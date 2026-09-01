सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाली कार: Kia Sorento, Maruti Baleno Facelift, New Skoda Slavia और Porsche Cayenne EV जैसी गाड़ियां होंगी पेश, देखिए पूरी लिस्ट

भारत का कार बाजार अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के साथ-साथ EV, हाइब्रिड और CNG जैसी नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। सितंबर 2026 में एक प्रीमियम 7-सीटर SUV से लेकर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान तक, हर तरह के खरीदारों के लिए कुछ न कुछ नया आने वाला है। आइए देखते हैं इस महीने लॉन्च होने वाली 6 सबसे बड़ी कारें कौनसी हैं।

Kia Sorento

Kia भारत में अपनी 7-सीटर एसयूवी Sorento को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने हाल ही में इंडिया-स्पेक मॉडल को अनवील किया था और अब इसकी लॉन्चिंग की पुष्टि भी कर दी है, जो 4 सितंबर को होने जा रही है। Sorento, भारतीय बाजार में किआ की पहली हाइब्रिड पेशकश होगी, जो इसे उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है जो परफॉर्मेंस के साथ-साथ माइलेज को भी प्राथमिकता देते हैं। इसे लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। Sorento को दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा: एक हाइब्रिड और एक पावरफुल डीजल इंजन। प्रीमियम 7-सीटर SUV सेगमेंट में Kia Sorento का सीधा मुकाबला Mahindra XUV 7XO, Tata Safari और हाल ही में लॉन्च हुई MG Hector Tomahawk PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल) जैसी गाड़ियों से होगा। अपने प्रीमियम फीचर्स, स्टाइलिश डिजाइन और दमदार इंजन विकल्पों के साथ, Sorento इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनने की क्षमता रखती है।

Maruti Baleno Facelift

Maruti Baleno कंपनी की प्रीमियम हैचबैक कार है और Nexa लाइनअप की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। अपने पेपी पेट्रोल इंजन, आरामदायक राइड और CNG के ऑप्शन के साथ, यह पहली बार कार खरीदने वालों और छोटे परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय है। हालांकि, बाजार में लंबे समय से मौजूद होने के कारण इसे एक अपडेट की सख्त जरूरत थी। अब मारुति इसका फेसलिफ्ट वर्जन 5 सितंबर को लॉन्च करने जा रही है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मुकाबला काफी बढ़ गया है, जहां Hyundai i20 और Tata Altroz जैसी गाड़ियां इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे कई एडवांस फीचर्स ऑफर कर रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि Maruti Baleno फेसलिफ्ट में भी इनमें से कुछ जरूरी फीचर अपग्रेड्स शामिल किए जाएंगे ताकि यह अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर दे सके। इन नए फीचर्स के जुड़ने से बलेनो न केवल पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक लगेगी, बल्कि यह उन ग्राहकों को भी अपनी ओर खींचेगी जो एक फीचर-लोडेड प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं।

Skoda Slavia Facelift

Skoda ने पिछले महीने अपनी पॉपुलर सेडान Slavia के फेसलिफ्ट वर्जन को अनवील किया था, और यह कई रोमांचक अपडेट्स के साथ आई है। कंपनी इसे इसी महीने भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नई Slavia फेसलिफ्ट में सबसे बड़े बदलाव इसके इंटीरियर में किए गए हैं। इसमें अब पहले से बड़ी और क्रिस्प टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और एक अपग्रेडेड डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है, जो केबिन को एक मॉडर्न और प्रीमियम फील देती है। एक और दिलचस्प फीचर जो इसमें जोड़ा गया है, वह है पीछे की सीटों के लिए मसाजिंग फंक्शन। यह फीचर इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिल सकता है और लंबी यात्राओं के दौरान पैसेंजर्स को अतिरिक्त आराम देगा। कीमत की बात करें तो, उम्मीद है कि Slavia फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में वेरिएंट के आधार पर 25,000 रुपये से 30,000 रुपये तक ज्यादा हो सकती है। वर्तमान में, Slavia की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इन अपडेट्स के साथ, स्लाविया अपने सेगमेंट में और भी मजबूत पकड़ बना सकती है।

Renault Triber Turbo और Turbo CNG

Renault Triber भारतीय बाजार में सबसे किफायती 7-सीटर गाड़ियों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 4 मीटर से कम लंबाई में सात लोगों के बैठने की सुविधा देती है। साथ ही, यह 5 और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करती है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। हालांकि, इसके 7-सीटर होने के बावजूद, इसमें एक पावरफुल इंजन की कमी हमेशा महसूस की जाती थी। इसी कमी को दूर करने के लिए, Renault अब Triber में एक टर्बो-पेट्रोल इंजन पेश करने की तैयारी कर रही है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि यह पावरफुल इंजन CNG ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध होगा। इसे सितंबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह एक बहुत ही दिलचस्प पेशकश होगी क्योंकि मौजूदा समय में इस सेगमेंट में Tata Nexon ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CNG का विकल्प देती है। पावरफुल परफॉर्मेंस और CNG की कम रनिंग कॉस्ट का यह कॉम्बिनेशन Triber को उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बना देगा जो एक किफायती और प्रैक्टिकल 7-सीटर कार चाहते हैं।

Porsche Cayenne EV

लग्जरी और परफॉर्मेंस कार बनाने वाली जर्मन कंपनी Porsche भारत में अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक Cayenne SUV का आधिकारिक डेब्यू 30 सितंबर को करने जा रही है। कंपनी ने इसकी कीमतें पहले ही घोषित कर दी हैं और बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। Porsche Cayenne EV की शुरुआती कीमत 1.77 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 2.28 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV परफॉर्मेंस के मामले में कोई समझौता नहीं करती है। इसमें 113 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 642 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। यह आंकड़ा इसे भारत की सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV में से एक बनाता है। Porsche Cayenne EV उन ग्राहकों के लिए है जो एक पावरफुल, लग्जरी और पर्यावरण के अनुकूल गाड़ी चाहते हैं और इसके लिए प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार हैं।

BMW 7-series और i7 Facelift

BMW अपनी फ्लैगशिप लग्जरी सेडान 7 Series और इसके इलेक्ट्रिक वर्जन i7 का फेसलिफ्ट मॉडल 11 सितंबर को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इन दोनों मॉडल्स के लिए बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है। अपने शानदार लग्जरी केबिन और हाई-टेक फीचर्स के लिए जानी जाने वाली यह जर्मन सेडान अब पहले से भी ज्यादा बेहतर और आकर्षक बनने वाली है। इसके एक्सटीरियर में अपडेटेड और रीडिजाइन किए गए बंपर्स और एक इल्यूमिनेटेड ग्रिल मिलेगी, जो इसे एक दमदार रोड प्रजेंस देगी। इंटीरियर में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। केबिन में अब सामने की तरफ एक बड़ी 17.9-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और पैसेंजर के लिए 14.9-इंच की अलग डिस्प्ले होगी। सबसे खास बात इसका नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, जो एक स्लिम और चौड़ी स्क्रीन है और डैशबोर्ड की लगभग पूरी चौड़ाई तक फैली हुई है। इन अपडेट्स के साथ नई BMW 7 Series और i7 का मुकाबला अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, क्लास-लीडिंग Mercedes-Benz S-Class से होगा। इन सभी लॉन्च को देखते हुए, सितंबर का महीना भारतीय कार बाजार के लिए काफी एक्शन से भरा रहने वाला है। आपको इनमें से किस कार का सबसे ज्यादा इंतजार है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।