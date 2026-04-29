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    रेनो डस्टर vs टाटा सिएरा: भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग कंपेरिजन

    रेनो डस्टर और टाटा सिएरा दोनों 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में सिएरा थोड़ी आगे है

    प्रकाशित: अप्रैल 29, 2026 03:38 pm । सोनू

    81 Views
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    Renault Duster vs Tata Sierra

    रेनो डस्टर का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट होने के बाद, अब सबका ध्यान इस पर है कि ये मुकाबले में मौजूद कारों की तुलना में कैसा प्रदर्शन करती है। यहां सबसे जरूरी बेंचमार्क में से एक टाटा सिएरा है, जिसने सुरक्षा के मामले में पहले ही अच्छी पहचान बना ली है।

    दोनों एसयूवी कार को पूरी 5-स्टार सेफ्टी मिली हुई है, लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ रेटिंग ही पूरी कहानी नहीं बताती। डिटेल्स को बारीकी से देखने पर पता चलेगा कि कौनसी गाड़ी किस मामले में बेहतर है। आइए इस पर विस्तार से एक नजर डालते हैं:

    भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर कंपेरिजन

    यहां देखिए भारत एनकैप टेस्ट में रेनो डस्टर और टाटा सिएरा ने कैसा परफॉर्म किया:

    पैरामीटर

    रेनो डस्टर

    टाटा सिएरा

    वयस्क पैसेंजर सेफ्टी रेटिंग

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर

    30.49/32

    31.14/32

    फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर

    14.49/16

    15.14/16

    साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर

    16/16

    16/16

    साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट (पोल)

    ठीक

    ठीक

    चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर

    45/49

    44.73/49

    चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर

    24/24

    23.73/24

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर

    12/12

    12/12

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर

    9/13

    9/13

    रेनो डस्टर क्रैश टेस्ट परिणाम

    डस्टर का सेफ्टी परफॉर्मेंस अच्छा है, इसे वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.49 पॉइंट मिले हैं।

    Renault Duster BNCAP

    आगे से हुए क्रैश टेस्ट में इसे 16 में से 14.49 पॉइंट मिले, जो इसकी मजबूती को दर्शाते हैं, हालांकि यह इस मामले में अपने सेगमेंट में सबसे आगे नहीं है। साइड इंपेक्ट टेस्ट ने काफी प्रभावित किया, इस मामले में इसे पूरे 16 में से 16 पॉइंट मिले, साइड पोल टेस्ट के परिणाम भी अच्छे रहे।

    बच्चों की सुरक्षा के लिए डस्टर गाड़ी को 49 में से 45 पॉइंट मिले, इसमें डायनामिक टेस्टिंग और सीआरएस इंस्टॉलेशन के पूरे अंक शामिल हैं। यह उन लोगों के लिए सही है जो परिवार की सुरक्षा को ज्यादा अहमियत देते हैं।

    टाटा सिएरा क्रैश टेस्ट परिणाम

    वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के मामले में सिएरा थोड़ी आगे है, इसका स्कोर 32 में से 31.14 पॉइंट है। इसने 15.14/16 स्कोर के साथ फ्रंटल क्रैश टेस्ट में बेहतर परफॉर्म किया, इससे पता चलता है कि ये सामने से टक्कर की स्थिति में झटके को थोड़ा बेहतर झेल लेती है। साइड इंपेक्ट टेस्ट के परिणाम डस्टर जैसे ही हैं जिसमें पूरे 16 में से 16 पॉइंट मिले और साइड पोल टेस्ट में भी सफल रही।

    Tata Sierra

    बच्चों की सुरक्षा के लिए सिएरा को 49 में से 44.73 पॉइंट मिले, जो डस्टर से बस थोड़ा ही कम है। यह अंतर काफी मामूली है, लेकिन अगर आप दोनों की बारीकी से तुलना कर रहे हैं तो इस पर ध्यान देना जरूरी है।

    निष्कर्ष

    रेनो डस्टर और टाटा सिएरा दोनों को ही 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, इसलिए बेसिक क्रैश टेस्ट प्रोटेक्शन के मामले में आपको दोनों में से कोई भी कार निराश नहीं करेगी।

    सिएरा को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए थोड़ा ज्यादा स्कोर की वजह से बढ़त मिलती है, खासकर फ्रंटल इंपेक्ट टेस्ट में। वहीं दूसरी ओर, डस्टर बच्चों की सुरक्षा के मामले में थोड़ी बेहतर है, जो इसे परिवार के लिए ज्यादा खास बनाती है।

    व्यावहारिक दृष्टि से दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। यहां सिर्फ सुरक्षा ही फैसला करने की वजह नहीं होगी, और ग्राहक शायद अपनी पसंद का आधार अन्य पहलू जैसे फीचर, कंफर्ट, और ओवरऑल ड्राइविंग अनुभव को बनाएंगे।

    सेफ्टी फीचर

    दोनों एसयूवी कार में काफी सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। रेनो डस्टर में कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सभी पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम स्टैंडर्ड दिया गया है।

    टाटा सिएरा में भी ऐसा ही सेटअप है, जिसमें कई एयरबैग, ईएससी, और सीट बेल्टर रिमाइंडर सभी वेरिएंट में दिया गया है। इसके अलावा, दोनों एसयूवी में आईएसओफिक्स माउंट, ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रेक्शन कंट्रोल और अन्य जरूरी सेफ्टी सिस्टम शामिल हैं।

    प्राइस और कंपेरिजन

    यहां संदर्भ के लिए दोनों एसयूवी कार की प्राइस रेंज की जानकारी दी गई है:

    मॉडल

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    रेनो डस्टर

    10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये

    टाटा सिएरा

    11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये

    इस सेगमेंट में आपके पास हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और फोक्सवैगन टाइगन जैसे विकल्प भी हैं।

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