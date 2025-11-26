2025 टाटा सिएरा: एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसा कलर मिलता है? जानिए यहां

1 View

टाटा ने सिएरा कार को 6 कलर में पेश किया है और सभी रंग इसके केवल तीन वेरिएंट में दिए गए हैं

2025 टाटा सिएरा एसयूवी कार भारत में लॉन्च हो चुकी है जिसकी इंट्रोडक्ट्री प्राइस 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसे सात वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस में पेश किया गया है। हम इसके सेफ्टी फीचर के बारे में थोड़ी बात पहले ही कर चुके हैं। अब हम जानेंगे नई टाटा सिएरा के सभी रंग और वेरिएंट अनुसार कलर विकल्प के बारे में:

टाटा सिएरा कलर विकल्प

प्रीस्टीन व्हाइट

प्योर ग्रे

कूर्ग क्लाउड

मुन्नार मिस्ट

बंगाल रूज

अंडमान एडवेंचर

नई टाटा सिएरा के वेरिएंट अनुसार रंगों के विकल्प यहां देखिए:

वेरिएंट प्रीस्टीन व्हाइट प्योर ग्रे कूर्ग क्लाउड मुन्नार मिस्ट बंगाल रूज अंडमान एडवेंचर स्मार्ट प्लस ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ प्योर ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ प्योर+ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ एडवेंचर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ एडवेंचर+ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ अकंप्लिश्ड ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ अकंप्लिश्ड+ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

टाटा सिएरा बेस मॉडल में चार कलर दिए गए हैं। एडवेंचर प्लस वेरिएंट से टाटा सभी छह मोनोटोन कलर दे रही है जिसमें बंगाल रूज और अंडमान एडवेंचर कलर शामिल है।

फीचर और सेफ्टी

2025 सिएरा की फीचर लिस्ट में 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे वाले पैसेंजर के लिए एक अतिरिक्त 12.3-इंच डिस्प्ले शामिल है। इसके अलावा इसमें आगे वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यहां देखिए टाटा सिएरा के वेरिएंट अनुसार फीचर।

इंजन

टाटा सिएरा इंजन विकल्प इंजन क्षमता 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर/टॉर्क 108पीएस / 145एनएम 160पीएस / 255एनएम 118पीएस / 260एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

इसकी खासियत नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो तेज रिस्पॉन्स और शानदार परफॉर्मेंस का वादा करता है। वहीं 1.5-लीटर डीजल इंजन उन ग्राहकों का पसंदीदा विकल्प है जो ज्यादातर हाईवे पर कार ड्राइव करते हैं।

टाटा मोटर्स ने सिएरा की पूरी प्राइस लिस्ट अभी जारी नहीं की है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी जबकि ग्राहकों को गाड़ी की डिलीवरी 16 जनवरी 2026 से मिलेगी। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फॉक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

