2025 टाटा सिएरा: इसके किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर्स? जानिए यहां

प्रकाशित: नवंबर 26, 2025 11:50 am । भानु

2025 टाटा सिएरा हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन इंडिया) है। इसके सभी पावरट्रेन विकल्पों के साथ-साथ वेरिएंट-अनुसार फ़ीचर लिस्ट का भी खुलासा हो गया है।

आप इस स्टोरी में नई सिएरा की बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी भी देख सकते हैं। टाटा ने नई सिएरा को 7 वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस में पेश किया गया है।

नई सिएरा एसयूवी के हर वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फ़ीचर्स हैं, इस पर डालते ​है एक नज़र:

टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस फीचर्स

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट फीचर्स इंफोटेनमेंट सेफ्टी बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

एलईडी डीआरएल

एलईडी टेललाइट्स

कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स

फ्लश-टाइप डोर हैंडल टाटा लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील

रियर विंडो सनशेड

फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट डिजिटल क्लस्टर

मैनुअल एसी

रियर एसी वेंट

फिजिकल कंट्रोल पैनल

इंजन स्टार्ट/स्टॉप के लिए पुश बटन

इंजन आइडल स्टार्ट/स्टॉप

इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स

आगे टाइप ए और टाइप-सी यूएसबी चार्जर

की लेस एंट्री

सेंट्रल लॉकिंग

टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील

बूट सेफ्टी लाइट

उपलब्ध नहीं 6 एयरबैग

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

हिल एसेंट कंट्रोल

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के नाते, सिएरा स्मार्ट प्लस में सभी जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें बेसिक फीचर्स भी शामिल हैं। इस वेरिएंट के हालाइटेड फीचर्स में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल और फ्लश-टाइप डोर हैंडल शामिल हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसमें पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, रियर एसी वेंट और रियर विंडो सनशेड जैसे कई सारे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि सिएरा के सभी वेरिएंट में ऑटो-होल्ड फ़ीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी स्टैंडर्ड दिया गया है, जो आमतौर पर दूसरी कारों के टॉप-वेरिएंट में मिलता है।

गौरतलब है कि सिएरा के बेस-वेरिएंट में अभी भी इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है, जो एक अच्छा विकल्प होता।

अगर आप किफ़ायती दाम में एक अच्छी दिखने वाली एसयूवी चाहते हैं और फीचर्स से समझौता करने से भी परहेज नहीं करते, तो सिएरा स्मार्ट प्लस आपके लिए बिलकुल सही है।

हमने फीचर्स के मोर्चे पर 2025 सिएरा का कंपेरिजन टाटा कर्व से किया है।

टाटा सिएरा प्योर फीचर्स (स्मार्ट प्लस के अलावा दिए गए फीचर्स)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट फीचर्स इंफोटेनमेंट सेफ्टी शार्क फिन एंटीना

- ड्राइव मोड (सिटी और स्पोर्ट)

क्रूज़ कंट्रोल

ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम्स

पैडल शिफ्टर्स (केवल ऑटोमैटिक) 10.2 इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम रियर पार्किंग कैमरा

हिल डिसेंट कंट्रोल

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)



2025 सिएरा के सेकंड बेस प्योर वेरिएंट में एंट्री-लेवल स्मार्ट प्लस वेरिएंट के मुकाबले 10.2-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल और ड्राइव मोड जैसे ज़रूरी फ़ीचर्स दिए गए हैं। इसमें ऑटोमैटिक एसी और सनरूफ नहीं दी गई है।

इसमें सभी जरूरी फ़ीचर्स तो दिए गए हैं, लेकिन अगर सनरूफ आपकी जरूरी चीज़ों की लिस्ट में है, तो यह वेरिएंट उस लिस्ट में नहीं है।

प्योर प्लस (प्योर वेरिएंट में दिए गए फीचर्स के अलावा)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट फीचर्स इंफोटेनमेंट सेफ्टी 17-इंच अलॉय व्हील्स -- ऑटोमैटिक हेडलाइट्स

पैनोरमिक सनरूफ

डुअल-ज़ोन एसी

ड्राइवर साइड विंडो को वन टच-अप/डाउन

सेकंड रो में दो टाइप-सी यूएसबी चार्जर - रियर डिफॉगर

रियर वाइपर और वॉशर

रेन-सेंसिंग वाइपर

टाटा ने सिएरा के मिड-प्योर प्लस वेरिएंट में ड्युअल-ज़ोन एसी, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और सबसे जरूरी, पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, इसमें लोअर-वेरिएंट्स में मिलने वाले स्टील व्हील्स की बजाय 17-इंच के अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं।

अगर आपको पैनोरमिक सनरूफ चाहिए तो इस वेरिएंट को चुनें।

टाटा सिएरा एडवेंचर फीचर्स (प्योर प्लस में दिए गए फीचर्स के अलावा)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट फीचर्स इंफोटेनमेंट सेफ्टी कॉर्नरिंग फ़ंक्शन वाली एलईडी फ़ॉग लाइटें

रूफ़ रेल्स स्लाइडिंग पार्सल ट्रे

लेदरेट से लिपटा स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्टर 7-इंच डिजिटल क्लस्टर - 360-डिग्री कैमरा

ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर

फ्रंट पार्किंग सेंसर

सिएरा के एडवेंचर वेरिएंट में स्मार्ट प्लस और प्योर वेरिएंट की तुलना में मुख्य रूप से 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, फ्रंट पार्किंग सेंसर और एलईडी फॉग लाइट्स दिए गए हैं। ये सभी खूबियां सिएरा एडवेंचर को सबसे किफायती वेरिएंट्स में से एक बनाती हैं।

यह उन ग्राहकों के लिए बिल्कुल सही है जो प्रैक्टिकल फीचर्स चाहते हैं जिनमें फॉग लाइट्स, 360-डिग्री कैमरा, टचस्क्रीन और एक बेहतरीन साउंड सिस्टम शामिल है।

टाटा सिएरा एडवेंचर प्लस फीचर्स (एडवेंचर में दिए गए फीचर्स के अलावा)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट फीचर्स इंफोटेनमेंट सेफ्टी 18-इंच अलॉय व्हील्स मूड लाइट्स (डैशबोर्ड)

60:40 स्प्लिट रियर सीटें

कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

बैक पॉकेट्स वाली फ्रंट सीट्स

3 हाइट-एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट 10.2 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

कूल्ड ग्लवबॉक्स

बॉस मोड

थाई सपोर्ट एक्सटेंडर

3 टेरेन मोड

आगे की तरफ़ 2 65वॉट टाइप-सी यूएसबी पोर्ट

एफडीडी (फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग) वाला सस्पेंशन 12.3-इंच टचस्क्रीन -

रेगुलर एडवेंचर वेरिएंट के मुकाबले, सिएरा एडवेंचर प्लस में बड़ी 12.3-इंच टचस्क्रीन, पूरी तरह से डिजिटल 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बॉस मोड और 3 टेरेन मोड मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें बेहतर राइड क्वालिटी के लिए एफडीडी (फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग) के साथ एक स्मूथ सस्पेंशन सेटअप भी दिए गए हैं। इस वेरिएंट में कुछ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) नहीं दिए गए हैं।





यह वह वेरिएंट है जिससे सिएरा की राइड क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है, जिसका श्रेय एफडीडी को जाता है।

नई सिएरा, किआ सेल्टोस के मुकाबले फ़ीचर्स के मामले में कैसी है, आइए जानें।

टाटा सिएरा अक्म्प्लिश्ड फीचर्स (एडवेंचर प्लस में दिए गए फीचर्स के अलावा)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट फीचर्स इंफोटेनमेंट सेफ्टी 19 इंच के अलॉय व्हील

पडल लैंप लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

मूड लाइटिंग (सेंटर कंसोल) वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

वायरलेस फ़ोन चार्जर

हेड-अप डिस्प्ले

एक्सप्रेस कूलिंग साउंडबार के साथ 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम

डॉल्बी एटमॉस के साथ डॉल्बी 5.1 लेवल 2 एडीएएस (13 फीचर्स)

सिएरा के सेकंड टॉप अकंप्लिश्ड वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम और लेवल 2 एडीएएस दिया गया है। ध्यान दें कि इस वेरिएंट के एडीएएस सूट में सीमित फीचर्स शामिल हैं, जबकि अन्य फीचर्स टॉप-अकंप्लिश्ड प्लस वेरिएंट में मिलेंगे।

कुछ एडीएएस फीचर्स और आकर्षक ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप को छोड़कर, सिएरा अकंप्लिश्ड में वे सभी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी आपको उम्मीद है।

टाटा सिएरा अक्म्प्लिश्ड प्लस फीचर्स (अक्म्प्लिश्ड में दिए गए फीचर्स के अलावा)

एक्सटीरियर इंटीरियर इंफोटेनमेंट सेफ्टी बूस्टर बाय-एलईडी हेडलाइट्स

वेलकम और गुडबाय एनीमेशन

सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स

रियर फॉग लैंप - एयर प्यूरीफायर

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

मेमोरी और वेलकम फंक्शन वाली ड्राइवर सीट ट्रिपल स्क्रीन सेटअप

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

आर्केड ऐप सूट

अमेजन अलेक्सा सपोर्ट 22 फीचर्स वाला लेवल 2 एडीएएस

एसओएस (ई-कॉल/बी-कॉल)

सिएरा के इस टॉप-वेरिएंट में, एलईडी डीआरएल, एक एयर प्यूरीफायर, एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जिसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक सेंटर इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को-पैसेंजर के लिए एक अलग स्क्रीन शामिल है, और साथ ही इसमें वेलकम एंड गुडबाय एनिमेशन मिलते हैं। सिएरा का अकम्प्ल्श्डि प्लस वेरिएंट लेवल 2 एडीएएस के पूरे सेट से लैस है।

लाइनअप में सबसे ऊपर, सिएरा अकम्प्ल्श्डि प्लस में वह सभी फीचर्स और टेक्नोलॉजी दिए गए हैं जो आप चाहते हैं।

टाटा हैरियर के मुकाबले 2025 टाटा सिएरा में मिलेंगे कौनसे फीचर्स, जानिए यहां।

टाटा सिएरा इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प

टाटा सिएरा में 3 पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं। इनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

इंजन 1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 160 पीएस 118 पीएस 118 पीएस टॉर्क 255 एनएम 260 एनएम 260 एनएम

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन से है।

