2025 टाटा सिएरा के किस वेरिएंट में दिया गया है कौनसा पावरट्रेन विकल्प? जानिए यहां

43 Views

प्रकाशित: नवंबर 26, 2025 02:15 pm । भानु

Write a कमेंट

टाटा की सबसे पॉपुलर एसयूवी, सिएरा, एक बिल्कुल नए अवतार में वापसी कर चुकी है और इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन इंडिया)रखी गई है। टाटा सिएरा को 7 वेरिएंट्स - स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस में पेश किया गया है और इसमें कुल 3 पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है जिनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल शामिल है। 2025 सिएरा के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे पावरट्रेन विकल्प, जानिए आगे:

इससे पहले कि हम ज्यादा डीटेल में जाएं, इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन पर डालिए एक नजर:

इंजन 1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 160 पीएस 118 पीएस 118 पीएस टॉर्क 255 एनएम 260 एनएम 260 एनएम

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

टाटा सिएरा वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन

वेरिएंट 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल डीसीटी 1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) ऑटोमैटिक 1.5-लीटर डीजल इंजन मैनुअल 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑटोमैटिक स्मार्ट प्लस ✅ ❌ ❌ ✅ ❌ प्योर ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ प्योर प्लस ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ एडवेंचर ✅ ✅ ❌ ✅ ❌ एडवेंचर प्लस ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ अकम्प्लिश्ड ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ अकम्प्लिश्ड प्लस ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

जैसा कि ऊपर दी गई टेबल में दिखाया गया है,टॉप-वेरिएंट अकम्प्लिश्ड प्लस को छोड़कर 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन सिएरा के सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध है और ऑटोमैटिक में यही इंजन प्योर, प्योर प्लस और एडवेंचर वेरिएंट्स तक सीमित है।

1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल केवल टॉप वेरिएंट तक सीमित है, जो एडवेंचर प्लस, अक्म्प्लिश्ड और अक्म्प्लिश्ड प्लस हैं।

डीज़ल में, मैनुअल ट्रांसमिशन सभी वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि ऑटोमैटिक केवल एंट्री-लेवल स्मार्ट और मिड-वेरिएंट एडवेंचर में उपलब्ध नहीं है।

टाटा सिएरा फीचर्स और सेफ्टी

2025 टाटा सिएरा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सेंटर इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डेडिकेटेड को-ड्राइवर डिस्प्ले), डुअल-ज़ोन एसी, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और मेमोरी व वेलकम फंक्शनलिटी वाली 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स से लैस है। इसके सेफ्टी किट में 6 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, एक 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, हिल एसेंट और हिल डिसेंट कंट्रोल, और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) का एक पूरा सेट शामिल है।

इस लिंक पर क्लिक कर देखें कि 2025 टाटा सिएरा के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर्स। साथ ही, इस स्टोरी में टाटा हैरियर के कंपेरिजन में 2025 सिएरा में मिलने वाले फ़ीचर्स की लिस्ट भी देखें।

टाटा सिएरा की कीमत और कंपेरिजन

सिएरा की पूरी कीमतें दिसंबर 2025 की शुरुआत में घोषित की जाएंगी। आप इस स्टोरी में बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी भी देख सकते हैं। 2025 टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस और फोक्सवैगन टाइगन से है।