Maruti Nexa Cars Prices After GST Rate Cut: Old vs New Prices Compared
Modified On Sep 23, 2025 05:09 PM By Bikramjit
-
The Maruti Fronx and Maruti Grand Vitara benefit the most from this price update
The Government of India has enforced the revised GST rates from today, September 22, 2025, resulting in a significant price drop across all Maruti Nexa models. The carmaker has announced variant-wise reductions for its popular models, such as the Maruti Ignis, Maruti Baleno, Maruti Fronx, Maruti Grand Vitara, Maruti Jimny, Maruti XL6, and Maruti Invicto. Here are the details:
Maruti Ignis
|
Variants
|
Old Price (Old GST rates)
|
New Price (updated GST rates)
|
Difference
|
Sigma MT
|
Rs 5.85 lakh
|
Rs 5.35 lakh
|
(-Rs 50,000)
|
Delta MT
|
Rs 6.39 lakh
|
Rs 5.85 lakh
|
(-Rs 54,000)
|
Delta AMT
|
Rs 6.89 lakh
|
Rs 6.30 lakh
|
(-Rs 59,000)
|
Zeta MT
|
Rs 6.97 lakh
|
Rs 6.50 lakh
|
(-Rs 47,000)
|
Zeta MT Dual-tone
|
Rs 7.11 lakh
|
Rs 6.50 lakh
|
(-Rs 61,000)
|
Zeta AMT
|
Rs 7.47 lakh
|
Rs 6.95 lakh
|
(-Rs 52,000)
|
Zeta AMT Dual-tone
|
Rs 7.61 lakh
|
Rs 6.95 lakh
|
(-Rs 66,000)
|
Alpha MT
|
Rs 7.62 lakh
|
Rs 7.10 lakh
|
(-Rs 52,000)
|
Alpha MT Dual-tone
|
Rs 7.76 lakh
|
Rs 7.10 lakh
|
(-Rs 66,000)
|
Alpha AMT
|
Rs 8.12 lakh
|
Rs 7.55 lakh
|
(-Rs 57,000)
|
Alpha AMT Dual-tone
|
Rs 8.26 lakh
|
Rs 7.55 lakh
|
(-Rs 71,000)
-
The Alpha AMT Dual-tone variant sees the biggest reduction of up to Rs 71,000.
-
If you opt for the manual Ignis, the highest saving is offered with the Delta variant.
-
The Ignis continues with its 1.2-litre petrol engine, paired with both manual and AMT options.
Maruti Baleno
|
Variants
|
Old Price (Old GST rates)
|
New Price (updated GST rates)
|
Difference
|
Sigma MT
|
Rs 6.74 lakh
|
Rs 5.99 lakh
|
(-Rs 75,000)
|
Delta MT
|
Rs 7.58 lakh
|
Rs 6.80 lakh
|
(-Rs 78,000)
|
Delta AMT
|
Rs 8.08 lakh
|
Rs 7.30 lakh
|
(-Rs 78,000)
|
Delta CNG MT
|
Rs 8.48 lakh
|
Rs 7.70 lakh
|
(-Rs 78,000)
|
Zeta MT
|
Rs 8.51 lakh
|
Rs 7.70 lakh
|
(-Rs 81,000)
|
Zeta AMT
|
Rs 9.01 lakh
|
Rs 8.20 lakh
|
(-Rs 81,000)
|
Zeta CNG MT
|
Rs 9.41 lakh
|
Rs 8.60 lakh
|
(-Rs 81,000)
|
Alpha MT
|
Rs 9.46 lakh
|
Rs 8.60 lakh
|
(-Rs 86,000)
|
Alpha AMT
|
Rs 9.96 lakh
|
Rs 9.10 lakh
|
(-Rs 86,000)
-
The Baleno’s top-spec Alpha variants get the biggest cut of up to Rs 86,000.
-
Even CNG versions benefit from a price drop of over Rs 78,000.
Maruti Fronx
|
Variants
|
Old Price (Old GST rates)
|
New Price (updated GST rates)
|
Difference
|
Sigma MT
|
Rs 7.59 lakh
|
Rs 6.85 lakh
|
(-Rs 74,000)
|
Delta MT
|
Rs 8.45 lakh
|
Rs 7.65 lakh
|
(-Rs 80,000)
|
Sigma CNG MT
|
Rs 8.54 lakh
|
Rs 7.79 lakh
|
(-Rs 75,000)
|
Delta Plus MT
|
Rs 8.85 lakh
|
Rs 8.05 lakh
|
(-Rs 80,000)
|
Delta AMT
|
Rs 8.95 lakh
|
Rs 8.15 lakh
|
(-Rs 80,000)
|
Delta Plus AMT
|
Rs 9.35 lakh
|
Rs 8.55 lakh
|
(-Rs 80,000)
|
Delta CNG MT
|
Rs 9.40 lakh
|
Rs 8.59 lakh
|
(-Rs 81,000)
|
Delta Plus Turbo MT
|
Rs 9.80 lakh
|
Rs 8.92 lakh
|
(-Rs 88,000)
|
Zeta Turbo MT
|
Rs 10.63 lakh
|
Rs 9.71 lakh
|
(-Rs 92,000)
|
Alpha Turbo MT
|
Rs 11.55 lakh
|
Rs 10.70 lakh
|
(-Rs 85,000)
|
Alpha Turbo MT Dual-tone
|
Rs 11.63 lakh
|
Rs 10.70 lakh
|
(-Rs 93,000)
|
Zeta Turbo AT
|
Rs 12.03 lakh
|
Rs 10.99 lakh
|
(-Rs 1.04 lakh)
|
Alpha Turbo AT
|
Rs 12.95 lakh
|
Rs 11.84 lakh
|
(-Rs 1.11 lakh)
|
Alpha Turbo Dual-tone AT
|
Rs 13.04 lakh
|
Rs 11.98 lakh
|
(-Rs 1.06 lakh)
-
The Turbo AT trims receive the highest benefit, going up to as much as Rs 1.11 lakh.
-
The mid-spec Delta variants also get sizable cuts of around Rs 80,000 across petrol, AMT, and CNG options.
-
The Fronx continues to be offered with petrol, turbo-petrol, and CNG MT powertrains.
Maruti Grand Vitara
|
Variants
|
Old Price (Old GST rates)
|
New Price (updated GST rates)
|
Difference
|
Sigma MT
|
Rs 11.42 lakh
|
Rs 10.77 lakh
|
(-Rs 65,000)
|
Delta MT
|
Rs 12.53 lakh
|
Rs 12.10 lakh
|
(-Rs 43,000)
|
Delta CNG MT
|
Rs 13.48 lakh
|
Rs 13 lakh
|
(-Rs 48,000)
|
Delta AT
|
Rs 13.93 lakh
|
Rs 13.45 lakh
|
(-Rs 48,000)
|
Zeta MT
|
Rs 14.67 lakh
|
Rs 13.85 lakh
|
(-Rs 82,000)
|
Zeta (O) MT
|
Rs 15.27 lakh
|
Rs 14.28 lakh
|
(-Rs 99,000)
|
Zeta (O) Dual-tone MT
|
Rs 15.43 lakh
|
Rs 14.43 lakh
|
(-Rs 1 lakh)
|
Zeta CNG MT
|
Rs 15.62 lakh
|
Rs 14.75 lakh
|
(-Rs 87,000)
|
Zeta AT
|
Rs 16.07 lakh
|
Rs 15.20 lakh
|
(-Rs 87,000)
|
Alpha MT
|
Rs 16.14 lakh
|
Rs 15.35 lakh
|
(-Rs 79,000)
|
Zeta (O) AT
|
Rs 16.67 lakh
|
Rs 15.63 lakh
|
(-Rs 1.04 lakh)
|
Alpha (O) MT
|
Rs 16.74 lakh
|
Rs 15.78 lakh
|
(-Rs 96,000)
|
Zeta (O) AT Dual-tone
|
Rs 16.83 lakh
|
Rs 15.78 lakh
|
(-Rs 1.05 lakh)
|
Alpha (O) Dual-tone MT
|
Rs 16.90 lakh
|
Rs 15.93 lakh
|
(-Rs 97,000)
|
Alpha AT Dual-tone
|
Rs 17.07 lakh
|
Rs 16.70 lakh
|
(-Rs 37,000)
|
Alpha (O) AT
|
Rs 18.14 lakh
|
Rs 17.13 lakh
|
(-Rs 1.01 lakh)
|
Alpha (O) AT Dual-tone
|
Rs 18.30 lakh
|
Rs 17.28 lakh
|
(-Rs 1.02 lakh)
|
Zeta Plus Hybrid CVT Dual-tone
|
Rs 18.59 lakh
|
Rs 18.07 lakh
|
(-Rs 52,000)
|
Alpha AWD AT
|
Rs 19.04 lakh
|
Rs 18 lakh
|
(-Rs 1.04 lakh)
|
Zeta Plus (O) Hybrid CVT
|
Rs 19.20 lakh
|
Rs 18.50 lakh
|
(-Rs 70,000)
|
Alpha AWD AT Dual-tone
|
Rs 19.20 lakh
|
Rs 18.15 lakh
|
(-Rs 1.05 lakh)
|
Zeta Plus (O) Hybrid CVT Dual-tone
|
Rs 19.36 lakh
|
Rs 18.66 lakh
|
(-Rs 70,000)
|
Alpha AWD (O) AT
|
Rs 19.64 lakh
|
Rs 18.58 lakh
|
(-Rs 1.06 lakh)
|
Alpha AWD (O) AT Dual-tone
|
Rs 19.80 lakh
|
Rs 18.73 lakh
|
(-Rs 1.07 lakh)
|
Alpha Plus Hybrid CVT Dual-tone
|
Rs 20.09 lakh
|
Rs 19.66 lakh
|
(-Rs 43,000)
|
Alpha Plus (O) Hybrid CVT
|
Rs 20.52 lakh
|
Rs 19.57 lakh
|
(-Rs 95,000)
|
Alpha Plus (O) Hybrid CVT Dual-tone
|
Rs 20.68 lakh
|
Rs 19.72 lakh
|
(-Rs 96,000)
-
The Grand Vitara AWD Alpha variant draws in the maximum benefit of up to Rs 1.07 lakh.
-
The hybrid variants see moderate cuts, ranging between Rs 52,000 and Rs 96,000.
-
Price drop for the NA petrol variants is between Rs 37,000 to over a lakh.
Maruti Jimny
|
Variants
|
Old Price (Old GST rates)
|
New Price (updated GST rates)
|
Difference
|
Zeta MT
|
Rs 12.76 lakh
|
Rs 12.32 lakh
|
(-Rs 44,000)
|
Alpha MT
|
Rs 13.71 lakh
|
Rs 13.23 lakh
|
(-Rs 48,000)
|
Alpha Dual Tone MT
|
Rs 13.85 lakh
|
Rs 13.39 lakh
|
(-Rs 46,000)
|
Zeta AT
|
Rs 13.86 lakh
|
Rs 13.36 lakh
|
(-Rs 50,000)
|
Alpha AT
|
Rs 14.81 lakh
|
Rs 14.29 lakh
|
(-Rs 52,000)
|
Alpha Dual Tone AT
|
Rs 15.05 lakh
|
Rs 14.45 lakh
|
(-Rs 60,000)
- The Alpha Dual Tone AT gets the highest reduction of Rs 60,000.
-
The Jimny continues with its 1.5-litre petrol engine, paired with manual and automatic gearbox options.
Maruti XL6
|
Variants
|
Old Price (Old GST rates)
|
New Price (updated GST rates)
|
Difference
|
Zeta MT
|
Rs 11.94 lakh
|
Rs 11.52 lakh
|
(-Rs 42,000)
|
Zeta CNG MT
|
Rs 12.89 lakh
|
Rs 12.43 lakh
|
(-Rs 46,000)
|
Alpha MT
|
Rs 12.94 lakh
|
Rs 12.49 lakh
|
(-Rs 45,000)
|
Zeta AT
|
Rs 13.34 lakh
|
Rs 12.87 lakh
|
(-Rs 47,000)
|
Alpha Plus Dual Tone MT
|
Rs 13.37 lakh
|
Rs 13.13 lakh
|
(-Rs 24,000)
|
Alpha AT
|
Rs 14.34 lakh
|
Rs 13.84 lakh
|
(-Rs 50,000)
|
Alpha Plus MT
|
Rs 13.44 lakh
|
Rs 12.97 lakh
|
(-Rs 47,000)
|
Alpha Plus AT
|
Rs 14.84 lakh
|
Rs 14.32 lakh
|
(-Rs 52,000)
|
Alpha Plus AT Dual Tone
|
Rs 14.77 lakh
|
Rs 14.48 lakh
|
(-Rs 29,000)
-
The Alpha Plus AT variant enjoys the highest cut of Rs 52,000.
-
The CNG MT and AT variants also get noticeable benefits.
-
The XL6 continues with petrol and CNG options, available with both manual and automatic gearboxes.
Maruti Invicto
|
Variants
|
Old Price (Old GST rates)
|
New Price (updated GST rates)
|
Difference
|
Zeta Plus 7-seater
|
Rs 25.51 lakh
|
Rs 24.97 lakh
|
(-Rs 54,000)
|
Zeta Plus 8-seater
|
Rs 25.56 lakh
|
Rs 25.02 lakh
|
(-Rs 54,000)
|
Alpha Plus 7-seater
|
Rs 29.22 lakh
|
Rs 28.61 lakh
|
(-Rs 61,000)
-
The Alpha Plus 7-seater variant sees the highest reduction of Rs 61,000.
-
Both 7 and 8-seater configurations benefit from price cuts above Rs 50,000.
-
The Invicto continues with its 2-litre petrol-hybrid powertrain, shared with its rebadged sibling, the Toyota Innova Hycross.
Reason For The Price Cut
The GST 2.0 revision has significantly reduced the tax burden on sub-4m cars, hybrids, and vehicles with engines up to 1.5-litre. This has directly translated into lower prices across the Maruti Nexa lineup.
|
Type Of Vehicle
|
New GST Rates
|
Old GST Slab (Including Cess)
|
Savings
|
Sub 4 metre (Petrol)
|
18 percent
|
29 percent (28 percent GST + 1 percent cess)
|
11 percent
|
Cars over 4 metres in length with an engine capacity of up to 1,500cc
|
40 percent
|
Up to 45 percent (28 percent GST+ 17 percent cess)
|
5 percent
|
Hybrid cars
|
40 percent
|
Up to 43 percent (28 percent GST + 15 percent cess)
|
3 percent
When Can You Enjoy The New Prices
The new prices are effective immediately from September 22, 2025, across all Nexa dealerships in India.
*All prices mentioned are ex-showroom, pan-India
