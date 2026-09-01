2027 Tata Nexon टेस्टिंग के दौरान दिखी: क्या यह न्यू जनरेशन मॉडल है?

Published On सितंबर 01, 2026 11:20 ist

last updated on Sep 01, 2026 11:20 IST

published on Sep 01, 2026 11:20 IST

Tata Nexon कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी और अपने सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय कार में से एक है। ढेर सारे फीचर्स, बेहतरीन सेफ्टी और कई पावरट्रेन ऑप्शंस के साथ, यह कार कई तरह के ग्राहकों को आकर्षित करती है। अब ऐसा लगता है कि Tata इस SUV के जनरेशन चेंज की तैयारी कर रही है, क्योंकि इसके एक नए मॉडल को महाराष्ट्र के हाईवे पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। आइए जानते हैं कि इस नई नेक्सन कार से क्या-क्या उम्मीदें की जा सकती हैं।

क्या नजर आया?

पहली नजर में, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Nexon का सिल्हूट मौजूदा मॉडल जैसा ही लगता है, जिसमें स्लोपिंग रूफलाइन, वैसे ही दिखने वाले ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स और ORVMs शामिल हैं। लेकिन, ध्यान से देखने पर कुछ बड़े बदलाव नजर आते हैं जो इशारा करते हैं कि यह सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि एक नया जनरेशन मॉडल है।

सबसे बड़ा फर्क इसके A-पिलर में है। मौजूदा Nexon का A-पिलर गोल आकार का है, जबकि स्पाई शॉट्स में यह पहले से ज्यादा शार्प और एंगुलर दिख रहा है। इसके अलावा, पिछले दरवाजे का डिजाइन भी मौजूदा वर्जन से अलग है। ये बदलाव बताते हैं कि कार के बेसिक स्ट्रक्चर में फेरबदल किया गया है।

पीछे की तरफ भी काफी कुछ नया है। टेलगेट का शेप बदला हुआ लग रहा है, रियर स्पॉइलर पहले से ज्यादा शार्प है, और इसमें एक हिडन रियर वाइपर भी दिया गया है। नए LED टेललैंप्स और रीडिजाइन किए गए रियर बंपर की उम्मीद भी की जा सकती है।

इंटीरियर की तस्वीरें तो साफ़ नहीं हैं, लेकिन यह तय है कि केबिन को पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा ताकि ओवरऑल एक्सपीरियंस को और प्रीमियम बनाया जा सके।

संभावित फीचर्स और सेफ्टी

Tata Nexon पहले से ही फीचर्स के मामले में काफी आगे है, लेकिन नई जनरेशन के साथ इसमें और भी नए फीचर्स जुड़ने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें फ्रंट पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स, एक अपडेटेड यूजर इंटरफेस (UI) वाला नया इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक नई केबिन थीम मिल सकती है। मौजूदा मॉडल में मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट भी काफी लंबी है:

10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ)

10.25-इंच फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

वायरलेस फोन चार्जर

वॉइस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ

लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

सेफ्टी के मामले में Nexon अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक है, जिसे BNCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। उम्मीद है कि नया मॉडल भी इस स्टैंडर्ड को बनाए रखेगा। मौजूदा Nexon में Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वाला 360-डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), 6 एयरबैग और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

संभावित पावरट्रेन ऑप्शंस

उम्मीद है कि 2027 Tata Nexon में मौजूदा मॉडल वाले ही पावरट्रेन ऑप्शंस दिए जाएंगे। यहां मौजूदा पावरट्रेन की डिटेल्स दी गई हैं:

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल + सीएनजी 1.5-लीटर डीजल पावर 120 पीएस 100 पीएस 115 पीएस टॉर्क 170 एनएम 170 एनएम 260 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी, 7-स्पीड डीसीए 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी

*एमटी = मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी = ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीए = ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक

संभावित कीमत और मुकाबला

मौजूदा Tata Nexon की कीमत 7.40 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 14.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। चूंकि यह एक जनरेशन चेंज होगा, जिसमें नए डिजाइन, बेहतर फीचर्स और शायद एक नया प्लेटफॉर्म भी शामिल हो सकता है, ऐसे में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है। हाल ही में Tata ने अपनी सभी पैसेंजर कारों की कीमतें बढ़ाई हैं, जिसे देखते हुए नई Nexon की कीमत में वेरिएंट के हिसाब से 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का इजाफ़ा हो सकता है।

नई Nexon का मुकाबला Maruti Brezza, Hyundai Venue, Mahindra XUV 3XO, Nissan Magnite, Maruti Fronx, Toyota Taisor, Renault Kiger, Kia Syros और Kia Sonet से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

Tata Nexon कंपनी के लिए एक बेहद जरूरी प्रोडक्ट है। यह न सिर्फ अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है, बल्कि फीचर्स, सेफ्टी और पावरट्रेन चॉइस के मामले में भी यह एक मजबूत पैकेज पेश करती है। हालांकि नए प्रतिद्वंद्वियों के आने से Nexon अब कुछ मामलों में थोड़ी पुरानी महसूस होने लगी है, खासकर फिट-फिनिश और ओवरऑल केबिन एक्सपीरियंस के मामले में। इसलिए, Nexon को अब एक मामूली फेसलिफ्ट की नहीं, बल्कि एक प्रॉपर जनरेशन चेंज की सख़्त जरूरत है। जो स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, वे काफी उम्मीद जगाते हैं। ऐसा लगता है कि आने वाली Nexon मौजूदा मॉडल के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होगी, जो इसे कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी लीडरशिप बनाए रखने में मदद करेगी।

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