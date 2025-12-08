सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा सिएरा के स्मार्ट+, प्योर और एडवेंचर वेरिएंट की कीमत से उठा पर्दा

    प्रकाशित: दिसंबर 08, 2025 11:18 am । स्तुति

    635 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Sierra

    टाटा ने अब सिएरा के स्मार्ट+, प्योर और एडवेंचर वेरिएंट की पूरी प्राइस लिस्ट साझा कर दी है। इससे पहले टाटा ने सिएरा के केवल बेस वेरिएंट स्मार्ट+ पेट्रोल एमटी की कीमत से पर्दा उठाया था जो कि 11.49 लाख रुपये रखी गई है। इस एसयूवी कार के तीनों एंट्री लेवल वेरिएंट में कई सारे नए फीचर दिए गए हैं और इस गाड़ी की स्टाइलिंग आइकॉनिक सिएरा जैसी है। यहां देखें सिएरा के किस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास। 

    सबसे पहले नजर डालते हैं सिएरा के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन और कीमत पर :- 

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-;लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    ट्रांसमिशन  

    6-स्पीड मैनुअल

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड मैनुअल 

    6-स्पीड एटी 

    स्मार्ट+

    11.49 लाख रुपये 

    -

    -

    12.99 लाख रुपये 

    -

    प्योर

    12.99 लाख रुपये 

    14.49 लाख रुपये 

    -

    14.49 लाख रुपये 

    15.99 लाख रुपये 

    प्योर+

    14.49 लाख रुपये 

    15.99 लाख रुपये 

    -

    15.99 लाख रुपये 

    17.49 लाख रुपये 

    एडवेंचर 

    15.29 लाख रुपये 

    16.79 लाख रुपये 

    -

    16.49 लाख रुपये 

    -

    एडवेंचर+

    15.99 लाख रुपये 

    -

    17.99 लाख रुपये 

    17.19 लाख रुपये 

    18.49 लाख रुपये 

    टाटा सिएरा से जुड़ी जानकारी 

    टाटा सिएरा नेमप्लेट ने दो दशक के लंबे अंतराल के बाद भारतीय बाजार में फिर से वापसी कर ली है। एक्सटीरियर पर इसमें रेट्रो-इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के साथ मिनिमल थीम दी गई है। आगे की तरफ इसमें ग्लॉस ब्लैक ग्रिल के साथ चौड़ी एलईडी डीआरएल दी गई है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका बॉक्सी लेआउट साफ तौर पर नजर आता है और इसमें फ्लश डोर हैंडल भी दिए गए हैं। [पीछे की तरफ इसमें फ्लैट टेलगेट दिया गया है जो इसे प्रॉपर 'एसयूवी' लुक देता है।

    Tata Sierra

    केबिन के अंदर इसमें यूनीक थ्री-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, इल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, बेज और व्हाइट कलर अपहोल्स्ट्री दी गई है। यहां देखें 2025 टाटा सिएरा की इंटीरियर गैलरी। 

    Tata Sierra

    इस गाड़ी में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले के लिए डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, रियर सनशेड, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें सिएरा के वेरिएंट वाइज फीचर। 

    Tata Sierra

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस सूट, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल (टीसी), 36-डिग्री कैमरा और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें इसकी पूरी सेफ्टी लिस्ट। 

    इस एसयूवी कार में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर

    160 पीएस

    118 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    260 एनएम

    260 एनएम

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Tata Sierra

    यदि आप नई टाटा सिएरा खरीदने के उत्सुक हैं तो यहां देखें पूरी प्रक्रिया

    टाटा सिएरा : कंपेरिजन

    इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है।

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा सिएरा के स्मार्ट+, प्योर और एडवेंचर वेरिएंट की कीमत से उठा पर्दा
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है