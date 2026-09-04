2026 Kia Sorento को बुक कैसे करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

Kia ने अपनी प्रीमियम एसयूवी Sorento को लॉन्च कर दिया है। अगर आप इस SUV को खरीदने पर विचार कर रहे हैं और इसकी बुकिंग प्रक्रिया, डिलीवरी टाइमलाइन और अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की पूरी जानकारी दी गई है।

2026 Kia Sorento को ऑनलाइन बुक कैसे करें?

2026 Sorento को घर बैठे ऑनलाइन बुक करने के लिए Kia की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यह प्रोसेस उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो डीलरशिप पर जाने की परेशानी से बचना चाहते हैं और अपनी पसंदीदा कार कुछ ही क्लिक्स में रिजर्व करना चाहते हैं।

ऑनलाइन बुकिंग का प्रोसेस इस प्रकार है:

सबसे पहले Kia इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और 'Cars' सेक्शन में नेविगेट करें। यहां आपको Kia के सभी मॉडल्स की लिस्ट मिलेगी, जिसमें से आपको Sorento को चुनना होगा।

Sorento के पेज पर आपको "Book Now" का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें।

अगले स्टेप में, एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरना होगा। यह जानकारी वेरिफिकेशन और आगे के कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है।

इसके बाद अपनी कार को कॉन्फिगर करना है। आप अपनी पसंद का वेरिएंट, पावरट्रेन (डीजल या हाइब्रिड) और एक्सटीरियर कलर चुन सकते हैं।

कॉन्फिगरेशन फाइनल करने के बाद, आपको अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी या पसंदीदा Kia डीलरशिप का चुनाव करना होगा, जहां से आप कार की डिलीवरी लेना चाहेंगे।

पेमेंट करने से पहले, भरी गई सभी जानकारी और चुने गए कॉन्फिगरेशन को एक बार अच्छी तरह से रिव्यू कर लें ताकि कोई गलती न हो।

अंत में, बुकिंग को कन्फर्म करने के लिए 25,000 रुपये की टोकन राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। पेमेंट सफल होते ही आपकी Sorento बुक हो जाएगी और आपको एक बुकिंग कन्फर्मेशन मिल जाएगा।

डीलरशिप पर जाकर कैसे बुक करें?

जो ग्राहक कार खरीदने से पहले उसे करीब से देखना चाहते हैं, उनके लिए डीलरशिप पर जाकर बुकिंग करने का ऑप्शन हमेशा उपलब्ध है। 2026 Kia Sorento को किसी भी ऑफिशियल Kia डीलरशिप पर जाकर बुक किया जा सकता है। यह पारंपरिक तरीका आज भी बहुत से लोगों को पसंद आता है क्योंकि इसमें एक पर्सनल टच मिलता है।

डीलरशिप पर आपको एक डेडिकेटेड सेल्सपर्सन असाइन किया जाएगा जो आपको कार के सभी फीचर्स, वेरिएंट्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में विस्तार से बताएगा। वह आपको Sorento का पूरा वॉकअराउंड देगा, जिससे आप इसकी बिल्ड क्वालिटी, इंटीरियर स्पेस और फिनिशिंग को खुद देख और परख सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले इस SUV की टेस्ट ड्राइव लेने की सलाह दी जाती है। टेस्ट ड्राइव से आपको कार की परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और कंफर्ट का असल अनुभव मिलता है।

जब आप कार को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी होगी। इसके बाद वेरिएंट और कलर फाइनल करें और बुकिंग अमाउंट का भुगतान करके अपनी Sorento को रिजर्व कर लें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुकिंग फाइनल करने से पहले डीलरशिप से कैंसिलेशन पॉलिसी, फाइनेंस के ऑप्शन्स और डिलीवरी की अनुमानित समय-सीमा के बारे में स्पष्ट रूप से पूछ लें। वेटिंग पीरियड शहर, चुने गए वेरिएंट और कलर के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

डिलीवरी कब तक मिलेगी?

Kia ने अपनी नई Sorento को लेकर ग्राहकों में उत्साह बनाए रखा है और अच्छी खबर यह है कि यह SUV डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। कंपनी के अनुसार 2026 Kia Sorento की डिलीवरी इसी महीने के अंत तक शुरू कर दी जाएगी।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि नई कार की डिलीवरी की स्पीड कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, पावरट्रेन और कलर ऑप्शन पर वेटिंग पीरियड कम या ज्यादा हो सकता है। आमतौर पर, कुछ पॉपुलर कलर और टॉप-एंड वेरिएंट्स की डिमांड ज्यादा होती है, जिससे उनका वेटिंग पीरियड थोड़ा बढ़ सकता है। अपनी बुकिंग के लिए एक सटीक डिलीवरी टाइमलाइन जानने के लिए अपनी डीलरशिप से संपर्क करना सबसे अच्छा रहेगा।

फीचर्स और सेफ्टी

Kia Sorento फेसलिफ्ट को फीचर्स के मामले में काफी लोड किया गया है, जो इसे प्रीमियम SUV सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाता है। इसके केबिन में टेक्नोलॉजी और लग्जरी का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है। डैशबोर्ड पर डुअल 12.3-इंच की स्क्रीन दी गई हैं, जिसमें से एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करती है। कंफर्ट के लिए इसमें पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, आगे और पीछे दोनों सीटों के लिए वेंटिलेशन फंक्शन (जो भारत की गर्मी में एक बड़ा प्लस पॉइंट है), एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, एंबिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, रियर सनशेड्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।

सेफ्टी के मामले में भी Kia ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नई Sorento में 10 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही, इसमें Level 2+ ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी है, जो हाईवे पर ड्राइविंग को सुरक्षित और आरामदायक बनाता है। अन्य सेफ्टी फीचर्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल स्टार्ट असिस्ट (HHA), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स शामिल हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

2026 Kia Sorento में ग्राहकों को दो तरह के पावरफुल और एफिशिएंट इंजन ऑप्शन का विकल्प मिलता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और एक डीजल इंजन शामिल है। दोनों ही इंजन के साथ स्टैंडर्ड तौर पर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। इसके अलावा ऑप्शनल ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सेटअप भी उपलब्ध है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल+स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 2.2-लीटर डीजल पावर 180 पीएस + 65 पीएस (इंजन + मोटर) 193 पीएस टॉर्क 265 एनएम + 264 एनएम (इंजन + मोटर) 442 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एटी 8-स्पीड डीसीटी ड्राइवट्रेन फ्रंट-वहील ड्राइव/ऑल-वहील ड्राइव फ्रंट-वहील ड्राइव/ऑल-वहील ड्राइव

एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी- ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कीमत और मुकाबला

Kia ने अपडेटेड Sorento की कीमत काफी प्रतिस्पर्धी रखी है, जो इसे प्रीमियम SUV सेगमेंट में एक आकर्षक विकल्प बनाती है। इसकी कीमत 27.99 लाख रुपये से शुरू होकर 40.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। Kia Sorento का मुकाबला Jeep Meridian, Skoda Kodiaq और Volkswagen Tayron जैसी SUV से है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप एक प्रीमियम SUV खरीद रहे हैं, तो सोरेंटो एक बढ़िया ऑप्शन है। हो सकता है कि इसमें अपने कॉम्पिटिटर जैसी फ्यूचरिस्टिक स्टाइल या एजीनेस न हो, लेकिन यह अपनी एलिगेंट और क्लासी स्टाइल, फीचर रिच केबिन और पावरफुल और एफिशिएंट पावरट्रेन के साथ इस कमी को पूरी कर देती है। इस गाइड के साथ, आप आसानी से SUV बुक कर पाएंगे, और हम सलाह देते हैं कि डिलीवरी में देरी से बचने के लिए कार को चेक करके जल्द ही अपनी बुकिंग कर लें।

सोरेंटो के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं!