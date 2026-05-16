किआ सेल्टोस vs टाटा सिएरा : कौनसी एसयूवी कार को खरीदना है बेहतर चॉइस?
यह दोनों एसयूवी कार बिलकुल नई हैं और सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक हैं, और इनमें कई सारे एडवांस फीचर भी मिलते हैं
प्रकाशित: मई 16, 2026 10:21 am । स्तुति
-
- Write a कमेंट
भारत के कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में 2025 के आखिर में और 2026 की शुरुआत में कई सारी नई एसयूवी कारें पेश होती देखी गई। इनमें से किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट और टाटा सिएरा सबसे ज्यादा पॉपुलर गाड़ियां हैं। इन दोनों कारों की अपनी अलग-अलग खूबियां हैं और यह दोनों कारें फीचर से भरपूर भी हैं।
यदि आप मार्किट में 20 लाख रुपये के आसपास के बजट में कोई एसयूवी कार खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इन दोनों में से किसी कार को खरीदना चाहें। यहां हमनें स्पेसिफिकेशन,फीचर, साइज और इंजन ऑप्शन के मोर्चे पर फेसलिफ्ट किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा के बीच कंपेरिजन किया है। इनमें से कौनसी कार ज्यादा बेहतर साबित होती है? चलिए जानते हैं इस कंपेरिजन के जरिए :-
कीमत
|
मॉडल
|
किआ सेल्टोस
|
टाटा सिएरा
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये
|
11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।
-
टाटा सिएरा का बेस वेरिएंट सेल्टोस के एंट्री-लेवल वेरिएंट से 50,000 रुपये महंगा है।
-
सेल्टोस का टॉप वेरिएंट टाटा सिएरा से 1.30 लाख रुपये सस्ता है।
अब इन दोनों एसयूवी कार के स्पेसिफिकेशन पर डालते हैं एक नजर :-
साइज
|
पैरामीटर
|
किआ सेल्टोस
|
टाटा सिएरा
|
अंतर
|
लंबाई
|
4460 मिलीमीटर
|
4340 मिलीमीटर
|
+120 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1830 मिलीमीटर
|
1841 मिलीमीटर
|
(-11 मिलीमीटर)
|
ऊंचाई
|
1635 मिलीमीटर
|
1715 मिलीमीटर
|
(-80 मिलीमीटर)
|
व्हीलबेस
|
2690 मिलीमीटर
|
2730 मिलीमीटर
|
(-40 मिलीमीटर)
-
सेल्टोस सेगमेंट की सबसे लंबी एसयूवी कार है और इसकी लंबाई सिएरा से 120 मिलीमीटर ज्यादा है।
-
जबकि, टाटा सिएरा सेल्टोस से ज्यादा ऊंची कार है।
-
टाटा सिएरा एसयूवी के व्हीलबेस का साइज भी ज्यादा है। लंबे व्हीलबेस की वजह से केबिन के अंदर इसमें अतिरिक्त स्पेस भी मिल पाती है।
-
इन दोनों कारों की चौड़ाई लगभग बराबर है, ऐसे में इनके केबिन में एक जैसा शोल्डर रूम मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
कलर ऑप्शन
|
किआ सेल्टोस
|
टाटा सिएरा
|
मॉर्निंग हेज
|
प्रिस्टाइन व्हाइट
|
मैग्मा रेड *
|
प्योर ग्रे
|
फ्रॉस्ट ब्लू
|
कूर्ग क्लाउड
|
आइवरी सिल्वर ग्लॉस
|
मुन्नार मिस्ट
|
प्यूटर ऑलिव
|
बंगाल राउज
|
इम्पीरियल ब्लू
|
अंडमान एडवेंचर
|
ग्रेविटी ग्रे
|
—
|
ऑरोरा ब्लैक पर्ल
|
—
|
ग्लेशियर व्हाइट पर्ल *
|
—
*चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध
-
किआ सेल्टोस कार में सिएरा एसयूवी के मुकाबले तीन अतिरिक्त कलर ऑप्शन मिलते हैं।
-
यदि आप सेल्टोस का एक्स-लाइन वर्जन चुनते हैं तो आपको स्पोर्टी दिखने वाला मैट ग्रेफाइट शेड भी मिल सकेगा।
|
स्पोर्टी वर्जन:
जीटी-लाइन और एक्स-लाइन वेरिएंट सेल्टोस के स्पोर्टी वेरिएंट हैं। इनमें कई यूनीक डिजाइन टच और स्पेशल इंटीरियर कलर थीम दी गई है। जैसा की ऊपर बताया गया है, एक्स-लाइन वेरिएंट में मैट कलर शेड दिया गया है जो दिखने में बेहद आकर्षक लगता है, लेकिन इसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है।
इंजन ऑप्शन
|
|
किआ सेल्टोस
|
टाटा सिएरा
|
इंजन
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल)
|
1.5-लीटर डीजल इंजन
|
ट्रांसमिशन
|
6-स्पीड एमटी/सीवीटी
|
6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एटी
|
पावर
|
115 पीएस
|
160 पीएस
|
116 पीएस
|
106 पीएस
|
160 पीएस
|
118 पीएस
|
टॉर्क
|
144 एनएम
|
253 एनएम
|
250 एनएम
|
145 एनएम
|
255 एनएम
|
260 एनएम (एमटी), 280 एनएम (एटी)
डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन
-
इन दोनों एसयूवी कार में दो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, जिनमें एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और दूसरा टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं।
-
सेल्टोस का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ज्यादा पावर आउटपुट देता है और यह अपने शानदार रिफाइनमेंट के लिए भी जाना जाता है।
-
इन दोनों एसयूवी कार के टर्बो पेट्रोल इंजन के पावर आंकड़ें एक जैसे हैं और यह सेगमेंट के सबसे पावरफुल इंजन में से एक है।
-
यदि आप माइलेज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो दोनों ही एसयूवी कार में डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया गया है।
-
इन दोनों कारों में कई सारे गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि, टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स की कमी है।
फीचर
|
फीचर
|
2026 किआ सेल्टोस
|
टाटा सिएरा
|
ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
|
✅
|
✅
|
एलईडी फॉगलैंप्स
|
✅
|
✅
|
एलईडी टेललैंप्स
|
✅
|
✅
|
व्हील्स
|
18-इंच अलॉय व्हील्स
|
19-इंच अलॉय व्हील्स
|
रूफ रेल्स
|
✅
|
✅
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
✅
|
✅
|
एम्बिएंट लाइटिंग
|
✅
|
✅
|
इंफोटेनमेंट सेटअप
|
12.3-इंच टचस्क्रीन
|
12.3-इंच टचस्क्रीन
|
को-ड्राइवर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन
|
❌
|
✅
|
वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|
12.3-इंच डिस्प्ले
|
10.25-इंच डिस्प्ले
|
वायरलेस फोन चार्जर
|
✅
|
✅
|
साउंड सिस्टम
|
8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम
|
साउंड बार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम
|
ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
|
✅
|
✅
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
क्लाइमेट कंट्रोल
|
डुअल-जोन
|
डुअल-जोन
|
कीलेस एंट्री
|
✅
|
✅
|
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
|
✅
|
✅
|
पावर्ड सीटें
|
हां (केवल ड्राइवर साइड)
|
हां (केवल ड्राइवर साइड)
|
सनरूफ
|
पैनोरमिक सनरूफ
|
पैनोरमिक सनरूफ
|
फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
✅
|
एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट के साथ फ्रंट सीटें
|
❌
|
✅
|
बॉस मोड
|
❌
|
(मैनुअल)
|
पैडल शिफ्टर
|
(केवल ऑटोमेटिक)
|
(केवल ऑटोमेटिक)
|
पावर्ड टेलगेट
|
❌
|
✅
|
मल्टी-ड्राइव मोड
|
✅
|
✅
|
कूल्ड ग्लवबॉक्स
|
✅
|
✅
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
✅
|
एयरबैग्स
|
6
|
6
|
360-डिग्री कैमरा
|
✅
|
✅
|
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
|
✅
|
✅
|
रेन सेंसिंग वाइपर
|
✅
|
✅
|
फ्रंट और रियर सेंसर
|
✅
|
✅
|
रियर डिफॉगर
|
✅
|
✅
|
टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
|
✅
|
✅
|
एडीएएस
|
✅
|
✅
-
जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, यह दोनों ही फीचर लोडेड कारें हैं और इनमें वो सभी फीचर दिए गए हैं जिसकी उम्मीद इस कीमत पर आने वाली गाड़ी से की जाती है।
-
हालांकि, सिएरा में कई अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।
-
सेल्टोस के मुकाबले सिएरा कार में पावर्ड टेलगेट, मैनुअल बॉस मोड, एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट, ज्यादा स्पीकर और को-ड्राइवर के लिए तीसरा डिस्प्ले जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
|
सेगमेंट बेंचमार्क :
टाटा सिएरा सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड एसयूवी कार है। इसमें अच्छा-खासा कंफर्ट और सेफ्टी देने वाले कई सारे फीचर मौजूद हैं, जो इसे फीचर के मामले में अपने सेगमेंट की कई दूसरी गाड़ियों से ज्यादा बेहतर ऑप्शन बनाते हैं।
कारदेखो का क्या है कहना
यदि आपका बजट 20 लाख रुपये के आसपास है और आप कोई फीचर लोडेड कॉम्पेक्ट एसयूवी कार खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो 2026 किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा दोनों ही शानदार ऑप्शन है।
किआ सेल्टोस की लंबाई ज्यादा है और इसमें कहीं ज्यादा बेहतर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। इस एसयूवी कार के इंटीरियर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। फेसलिफ्ट किआ सेल्टोस कार के एंट्री लेवल और टॉप वेरिएंट की कीमत सिएरा से कम है, जिसके चलते यह उन खरीदारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन साबित होती है जो दमदार रोड प्रेजेंस के साथ शानदार परफॉरमेंस चाहते हैं। इस गाड़ी का लोअर वेरिएंट भी फीचर लोडेड है और सेल्टोस की भरोसेमंद विश्वसनीयता ऐसी चीज है जिसे आप बिलकुल नजरअंदाज नहीं कर सकते।
जबकि, टाटा सिएरा कार कंफर्ट और फीचर्स पर ज्यादा फोकस करती है। इसके व्हीलबेस का साइज भी ज्यादा है जिससे इसके केबिन में बेहतर स्पेस मिल पाती है। यह गाड़ी काफी ऊंची है और इसमें पावर्ड टेलगेट, को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फील-गुड फीचर भी दिए गए हैं। इस कंपेरिजन की यह ज्यादा फीचर लोडेड एसयूवी कार है। इसका नाम भी पुरानी यादें ताजा करता है, और सड़क पर इसकी मौजूदगी को आप बिलकुल नजरअंदाज नहीं कर सकते।
इन दोनों एसयूवी कार में पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और यह दोनों फीचर लोडेड कारें हैं, ऐसे में इनमें मॉडर्न फीचर की कमी बिलकुल नहीं खलती। सिएरा कागज पर ज्यादा कम्प्लीट पैकेज लगती है, जबकि सेल्टोस एक बैलेंस्ड कार है। हम आपको सलाह देंगे कि आप इन दोनों एसयूवी कार को शोरूम में जाकर देखें और कार खरीदने का फैसला लेने से पहले इनकी लंबी टेस्ट ड्राइव जरूर ले लें।
आप सेल्टोस और सिएरा के अलावा यह ऑप्शन भी देख सकते हैं :-
-
हुंडई क्रेटा : सेल्टोस को कड़ी टक्कर देने वाली क्रेटा एक शानदार एसयूवी कार है। यह एक फीचर लोडेड कार है जिसकी राइड क्वालिटी बेहद आरामदायक है। इसमें चुनने के लिए कई सारे इंजन ऑप्शन और वेरिएंट मिलते हैं।
-
मारुति विक्टोरिस : मारुति की सबसे प्रीमियम कारों में से एक। यह फ्यूल एफिशिएंट, फीचर लोडेड और ट्रेवल करने में सबसे आरामदायक कार है।
-
मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर : विक्टोरिस जैसी कार, लेकिन थोड़ी पुरानी। यदि आप फ्यूल की बचत करना चाहते हैं तो इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन चुन सकते हैं।
-
होंडा एलिवेट : उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प जो अच्छी विश्वसनीयता चाहते हैं। इसमें स्पेशियस केबिन और सेगमेंट का सबसे अच्छा पेट्रोल इंजन मिलता है।
-
रेनो डस्टर : अपनी आकर्षक स्टाइलिंग की वजह से सबसे अलग नजर आती है। इसमें पावरफुल इंजन के साथ ऐसा सस्पेंशन सेटअप दिया गया है जो सिटी और हाईवे ड्राइव दोनों को आसानी से हैंडल कर लेता है।
-
फोक्सवैगन टाइगन : सबसे नई एसयूवी कार जिसमें बेहतरीन स्टाइलिंग और एडवांस फीचर मिलते हैं, और इसके ड्राइविंग डायनामिक्स भी काफी अच्छे हैं। यह सेगमेंट की सबसे सुरक्षित एसयूवी कारों में से एक है।
-
स्कोडा कुशाक : टाइगन से मिलती जुलती कार। इसमें टाइगन वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और इसकी राइड और हैंडलिंग भी वैसी ही है, बस दोनों के बीच कुछ फीचर्स का अंतर है।