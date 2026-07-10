निसान टेक्टॉन Vs टाटा सिएरा: टाटा की प्रीमियम कार से रहेगा निसान की इस नई एसयूवी का मुकाबला
निसान इस सेगमेंट में एक नया विकल्प लेकर आई है, जबकि सिएरा ज़्यादा स्पेस और कई तरह के पावरट्रेन विकल्पों के साथ मुकाबला कर रही है। कौनसी एसयूवी आपके ध्यान की हकदार है? आइए जानते हैं।
-
- Write a कमेंट
टेक्टॉन को लॉन्च करके, निसान ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वापसी की है, जहां बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। यह नई एसयूवी अपनी बोल्ड स्टाइलिंग, मॉडर्न फ़ीचर्स और टर्बो-पेट्रोल पावर के साथ मार्केट में पहले से मौजूद मज़बूत कारों को टक्कर देने के लिए तैयार है। इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर में से एक टाटा सिएरा है, जो कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन, ज़्यादा स्पेस वाला केबिन और इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाले इंटीरियर में से एक के साथ आती है।
अगर आप इस प्राइस रेंज में कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां हमनें निसान टेक्टॉन और टाटा सिएरा को कीमत, साइज़, फ़ीचर्स और इंजन ऑप्शन के आधार पर कंपेयर किया है।
निसान टेक्टॉन Vs टाटा सिएरा: कीमत
|
मॉडल
|
निसान टेक्टॉन
|
टाटा सिएरा
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
10.49 लाख रुपये से लेकर 18.59 लाख रुपये तक
|
11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये तक
निसान टेक्टॉन यहां ज़्यादा सस्ती एसयूवी है; इसकी शुरुआती कीमत टाटा सिएरा से लगभग 1 लाख रुपये कम है।
हालांकि, सिएरा की कीमत का दायरा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसके कई वेरिएंट और इंजन के ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं। इसलिए, जहां Tekton एक ज़्यादा किफायती विकल्प लगती है, वहीं सिएरा खरीदारों को उनके बजट के हिसाब से ज़्यादा विकल्प देती है।
निसान टेक्टॉन Vs टाटा सिएरा: साइज
|
मॉडल
|
निसान टेक्टॉन
|
टाटा सिएरा
|
अंतर
|
लंबाई
|
4348 मिलीमीटर
|
4340 मिलीमीटर
|
+8 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1815 मिलीमीटर
|
1841 मिलीमीटर
|
(-26 मिलीमीटर)
|
ऊंचाई
|
1674 मिलीमीटर
|
1715 मिलीमीटर
|
(-41 मिलीमीटर)
|
व्हीलबेस
|
2657 मिलीमीटर
|
2730 मिलीमीटर
|
(-73 मिलीमीटर)
|
बूटस्पेस
|
518 लीटर
|
622 लीटर
|
(-104 मिलीमीटर)
- पेपर पर, दोनों एसयूवी की कुल लंबाई लगभग एक जैसी है।
- हालांकि, सिएरा चौड़ाई, ऊंचाई, व्हीलबेस और बूट कैपेसिटी के मामले में आगे है। इन आंकड़ों का मतलब है कि इसमें ज़्यादा जगह वाला केबिन और सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, जिससे यह उन खरीदारों के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी जो अक्सर परिवार के साथ यात्रा करते हैं।
- वहीं, टेक्टॉन का साइज़ भी इतना है कि यह रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल एसयूवी का अनुभव देगी और सड़क पर चलने पर बहुत छोटी नहीं लगेगी।
|
निसान टेक्टॉन
|
टाटा सिएरा
|
पर्ल व्हाइट
|
प्रिस्टीन व्हाइट
|
फ्लेयर गार्नेट रेड
|
प्योर ग्रे
|
ओनिक्स ब्लैक
|
कूर्ग क्लाउड
|
इंडिगो ब्लू
|
मुन्नार मिस्ट
|
मूनबो ग्रे
|
बंगाल रूज
|
ब्लेड सिल्वर
|
अंडमान एडवेंचर
- दोनों एसयूवी में आकर्षक कलर के अच्छे विकल्प मिलते हैं।
- टेक्टॉन के कलर्स में इंडिगो ब्लू और मूनबो ग्रे जैसे शेड्स हैं, जो इसे अर्बन लुक देते हैं। वहीं, सिएरा में अंडमान एडवेंचर और बंगाल रूज जैसे बोल्ड कलर मिलते हैं, जो इसे सड़क पर तुरंत अलग दिखाते हैं।
- आखिरकार, दोनों में काफी वैरायटी है और चुनाव काफी हद तक आपकी अपनी पसंद पर निर्भर करेगा।
|
मॉडल
|
निसान टेक्टॉन
|
टाटा सिएरा
|
इंजन
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड इंजन।
|
1.5 लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5 लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)
|
1.5 लीटर डीजल इंजन
|
पावर
|
100 पीएस
|
163 पीएस
|
106 पीएस
|
160 पीएस
|
118 पीएस
|
टॉर्क
|
166 एनएम
|
280 एनएम
|
145 एनएम
|
255 एनएम
|
260 एनएम (एमटी), 280 एनएम (एटी)
|
ट्रांसमिशन
|
6-स्पीड मैनुअल
|
6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*
|
6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी*
|
6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर
|
6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर
|
|
|
|
|
|
*डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
- पावरट्रेन ऑप्शन की बात करें तो दोनों एसयूवी अलग-अलग तरीके अपनाती हैं।
- निसान टेक्टॉन दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें एक 1.3-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड यूनिट भी शामिल है जो दोनों में ज़्यादा पावर देती है। इंजन के आधार पर, खरीदार 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक में से चुन सकते हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि छोटा 1.3-लीटर इंजन होने के बावजूद, टेक्टॉन का माइल्ड-हाइब्रिड टर्बो-पेट्रोल इंजन, सिएरा के बड़े 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पावर देता है।
- वहीं, टाटा सिएरा में पावरट्रेन के ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ-साथ, इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और डीज़ल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही, आपके चुने हुए पावरट्रेन के आधार पर मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी उपलब्ध हैं।
निसान टेक्टॉन Vs टाटा सिएरा: फीचर्स
|
फीचर्स
|
निसान टेक्टॉन
|
टाटा सिएरा
|
ऑटो एलईडी हेडलाइट्स
|
✅
|
✅
|
एलईडी फॉगलैंप
|
✅
|
✅
|
एलईडी टेल लैंप
|
✅(कनेक्टेड)
|
✅(कनेक्टेड)
|
व्हील्स
|
18 इंच के अलॉय व्हील्स
|
19 इंच के अलॉय व्हील्स
|
रूफ रेल
|
✅
|
✅
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
✅
|
✅
|
एंबिएंट लाइटिंग सेटअप
|
✅
|
✅
|
इंफोटेनमेंट सेटअप
|
10.1 इंच की टचस्क्रीन
|
12.3 इंच की टचस्क्रीन
|
को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन
|
❌
|
✅
|
वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
|
10.25 इंच का डिस्प्ले
|
10.25 इंच का डिस्प्ले
|
वायरलेस फ़ोन चार्जर
|
✅
|
✅
|
साउंड सिस्टम
|
6-स्पीकर अर्कामिस ट्यून्ड
|
साउंड बार के साथ 12 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम
|
ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
|
✅
|
✅
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
क्लाइमेट कंट्रोल
|
ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल
|
ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल
|
पावर्ड फ्रंट सीट्स
|
✅
|
✅(केवल ड्राइवर साइड)
|
बॉस मोड
|
❌
|
✅(मैन्युअल)
|
पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री
|
✅
|
✅
|
एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट वाली फ्रंट सीट्स
|
❌
|
✅
|
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
|
✅
|
✅
|
सनरूफ़
|
पैनोरमिक सनरूफ
|
पैनोरमिक सनरूफ
|
हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)
|
❌
|
✅
|
रियर मिडिल आर्मरेस्ट
|
✅
|
✅
|
पैडल शिफ्टर
|
✅ (केवल आॅटोमैटिक)
|
✅ (केवल आॅटोमैटिक)
|
मल्टी-ड्राइव मोड
|
✅
|
✅
|
कूल्ड ग्लवबॉक्स
|
✅
|
✅
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
✅
|
गूूूूगल इनबिल्ट
|
✅
|
❌
|
पावर्ड टेलगेट
|
✅
|
✅
|
एयरबैग्स
|
6
|
6
|
360-डिग्री कैमरा
|
✅
|
✅
|
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
|
✅
|
✅
|
हिल डिसेंट कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
रेन सेंसिंग वायपर
|
✅
|
✅
|
रियर डीफॉगर
|
✅
|
✅
|
टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
|
✅
|
✅
|
एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
|
✅
|
✅
- टेक्टॉन में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं, जिनमें कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ्रंट सीटें, इन-बिल्ट गूगल इंटीग्रेशन, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस शामिल है।
- सिएरा में भी ज़्यादातर वही फीचर्स मिलते हैं, साथ ही इसमें कुछ खास चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। इसमें बड़ी 12.3-इंच की टचस्क्रीन, को-ड्राइवर के लिए एंटरटेनमेंट डिस्प्ले, इंटीग्रेटेड साउंडबार वाला 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, जांघों को बेहतर सपोर्ट देने वाली एक्सटेंडेबल फ्रंट सीटें और पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए मैनुअल 'बॉस मोड' मिलता है।
- दोनों ही एसयूवी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करतीं, क्योंकि दोनों में छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
- कुल मिलाकर, दोनों एसयूवी अच्छी तरह से इक्व्प्डि महसूस होती हैं, लेकिन सिएरा में कुछ एक्सट्रा कंफर्ट और इंफोटेनमेंट फीचर्स दिए गए हैं जो इसे अलग बनाते हैं।
कारदेखो ओपिनियन…
निसान टेक्टॉन अपनी किफायती कीमत, बोल्ड स्टाइलिंग और इंटीरियर में कई प्रीमियम खूबियों के साथ पहली ही नज़र में अच्छा असर डालती है। जो खरीदार टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली मॉडर्न कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक आकर्षक विकल्प है।
वहीं, टाटा सिएरा भी इसी तरह के फ़ॉर्मूले पर बनी है, लेकिन इसमें इंजन के ज़्यादा विकल्प, ज़्यादा जगह वाला केबिन, बड़ा बूट और केबिन के अंदर कुछ एक्सट्रा प्रीमियम फ़ीचर्स मिलते हैं। इन खूबियों की वजह से यह दोनों में से ज़्यादा वर्सटाइल एसयूवी लगती है।
अगर आपकी प्राथमिकता कम शुरुआती कीमत पर अच्छे फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी पाना है, तो Tekton पर ज़रूर विचार करना चाहिए। हालांकि, अगर ज़्यादा केबिन स्पेस और एक्सट्रा कंफर्ट फीचर्स आपके लिए ज़्यादा मायने रखती हैं, तो सिएरा अपनी ज़्यादा कीमत को सही साबित कर सकती है।
अन्य विकल्प:
- हुंडई क्रेटा: रोज़मर्रा के पारिवारिक इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक, कंफर्टेबल केबिन और कई तरह के फ़ीचर्स के साथ यह कार लगातार नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है।
- मारुति ग्रैंड विटारा/ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर : ये कारें अपनी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बेहतर माइलेज देती हैं और साथ ही मारुति और टोयोटा के बड़े सेल्स और सर्विस नेटवर्क का भरोसा भी देती हैं।
- मारुति विक्टोरिस: कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में यह कार अपनी एस्टेट-स्टाइलिंग, प्रैक्टिकल केबिन और बड़े बूट स्पेस के साथ एक शानदार और आकर्षक विकल्प पेश करती है।
- होंडा एलिवेट: अपनी साफ़-सुथरी स्टाइलिंग, बड़े केबिन और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस से आकर्षित करती है, जिसका रोज़ाना आनंद लेना आसान है।
- रेनो डस्टर: इसमें मज़बूत एसयूवी वाला अंदाज़, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी और भरोसेमंद मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जो निसान टेक्टॉन का भी आधार हैं।
- एमजी एस्टर: यह मॉर्डन टेक्नोलॉजी के साथ प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस और कंफर्टेबल राइड देने पर फ़ोकस करती है।
- स्कोडा कुशाक: यह अपनी शानदार ड्राइविंग और मज़बूत बनावट से प्रभावित करती है, साथ ही इसमें कई बेहतरीन फ़ीचर्स भी मिलते हैं।
- फोक्सवैगन टाइगन : इसमें साफ़-सुथरी स्टाइलिंग के साथ-साथ बेहतरीन हैंडलिंग, हाईवे पर ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस और ड्राइवर फोकस्ड एक्सपीरियंस का मेल देखने को मिलता है।