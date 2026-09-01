MG Hector Tomahawk PHEV: टॉप मॉडल एसेंस में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

Published On सितंबर 01, 2026 16:49 ist

last updated on Sep 01, 2026 16:49 IST

published on Sep 01, 2026 16:49 IST

हाल ही में MG ने नई Hector Tomahawk PHEV को लॉन्च किया है। यह एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV है जो 7 सीटर सेगमेंट में आती है। इसकी टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड ऑफर करती है, जबकि लंबी यात्राओं के लिए पेट्रोल इंजन की फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। MG ने Hector Tomahawk PHEV को दो वेरिएंट्स: Exclusive और Essence में पेश किया है। इस आर्टिकल में, हम इसके टॉप-एंड Essence वेरिएंट पर विस्तार से नजर डाल रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि क्या इसकी अतिरिक्त कीमत फीचर्स और टेक्नोलॉजी के लिहाज़ से सही है।

कीमत

Hector Tomahawk PHEV की शुरुआती कीमत 25.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। टॉप-एंड Essence वेरिएंट की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, और MG इसे Battery-as-a-Service (BaaS) स्कीम के साथ भी ऑफर करती है, जो शुरुआती लागत को कम करता है। यहाँ Essence वेरिएंट की पूरी प्राइसिंग डिटेल्स दी गई हैं:

एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी एसेंस (बिना बीएएएस) एसेंस (बीएएएस के साथ) कीमत 27.80 लाख रुपये 23.89 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किलोमीटर

सभी कीमतें एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया हैं।

एक्सटीरियर

MG Hector Tomahawk PHEV पहली नजर में ही एक बॉक्सी और बड़ी SUV लगती है, जो सड़क पर दमदार मौजूदगी दर्ज कराती है। इसका डिजाइन लैंग्वेज इस सेगमेंट में MG के लिए काफी नया और अलग है। इसमें सामने की तरफ अपने EV वर्जन की तुलना में मस्कुलर है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण बैकलिट MG लोगो है, जो कनेक्टेड DRL के ट्रेंड से अलग है। हेडलैंप्स पर हॉरिजॉन्टल ट्विन-LED DRL सेटअप Hector Tomahawk PHEV को एक खास पहचान देता है।

बंपर के निचले कोनों पर एयर कर्टेन्स दिए गए हैं जो बेहतर एयरोडायनामिक्स में मदद करते हैं। बीच में, प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप के पेट्रोल इंजन को ठंडा रखने के लिए एक बड़ा एयर डैम है, और एक बड़ी फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट इसके फ्रंट लुक को पूरा करती है।

साइड से देखने पर, यह 7 सीटर SUV काफी लंबी और बड़ी दिखती है। इसके डिजाइन की एक अच्छी बात इसकी लो विंडो लाइन है, जिससे केबिन के अंदर ज़्यादा रोशनी आती है और पैसेंजर्स को घुटन महसूस नहीं होती। 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स इसके बड़े आकार के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं और इसे एक प्रोपोर्शनल लुक देते हैं। इसके अलावा, रूफ पर लगी रूफ रेल्स इसे एक सच्ची SUV का फील देती हैं और इसकी प्रैक्टिकैलिटी को भी बढ़ाती हैं। कुल मिलाकर, साइड प्रोफाइल सिंपल लेकिन प्रभावशाली है, जो इसके फैमिली-ओरिएंटेड कैरेक्टर को मज़बूत करता है।

Hector Tomahawk PHEV का पिछला हिस्सा काफी हद तक फ्रंट डिजाइन थीम को ही आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, LED टेललैंप्स में भी हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड डिजाइन है, जो इसे एक मॉडर्न और चौड़ा लुक देता है। हालांकि, बूटलिड पर लगा MG लोगो चमकता नहीं होता है। एक शार्प कैरेक्टर लाइन इसकी पूरी चौड़ाई में फैली हुई है, जिसके ठीक नीचे नंबर प्लेट दी गई है। बंपर के निचले हिस्से में एक फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट भी है, जो इसके रग्ड SUV लुक को और मज़बूत करती है।

इंटीरियर

MG Hector Tomahawk PHEV के केबिन में कदम रखते ही आपको मॉडर्न डैशबोर्ड डिजाइन का एहसास होगा। फ्लैट और सिंपल डैशबोर्ड पर एक बड़ी वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसके साथ ही, ड्राइवर के लिए एक फ्लोटिंग डिजिटल डिस्प्ले भी है जो ज़रूरी जानकारी दिखाती है। टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर कम बटन हैं, जो इंटीरियर की मिनिमलिस्टिक थीम को बनाए रखता है। बेज और ब्लैक कलर की थीम काफी अच्छी लगती है, और लाइट कलर स्कीम केबिन को और भी बड़ा और हवादार महसूस कराती है, जो इसे फैमिली के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती है। लो विंडो लाइन, एक बड़ी पैनोरमिक सनरूफ और स्लाइडिंग सेकंड रो सीट्स की वजह से केबिन में स्पेस का एहसास और भी बढ़ जाता है। तीसरी रो की सीटें बहुत आरामदायक तो नहीं हैं, लेकिन एक औसत कद का वयस्क छोटी यात्राओं के लिए उनमें बैठ सकता है।

फीचर्स

MG Hector Tomahawk PHEV को फीचर्स से पूरी तरह लैस किया गया है, खासकर Essence वेरिएंट को। इसमें एक बड़ा 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसे 10-स्पीकर वाले Infinity-ब्रांडेड साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जो एक बेहतरीन ऑडियो अनुभव देता है। ड्राइवर को 8.8-इंच की डिजिटल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलती है। अन्य फीचर्स में शामिल हैं:

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

बिल्ट-इन AI असिस्टेंट

Vehicle-to-load (V2L) और Vehicle-to-home (V2H) रिवर्स चार्जिंग

USB-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स

वायरलेस फास्ट चार्जर

अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

पावर्ड ड्राइवर सीट

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में भी Hector Tomahawk PHEV कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसके सेफ्टी पैकेज में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, हिल-होल्ड कंट्रोल (HHC), और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा, इसमें रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैंप्स, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) भी शामिल हैं। Essence वेरिएंट में सेफ्टी को और भी बेहतर बनाने के लिए Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स और एक 360-डिग्री कैमरा पार्किंग को बेहद आसान और सुरक्षित बनाते हैं।

पावरट्रेन

Hector Tomahawk PHEV में एक ही पावरट्रेन ऑप्शन मिलता है। इसमें एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। इसे 20.5 kWh के बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ बैटरी पर 115 km तक चल सकती है, जो शहर के रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर यह 1100 km तक की कंबाइंड रेंज देती है।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल बैटरी पैक 20.5 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर (इंजन + मोटर) 102 पीएस + 201 पीएस टॉर्क (इंजन + मोटर) 125 एनएम + 237 एनएम गियरबॉक्स डीएचटी सर्टिफाइड रेंज (केवल ईवी)* 115 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज (कंबाइंड)* 1100 किलोमीटर इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

*एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2 के मुताबिक

मुकाबला

MG Hector Tomahawk PHEV की प्राइस रेंज में कोई दूसरी प्लग-इन हाइब्रिड कार उपलब्ध नहीं है। इसके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी MG Hector Tomahawk EV और Mahindra XEV 9S है। अगर पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों की बात करें, तो इसके विकल्पों में Mahindra XUV 7XO, Tata Safari, Hyundai Alcazar, और Jeep Meridian जैसी गाड़ियां शामिल हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

MG Hector Tomahawk PHEV इस कीमत पर एक यूनिक ऑफर है। यह भारत के मास मार्केट में पेश की गई पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार है। इसकी 115 km प्योर EV रेंज की वजह से, इसकी स्पेशियसनेस, फीचर्स, सेफ्टी और रेंज इसे फैमिली रोड ट्रिप और शहर में फैमिली कार के तौर पर एक बढ़िया चॉइस बनाती है।

क्या Hector Tomahawk PHEV आपको पसंद है? हमें कमेंट्स में बताएं।