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    2026 एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी vs महिंद्रा एक्सईवी 9एस: कौनसी 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार लेना है फायदे का सौदा?

    बड़ी और बॉक्सी दिखने वाली एमजी इलेक्ट्रिक कार में ज्यादा चीजें हैं। लेकिन क्या आपको इसके फीचर ज्यादा पसंद है?

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 01, 2026 13:53 ist
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    published onSep 01, 2026 13:53 IST
    last updated onSep 01, 2026 13:53 IST
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    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S

    एमजी ने हाल ही में हेक्टर टॉमहॉक ईवी को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 19.50 लाख रुपये से शुरू होती है। इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस से है, जो इस प्राइस में दूसरी एकमात्र 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोपोर्शन एक जैसा है, लेकिन ये अलग-अलग ग्राहकों को टारगेट करती हैं। क्या इनके साइज और फीचर में ज्यादा अंतर है? दोनों ईएसयूवी में कितनी समानताएं हैं? आइए जानते हैं आगे:

    कीमत

    मॉडल

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस

    कीमत

    19.50 लाख रुपये से 23.50 लाख रुपये

    20.65 लाख रुपये से 30.90 लाख रुपये

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी की शुरुआती कीमत एक्सईवी 9एस के आस-पास ही है।

    • एक्सईवी 9एस के ऊपर वाले वेरिएंट्स में बड़ा बैटरी पैक है, जिससे टॉप मॉडल की प्राइस हेक्टर टॉमहॉक ईवी से ज्यादा है।

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी की शुरुआती कीमत 20 लाख रुपये से कम है, जबकि एक्सईवी 9एस की शुरुआती प्राइस 20 लाख रुपये से ज्यादा है।

    • यह साफ है कि एमजी ने अपनी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा आक्रामक रखने की स्ट्रेटेजी बनाई है, ताकि वह भारतीय प्लेयर्स को टक्कर दे सके।

    साइज

    मॉडल

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस

    अंतर

    लंबाई

    4745 मिलीमीटर

    4737 मिलीमीटर

    (+8 मिलीमीटर)

    चौड़ाई 

    1850 मिलीमीटर

    1900 मिलीमीटर

    (-50 मिलीमीटर)

    ऊंचाई

    1770 मिलीमीटर

    1747 मिलीमीटर

    (+23 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2810 मिलीमीटर

    2762 मिलीमीटर

    (+48 मिलीमीटर)

    ग्राउंड क्लीयरेंस

    230 मिलीमीटर

    205 मिलीमीटर

    (+25 मिलीमीटर)

    • बड़ा साइज और बॉक्सी होने के बावजूद, एमजी कार महिंद्रा गाड़ी से सिर्फ 8 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है।

    MG Hector Tomahawk Vs Mahindra XEV 9S
    MG Hector Tomahawk Vs Mahindra XEV 9S

    • एमजी कार महिंद्रा से 50 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है।

    MG Hector Tomahawk Vs Mahindra XEV 9S
    MG Hector Tomahawk Vs Mahindra XEV 9S

    • कागजों में दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी के ग्राउंड क्लीयरेंस में बड़ा अंतर है, लेकिन यह देखना बाकी है कि असल दुनिया में इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं।

    एक्सटीरियर

    मॉडल

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस

    हेडलैम्प्स

    एलईडी प्रोजेक्टर 

    एलईडी प्रोजेक्टर 

    डायनामिक इंडिकेटर

    चमकीला लोगो

    व्हील

    18-इंच डुअल-टोन

    18-इंच डुअल-टोन

    फ्लश फिट डोर हैंडल

    रियर स्पॉइलर

    • एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी में मॉडर्न फ्लश-फिट डोर हैंडल जैसे कुछ अच्छे फीचर की कमी है।

    MG Hector Tomahawk Vs Mahindra XEV 9S

    • एक्सटीरियर फीचर की बात करें तो दोनों में काफी हद तक एक जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि एक्सईवी 9एस में पावर्ड टेलगेट नहीं दिया गया है।

    • दोनों एसयूवी का डिजाइन अलग-अलग है। एमजी कार का लुक बॉक्सी और बड़ा लगता है, जबकि महिंद्रा गाड़ी का डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी है।

    कलर

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस

    खाकी ग्रीन

    एवरेस्ट व्हाइट

    ऑरोरा सिल्वर

    डेजर्ट मिस्ट

    स्टारी ब्लैक

    नेबुला ब्लू

    सेलाडॉन ब्लू

    मिडनाइट ब्लैक

    पर्ल व्हाइट

    स्टेल्थ ब्लैक

    शैडो गोल्ड

    रूबी वेलवेट

    शैडो गोल्ड और स्टारी ब्लैक रूफ (डुअल-टोन)

    -

    खाकी ग्रीन और स्टारी ब्लैक रूफ (डुअल-टोन)

    -

    • एक्सईवी 9एस में ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, और इसमें तड़क-भड़क वाले कलर एक्सपेरिमेंट भी नहीं किए गए हैं। इसमें ज्यादा पारंपरिक कलर दिए गए हैं।

    • वहीं, हेक्टर टॉमहॉक ईवी में शैडो गोल्ड और खाकी ग्रीन जैसे फैंसी कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S

    • ड्यूल-टोन कलर स्कीम सिर्फ इसी मॉडल के लिए यूनिक है और एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी वर्जन में नहीं है।

    केबिन

    फीचर

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस

    सीट अपहोल्स्ट्री

    लेदरेट

    लेदरेट 

    6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट

    को-ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट

    4-वे पावर

    6-वे पावर्ड 

    को-ड्राइवर सीट पर बोस मोड

    वेंटिलेटेड सीटें

    ✅(दूसरी पंक्ति की कैप्टन सीटों के लिए भी उपलब्ध)

    ट्रिपल स्क्रीन लेआउट

    पैनोरमिक सनरूफ

    इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले

    8.8-इंच 

    12.3-इंच

    एम्बिएंट लाइटिंग

    लेदरेट चढ़ा स्टीयरिंग व्हील

    बूट स्पेस

    528-लीटर

    527-लीटर

    • कार के साइज में अंतर को देखते हुए बूट स्पेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है।

    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S
    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S

    • दोनों कार की केबिन थीम बिलकुल अलग है। महिंद्रा ने ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया है, जबकि एमजी कार में डैशबोर्ड पर एक छोटी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ एक बड़ी सिंगल स्क्रीन है।

    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S

    • दोनों के केबिन में ज्यादातर सुविधाएं हैं। दोनों के बीच एक छोटा सा अंतर ये है कि महिंद्रा कार में 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट दी गई है, जबकि एमजी गाड़ी में 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट है।

    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S
    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S

    • एक्सईवी 9एस में दूसरी पंक्ति में वेंटिलेटेड सीटें भी हैं, जो हेक्टर टॉमहॉक ईवी में नहीं है।

    फीचर

    फीचर

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस

    इंफोटेनमेंट डिस्प्ले

    15.6-इंच

    12.3-इंच

    साउंड सिस्टम

    10-स्पीकर इन्फिनिटी-ब्रांडेड

    16-स्पीकर हरमन कार्डन-ब्रांडेड

    वायरलेस चार्जर

    ✅(फास्ट चार्जर)

    वॉइस असिस्टेंट

    कराओके 

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एप्पल कारप्ले के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो

    स्पेशल मोड

    नैप, कैंप, एनर्जाइज, वैलेट, क्वाइट, प्रो पेट मोड

    कैंप मोड, पॉपाल (पेट मोड), लाइवयोरमूड (क्लब/काम/कोजी), वैलेट-स्टाइल यूजर पर्सनलाइजेशन

    इन-कार कैमरा

    V2H / V2L / V2V

    अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल

    वेंटिलेटेड सीटें

    क्लाइमेट कंट्रोल

    सिंगल-जोन 

    डुअल-जोन

    पावर्ड टेलगेट

    • दोनों ही कार में अच्छे खासे फीचर हैं, इनमें फर्क बहुत छोटा है जो शायद कुछ ही लोगों के लिए मायने रखता है।

    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S

    • ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और इन-कार कैमरा जैसे कुछ ऐसे फीचर हैं जिनमें एक्सईवी 9एस बेहतर है।

    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S

    • एमजी में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और कराओके मोड जैसी बेहतर चीजें हैं।

    सेफ्टी

    फीचर

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस

    एयरबैग

    6 एयरबैग 

    7 एयरबैग 

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी)

    टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    360-डिग्री कैमरा सिस्टम

    लेवल-2 एडीएएस

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    • महिंद्रा इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक एयरबैग ज्यादा है, जो घुटनों के लिए है, जबकि एमजी ईवी में यह सुविधा नहीं है।

    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S

    • ज्यादातर सेफ्टी फीचर अब इस सेगमेंट की कई कार में कॉमन हैं।

    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S

    • दोनों में एक्टिव टीपीएमएस दिया गया है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर टायर प्रेशर को सही तरीके से चेक कर सकते हैं।

    ड्राइव और बैटरी पैक ऑप्शन

    मॉडल

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस

    बैटरी पैक

    69.2 केडब्ल्यूएच

    59 केडब्ल्यूएच

    70 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    सर्टिफाइड रेंज (*एमआईडीसी पार्ट I+II)

    517 किलोमीटर

    521 किलोमीटर

    600 किलोमीटर

    679 किलोमीटर

    पावर

    204 पीएस

    231 पीएस

    245 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क

    310 एनएम

    380 एनएम

    380  

    380 एनएम

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    1

    1

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    • एक्सईवी 9एस में तीन बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे ग्राहक ज्यादा महंगी और रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार चुन सकते हैं, या फिर कम रेंज वाली कार चुनकर पैसे बचा सकते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S
    MG Hector Tomahawk EV Vs Mahindra XEV 9S

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी का पावर आउटपुट एक्सईवी 9एस से कम है। हालांकि, असल में ट्रैफिक में यह अंतर ज्यादा महसूस नहीं होगा।

    • खास बात ये है कि एमजी इलेक्ट्रिक कार में फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप है, जबकि महिंद्रा गाड़ी में रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    भारत में 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की डिमांड बढ़ रही है और अभी इस सेगमेंट में दो विकल्प मौजूद हैं। जो लोग फैमिली को आराम से ले जाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकैलिटी चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। इनमें अच्छे फीचर, शानदार लुक और अच्छी रेंज मिलती है। हालांकि, बच्चों के लिए पिछली सीट ठीक-ठाक आरामदायक है, अगर आप तीनों पंक्ति की सीटों को काम में नहीं लेते हैं तो ज्यादा बूट स्पेस की उम्मीद कर सकते हैं।

    अन्य विकल्प

    • टाटा हैरियर ईवी: हैरियर ईवी की रोड़ प्रजेंस काफी अच्छी है और इसकी फीचर लिस्ट लंबी है। इसमें इन एसयूवी को टक्कर देने की पावर भी है।

    • किआ कैरेंस क्लाविस ईवी: कैरेंस क्लाविस ईवी, भले ही एक एसयूवी कार नहीं है, यह एक ऑल-राउंडर एमपीवी है जिसमें अच्छा केबिन फिट और फिनिश और शानदार फीचर हैं।

    • एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी: यह टॉमहॉक ईवी का ही पीएचईवी वर्जन है, जिसकी फुल टैंक में रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। एक जैसे फीचर और स्पेस के साथ, पीएचईवी वर्जन उन लोगों के लिए है जो लंबी दूरी का सफर करना चाहते हैं और रेंज की चिंता नहीं करना चाहते।

    • टाटा सफारी ईवी (आगामी): सफारी ईवी एक बेहतर इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है, जिसमें सामान रखने के लिए ज्यादा कार्गो स्पेस मिल सकता है। यह उन लोगों के लिए बेहतर होगी जो एक बड़ी फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक एसयूवी लेना चाहते हैं।

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    सोनू
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