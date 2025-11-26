2025 टाटा सिएरा: इसके किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर्स? जानिए यहां
प्रकाशित: नवंबर 26, 2025 11:50 am । भानु
2025 टाटा सिएरा हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन इंडिया) है। इसके सभी पावरट्रेन विकल्पों के साथ-साथ वेरिएंट-अनुसार फ़ीचर लिस्ट का भी खुलासा हो गया है।
आप इस स्टोरी में नई सिएरा की बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी भी देख सकते हैं। टाटा ने नई सिएरा को 7 वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस में पेश किया गया है।
नई सिएरा एसयूवी के हर वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फ़ीचर्स हैं, इस पर डालते है एक नज़र:
टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस फीचर्स
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट फीचर्स
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के नाते, सिएरा स्मार्ट प्लस में सभी जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें बेसिक फीचर्स भी शामिल हैं। इस वेरिएंट के हालाइटेड फीचर्स में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल और फ्लश-टाइप डोर हैंडल शामिल हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसमें पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, रियर एसी वेंट और रियर विंडो सनशेड जैसे कई सारे फ़ीचर्स दिए गए हैं।
दिलचस्प बात यह है कि सिएरा के सभी वेरिएंट में ऑटो-होल्ड फ़ीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी स्टैंडर्ड दिया गया है, जो आमतौर पर दूसरी कारों के टॉप-वेरिएंट में मिलता है।
गौरतलब है कि सिएरा के बेस-वेरिएंट में अभी भी इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है, जो एक अच्छा विकल्प होता।
अगर आप किफ़ायती दाम में एक अच्छी दिखने वाली एसयूवी चाहते हैं और फीचर्स से समझौता करने से भी परहेज नहीं करते, तो सिएरा स्मार्ट प्लस आपके लिए बिलकुल सही है।
हमने फीचर्स के मोर्चे पर 2025 सिएरा का कंपेरिजन टाटा कर्व से किया है।
टाटा सिएरा प्योर फीचर्स (स्मार्ट प्लस के अलावा दिए गए फीचर्स)
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट फीचर्स
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
2025 सिएरा के सेकंड बेस प्योर वेरिएंट में एंट्री-लेवल स्मार्ट प्लस वेरिएंट के मुकाबले 10.2-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल और ड्राइव मोड जैसे ज़रूरी फ़ीचर्स दिए गए हैं। इसमें ऑटोमैटिक एसी और सनरूफ नहीं दी गई है।
इसमें सभी जरूरी फ़ीचर्स तो दिए गए हैं, लेकिन अगर सनरूफ आपकी जरूरी चीज़ों की लिस्ट में है, तो यह वेरिएंट उस लिस्ट में नहीं है।
प्योर प्लस (प्योर वेरिएंट में दिए गए फीचर्स के अलावा)
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट फीचर्स
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
टाटा ने सिएरा के मिड-प्योर प्लस वेरिएंट में ड्युअल-ज़ोन एसी, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और सबसे जरूरी, पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, इसमें लोअर-वेरिएंट्स में मिलने वाले स्टील व्हील्स की बजाय 17-इंच के अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं।
अगर आपको पैनोरमिक सनरूफ चाहिए तो इस वेरिएंट को चुनें।
टाटा सिएरा एडवेंचर फीचर्स (प्योर प्लस में दिए गए फीचर्स के अलावा)
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट फीचर्स
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
सिएरा के एडवेंचर वेरिएंट में स्मार्ट प्लस और प्योर वेरिएंट की तुलना में मुख्य रूप से 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, फ्रंट पार्किंग सेंसर और एलईडी फॉग लाइट्स दिए गए हैं। ये सभी खूबियां सिएरा एडवेंचर को सबसे किफायती वेरिएंट्स में से एक बनाती हैं।
यह उन ग्राहकों के लिए बिल्कुल सही है जो प्रैक्टिकल फीचर्स चाहते हैं जिनमें फॉग लाइट्स, 360-डिग्री कैमरा, टचस्क्रीन और एक बेहतरीन साउंड सिस्टम शामिल है।
टाटा सिएरा एडवेंचर प्लस फीचर्स (एडवेंचर में दिए गए फीचर्स के अलावा)
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट फीचर्स
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
रेगुलर एडवेंचर वेरिएंट के मुकाबले, सिएरा एडवेंचर प्लस में बड़ी 12.3-इंच टचस्क्रीन, पूरी तरह से डिजिटल 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बॉस मोड और 3 टेरेन मोड मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें बेहतर राइड क्वालिटी के लिए एफडीडी (फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग) के साथ एक स्मूथ सस्पेंशन सेटअप भी दिए गए हैं। इस वेरिएंट में कुछ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) नहीं दिए गए हैं।
यह वह वेरिएंट है जिससे सिएरा की राइड क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है, जिसका श्रेय एफडीडी को जाता है।
नई सिएरा, किआ सेल्टोस के मुकाबले फ़ीचर्स के मामले में कैसी है, आइए जानें।
टाटा सिएरा अक्म्प्लिश्ड फीचर्स (एडवेंचर प्लस में दिए गए फीचर्स के अलावा)
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट फीचर्स
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
सिएरा के सेकंड टॉप अकंप्लिश्ड वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम और लेवल 2 एडीएएस दिया गया है। ध्यान दें कि इस वेरिएंट के एडीएएस सूट में सीमित फीचर्स शामिल हैं, जबकि अन्य फीचर्स टॉप-अकंप्लिश्ड प्लस वेरिएंट में मिलेंगे।
कुछ एडीएएस फीचर्स और आकर्षक ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप को छोड़कर, सिएरा अकंप्लिश्ड में वे सभी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी आपको उम्मीद है।
टाटा सिएरा अक्म्प्लिश्ड प्लस फीचर्स (अक्म्प्लिश्ड में दिए गए फीचर्स के अलावा)
एक्सटीरियर
इंटीरियर
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
सिएरा के इस टॉप-वेरिएंट में, एलईडी डीआरएल, एक एयर प्यूरीफायर, एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जिसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक सेंटर इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को-पैसेंजर के लिए एक अलग स्क्रीन शामिल है, और साथ ही इसमें वेलकम एंड गुडबाय एनिमेशन मिलते हैं। सिएरा का अकम्प्ल्श्डि प्लस वेरिएंट लेवल 2 एडीएएस के पूरे सेट से लैस है।
लाइनअप में सबसे ऊपर, सिएरा अकम्प्ल्श्डि प्लस में वह सभी फीचर्स और टेक्नोलॉजी दिए गए हैं जो आप चाहते हैं।
टाटा हैरियर के मुकाबले 2025 टाटा सिएरा में मिलेंगे कौनसे फीचर्स, जानिए यहां।
टाटा सिएरा इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प
टाटा सिएरा में 3 पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं। इनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:
इंजन
1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
1.5-लीटर डीजल इंजन
गियरबॉक्स
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
पावर
160 पीएस
118 पीएस
118 पीएस
टॉर्क
255 एनएम
260 एनएम
260 एनएम
*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
कंपेरिजन
इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन से है।
