Volvo EX90 को ड्राइव करने के बाद ये 5 बातें आईं सामने

जब Volvo ने 2007 में भारत में कदम रखा था, तो उसने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी XC90 के साथ शुरुआत की थी। भले ही यह एक मेनस्ट्रीम पसंद न बन पाई हो, लेकिन अपनी अल्ट्रा-सेफ, भरोसेमंद और लग्जरी पहचान के साथ इसने सालों से कई खरीदारों का दिल जीता है। अब, जैसे-जैसे ब्रांड इलेक्ट्रिक सेगमेंट में प्रवेश कर रहा है, वह अपने लाइनअप को सिर्फ EC40 से आगे बढ़ाना चाहता है। इसके लिए अपनी लेटेस्ट फ्लैगशिप eSUV EX90 को लॉन्च करने से बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन क्या यह eSUV वाकई अपनी ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) वाली विरासत को आगे बढ़ा पाएगी? ड्राइविंग के बाद सामने आई 5 खास बातों पर एक नजर डालते हैं।

दिखने में है रिच

Volvo EX90 की ओर जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है, वह है इसका सिंपल लेकिन एलिगेंट डिजाइन। आज के दौर में जहां ज्यादातर गाड़ियां भारी-भरकम और बल्की डिजाइन के साथ थोड़ी ओवर-द-टॉप लगती हैं, वहीं EX90 का शांत और सोफिस्टिकेटेड अंदाज इसे अलग बनाता है। इसके स्मूथ कर्व्स, कुछ शार्प एलिमेंट्स और ओवरऑल मिनिमलिस्ट लुक एक ऐसी ग्रेसफुलनेस दिखाते हैं जो आजकल की SUV में कम ही देखने को मिलती है। यह eSUV अपनी मौजूदगी का एहसास किसी आक्रामक डिजाइन से नहीं, बल्कि अपने एक खास ऑरा से कराती है। फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स, फ्रेमलेस ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स), और थॉर के हैमर वाले LED DRLs जो अलग होकर हेडलैंप्स को दिखाते हैं, जैसे एलिमेंट्स इसके लुक को और भी खास बनाते हैं।

अंदर से भी प्रीमियम फील

कार के अंदर बैठते ही यह प्रीमियम कहानी जारी रहती है। केबिन में बटनों, स्क्रीन या बहुत सारी लाइट्स की कोई भीड़ नहीं है। इसका डिजाइन क्लीन है, जिसमें सीधी लाइनों का इस्तेमाल किया गया है, जो चीजों को क्लासी बनाए रखता है। हालांकि, यह मौजूदा Volvo ओनर्स के लिए थोड़ा जाना-पहचाना लग सकता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बेजोड़ है। आपको हर तरफ प्रीमियम मैटीरियल्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जैसे दरवाजों और डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच लेदरेट पैडिंग, डैशबोर्ड पर खूबसूरत वुडन इंसर्ट्स, और यहां तक कि एक क्रिस्टल गियरशिफ्ट डायल भी। यह क्रिस्टल डायल अपने अनोखे अंदाज में केबिन के फील को और भी लग्जरी बना देता है।

कहीं-कहीं कुछ ज्यादा ही सिंपल

दूसरी लग्जरी SUV की भीड़ में EX90 की सादगी और मिनिमलिज्म एक ताजी हवा के झोंके की तरह महसूस होती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि Volvo को फंक्शनैलिटी पर भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। उदाहरण के तौर पर, क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ORVM एडजस्टमेंट और यहां तक कि हेडलैंप सेटिंग्स जैसे लगभग सभी जरूरी कंट्रोल्स को सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में डाल दिया गया है। ड्राइविंग के दौरान इन बेसिक फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए टचस्क्रीन पर नेविगेट करना थोड़ा ध्यान भटकाने वाला और परेशान करने वाला हो सकता है। फिजिकल बटन की कमी यहां साफ खलती है।

ड्यूल पर्सनैलिटी

Volvo EX90 की परफॉर्मेंस इसकी एक और बड़ी खासियत है। बोनट के नीचे 462 हॉर्सपावर की पावर, एक ग्रिपी ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम, और सिर्फ 5.5 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड, ये आंकड़े बताते हैं कि EX90 की एक ड्यूल पर्सनैलिटी है। शहर की सड़कों पर या आराम से क्रूज करते समय यह बेहद स्मूथ, चलाने में आसान और प्रेडिक्टेबल महसूस होती है। लेकिन जब आप चाहें, तो इसके साथ असली मजा भी ले सकते हैं और इसकी पावर का अनुभव कर सकते हैं। जो चीज इस एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती है, वह है इसकी प्लश राइड क्वालिटी। इसमें दिए गए अडैप्टिव डैम्पर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि खराब सड़कों पर भी पैसेंजर्स को आरामदायक सफर मिले और ड्राइवर को भी पूरा कॉन्फिडेंस।

रियर सीट हो सकती थी बेहतर

जैसा कि एक फ्लैगशिप Volvo से उम्मीद की जाती है, EX90 की पिछली सीट बैठने के लिए एक शानदार जगह है। यहां आपको सपोर्टिव कैप्टन चेयर्स मिलती हैं, जिनमें चारों तरफ काफी अच्छी बोल्स्टरिंग दी गई है, और आराम से बैठने के लिए पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम भी है। हालांकि, यहां कुछ जरूरी फीचर्स की कमी महसूस होती है। रियर पैसेंजर्स के लिए सनब्लाइंड्स, सीट वेंटिलेशन, या मसाज फंक्शन जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जो कि आजकल इसकी कीमत के एक-तिहाई में आने वाली SUV में भी आसानी से मिल जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी फीचर्स फ्रंट सीट पैसेंजर्स के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन रियर सीट पर इन्हें न देना थोड़ा निराश करता है। कुल मिलाकर, Volvo EX90 एक स्टाइलिश, पावरफुल और आरामदायक इलेक्ट्रिक SUV है जो डिजाइन और परफॉर्मेंस के मामले में काफी प्रभावित करती है। हालांकि, कुछ प्रैक्टिकल पहलुओं और रियर सीट फीचर्स में सुधार की गुंजाइश नजर आती है।

इस नई eSUV के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।