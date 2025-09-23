All
    Maruti Nexa Cars Prices After GST Rate Cut: Old vs New Prices Compared

    Modified On Sep 23, 2025 05:09 PM By Bikramjit

    408 Views
    The Maruti Fronx and Maruti Grand Vitara benefit the most from this price update

    NEXA cars GST prices

    The Government of India has enforced the revised GST rates from today, September 22, 2025, resulting in a significant price drop across all Maruti Nexa models. The carmaker has announced variant-wise reductions for its popular models, such as the Maruti Ignis, Maruti Baleno, Maruti Fronx, Maruti Grand Vitara, Maruti Jimny, Maruti XL6, and Maruti Invicto. Here are the details:

    Maruti Ignis

    Maruti Ignis Front

    Variants

    Old Price (Old GST rates)

    New Price (updated GST rates)

    Difference

    Sigma MT

    Rs 5.85 lakh

    Rs 5.35 lakh

    (-Rs 50,000)

    Delta MT

    Rs 6.39 lakh

    Rs 5.85 lakh

    (-Rs 54,000)

    Delta AMT

    Rs 6.89 lakh

    Rs 6.30 lakh

    (-Rs 59,000)

    Zeta MT

    Rs 6.97 lakh

    Rs 6.50 lakh

    (-Rs 47,000)

    Zeta MT Dual-tone

    Rs 7.11 lakh

    Rs 6.50 lakh

    (-Rs 61,000)

    Zeta AMT

    Rs 7.47 lakh

    Rs 6.95 lakh

    (-Rs 52,000)

    Zeta AMT Dual-tone

    Rs 7.61 lakh

    Rs 6.95 lakh

    (-Rs 66,000)

    Alpha MT

    Rs 7.62  lakh

    Rs 7.10 lakh

    (-Rs 52,000)

    Alpha MT Dual-tone

    Rs 7.76 lakh

    Rs 7.10 lakh

    (-Rs 66,000)

    Alpha AMT

    Rs 8.12 lakh

    Rs 7.55 lakh

    (-Rs 57,000)

    Alpha AMT Dual-tone

    Rs 8.26 lakh

    Rs 7.55 lakh

    (-Rs 71,000)

    • The Alpha AMT Dual-tone variant sees the biggest reduction of up to Rs 71,000.

    • If you opt for the manual Ignis, the highest saving is offered with the Delta variant. 

    • The Ignis continues with its 1.2-litre petrol engine, paired with both manual and AMT options.

    Maruti Baleno

    Maruti Baleno

    Variants

    Old Price (Old GST rates)

    New Price (updated GST rates)

    Difference

    Sigma MT

    Rs 6.74 lakh

    Rs 5.99 lakh

    (-Rs 75,000)

    Delta MT

    Rs 7.58 lakh

    Rs 6.80 lakh

    (-Rs 78,000)

    Delta AMT

    Rs 8.08 lakh

    Rs 7.30 lakh

    (-Rs 78,000)

    Delta CNG MT

    Rs 8.48 lakh

    Rs 7.70 lakh

    (-Rs 78,000)

    Zeta MT

    Rs 8.51 lakh

    Rs 7.70 lakh

    (-Rs 81,000)

    Zeta AMT

    Rs 9.01 lakh

    Rs 8.20 lakh

    (-Rs 81,000)

    Zeta CNG MT

    Rs 9.41 lakh

    Rs 8.60 lakh

    (-Rs 81,000)

    Alpha MT

    Rs 9.46 lakh

    Rs 8.60 lakh

    (-Rs 86,000)

    Alpha AMT

    Rs 9.96 lakh

    Rs 9.10 lakh

    (-Rs 86,000)

    • The Baleno’s top-spec Alpha variants get the biggest cut of up to Rs 86,000.

    • Even CNG versions benefit from a price drop of over Rs 78,000.

    Maruti Fronx

    Maruti Fronx driving

    Variants

    Old Price (Old GST rates)

    New Price (updated GST rates)

    Difference

    Sigma MT

    Rs 7.59 lakh

    Rs 6.85 lakh

    (-Rs 74,000)

    Delta MT

    Rs 8.45 lakh

    Rs 7.65 lakh

    (-Rs 80,000)

    Sigma CNG MT

    Rs 8.54 lakh 

    Rs 7.79 lakh

    (-Rs 75,000)

    Delta Plus MT

    Rs 8.85 lakh

    Rs 8.05 lakh

    (-Rs 80,000)

    Delta AMT

    Rs 8.95 lakh

    Rs 8.15 lakh

    (-Rs 80,000)

    Delta Plus AMT

    Rs 9.35 lakh

    Rs 8.55 lakh

    (-Rs 80,000)

    Delta CNG MT

    Rs 9.40 lakh

    Rs 8.59 lakh

    (-Rs 81,000)

    Delta Plus Turbo MT

    Rs 9.80 lakh

    Rs 8.92 lakh

    (-Rs 88,000)

    Zeta Turbo MT

    Rs 10.63 lakh

    Rs 9.71 lakh

    (-Rs 92,000)

    Alpha Turbo MT

    Rs 11.55 lakh

    Rs 10.70 lakh

    (-Rs 85,000)

    Alpha Turbo MT Dual-tone

    Rs 11.63 lakh

    Rs 10.70 lakh

    (-Rs 93,000)

    Zeta Turbo AT

    Rs 12.03 lakh

    Rs 10.99 lakh

    (-Rs 1.04 lakh)

    Alpha Turbo AT

    Rs 12.95 lakh

    Rs 11.84 lakh

    (-Rs 1.11 lakh)

    Alpha Turbo Dual-tone AT

    Rs 13.04 lakh

    Rs 11.98 lakh

    (-Rs 1.06 lakh)

    • The Turbo AT trims receive the highest benefit, going up to as much as Rs 1.11 lakh.

    • The mid-spec Delta variants also get sizable cuts of around Rs 80,000 across petrol, AMT, and CNG options.

    • The Fronx continues to be offered with petrol, turbo-petrol, and CNG MT powertrains.

    Maruti Grand Vitara

    Maruti Grand Vitara

    Variants

    Old Price (Old GST rates)

    New Price (updated GST rates)

    Difference

    Sigma MT

    Rs 11.42 lakh

    Rs 10.77 lakh

    (-Rs 65,000)

    Delta MT

    Rs 12.53 lakh

    Rs 12.10 lakh

    (-Rs 43,000)

    Delta CNG MT

    Rs 13.48 lakh

    Rs 13 lakh

    (-Rs 48,000)

    Delta AT

    Rs 13.93 lakh

    Rs 13.45 lakh

    (-Rs 48,000)

    Zeta MT

    Rs 14.67 lakh

    Rs 13.85 lakh

    (-Rs 82,000)

    Zeta (O) MT

    Rs 15.27 lakh

    Rs 14.28 lakh

    (-Rs 99,000)

    Zeta (O) Dual-tone MT

    Rs 15.43 lakh

    Rs 14.43 lakh

    (-Rs 1 lakh)

    Zeta CNG MT

    Rs 15.62 lakh

    Rs 14.75 lakh

    (-Rs 87,000)

    Zeta AT

    Rs 16.07 lakh

    Rs 15.20 lakh

    (-Rs 87,000)

    Alpha MT

    Rs 16.14 lakh

    Rs 15.35 lakh

    (-Rs 79,000)

    Zeta (O) AT

    Rs 16.67 lakh

    Rs 15.63 lakh

    (-Rs 1.04 lakh)

    Alpha (O) MT

    Rs 16.74 lakh

    Rs 15.78 lakh

    (-Rs 96,000)

    Zeta (O) AT Dual-tone

    Rs 16.83 lakh

    Rs 15.78 lakh

    (-Rs 1.05 lakh)

    Alpha (O) Dual-tone MT

    Rs 16.90 lakh

    Rs 15.93 lakh

    (-Rs 97,000)

    Alpha AT Dual-tone

    Rs 17.07 lakh

    Rs 16.70 lakh

    (-Rs 37,000)

    Alpha (O) AT

    Rs 18.14 lakh

    Rs 17.13 lakh

    (-Rs 1.01 lakh)

    Alpha (O) AT Dual-tone

    Rs 18.30 lakh

    Rs 17.28 lakh

    (-Rs 1.02 lakh)

    Zeta Plus Hybrid CVT Dual-tone

    Rs 18.59 lakh

    Rs 18.07 lakh

    (-Rs 52,000)

    Alpha AWD AT

    Rs 19.04 lakh

    Rs 18 lakh

    (-Rs 1.04 lakh)

    Zeta Plus (O) Hybrid CVT

    Rs 19.20 lakh

    Rs 18.50 lakh

    (-Rs 70,000)

    Alpha AWD AT Dual-tone

    Rs 19.20 lakh

    Rs 18.15 lakh

    (-Rs 1.05 lakh)

    Zeta Plus (O) Hybrid CVT Dual-tone

    Rs 19.36 lakh

    Rs 18.66 lakh

    (-Rs 70,000)

    Alpha AWD (O) AT

    Rs 19.64 lakh

    Rs 18.58 lakh

    (-Rs 1.06 lakh)

    Alpha AWD (O) AT Dual-tone

    Rs 19.80 lakh

    Rs 18.73 lakh

    (-Rs 1.07 lakh)

    Alpha Plus Hybrid CVT Dual-tone

    Rs 20.09 lakh

    Rs 19.66 lakh

    (-Rs 43,000)

    Alpha Plus (O) Hybrid CVT

    Rs 20.52 lakh

    Rs 19.57 lakh

    (-Rs 95,000)

    Alpha Plus (O) Hybrid CVT Dual-tone

    Rs 20.68 lakh

    Rs 19.72 lakh

    (-Rs 96,000)

    • The Grand Vitara AWD Alpha variant draws in the maximum benefit of up to Rs 1.07 lakh.

    • The hybrid variants see moderate cuts, ranging between Rs 52,000 and Rs 96,000.

    • Price drop for the NA petrol variants is between Rs 37,000 to over a lakh.

    Maruti Jimny

    Maruti Jimny

    Variants

    Old Price (Old GST rates)

    New Price (updated GST rates)

    Difference

    Zeta MT

    Rs 12.76 lakh

    Rs 12.32 lakh

    (-Rs 44,000)

    Alpha MT

    Rs 13.71 lakh

    Rs 13.23 lakh

    (-Rs 48,000)

    Alpha Dual Tone MT

    Rs 13.85 lakh

    Rs 13.39 lakh

    (-Rs 46,000)

    Zeta AT

    Rs 13.86 lakh

    Rs 13.36 lakh

    (-Rs 50,000)

    Alpha AT

    Rs 14.81 lakh

    Rs 14.29 lakh

    (-Rs 52,000)

    Alpha Dual Tone AT

    Rs 15.05 lakh

    Rs 14.45 lakh

    (-Rs 60,000)
    •  The Alpha Dual Tone AT gets the highest reduction of Rs 60,000.

    • The Jimny continues with its 1.5-litre petrol engine, paired with manual and automatic gearbox options.

    Maruti XL6

    Maruti XL6 Side

    Variants

    Old Price (Old GST rates)

    New Price (updated GST rates)

    Difference

    Zeta MT

    Rs 11.94 lakh

    Rs 11.52 lakh

    (-Rs 42,000)

    Zeta CNG MT

    Rs 12.89 lakh

    Rs 12.43 lakh

    (-Rs 46,000)

    Alpha MT

    Rs 12.94 lakh

    Rs 12.49 lakh

    (-Rs 45,000)

    Zeta AT

    Rs 13.34 lakh

    Rs 12.87 lakh

    (-Rs 47,000)

    Alpha Plus Dual Tone MT

    Rs 13.37 lakh

    Rs 13.13 lakh

    (-Rs 24,000)

    Alpha AT

    Rs 14.34 lakh

    Rs 13.84 lakh

    (-Rs 50,000)

    Alpha Plus MT

    Rs 13.44 lakh

    Rs 12.97 lakh

    (-Rs 47,000)

    Alpha Plus AT

    Rs 14.84 lakh

    Rs 14.32 lakh

    (-Rs 52,000)

    Alpha Plus AT Dual Tone

    Rs 14.77 lakh

    Rs 14.48 lakh

    (-Rs 29,000)

    • The Alpha Plus AT variant enjoys the highest cut of Rs 52,000.

    • The CNG MT and AT variants also get noticeable benefits.

    • The XL6 continues with petrol and CNG options, available with both manual and automatic gearboxes.

    Maruti Invicto

    Maruti Invicto Front

    Variants

    Old Price (Old GST rates)

    New Price (updated GST rates)

    Difference

    Zeta Plus 7-seater

    Rs 25.51 lakh

    Rs 24.97 lakh

    (-Rs 54,000)

    Zeta Plus 8-seater

    Rs 25.56 lakh

    Rs 25.02 lakh

    (-Rs 54,000)

    Alpha Plus 7-seater

    Rs 29.22 lakh

    Rs 28.61 lakh

    (-Rs 61,000)

    • The Alpha Plus 7-seater variant sees the highest reduction of Rs 61,000.

    • Both 7 and 8-seater configurations benefit from price cuts above Rs 50,000.

    • The Invicto continues with its 2-litre petrol-hybrid powertrain, shared with its rebadged sibling, the Toyota Innova Hycross.

    Reason For The Price Cut

    The GST 2.0 revision has significantly reduced the tax burden on sub-4m cars, hybrids, and vehicles with engines up to 1.5-litre. This has directly translated into lower prices across the Maruti Nexa lineup.

    Type Of Vehicle

    New GST Rates

    Old GST Slab (Including Cess)

    Savings

    Sub 4 metre (Petrol)

    18 percent

    29 percent (28 percent GST + 1 percent cess)

    11 percent

    Cars over 4 metres in length with an engine capacity of up to 1,500cc

    40 percent

    Up to 45 percent (28 percent GST+ 17 percent cess)

    5 percent

    Hybrid cars

    40 percent

    Up to 43 percent (28 percent GST + 15 percent cess)

    3 percent

    When Can You Enjoy The New Prices

    The new prices are effective immediately from September 22, 2025, across all Nexa dealerships in India.

    *All prices mentioned are ex-showroom, pan-India

