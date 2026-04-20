पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी और इलेक्ट्रिक एमपीवी कार लॉन्च, किआ और रेनो ने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया, और बहुत कुछ

पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में ज्यादा हलचल नहीं रही। बीते सप्ताह यहां दो नई कार: एक फेसलिफ्ट एसयूवी और एक नई इलेक्ट्रिक एमपीवी लॉन्च हुई। इसके अलावा, रेनो ने अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी शुरू की गई। साथ ही, रेनो और किआ मोटर्स ने भारतीय बाजार के लिए अपने फ्यूचर प्लान से भी पर्दा उठाया। आइए जानते हैं पिछले सप्ताह क्या-क्या हुआ:

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट लॉन्च

फोक्सवैगन ने टाइगन फेसलिफ्ट को लॉन्च किया, इसकी कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस जर्मन कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में नया डिजाइन, कुछ नए फीचर और नए गियरबॉक्स के साथ छोटा टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल की बुकिंग शुरू हो चुकी है और ग्राहक इसे सात वेरिएंट व 9 कलर में ले सकते हैं।

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 लॉन्च

बीते सप्ताह हमें वियतनाम की कार कंपनी से एक नई गाड़ी वीएफ एमपीवी 7 मिली। यह 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी कार एक वेरिएंट और एक बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है, इसकी फुल चार्ज में रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। इसमें सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं।

किआ ने नई ईवी और हाइब्रिड कार की पुष्टि की

किआ मोटर्स ने 2026 इन्वेस्टर डे पर अपने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया, जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट लाइनअप के इलेक्ट्रिफिकेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है। कंपनी के आगामी प्रोडक्ट में ईवी और हाइब्रिड दोनों मॉडल शामिल होंगे। सिरोस ईवी को पेश करने के अलावा, कंपनी के दो अन्य मॉडल कार्निवल एमपीवी और आगामी सोरेंटो एसयूवी आपको हाइब्रिड अवतार में नजर आएगी। यहां देखिए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।

रेनो ने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया

रेनो इंडिया ने भारत के लिए अपने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया, जिसमें अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर मौजूदा 4 मॉडल से 7 मॉडल तक ले जाना शामिल है। कंपनी ने एक नया आरजीईपी प्लेटफॉर्म भी पेश किया है, जो मौजूदा आर्किटेक्चर की जगह लेगा जिस पर ट्राइबर और काइगर को तैयार किया गया है। इसके अलावा, कंपनी आगामी ब्रिजर एसयूवी के साथ ईवी सेगमेंट में भी कदम रखने की तैयारी में है। इन घोषणाओं के बारे में विस्तार से यहां देखें।

रेनो डस्टर की डिलीवरी शुरू

रेनो की बात करें तो इस ब्रांड ने डस्टर के साथ एसयूवी कार सेगमेंट में जबरदस्त वापसी की है। ज्यादा पावरट्रेन ऑप्शन, शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स और कई अपडेट फीचर के साथ, डस्टर ने आते ही लोगों को इंप्रेस कर दिया है और अब नई डस्टर की डिलीवरी भी शुरू हो गई है, जिसका मतलब है कि अगर आपने इसे बुक किया था तो इसे घर लाने के लिए तैयार हो जाइए।

भले ही यह लिस्ट छोटी है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला समय कार के शौकीन लोगों के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए कारदेखो वेबसाइट और मोबाइल ऐप से जुड़े रहें।