क्रैश टेस्ट हुआ है जिसमें एक सिएरा की दूसरी सिएरा से आमने-सामने से टक्कर की गई (किसी भी कार के लिए यह पहली बार है!)। टाटा की लेगेसी और सेफ्टी को लेकर कंपनी की गंभीरता को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि जब भी सिएरा का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट होगा तो इसे 5-स्टार से कम रेटिंग नहीं मिलेगी।

इंजन और गियरबॉक्स

सिएरा के साथ कंपनी के नए टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन का डेब्यू हुआ है। अभी यह एसयूवी कार केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप में आती है, हालांकि कंपनी ने पुष्टि की है कि यह प्लेटफॉर्म ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप भी सपोर्ट करता है।

इसके सभी इंजन और गियरबॉक्स विकल्प नीचे दिए गए हैं:

इंजन 1.5-लीटर टीजीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल) 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल गियरबॉक्स* 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 160 पीएस 106 पीएस 118 पीएस टॉर्क 255 एनएम 145 एनएम 260 एनएम

*डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

सिएरा ने नैट्रैक्स पर 222 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड पकड़ी। यहां देखिए टेस्ट में कौनसा इंजन वाला मॉडल इस्तेमाल हुआ। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि उपभोक्ता को मिलने वाली कार की टॉप स्पीड सुरक्षा कारणों से 190 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी जाएगी।

कंपेरिजन

टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स से है। जल्द इसकी टक्कर में आगामी रेनो डस्टर और निसान टेक्टन की भी एंट्री होने वाली है।

तो क्या टाटा सिएरा मुकाबले में मौजूद कारों के सामने उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप सिएरा गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह डिटेल गाइड आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।

