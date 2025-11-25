सभी
    2025 टाटा सिएरा: नई एसयूवी कार की बुकिंग कब शुरू होगी? कितने रुपये में बुक होगी? डिलीवरी कब से मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

    प्रकाशित: नवंबर 26, 2025 10:07 am । सोनू

    टाटा कार लाइनअप में सिएरा को कर्व और हैरियर एसयूवी के बीच पोजिशन किया गया है

    Tata Sierra

    लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टाटा सिएरा एसयूवी कार भारत में लॉन्च हो गई है और इसकी कीमत 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। इच्छुक ग्राहक नई सिएरा गाड़ी को टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप से 16 दिसंबर से बुक करवा सकेंगे, और इसकी बुकिंग राशि 11,000 रुपये से 51,000 रुपये के बीच रहेगी। इसकी डिलीवरी 16 जनवरी 2026 से शुरू होगी। सिएरा ने भारतीय ग्राहकों के बीच पहले ही काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है और अगर यह दिलचस्पी बुकिंग में बदल जाती है तो वेटिंग पीरियड भी अधिक होने की उम्मीद है।

    अगर आप टाटा सिएरा को खरीदने की सोच रहे हैं, तो 2025 सिएरा की बुकिंग प्रोसेस और स्पेसिफिकेशन के बारे में जो कुछ भी जानना है वह सब जानकारी यहां दी गई है:

    टाटा सिएरा को कैसे बुक करें?

    आप 2025 टाटा सिएरा कार को 16 दिसंबर से बुक कर सकते हैं। इसे टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट या आपके शहर में नजदीकी टाटा डीलरशिप से बुक किया जा सकेगा।

    वेबसाइट से बुक करने के लिए आपको ये चुनना होगा:

    • इंजन, गियरबॉक्स

    • वेरिएंट

    • एक्सटीरियर कलर

    बुकिंग पूरी करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर या इमेल एड्रेस डालकर लॉग इन करना होगा। हालांकि सबसे अच्छा तरीका पहले की तरह डीलरशिप पर जाकर बुक करना होगा। यहां आप जल्दी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो स्टॉक की उपलब्धता का पता कर सकते हैं। डीलरशिप के आधार पर बुकिंग राशि कम-ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी आप इसे 25000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच बुक करने की उम्मीद कर सकते हैं। यहां आपके शहर में टाटा डीलरशिप का पता लगाएं

    कृपया कैंसलेशन की शर्तें और डिलीवरी टाइमलाइन जरूर चेक करें।

    डिलीवरी टाइमलाइन

    हमें उम्मीद है कि सिएरा की बहुत ज्यादा डिमांड होगी और इसकी डिलीवरी जल्दी मिलने की उम्मीद कम है। इसकी डिलीवरी 15 जनवरी 2025 से शुरू होगी। आपको ज्यादा डिमांड वाले वेरिएंट पर करीब 1 से 2 महीने का वेटिंग पीरियड मिल सकता है। हालांकि, कम पॉपुलर वेरिएंट और कलर विकल्प की डिलीवरी उम्मीद से जल्दी मिल सकती है।

    2025 Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा: ओवरव्यू

    टाटा सिएरा को कर्व और हैरियर के बीच पोजिशन किया गया है और इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई उम्मीदों के साथ पेश किया गया है। टाटा सिएरा 2025 मॉडल का डिजाइन पुराने वर्जन से प्रेरित है, लेकिन इसे मॉडर्न टच दिया गया है। इसमें आपको आगे और पीछे कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स, कई ग्लॉस ब्लैक फिनिश, फ्लश डोर हैंडल, एल्पाइन स्टाइल विंडो और बड़े बंपर मिलते हैं, जो इसे शानदार लुक देते हैं। अपराइट डिजाइन और दमदार प्रोपोर्शन के चलते सिएरा अपनी प्रतिद्वंदियों से बड़ी कार दिखाई पड़ती है।

    2025 Tata Sierra

    इसकी फीचर लिस्ट की बात करें तो इसमें आपको एक नया ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट मिलता है, जिसमें एक इंफोटेनमेंट, एक ड्राइवर डिस्प्ले, और तीसरी को-ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। अन्य फीचर में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मैनुअल बोस मोड, एक वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग और कूल्ड ग्लवबॉक्स शामिल है।

    सिएरा सबसे ज्यादा फीचर वाली टाटा कार में से एक है, और सिएरा के साथ टाटा कार में कई फीचर पहली बार मिले हैं।

    Tata Sierra

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-2 एडीएएस, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    सिएरा में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प दिए गए हैं। इसके साथ टाटा कार में पहली बार नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जा रहा है।

    सिएरा गाड़ी में तीन इंजन विकल्प: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और एक डीजल इंजन दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर

    160 पीएस

    118 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    260 एनएम

    260 एनएम

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा सिएरा की कीमत 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन से है।

    यहां देखिए टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा का फीचर कंपेरिजन

    यह भी देखें: टाटा सिएरा ऑन रोड प्राइस

