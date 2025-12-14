2025 टाटा सिएरा की पूरी कीमत आई सामने, देखिए वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट
प्रकाशित: दिसंबर 14, 2025 06:47 pm । भानु
पहले से ही लोकप्रिय टाटा सिएरा की पूरी कीमतें आखिरकार सामने आ गई हैं, जिससे इसके टॉप-वेरिएंट की कीमतों को लेकर चल रही तमाम अटकलें अकंप्लिश्ड हो गई हैं। अब जब वेरिएंट के अनुसार सभी कीमतें सामने आ ही गई हैं, तो संभावित ग्राहकों को यह बेहतर ढंग से समझ आ गया है कि सिएरा के कौनसे वेरिएंट में कौन-कौनसे फीचर्स दिए गए हैं और कॉम्पैक्ट से मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में सिएरा की पोजिशनिंग कहां हैं। सिएरा न केवल एक प्रतिष्ठित नाम को पुनर्जीवित किया है, बल्कि आधुनिक फीचर्स, कई पावरट्रेन विकल्पों और एक ऐसी डिजाइन लेंग्वेज से लैस होकर टाटा की सबसे प्रीमियम एसयूवी में से एक के रूप में बाजार में एंट्री ली है जो भीड़ से अलग दिखती है।
तो चलिए, आगे जानिए सिएरा की कीमतों और स्पेसिफिकेशन्स के बारे:
टाटा सिएरा प्राइस रेंज
सिएरा कार की कीमत 11.49 लाख रुपये से लेकर 21.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। वेरिएंट के अनुसार कीमतों में अंतर इस प्रकार है:
|
इंजन
|
1.5 लीटर एनए पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.5 लीटर डीजल
|
ट्रांसमिशन
|
6-स्पीड मैनुअल
|
7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड मैनुअल
|
6-स्पीड एटी
|
स्मार्ट+
|
11.49 लाख रुपये
|
—
|
—
|
12.99 लाख रुपये
|
—
|
प्योर
|
12.99 लाख रुपये
|
14.49 लाख रुपये
|
—
|
14.49 लाख रुपये
|
15.99 लाख रुपये
|
प्योर+
|
14.49 लाख रुपये
|
15.99 लाख रुपये
|
—
|
15.99 लाख रुपये
|
17.99 लाख रुपये
|
एडवेंचर
|
14.49 लाख रुपये
|
16.79 लाख रुपये
|
—
|
16.49 लाख रुपये
|
—
|
एडवेंचर+
|
15.99 लाख रुपये
|
—
|
17.99 लाख रुपये
|
17.19 लाख रुपये
|
18.49 लाख रुपये
|
अकंप्लिश्ड
|
17.99 लाख रुपये
|
—
|
19.99 लाख रुपये
|
18.99 लाख रुपये
|
19.99 लाख रुपये
|
अकंप्लिश्ड+
|
—
|
—
|
20.99 लाख रुपये
|
20.29 लाख रुपये
|
21.29 लाख रुपये
टाटा सिएरा फीचर्स
2025 सिएरा टाटा की काफी फीचर लोडेड एसयूवी में से एक है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और आगे की वाली रो के पैसंजर के लिए अतिरिक्त 12.3 इंच का डिस्प्ले जैसे फीचर्स शामिल हैं।
इसमें आपको एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट-रो सीटें, 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, मैनुअल बॉस मोड और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री भी मिलती है।
सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 एडीएएस, छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और टीपीएमएस शामिल हैं।
यदि आप सिएरा के फीचर्स, डिजाइन और अन्य सभी डीटेल्स के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो यहां इस टाटा एसयूवी की हमारा रिव्यू देखें।
पावर विकल्प
|
इंजन
|
1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर डीजल इंजन
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
|
पावर
|
160 पीएस
|
118 पीएस
|
118 पीएस
|
टॉर्क
|
255 एनएम
|
260 एनएम
|
260 एनएम
डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
नई सिएरा में नया 1.5-लीटर टर्बो इंजन दिया गया है, जो परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। दरअसल, हमने सिएरा 1.5 टर्बो की टॉप स्पीड का टेस्ट भी किया और इसकी रफ्तार से हम काफी प्रभावित हुए।
कंपेरिजन
2025 टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस और फोक्सवैगन टाइगन से है।
सिएरा के साथ नई सेल्टोस आजकल खूब चर्चा में है, और अगर आप एक ही सेगमेंट की इन दो लोकप्रिय एसयूवी की तुलना करना चाहते हैं, तो यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए है।