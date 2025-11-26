2025 टाटा सिएरा फोटो गैलरी: नई एसयूवी कार अंदर और बाहर से कैसी है? जानिए यहां

प्रकाशित: नवंबर 26, 2025 04:40 pm । सोनू

सिएरा वापस आ गई है, इसके साथ टाटा कार में कई चीजें पहली बार मिल रही है, जिसमें मॉडर्न डिजाइन और हाई-टेक फीचर शामिल हैं!

पुरानी यादें एक मजबूत भावना है और टाटा मोटर्स यह अच्छे से जानती है कि इसे कैसे उजागर किया जाए, इसका सबसे नया और सही उदाहरण सिएरा का लॉन्च है। कंपनी ने नई सिएरा की प्राइस, फीचर, डिजाइन, इंजन और वेरिएंट समेत सभी जानकारी का खुलासा कर दिया है।

अगर आप नई सिएरा कार को बुक करने की सोच रहे हैं तो यह स्टोरी खास आपके लिए है। यहां हम टाटा सिएरा की फोटो गैलरी से इसके बारे में विस्तार से जानेंगे:

टाटा सिएरा डिजाइन

आगे का डिजाइन

नई टाटा सिएरा आगे से काफी शानदार दिखती है, जिसमें चौड़ा लुक और बॉक्सी एलिमेंट्स दिए गए हैं।

इसमें एक सिंगल-पीस एलईडी डीआरएल दी गई है जो कार की पूरी चौड़ाई तक फैली है, जबकि एलईडी हेडलाइट को ग्लॉस ब्लैक पेनल के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है।

पतली सीक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर डीआरएल स्ट्रिप के नीचे पोजिशन की गई है, जो दूसरी टाटा कार की तरह वेलकम और गुडबाय एनिमेशन के साथ आती हैं।

टाटा ने ‘सिएरा’ ब्राडिंग को अपने 2डी टाटा लोगो के ठीक ऊपर रखा है।

आपको बंपर पर एलईडी फॉग लाइटें मिलेगी। इसका बंपर ग्लॉस ब्लैक कलर में है और नीचे की तरफ सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है।

मजेदार बात: सिंगल-पीस डीआरएल 1.8 मिलीमीटर चौड़ी है, जबकि पतले हेडलैंप्स 17x150 मिलीमीटर के हैं। यह डीआरएल किसी भी इंडियन प्रोडक्शन कार के लिए सबसे बड़ा है।

साइड प्रोफाइल

साइड से टाटा सिएरा गाड़ी का डिजाइन वास्तव में अच्छा है और यहां से ये ओरिजनल 1990 सिएरा की याद दिलाती है।

जब आप इसके फ्लैट टेलगेट और रूफलाइन को देखते हैं तो सबसे पहले बॉक्सी शब्द दिमाग में आता है।

इसमें आपको ओरिजनल सिएरा के एल्पाइन विंडो की झलक मिलती है, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर के लिए अतिरिक्त दरवाजे लगने से इसे विभाजित कर दिया गया है।

ए-पिलर और बी-पिलर का कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और बॉडी कलर में है, जबकि सी-पिलर पर दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो इसे साइड से ज्यादा स्टाइलिश बनाता है।

टाटा ने इसे ज्यादा रफ-टफ दिखाने के लिए हैवी बॉडी क्लेडिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि ग्लॉस ब्लैक साइड क्लेडिंग और व्हील आर्क किसी भी तरह से कम दमदार नहीं लगते हैं।

इसमें 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और फ्लश टाइप डोर हैंडल दिए गए हैं। डोर हैंडल पर रोशनी भी मिलती है, जिससे रात के समय इनका इस्तेमाल करने में आसानी रहती है।

पीछे का डिजाइन

नई टाटा सिएरा पीछे से ऊंची है। लेकिन पुराने मॉडल की तुलना में नए अवतार में बूट माउंटेड स्पेयर व्हील का अभाव है जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देता है।

आगे की तरह पीछे बूट की चौड़ाई तक फैली सिंगल पीस एलईडी टेल लाइट दी गई है। सिंगल-पीस लाइट बार के नीचे सीक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं।

टेलगेट के बीच में ‘टाटा’ लोगो और ‘सिएरा’ बैजिंग दी गई है।

इसमें एक एक्सटेंडेड रूफ माउंटेड स्पॉइलर है, लेकिन बड़ा बंपर सिल्वर स्किड प्लेट और कॉन्ट्रास्टिंग ग्लॉस ब्लैक आउटलाइन के साथ इसे ज्यादा रग्ड लुक देता है।

अगर आप यह सोच रहे हैं कि रियर वाइपर और वाशर कहां हैं, तो बता दें कि इन्हें डिजाइन को साफ रखने के लिए एक्सटेंडेड स्पॉइलर के नीचे छिपा दिया गया है।

2025 टाटा सिएरा 6 रंगों में आती है और इनके नाम रखने का कॉन्सेप्ट भी काफी दिलचस्प है। आप इस फोटो गैलरी में सभी रंग देख सकते हैं।

टाटा सिएरा केबिन

पहली नजर में 2025 टाटा सिएरा गाड़ी का केबिन जाना पहचाना लग सकता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल हुए एलिमेंट्स पूरी तरह से नए हैं।

ड्यूल-टोन डैशबोर्ड दमदार और लेयर्ड है, लेकिन ज्यादातर जगह ट्रिपल स्क्रीन सेटअप ने घेर रखी है, जिसमें एक 10.25-इंच ड्राइवर डिस्प्ले, एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट यूनिट और एक 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है।

स्टीयरिंग व्हील और एसी कंट्रोल पेनल टाटा हैरियर और टाटा सफारी वाला ही है।

केबिन के अंदर सॉफ्ट-टच बैज एलिमेंट्स दिए गए हैं, जबकि ऊपर और नीचे के प्लास्टिक की फिनिश स्मूद है।

पावर्ड विंडो से लेकर इंडिकेटर स्टॉक्स तक सभी कंट्रोल पेनल को बदला गया है, ये टाटा में अब तक के सबसे प्रीमियम लगते हैं।

कंपनी ने प्रैक्टिकैलिटी पर भी काम किया है। इसमें सेंट्रल कंसोल में कपहोल्डर के अलावा आर्मरेस्ट और ग्लवबॉक्स में अन्य स्टोरेज स्पेस भी दिए गए हैं।

आगे वाली सीटों में अच्छी कुशनिंग और काफी साइड सपोर्ट मिलता है। आप अंडरथाई सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं जिससे कंफर्ट और बेहतर हो सकता है।

टाटा सिएरा फीचर

यह कहना सही होगा कि टाटा ने 2025 सिएरा की फीचर लिस्ट में बहुत ज्यादा चीजें जोड़ी हैं।

रेगुलर फंक्शनल फीचर में कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग, ऑटो एसी, और पीछे एसी वेंट्स शामिल हैं।

हाइलाइट फीचर में एक पैनोरमिक सनरूफ, साउंडबार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, ड्राइवर के लिए पावर एडजस्टमेंट के साथ आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक वायरलेस फोन चार्जर, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है।

आगे वाले पैसेंजर के लिए दी गई तीसरी डिस्प्ले का चलते-फिरते शो देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें टाटा के आर्केड एप सूट के साथ गेमिंग फंक्शन भी है।

बिना तीसरी डिस्प्ले वाले शुरुआती वेरिएंट्स में ड्राइवर के लिए एक हेड्स-अप डिस्प्ले मिलेगी।

टाटा सिएरा सेफ्टी

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग तक, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और 20 से अधिक लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इसके एडीएएस फीचर में ब्लाइंड स्पॉट डिस्प्ले, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और रियर कोलिशन अवॉइडेंस शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

सिएरा का क्रैश टेस्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन टाटा के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमें हैरानी नहीं होगी कि अगर यह 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार हो।

टाटा सिएरा की पीछे वाली सीटें

टाटा सिएरा एसयूवी कार की दूसरी पंक्ति की सीट पर दो पैसेंजर के लिए सच में काफी जगह है।

इसमें इतनी जगह है कि छह फुट का आदमी भी आराम से बैठ सकता है।

लंबे सफर में बेहतर आराम के लिए सीटों को रिक्लाइन भी किया जा सकता है।

अगर ज्यादा भारी नहीं हैं तो तीन पैसेंजर भी पीछे वाली सीट पर आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन पीछे वाली सीट पर सफर का अच्छा मजा केवल दो लोग बैठने पर लिया जा सकता है।

पीछे के सनशेड आपको प्राइवेसी देते हैं, जबकि बड़े पैनोरमिक सनरूफ की वजह से केबिन खुला-खुला और हवादार लगता है।

टाटा सिएरा बूट

टाटा सिएरा का 622 लीटर का बूट स्पेस काफी बड़ा है, जिसमें सामान रखने के लिए काफी जगह है।

इसमें एक पूरा सूटकेस सेट (बड़ा, मीडियम और छोटा) आसानी से रखा जा सकता है और इसके अलावा कुछ डफल बैक और लैपटॉप बैग भी रखे जा सकते हैं।

बूट में स्पेयर टायर नहीं है, इसे कार के नीचे की तरफ फिट किया गया है।

पीछे वाली सीट 60:40 रेश्यो में स्प्लिट है।

टेलगेट न केवल पावर्ड है बल्कि हैंड्स-फ्री फंक्शनैलिटी भी दी गई है।

टाटा सिएरा इंजन और गियरबॉक्स विकल्प

आखिरकार टाटा की बड़ी एसयूवी कार में पेट्रोल इंजन का विकल्प आ गया है। इसमें एक नहीं बल्कि दो पेट्रोल इंजन: 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल (नया) दिए गए हैं।

1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ केवल 6-स्पीड एटी (टॉर्क कनवर्टर) गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स (एमटी) और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी) की चॉइस दी गई है।

अगर आप इलेक्ट्रिक अवतार का इंतजार कर रहे हैं तो आपको सिर्फ टीजर से ही काम चलाना होगा। इसकी ज्यादा जानकारी जल्द आएगी।

सिएरा में तीन टेरेन मोड (नॉर्मल, वेट और रफ) और दो ड्राइव मोड (नॉर्मल और स्पोर्ट) दिए गए हैं।

टाटा ने बताया कि यह जल्द ही ऑल-व्हील-ड्राइव विकल्प में आएगी, लेकिन यह पुष्टि नहीं की है कि ये आईसीई और ईवी वर्जन में से किस के साथ आएगी।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (नया) 1.5-लीटर डीजल आउटपुट 106पीएस / 145एनएम 160पीएस / 255एनएम 118पीएस / 260एनएम (एमटी) और 280एनएम (एटी) गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी ड्राइव टाइप फ्रंट-व्हील-ड्राइव

बोनस: टाटा का दावा है कि सिएरा का अप्रोच और डिपार्चर एंगल कुछ महंगी लग्जरी कार से बेहतर है। इसकी पानी में चलने की क्षमता 450 मिलीमीटर है।

टाटा सिएरा प्राइस, वेरिएंट और कंपेरिजन

टाटा ने नई सिएरा की पूरी प्राइस लिस्ट जारी नहीं की है, इसकी केवल शुरुआती कीमत की घोषणा हुई है जो 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसकी पूरी प्राइस दिसंबर के पहले सप्ताह में सामने आएगी।

यह कुल 7 वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकंलिश्ड, और अकंलिश्ड प्लस में उपलब्ध है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी, और इसकी डिलीवरी 16 जनवरी 2026 से शुरू होगी।

टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फॉक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

