    2025 टाटा सिएरा एसयूवी कार डीलरशिप पर डिस्प्ले के लिए रखी गई, अनऑफिशियल बुकिंग हुई शुरू

    प्रकाशित: दिसंबर 15, 2025 12:32 pm । सोनू

    4 Views
    टाटा सिएरा की कीमत 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है

    Tata Sierra

    टाटा सिएरा भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में सबसे नई पेशकश है और अब ये गाड़ी पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के प्रमुख शहरों में डीलरशिप पर पहुंच गई है। चंडीगढ़ की एक डीलरशिप पर डिस्प्ले के लिए रखी गई सिएरा कार की फोटो सामने आई है।

    सिएरा को हाल ही में 11.49 लाख रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया है और इसके मिड वेरिएंटटॉप मॉडल की प्राइस लिस्ट भी सामने आ गई है। इसकी आधिकारिक बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि कुछ डीलरशिप ने अनऑफिशियल बुकिंग लेनी शुरू कर दी है।

    क्या नजर आया?

    सिएरा के डीजल अकंप्लिश्ड प्लस वेरिएंट को मुनार मिस्ट कलर में देखा गया है। क्या आप इसके वेरिएंट अनुसार इंजन और कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं? नीचे देखें।

    आपको ये आर्टिकल देखने चाहिए:

    एक्सटीरियर

    डिजाइन की बात करें तो सिएरा अकंप्लिश्ड प्लस में वे सभी खूबियां हैं जो इस एसयूवी कार को सड़क पर एक खास पहचान देती हैं। इसमें आगे की तरफ पतली एलईडी डीआरएल और हेडलाइट है जो एक ब्लैक पेनल में अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं। बीच में सिएरा की ब्रांडिंग है और नीचे की तरफ एलईडी फॉग लैंप्स हैं। सामने के हिस्से में एक सिल्वर स्किड है जो इसे आगे से अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है।

    Tata Sierra

    साइड प्रोफाइल बहुत साफ और आइकॉनिक दिखती है, इसकी ‘एल्पाइन विंडो’ डिजाइन को सी-पिलर और रूफ फिनिश के साथ फिर से तैयार किया गया है, जबकि इसमें सामान्य से चौड़ा बी-पिलर है। इसके अलावा, फ्लश-टाइप डोर हैंडल और स्टाइलिश 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील हैं जो इसके मॉडर्न लुक को पूरा करते हैं।

    Tata Sierra

    पीछे से चीजें सिंपल हैं, जिसमें एक फ्लैट टेलगेट, और पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी टेल लैंप्स है जो एक ब्लैक पेनल में अच्छे से लगा हुआ है। अगर आप सिएरा के डिजाइन को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहां देख सकते हैं

    Tata Sierra

    केबिन

    एसयूवी कार के केबिन में आपको ड्यूल-टोन लाइट बैज और ब्लैक थीम मिलेगी। डैशबोर्ड लंबे कनेक्टेड ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप के साथ काफी फ्यूचरिस्टिक दिखता है। इसमें बहुत कम या बिलकुल भी बटन नहीं है, और स्टीयरिंग व्हील हैरियर ईवी और कर्व जैसी नई टाटा कार से लिया गया है। डैशबोर्ड की पूरी लंबाई पर आपको एक ग्रे ट्रिम दिखाई देती है, यह एक सजावटी चीज नहीं है बल्कि एसयूवी कार में 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम का एक व्यवस्थित साउंड बार है।

    Tata Sierra
    Tata Sierra

    आगे वाली सीटों में एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट और वेंटिलेशन मिलता है। ड्राइवर सीट 6 तरह से पावर एडजस्ट होती है और इसमें मेमोरी फंक्शन भी है। इसलिए इसमें कंफर्ट से कोई समझौता नहीं है। ऊपर की तरफ आपको सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा। सिएरा की साइज को देखते हुए पीछे बैठे पैसेंजर को अच्छा लेगरूम, कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, और सीटबैक पॉकेट के रूप में कुछ प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस मिलते हैं।

    फीचर

    फीचर के मामले में टाटा ने सिएरा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऊपर बताए फीचर के अलावा आपको इसमें वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वाली को-पैसेंजर सीट के लिए एक मैनुअल बोस मोड, एक वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और एक कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर मिलते हैं।

    Tata Sierra

    नोट: सिएरा को निम्न वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस में पेश किया गया है।

    सिएरा के वेरिएंट अनुसार फीचर यहां देखिए!

    सेफ्टी

    टाटा कार अपनी बेहतर सुरक्षा के लिए जानी जाती है और सिएरा में पैसेंजर की सुरक्षा के लिए लेवल-2 एडीएएस, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    5-स्टार रेटिंग?

    टाटा सिएरा का इंटरनल क्रैश टेस्ट हुआ है जिसमें एक सिएरा की दूसरी सिएरा से आमने-सामने से टक्कर की गई (किसी भी कार के लिए यह पहली बार है!)। टाटा की लेगेसी और सेफ्टी को लेकर कंपनी की गंभीरता को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि जब भी सिएरा का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट होगा तो इसे 5-स्टार से कम रेटिंग नहीं मिलेगी।

    इंजन और गियरबॉक्स

    सिएरा के साथ कंपनी के नए टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन का डेब्यू हुआ है। अभी यह एसयूवी कार केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप में आती है, हालांकि कंपनी ने पुष्टि की है कि यह प्लेटफॉर्म ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप भी सपोर्ट करता है।

    इसके सभी इंजन और गियरबॉक्स विकल्प नीचे दिए गए हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर टीजीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल)

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर

    160 पीएस

    106 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    145 एनएम

    260 एनएम

    *डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    सिएरा ने नैट्रैक्स पर 222 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड पकड़ी। यहां देखिए टेस्ट में कौनसा इंजन वाला मॉडल इस्तेमाल हुआ। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि उपभोक्ता को मिलने वाली कार की टॉप स्पीड सुरक्षा कारणों से 190 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी जाएगी।

    कंपेरिजन

    टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स से है। जल्द इसकी टक्कर में आगामी रेनो डस्टर और निसान टेक्टन की भी एंट्री होने वाली है।

    Tata Sierra

    तो क्या टाटा सिएरा मुकाबले में मौजूद कारों के सामने उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप सिएरा गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह डिटेल गाइड आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।

    यह भी देखें: टाटा सिएरा ऑन रोड प्राइस

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    N
    nilesh
    Dec 13, 2025, 5:26:43 PM

    Sierra is an exemplary Made in India by an Pure Indian Company. Promising to give Full Fledged Takkar and leave all its rivals behind numbers will speak its Grand ReDebut n Success of Relaunch

