टाटा सिएरा की टॉप स्पीड कितनी है? जानिए यहां

हो सकता है कि आप इस स्पीड पर नहीं पहुंच पाएं, क्योंकि बिक्री के लिए उपलब्ध मॉडल की स्पीड सुरक्षा कारणों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित होगी

टाटा सिएरा कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में सबसे नई गाड़ी है, जिसमें पुराने आईकॉनिक डिजाइन और ढेर सारे फीचर के अलावा टाटा का नया 160 पीएस 1.5-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

कंपनी ने इस टर्बो पावर वाली सिएरा को नैट्रैक्स पर इसकी लिमिट तक चलाया, ताकि यह पता चल सके कि ये कितनी तेज दौड़ती है। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ये कितनी तेज चली - तो इसकी अधिकतम स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

यह कितना क्रेजी लग रहा है? पक्का ड्राइविंग के शौकीन लोग जरूर मुस्कुराएंगे। यहां सिएरा के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है जिसकी शुरुआत इसके इंजन से की गई है:

टाटा सिएरा: इंजन

इस टेस्ट के लिए जिस इंजन की बात हो रही है वह एकदम नया टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन है। इसके अलावा सिएरा में एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प भी है। इनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5-लीटर टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल (नया) 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 160 पीएस 106 पीएस 118 पीएस टॉर्क 255 एनएम 145 एनएम 280 एनएम तक गियरबॉक्स 6-स्पीड एटी^ 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी* 6-स्पीड एमटी#, 6-स्पीड एटी

*डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, #एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

टाटा सिएरा को सात वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकंप्लिश्ड, और अकंप्लिश्ड प्लस में पेश किया गया है, लेकिन टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प केवल तीन टॉप मॉडल में दिया गया है। सिएरा के वेरिएंट अनुसार इंजन-गियरबॉक्स विकल्प यहां देखिए।

टाटा सिएरा: प्रमुख फीचर

टाटा सिएरा अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर वाली कार में से एक है। इसमें ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले, साउंडबार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट, आगे वेंटिलेटेड सीटें, पीछे सनशेड, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, पीछे एसी वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-ड्राइव/टेरेन मोड, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है। इसमें कई एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा, आईएसओफिक्स माउंट, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसके वेरिएंट अनुसार फीचर यहां देखिए।

टाटा सिएरा: प्राइस और कंपेरिजन

टाटा ने सिएरा की शुरुआती कीमत का खुलासा किया है, जो 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और अब तक मिड वेरिएंट की प्राइस लिस्ट भी सामने आ गई है। टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड की कीमत की घोषणा होनी बाकी है।

आप सिएरा कार को 16 दिसंबर 2025 से बुक कर सकेंगे और इसकी डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से मिलेगी। जरूरी डिटेल्स यहां देखिए।

टाटा सिएरा गाड़ी का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स से है। इसकी टक्कर आगामी रेनो डस्टर और निसान टेक्टन से भी रहेगी।

