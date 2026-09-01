2026 एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी vs महिंद्रा एक्सईवी 9एस: कौनसी 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार लेना है फायदे का सौदा?
बड़ी और बॉक्सी दिखने वाली एमजी इलेक्ट्रिक कार में ज्यादा चीजें हैं। लेकिन क्या आपको इसके फीचर ज्यादा पसंद है?
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एमजी ने हाल ही में हेक्टर टॉमहॉक ईवी को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 19.50 लाख रुपये से शुरू होती है। इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस से है, जो इस प्राइस में दूसरी एकमात्र 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोपोर्शन एक जैसा है, लेकिन ये अलग-अलग ग्राहकों को टारगेट करती हैं। क्या इनके साइज और फीचर में ज्यादा अंतर है? दोनों ईएसयूवी में कितनी समानताएं हैं? आइए जानते हैं आगे:
कीमत
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मॉडल
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी
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महिंद्रा एक्सईवी 9एस
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कीमत
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19.50 लाख रुपये से 23.50 लाख रुपये
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20.65 लाख रुपये से 30.90 लाख रुपये
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हेक्टर टॉमहॉक ईवी की शुरुआती कीमत एक्सईवी 9एस के आस-पास ही है।
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एक्सईवी 9एस के ऊपर वाले वेरिएंट्स में बड़ा बैटरी पैक है, जिससे टॉप मॉडल की प्राइस हेक्टर टॉमहॉक ईवी से ज्यादा है।
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हेक्टर टॉमहॉक ईवी की शुरुआती कीमत 20 लाख रुपये से कम है, जबकि एक्सईवी 9एस की शुरुआती प्राइस 20 लाख रुपये से ज्यादा है।
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यह साफ है कि एमजी ने अपनी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा आक्रामक रखने की स्ट्रेटेजी बनाई है, ताकि वह भारतीय प्लेयर्स को टक्कर दे सके।
साइज
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मॉडल
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी
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महिंद्रा एक्सईवी 9एस
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अंतर
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लंबाई
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4745 मिलीमीटर
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4737 मिलीमीटर
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(+8 मिलीमीटर)
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चौड़ाई
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1850 मिलीमीटर
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1900 मिलीमीटर
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(-50 मिलीमीटर)
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ऊंचाई
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1770 मिलीमीटर
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1747 मिलीमीटर
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(+23 मिलीमीटर)
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व्हीलबेस
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2810 मिलीमीटर
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2762 मिलीमीटर
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(+48 मिलीमीटर)
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ग्राउंड क्लीयरेंस
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230 मिलीमीटर
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205 मिलीमीटर
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(+25 मिलीमीटर)
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बड़ा साइज और बॉक्सी होने के बावजूद, एमजी कार महिंद्रा गाड़ी से सिर्फ 8 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है।
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एमजी कार महिंद्रा से 50 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है।
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कागजों में दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी के ग्राउंड क्लीयरेंस में बड़ा अंतर है, लेकिन यह देखना बाकी है कि असल दुनिया में इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं।
एक्सटीरियर
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मॉडल
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी
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महिंद्रा एक्सईवी 9एस
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हेडलैम्प्स
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एलईडी प्रोजेक्टर
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एलईडी प्रोजेक्टर
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डायनामिक इंडिकेटर
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✅
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✅
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चमकीला लोगो
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✅
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✅
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व्हील
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18-इंच डुअल-टोन
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18-इंच डुअल-टोन
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फ्लश फिट डोर हैंडल
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✅
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रियर स्पॉइलर
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✅
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✅
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी में मॉडर्न फ्लश-फिट डोर हैंडल जैसे कुछ अच्छे फीचर की कमी है।
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एक्सटीरियर फीचर की बात करें तो दोनों में काफी हद तक एक जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि एक्सईवी 9एस में पावर्ड टेलगेट नहीं दिया गया है।
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दोनों एसयूवी का डिजाइन अलग-अलग है। एमजी कार का लुक बॉक्सी और बड़ा लगता है, जबकि महिंद्रा गाड़ी का डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी है।
कलर
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी
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महिंद्रा एक्सईवी 9एस
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खाकी ग्रीन
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एवरेस्ट व्हाइट
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ऑरोरा सिल्वर
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डेजर्ट मिस्ट
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स्टारी ब्लैक
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नेबुला ब्लू
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सेलाडॉन ब्लू
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मिडनाइट ब्लैक
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पर्ल व्हाइट
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स्टेल्थ ब्लैक
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शैडो गोल्ड
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रूबी वेलवेट
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शैडो गोल्ड और स्टारी ब्लैक रूफ (डुअल-टोन)
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खाकी ग्रीन और स्टारी ब्लैक रूफ (डुअल-टोन)
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एक्सईवी 9एस में ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, और इसमें तड़क-भड़क वाले कलर एक्सपेरिमेंट भी नहीं किए गए हैं। इसमें ज्यादा पारंपरिक कलर दिए गए हैं।
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वहीं, हेक्टर टॉमहॉक ईवी में शैडो गोल्ड और खाकी ग्रीन जैसे फैंसी कलर ऑप्शन दिए गए हैं।
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ड्यूल-टोन कलर स्कीम सिर्फ इसी मॉडल के लिए यूनिक है और एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी वर्जन में नहीं है।
केबिन
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फीचर
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी
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महिंद्रा एक्सईवी 9एस
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सीट अपहोल्स्ट्री
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लेदरेट
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लेदरेट
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6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट
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✅
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✅
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को-ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट
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4-वे पावर
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6-वे पावर्ड
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को-ड्राइवर सीट पर बोस मोड
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❌
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वेंटिलेटेड सीटें
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✅
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✅(दूसरी पंक्ति की कैप्टन सीटों के लिए भी उपलब्ध)
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ट्रिपल स्क्रीन लेआउट
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❌
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✅
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पैनोरमिक सनरूफ
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✅
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इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले
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8.8-इंच
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12.3-इंच
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एम्बिएंट लाइटिंग
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लेदरेट चढ़ा स्टीयरिंग व्हील
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बूट स्पेस
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528-लीटर
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527-लीटर
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कार के साइज में अंतर को देखते हुए बूट स्पेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है।
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दोनों कार की केबिन थीम बिलकुल अलग है। महिंद्रा ने ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया है, जबकि एमजी कार में डैशबोर्ड पर एक छोटी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ एक बड़ी सिंगल स्क्रीन है।
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दोनों के केबिन में ज्यादातर सुविधाएं हैं। दोनों के बीच एक छोटा सा अंतर ये है कि महिंद्रा कार में 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट दी गई है, जबकि एमजी गाड़ी में 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट है।
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एक्सईवी 9एस में दूसरी पंक्ति में वेंटिलेटेड सीटें भी हैं, जो हेक्टर टॉमहॉक ईवी में नहीं है।
फीचर
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फीचर
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी
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महिंद्रा एक्सईवी 9एस
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इंफोटेनमेंट डिस्प्ले
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15.6-इंच
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12.3-इंच
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साउंड सिस्टम
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10-स्पीकर इन्फिनिटी-ब्रांडेड
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16-स्पीकर हरमन कार्डन-ब्रांडेड
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वायरलेस चार्जर
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✅(फास्ट चार्जर)
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वॉइस असिस्टेंट
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कराओके
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एप्पल कारप्ले के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो
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स्पेशल मोड
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नैप, कैंप, एनर्जाइज, वैलेट, क्वाइट, प्रो पेट मोड
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कैंप मोड, पॉपाल (पेट मोड), लाइवयोरमूड (क्लब/काम/कोजी), वैलेट-स्टाइल यूजर पर्सनलाइजेशन
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इन-कार कैमरा
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❌
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V2H / V2L / V2V
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❌
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अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल
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वेंटिलेटेड सीटें
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क्लाइमेट कंट्रोल
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सिंगल-जोन
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डुअल-जोन
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पावर्ड टेलगेट
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❌
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दोनों ही कार में अच्छे खासे फीचर हैं, इनमें फर्क बहुत छोटा है जो शायद कुछ ही लोगों के लिए मायने रखता है।
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ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और इन-कार कैमरा जैसे कुछ ऐसे फीचर हैं जिनमें एक्सईवी 9एस बेहतर है।
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एमजी में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और कराओके मोड जैसी बेहतर चीजें हैं।
सेफ्टी
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फीचर
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी
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महिंद्रा एक्सईवी 9एस
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एयरबैग
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6 एयरबैग
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7 एयरबैग
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)
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इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी)
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टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
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360-डिग्री कैमरा सिस्टम
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लेवल-2 एडीएएस
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आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट
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महिंद्रा इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक एयरबैग ज्यादा है, जो घुटनों के लिए है, जबकि एमजी ईवी में यह सुविधा नहीं है।
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ज्यादातर सेफ्टी फीचर अब इस सेगमेंट की कई कार में कॉमन हैं।
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दोनों में एक्टिव टीपीएमएस दिया गया है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर टायर प्रेशर को सही तरीके से चेक कर सकते हैं।
ड्राइव और बैटरी पैक ऑप्शन
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मॉडल
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी
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महिंद्रा एक्सईवी 9एस
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बैटरी पैक
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69.2 केडब्ल्यूएच
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59 केडब्ल्यूएच
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70 केडब्ल्यूएच
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79 केडब्ल्यूएच
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सर्टिफाइड रेंज (*एमआईडीसी पार्ट I+II)
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517 किलोमीटर
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521 किलोमीटर
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600 किलोमीटर
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679 किलोमीटर
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पावर
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204 पीएस
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231 पीएस
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245 पीएस
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286 पीएस
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टॉर्क
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310 एनएम
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380 एनएम
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380
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380 एनएम
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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1
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1
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1
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ड्राइवट्रेन
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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रियर-व्हील ड्राइव
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रियर-व्हील ड्राइव
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रियर-व्हील ड्राइव
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एक्सईवी 9एस में तीन बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे ग्राहक ज्यादा महंगी और रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार चुन सकते हैं, या फिर कम रेंज वाली कार चुनकर पैसे बचा सकते हैं।
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हेक्टर टॉमहॉक ईवी का पावर आउटपुट एक्सईवी 9एस से कम है। हालांकि, असल में ट्रैफिक में यह अंतर ज्यादा महसूस नहीं होगा।
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खास बात ये है कि एमजी इलेक्ट्रिक कार में फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप है, जबकि महिंद्रा गाड़ी में रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है।
कारदेखो का क्या है कहना
भारत में 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की डिमांड बढ़ रही है और अभी इस सेगमेंट में दो विकल्प मौजूद हैं। जो लोग फैमिली को आराम से ले जाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकैलिटी चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। इनमें अच्छे फीचर, शानदार लुक और अच्छी रेंज मिलती है। हालांकि, बच्चों के लिए पिछली सीट ठीक-ठाक आरामदायक है, अगर आप तीनों पंक्ति की सीटों को काम में नहीं लेते हैं तो ज्यादा बूट स्पेस की उम्मीद कर सकते हैं।
अन्य विकल्प
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टाटा हैरियर ईवी: हैरियर ईवी की रोड़ प्रजेंस काफी अच्छी है और इसकी फीचर लिस्ट लंबी है। इसमें इन एसयूवी को टक्कर देने की पावर भी है।
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किआ कैरेंस क्लाविस ईवी: कैरेंस क्लाविस ईवी, भले ही एक एसयूवी कार नहीं है, यह एक ऑल-राउंडर एमपीवी है जिसमें अच्छा केबिन फिट और फिनिश और शानदार फीचर हैं।
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एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी: यह टॉमहॉक ईवी का ही पीएचईवी वर्जन है, जिसकी फुल टैंक में रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। एक जैसे फीचर और स्पेस के साथ, पीएचईवी वर्जन उन लोगों के लिए है जो लंबी दूरी का सफर करना चाहते हैं और रेंज की चिंता नहीं करना चाहते।
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टाटा सफारी ईवी (आगामी): सफारी ईवी एक बेहतर इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है, जिसमें सामान रखने के लिए ज्यादा कार्गो स्पेस मिल सकता है। यह उन लोगों के लिए बेहतर होगी जो एक बड़ी फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक एसयूवी लेना चाहते हैं।