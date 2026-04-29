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    2026 फोक्सवैगन टाइगन vs टाटा सिएरा: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    जर्मन एसयूवी कार का सीधा मुकाबला इंडियन एसयूवी से है जिसने हाल के दिनों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। जानिए दोनों में से कौनसी गाड़ी बाजी मारती है

    प्रकाशित: अप्रैल 29, 2026 01:15 pm । सोनू

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    Taigun vs Sierra

    भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट की डिमांड लगातर बढ़ रही है और हाल ही में इस सेगमेंट में कई नए मॉडल लॉन्च हुए हैं। हाल ही में फोक्सवैगन ने फेसलिफ्ट टाइगन को अपडेट स्टाइल, कुछ नए फीचर, और अपडेट पावरट्रेन के साथ पेश किया है। वहीं दूसरी ओर, टाटा ने सिएरा को फिर से बाजार में उतारा है, और ग्राहकों ने इस बेहतरीन एसयूवी कार में काफी दिलचस्पी दिखाई है।

    कागजों में दोनों एसयूवी की अपनी-अपनी खासियतें हैं, लेकिन ये एक ही प्राइस कैटेगरी में आती हैं, जिससे इनकी तुलना करना आसान हो जाता है। आपको इनमें से कौनसी एसयूवी कार पसंद आती है? आइए स्पेसिफिकेशन, फीचर, साइज और पावरट्रेन के आधार पर इसे बेहतर तरीके से समझते हैं:

    कीमत

    मॉडल

    2026 फोक्सवैगन टाइगन

    टाटा सिएरा

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    11 लाख रुपये से 19.3 लाख रुपये

    11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये

    • 2026 टाइगन का बेस मॉडल सिएरा से करीब 50,000 रूपये सस्ता है।

    • टाटा सिएरा का टॉप मॉडल करीब 2 लाख रूपये ज्यादा मंहगा है।

    आइए अब इन दोनों एसयूवी कार के स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं:

    साइज

     

    2026 फोक्सवैगन टाइगन

    टाटा सिएरा

    अंतर

    लंबाई

    4221 मिलीमीटर

    4340 मिलीमीटर

    -119 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1760 मिलीमीटर

    1841 mमिलीमीटर

    -81 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1612 मिलीमीटर

    1715 मिलीमीटर

    -103 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2651 मिलीमीटर

    2730 mमिलीमीटर

    -79 मिलीमीटर

    • इस सेगमेंट में सिएरा सबसे बड़ी कार में से एक है, और टाइगन सबसे छोटी कार में से एक है।

    Volkswagen Taigun Facelift side
    Tata Sierra Side Profile

    • लंबाई और व्हीलबेस के मामले में सिएरा काफी आगे है। बड़े व्हीलबेस की वजह से टाटा एसयूवी कार के केबिन में भी ज्यादा जगह मिलती है।

    • टाटा सियरा ज्यादा चौड़ी और ऊंची भी है, लेकिन इस मामले में अंतर ज्यादा नहीं है।

    • कुल मिलाकर, टाटा सिएरा का लुक ऐसा है कि जैसे ये टाइगन से ऊपर वाले सेगमेंट की एसयूवी कार हो।

    • इन दोनों एसयूवी कार में मॉडर्न स्टाइल एलिमेंट्स दिए गए हैं। फेसलिफ्ट अपडेट के साथ टाइगन में अब चमकीला लोगो भी दिया गया है जो इसे ज्यादा अपमार्केट फील देता है।

    कलर ऑप्शन

    2026 फोक्सवैगन टाइगन

    टाटा सिएरा 

    कैंडी व्हाइट*

    प्रीस्टीन व्हाइट

    रिफ्लेक्स सिल्वर*

    प्योर ग्रे

    वाइल्ड चेरी रेड*

    कूर्ग क्लाउड

    लावा ब्लू

    मुन्नार मिस्ट

    डीप ब्लैक पर्ल

    बंगाल रूज

    एवोकाडो पर्ल*

    अंडमान एडवेंचर

    कार्बन स्टील

    ---

    स्टील ग्रे*

    ---

    कार्बन स्टील मैट

    ---

    *चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध

    • सिएरा एसयूवी कार की तुलना में टाइगन में तीन अतिरिक्त कलर ऑप्शन मिलते हैं।

    • सिएरा के रंग काफी नए और यूनीक हैं, जिसमें कई दिलचस्प विकल्प हैं।

    • टाइगन में कई प्रीमियम रंग दिए गए हैं, जिनमें से कुछ के साथ ब्लैक रूफ भी मिलती है।

    स्पोर्टी वर्जन:

    जो लोग टाइगन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए फोक्सवैगन ने टाइगन के जीटी लाइन और जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में ब्लैक इफेक्ट का ऑप्शन दिया है।

    इंजन

     

    2026 फोक्सवैगन टाइगन

    टाटा सिएरा

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)

    लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)

    6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड एटी (नया)

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड मैनुअल, 6-sस्पीड एटी

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    106 पीएस

    160 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    145 एनएम

    255 एनएम

    260 एनएम (एमटी), 280 एनएम (एटी)

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • सिएरा में ज्यादा इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन ऑप्शन शामिल हैं।

    • अगर आप एंट्री-लेवल पेट्रोल इंजन को कंपेयर करते हैं तो टाइगन का 1-लीटर टर्बो इंजन ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क देता है।

    • दोनों एसयूवी कार में एक 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। सिएरा का पावर आउटपुट ज्यादा है, लेकिन यहां बड़ा अंतर नहीं है।

    • अगर आप कम रनिंग कॉस्ट को अहमियत देते हैं तो सिएरा का डीजल इंजन आपके लिए सही हो सकता है।

    • दोनों एसयूवी कार में 1.5-लीटर टर्बो इंजन के साथ केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

    नए पावरट्रेन:

    सिएरा टाटा की पहली एसयूवी कार है जिसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया। टाइगन में भी नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जिसे पुराने 6-स्पीड यूनिट से रिप्लेस किया गया है।

    फीचर

    फीचर

    2026 फोक्सवैगन टाइगन

    टाटा सिएरा

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स

    एलईडी फॉगलैंप्स

    ✅(एलईडी हेडलाइट का हिस्सा)

    एलईडी टेललैंप्स

    व्हील

    17-इंच अलॉय व्हील

    19-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    12.3-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    10.25-इंच डिस्प्ले

    10.25-इंच डिस्प्ले

    हेड-अप डिस्प्ले

    हेड-अप डिस्प्ले

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर साउंड सिस्टम

    12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, एक साउंड बार के साथ

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    क्लाइमेट कंट्रोल

    सिंगल-जोन

    ड्यूल-जोन

    कीलेस एंट्री 

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    पावर्ड सीटें

    हां (ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों) 

    हां (केवल ड्राइवर)

    सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    आगे वाली सीट के साथ एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट

    बोस मोड

    ✅(मैनुअल)

    पेडल शिफ्टर

    ✅ (केवल ऑटोमैटिक)

    ✅ (केवल ऑटोमैटिक)

    पावर्ड टेलगेट

    मल्टी-ड्राइव मोड

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    6

    6

    360-डिग्री कैमरा

    ❌ (केवल रिवर्स)

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    रेन सेंसिंग वाइपर

    आगे और पीछे सेंसर

    आगे और पीछे सेंसर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    ✅(केवल वार्निंग, लाइव रीडिंग नहीं दिखाता)

    एडीएएस

    • जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, सिएरा में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर इसकी ज्यादा कीमत को सही साबित करती है।

    Volkswagen Taigun Facelift dashboard
    Tata Sierra Dashboard

    • टाटा कार में बेहतर साउंड सिस्टम, एक हेड-अप डिस्प्ले, बोस मोड, और एक पावर्ड टेलगेट जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर हैं।

    • सुरक्षा के लिए भी सिएरा में 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

    • वहीं दूसरी ओर, टाइगन में सिएरा की तुलना में एक को-ड्राइवर साइड पावर्ड सीट दी गई है।

    सेगमेंट बेंचमार्क:

    इस सेगमेंट में सिएरा सबसे ज्यादा फीचर वाली एसयूवी कार में से एक है और साफतौर पर इसने सेगमेंट में एक बेंचमार्क सेट किया है। इसमें सुविधा और फील-गुड फीचर का बढ़िया मेल है जो खासकर तब अच्छा विकल्प है जब आप फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना

    अगर आप ड्राइविंग डायनामिक्स, दमदार टर्बो-पेट्रोल परफॉर्मेंस और यूरोपियन ड्राइविंग अनुभव को प्राथमिकता देते हैं तो 2026 फोक्सवैगन टाइगन चुनें। इसमें पंची इंजन, दमदार बिल्ड क्वालिटी, और बैलेंस्ड राइड व हैंडलिंग मिलती है, जो इसे कार चलाने के शौकीन लोगों के लिए बेहतर विकल्प बनाते हैं। यह एक ज्यादा किफायती विकल्प भी है, जो उन लोगों के लिए सही है जो बजट बढ़ाए बिना एक फन-टू-ड्राइव कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं।

    Volkswagen Taigun Facelift front
    Tata Sierra Front Look

    अगर आपके लिए कार का साइज मायने रखता है, और ज्यादा स्पेशियस, फीचर से भरपूर, और दमदार रोड प्रजेंस के साथ अच्छी फैमिली एसयूवी कार लेना चाहते हैं, तो टाटा सियरा गाड़ी को चुनें। इसमें केबिन में ज्यादा जगह, पीछे वाली सीट पर बेहतर कंफर्ट, लंबी फीचर लिस्ट, डीजल इंजन का विकल्प, और एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है। जो लोग एक ऐसी ऑल राउंडर एसयूवी कार लेना चाहते हैं जो रोजाना इस्तेमाल में ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा प्रैक्टिकल लगे, सिएरा उनके लिए एक जबरदस्त पैकेज साबित होती है।

    अगर आप नई और पुरानी टाइगन का कंपेरिजन करना चाहते हैं तो यह स्टोरी पढ़ें

    टाइगन और सिएरा के अलावा यहां कुछ और विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

    हुंडई क्रेटा: एक भरोसेमंद ऑल राउंडर एसयूवी कार है, जिसमें फीचर से भरपूर केबिन, आरामदायक राइड क्वालिटी, अलग-अलग जरूरत के हिसाब से कई इजन और वेरिएंट ऑप्शन मिलते हैं।

    मारुति विक्टोरिस: ज्यादा प्रीमियम मारुति एसयूवी कार में से एक है, जिसमें ज्यादा माइलेज वाले इंजन, कई प्रीमियम फीचर और बहुत आरामदायक राइड मिलती है।

    मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर: विक्टोरिस वाली ही अप्रोच लेकिन थोड़े पुराने विकल्प हैं। उन लोगों के लिए सही है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा माइलेज वाली एसयूवी कार लेना चाहते हैं।

    किआ सेल्टोस: इस सेगमेंट में एक नया ऑप्शन जिसमें प्रीमियम केबिन, कई इंजन ऑप्शन और दमदार रोड प्रजेंस मिलती है।

    होंडा एलिवेट: जो लोग होंडा की विश्वसनीयता, जापानी इंजीनियरिंग, स्पेशियस केबिन, और इस सेगमेंट में सबसे अच्छे इंजन में से एक चाहते हैं, उनके लिए एलिवेट एक बढ़िया विकल्पहै।

    रेनो डस्टर: उन लोगों को पसंद आती है जो रग्ड और मॉडर्न एसयूवी डिजाइन, दमदार इंजन ऑप्शन और बैलेंस्ड सस्पेंशन सेटअप चाहते हैं, और जिसमें कंफर्ट और कॉन्फिडेंट हैंडलिंग भी हो।

    स्कोडा कुशाक: टाइगन वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है। वही इंजन ऑप्शन, एक अतिरिक्त फीचर, और वैसी राइड और हैंडलिंग मिलती है।

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