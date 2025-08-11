सभी
    ओणम 2025 पर नई कार लेने की सोच रहे हैं तो ये हैं 10 बेहतरीन विकल्प, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: अगस्त 11, 2025 07:29 pm । श्रेयश

    30 Views
    इस लिस्ट में ना केवल नए फेसलिफ्ट मॉडल शामिल हैं, बल्कि इसमें टाटा, महिंद्रा और किआ की कई मास-मार्किट इलेक्ट्रिक कारों को भी शामिल किया गया है

    ओणम 2025 त्यौहार आने ही वाला है और केरल वासियों के लिए अपने सपनों की गाड़ी घर ले जाने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। ओणम 2025 फेस्टिवल भारत में 26 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है। यहां हमनें भारत की टॉप 10 पॉपुलर कारों की लिस्ट तैयार की है जिसे आप इस ओणम सीजन में खरीद सकते हैं तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर :-

    रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट

    Renault Triber front design

    कीमत : 6.30 लाख रुपये से 9.40 लाख रुपये 

    रेनो ट्राइबर एक 7-सीटर फैमिली एमपीवी कार है जिसे मिड-लाइफ फेसलिफ्ट अपडेट हाल ही में मिला है। इस गाड़ी को जो चीज खास बनाती है वो है रेनो द्वारा ट्राइबर के फेसलिफ्ट और प्री-फेसलिफ्ट वर्जन पर दिए जा रहे ऑफर्स

    Renault Triber dashboard

    ट्राइबर फेसलिफ्ट कार में स्लीक डिजाइन के अलावा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर फीचर दिए गए हैं जिनमें ऑटो एलईडी हेडलाइट, 8-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट स्टॉप, मैनुअल एसी के साथ रियर वेंट्स, वायरलेस फोन चार्जर और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रेन-सेंसिंग वाइपर, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट में 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    पावर

    72 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी *

    *एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन 

    टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट

    Tata Altroz front

    कीमत : 6.89 लाख रुपये से 11.49 लाख रुपये

    टाटा अल्ट्रोज को कुछ महीनों पहले पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला था जिसके चलते यह गाड़ी अब ज्यादा शार्प नजर आती है और इसमें टाटा की नई डिजाइन लेंग्वेज भी दी गई है। इस हैचबैक कार में नई डुअल-पॉड ऑटो एलईडी हेडलाइट के साथ एलईडी डीआरएल्स, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट और नया डैशबोर्ड लेआउट शामिल किया गया था।

    Tata Altroz dashboard

    अल्ट्रोज फेसलिफ्ट कार में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, वॉइस कमांड एक्टिवेशन वाला सिंगल-पैन सनरूफ, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा और सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी शामिल हैं। 

    इंजन 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.2-लीटर पेट्रोल + सीएनजी

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    88 पीएस

    73.5 पीएस

    90 पीएस

    टॉर्क

    115 एनएम 

    103 एनएम 

    200 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी, 6-स्पीड डीसीटी*

    5-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    निसान मैग्नाइट

    Nissan Magnite Front

    कीमत : 6.14 लाख रुपये से लाख रुपये

    निसान मैग्नाइट भारत की सबसे सस्ती सब-4 मीटर एसयूवी कारों में से एक है जिसे आप इस ओणम घर ला सकते हैं। हाल ही में निसान ने मैग्नाइट कार का स्पेशल कुरो एडिशन लॉन्च किया है जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर पर ऑल-ब्लैक कलर थीम दी गई है। मैग्नाइट एक वैल्यू फॉर मनी कार है जिसमें 8-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो एसी, 4-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Nissan Magnite Dashboard

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। हाल ही में निसान की इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हालांकि, यह आंकड़े साउथ अफ्रीका में बेची जाने वाली निसान मैग्नाइट कार के हैं।

    निसान मैग्नाइट एसयूवी में दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर 

    72 पीएस

    100 पीएस 

    टॉर्क

    96 एनएम 

    160 एनएम तक

    ट्रांसमिशन

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी, सीवीटी

    सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    ग्राहक 75,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फ़ैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट नहीं है, बल्कि डीलरशिप लेवल रेट्रोफिटमेंट है। 

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स

    Mahindra XUV 3XO REVX

    कीमत

    रेवएक्स वेरिएंट 

    8.94 लाख रुपये से 12.99 लाख रुपये

    कीमत

    7.99 लाख रुपये से 15.80 लाख रुपये

    जुलाई 2025 में महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ के नए रेवएक्स वेरिएंट लॉन्च किए थे, जिससे इस गाड़ी में अब कम प्राइस पर सनरूफ और ज्यादा पावरफुल 130पीएस टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने लगे हैं। नए रेवएक्स वेरिएंट में ऑटो एलईडी हेडलाइट, मॉडिफाइड बॉडी कलर्ड ग्रिल, ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और 16-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

    Mahindra XUV 3XO REVX

    इस एसयूवी कार में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन एसी, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर) और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। यदि आप एक्सयूवी 3एक्सओ का टॉप वेरिएंट चुनते हैं तो आपको 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर भी मिल सकेंगे।

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के रेवएक्स वेरिएंट में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.2-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन) टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    112 पीएस

    130 पीएस

    टॉर्क

    200 एनएम

    230 एनएम तक

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर बताए गए इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन केवल रेवएक्स वेरिएंट में दिए गए हैं। महिंद्रा की इस सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है जो 130 पीएस की पावर और 300 एनएम का टॉर्क देता है, लेकिन इसे रेवएक्स रेंज के साथ नहीं दिया गया है।

    फ्लैश रेड कलर में फोक्सवैगन वर्टस और टाइगन

    Volkswagen Virtus In Flash Red

    कीमत

    वर्टस 1-लीटर जीटी लाइन

    14.08 लाख रुपये से 15.18 लाख रुपये

    टाइगन 1-लीटर जीटी लाइन 

    14.80 लाख रुपये से 15.90 लाख रुपये

    फोक्सवैगन पोलो में मिलने वाला फ्लैश रेड एक्सटीरियर शेड अब फोक्सवैगन वर्टस और टाइगन के 1-लीटर जीटी लाइन वेरिएंट के साथ भी मिलने लगा है। वर्टस और टाइगन के वाइल्ड चेरी कलर ऑप्शन के मुकाबले फ्लैश रेड कलर ज्यादा आकर्षक लगता है। इन दोनों कारों के जीटी लाइन वेरिएंट में ग्रिल, अलॉय व्हील्स और स्पॉइलर पर ब्लैक-आउट डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, साथ ही इसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम के साथ रेड एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है।

    Volkswagen Virtus In Flash Red

    इन दोनों गाड़ियों में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच की टचस्क्रीन, सिंगल-पेन सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और पैडल शिफ्टर्स (केवल ऑटोमेटिक) जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

    फोक्सवैगन वर्टस और टाइगन जीटी कार में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    115 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    हुंडई क्रेटा

    Hyundai Creta front quarter image

    कीमत: 11.11 लाख रुपये से 20.50 लाख रुपये

    हुंडई क्रेटा की सेल्स रिपोर्ट से पता चलता है कि ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार में से एक है। हाल ही में क्रेटा को भारत में 10 वर्ष पूरे हुए हैं जो अपने आप में इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।

    Hyundai Creta dashboard

    हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने शानदार फीचर लिस्ट के लिए लोकप्रिय है, जिसमें दो 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले, ड्यूल-जोन एसी, आगे वेंटिलेटेड सीटें और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। हुंडई क्रेटा में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, सीवीटी

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    अगर आप हुंडई क्रेटा का स्पोर्टी वर्जन लेने की सोच रहे हैं, तो आप क्रेटा एन लाइन चुन सकते हैं। इसमें 160 पीएस टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है। अगर आप क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन लेना चाहते हैं, तो आप क्रेटा इलेक्ट्रिक ले सकते हैं।

    किआ कैरेंस क्लाविस ईवी

    Kia Carens Clavis EV at dealerships

    कीमत: 17.99 लाख रुपये से 24.49 लाख रुपये

    किआ कैरेंस क्लाविस ईवी भारत की पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक एमपीवी कार है और यह भारत में किआ की पहली सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है। कैरेंस क्लाविस ईवी 7 सीटर लेआउट में उपलब्ध है और इसमें दो बैटरी पैक विकल्प: 42 केडब्ल्यूएच (स्टैंडर्ड रेंज) और 51.4 केडब्ल्यूएच (एक्सटेंडेड रेंज) दिए गए हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    बैटरी पैक

    42 केडब्ल्यूएच

    51.4 केडब्ल्यूएच

    फुल चार्ज में रेंज

    404 किलोमीटर

    490 किलोमीटर

    पावर

    135 पीएस

    171 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    किआ ने कैरेंस क्लाविस ईवी में एक 12.25-इंच टचस्क्रीन, एक 12.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो एसी, एम्बिएंट लाइटिंग, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड ड्राइवर सीट, और व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) जैसे फीचर दिए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    टाटा हैरियर और सफारी एडवेंचर एक्स वेरिएंट

    Tata Harrier Adventure X

    कीमत

    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस

    18.99 लाख रुपये से 21.04 लाख रुपये

    टाटा सफारी एडवेंचर एक्स प्लस

    19.99 लाख रुपये से 21.69 लाख रुपये

    अगर आप ओणम सीजन पर एक शानदार फीचर वाली एसयूवी लेने की सोच रहे हैं और कुछ पैसे भी बचाना चाहते हैं, तो टाटा हैरियर और टाटा सफारी के नए एडवेंचर एक्स वेरिएंट्स लेने पर विचार कर सकते हैं। इन वेरिएंट में कई टॉप मॉडल वाले फीचर दिए गए हैं। कुछ कॉमन फीचर में दो 10.25-इंच स्क्रीन, एक पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो एसी, ऑटो एलईडी हेडलाइट, मल्टी ड्राइव और टेरेन मोड शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इनमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    Tata Safari Adventure X

    टाटा हैरियर और सफारी दोनों में 2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

    इंजन

    2-लीटर डीजल

    पावर

    170 पीएस

    टॉर्क

    350 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई पैक टू

    Mahindra BE 6 driving

    कीमत

    बीई 6 पैक टू

    21.90 लाख रुपये से 23.50 लाख रुपये

    एक्सईवी 9ई पैक टू

    24.90 लाख रुपये से 26.50 लाख रुपये

    महिंद्रा ने हाल ही में बीई 6 और एक्सईवी 9ई इलेक्ट्रिक एसयूवी के मिड पैक टू वेरिएंट्स की डिलीवरी शुरू की है। दोनों एसयूवी के पैक टू वेरिएंट में 59 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

    बैटरी पैक

    59 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    542 किलोमीटर (एक्सईवी 9ई) / 535 किलोमीटर (बीई 6)

    656 किलोमीटर (एक्सईवी 9ई) / 682 किलोमीटर (बीई 6)

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    पावर

    231 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी के कॉमन फीचर में 12.3-इंच डिस्प्ले (बीई 6 में दो और एक्सईवी 9ई में तीन), पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन ऑटो एसी, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, एक फिक्सड पैनोरमिक ग्लास रूफ, और एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा दोनों ईवी में 6 एयरबैग, एक पीछे पार्किंग कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    टाटा हैरियर ईवी

    Tata Harrier EV front

    कीमत: 21.49 लाख रुपये से 30.23 लाख रुपये

    टाटा हैरियर ईवी को टाटा की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार के तौर पर पर लॉन्च किया गया था। यह इस लिस्ट में इकलौती कार है जिसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है। टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक में दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

    बैटरी पैक

    65 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+पार्ट 2)

    538 किलोमीटर

    627 किलोमीटर (रियर-व्हील-ड्राइव) / 622 किलोमीटर (ऑल-व्हील-ड्राइव)

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1 और 2

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव

    पावर

    238 पीएस

    238 पीएस (रियर-व्हील-ड्राइव) / 394 पीएस (ऑल-व्हील-ड्राइव)

    टॉर्क

    315 एनएम

    315 एनएम (रियर-व्हील-ड्राइव) / 504 एनएम (ऑल-व्हील-ड्राइव)

    हैरियर ईवी इस लिस्ट की सबसे ज्यादा फीचर वाली कार में से एक है। इसमें एक बड़ी 14.5-इंच टचस्क्रीन, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन ऑटो एसी, एक पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और आगे वाली पैसेंजर सीट के लिए बोस मोड जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) और व्हीकल-टू-व्हीकल (वी2वी) चार्जिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं। अन्य प्रमुख फीचर में ऑफ-रोड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा के साथ ट्रांसपरेंट व्यू, बूस्ट मोड, और रॉक क्रॉल व मड रट्स जैसे टेरेन स्पेसिफिक ड्राइव मोड शामिल है। हैरियर ईवी में समन मोड भी दिया गया है, जिससे आप एसयूवी का रिमोटली आगे और पीछे कर सकते हैं।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, लेवल 2 एडीएएस, और ऑटो पार्क असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    तो आप इस ओणम सीजन पर इन टॉप 10 कार पर विचार कर सकते हैं। आप इनमें से कौनसी कार चुनना चाहेंगे और क्यों? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

    was this article helpful ?

    रेनॉल्ट ट्राइबर पर अपना कमेंट लिखें

    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    ओणम 2025 पर नई कार लेने की सोच रहे हैं तो ये हैं 10 बेहतरीन विकल्प, देखिए पूरी लिस्ट
    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

