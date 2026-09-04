2026 Kia Sorento: तस्वीरों के जरिए जानिए नई एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है खास
सोरेंटो में 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और पीछे वेंटिलेटेड सीटें भी हैं!
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Kia ने भारत में अपनी पहली हाइब्रिड कार Kia Sorento पेश की है। यह 7-सीटर SUV न केवल एक सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती है, बल्कि उन ग्राहकों के लिए एक दमदार डीज़ल इंजन का विकल्प भी देती है जो लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करते हैं। फीचर्स और सेफ्टी से भरपूर, Sorento का लक्ष्य Jeep Meridian और Skoda Kodiaq जैसी गाड़ियों को टक्कर देना है। आइए, तस्वीरों के माध्यम से इस नई SUV की हर डिटेल को करीब से देखें और समझें कि यह भारतीय ग्राहकों के लिए क्या खास लेकर आई है।
डिज़ाइन
फ्रंट डिज़ाइन
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Kia Sorento का फ्रंट लुक पहली नज़र में ही काफी प्रभावशाली लगता है। इसमें Kia की सिग्नेचर 'टाइगर नोज़' ग्रिल दी गई है, जिस पर हनीकॉम्ब पैटर्न है जो इसे एक मॉडर्न और स्पोर्टी टच देता है। इसी ग्रिल में 360-डिग्री कैमरा इंटीग्रेट किया गया है।
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इसके LED हेडलैंप्स और LED DRLs (डेटाइम रनिंग लैंप्स) का डिज़ाइन काफी शार्प है, जो बोनट की तरफ फैला हुआ है, जिससे कार को एक आक्रामक स्टांस मिलता है।
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फ्रंट बंपर को काफी स्कल्प्टेड डिज़ाइन दिया गया है और इसके किनारों पर एयर वेंट्स हैं, जो न सिर्फ इसे आकर्षक बनाते हैं बल्कि बेहतर एयरोडायनैमिक्स में भी मदद करते हैं।
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लोअर ग्रिल में LED फॉग लैंप्स को पोज़िशन किया गया है, जो खराब मौसम में बेहतर विज़िबिलिटी सुनिश्चित करते हैं।
साइड डिज़ाइन
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साइड से देखने पर Sorento एक पारंपरिक और मज़बूत SUV का एहसास कराती है। इसकी ब्लैक रूफ रेल्स और विंडो लाइन पर दी गई क्रोम पट्टी, जो आगे तक फैली हुई है, इसे एक प्रीमियम लुक देती है।
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Kia ने इसमें बड़े ORVM (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) दिए हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड LED साइड टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, जिससे विज़िबिलिटी और सेफ्टी दोनों बढ़ जाती है।
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फ्रंट क्वार्टर पैनल पर एक सिल्वर इंसर्ट है जो फ्रंट डोर तक जाता है, यह एक छोटा लेकिन ध्यान खींचने वाला डिज़ाइन एलिमेंट है।
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Sorento में 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनका डिज़ाइन काफी क्लासी है और यह SUV के ओवरऑल लुक पर खूब जंचते हैं।
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दरवाज़ों पर सिल्वर क्लैडिंग दी गई है जो Sorento की अपील को और बढ़ाती है। इसमें पुल-टाइप डोर हैंडल्स हैं और दोनों तरफ कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है।
रियर डिज़ाइन
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Sorento का रियर डिज़ाइन काफी साफ-सुथरा और संतुलित है। इसमें स्क्वेयरिश शेप वाले LED टेललैंप्स के साथ एक स्कल्प्टेड टेलगेट दिया गया है जो बहुत नीट दिखता है।
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इसमें स्प्लिट-LED टेललैंप्स मिलते हैं, जो आजकल के कनेक्टेड टेललैंप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। यह डिज़ाइन चॉइस Sorento को भीड़ से अलग खड़ा करती है और इसे एक यूनिक पहचान देती है।
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टेलगेट के ठीक बीच में Kia का लोगो है, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए जगह और फिर 'Sorento' की बैजिंग दी गई है।
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बंपर पर क्रोम इंसर्ट्स के साथ रिवर्स लैंप्स दिए गए हैं। इसके अलावा, कोहरे या भारी बारिश जैसी स्थितियों में बेहतर विज़िबिलिटी के लिए रियर फॉग लैंप्स भी मिलते हैं।
साइज
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पैरामीटर
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किआ सोरेंटो
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लंबाई
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4815 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1900 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1700 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2815 मिलीमीटर
लॉन्च डिटेल्स की ज्यादा जानकारी के लिए यह आर्टिकल देखें।
कलर ऑप्शन
सोरेंटो कार 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है:
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ग्लेशियर व्हाइट पर्ल
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प्यूटर ऑलिव
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ग्रेविटी ग्रे
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इंपेरियल ब्लू
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मैग्मा रेड
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आइवरी सिल्वर ग्लॉस
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ऑरोरा ब्लैक पर्ल
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एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट
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हमारी पसंद:
सोरेंटो एक्सक्लूसिव मैटे ग्रेफाइट शेड के साथ ज़्यादा आकर्षक दिखती है, जो इसे भीड़ से अलग दिखाएगा।
इंटीरियर
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जैसे ही आप Sorento के केबिन में कदम रखते हैं, आपको एक प्रीमियम और मॉडर्न माहौल का अनुभव होता है। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच फिनिश और ड्यूल-डिस्प्ले सेटअप तुरंत ध्यान खींचता है।
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AC वेंट्स को बहुत सफाई से डैशबोर्ड में इंटीग्रेट किया गया है और पूरे केबिन में फैली एंबिएंट लाइट स्ट्रिप माहौल को और भी खास बना देती है।
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डोर पैड्स पर कई तरह के पैटर्न और टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है, जो एंबिएंट लाइट, सिल्वर-फिनिश्ड इनसाइड डोर हैंडल्स और ब्लॉक पैटर्न के साथ मिलकर एक लग्ज़री फील देते हैं।
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सेंटर कंसोल में एक बड़ा 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसमें बिल्ट-इन नेविगेशन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है।
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इसके ठीक नीचे वायरलेस फोन चार्जर, दो USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के लिए बटन, दो कप होल्डर्स, एक गियर सिलेक्टर डायल और ट्रैक्शन मोड्स के लिए एक अलग डायल दिया गया है।
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लेदरेट फिनिश वाला फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पकड़ने में आरामदायक है और इस पर म्यूजिक, कॉल्स और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं।
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12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, टायर प्रेशर और ट्रिप डेटा जैसी कई जरूरी जानकारी दिखाता है।
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एक खास फीचर जो भारतीय ग्राहकों को पसंद आएगा, वह है सेकंड-रो सीट्स में वेंटिलेशन फंक्शन, जो गर्मी के मौसम में पीछे बैठे पैसेंजर्स को भी आरामदायक सफर का अनुभव देगा।
फीचर्स और सेफ्टी
Kia Sorento में 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम है जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ आता है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ इसमें सेगमेंट में पहली बार जनरेटिव AI फीचर भी दिया गया है। इसके अलावा 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, मेमोरी फंक्शन के साथ 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, प्रीमियम Bose साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और पीछे के पैसेंजर्स के लिए रियर सनशेड्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
सेफ्टी की बात करें तो इस कोरियन SUV में 6 एयरबैग, Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, और फ्रंट व रियर विंडशील्ड पर लगा बिल्ट-इन डैशकैम जैसा एडवांस इक्विपमेंट दिया गया है। इसके अलावा, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन मोड्स और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी सेफ्टी फीचर्स का हिस्सा हैं।
इंजन
सोरेंटो में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और डीजल इंजन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है, साथ ही ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी है। यहां देखिए इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन:
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इंजन
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1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड
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2.2-लीटर डीजल
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पावर
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238 पीएस
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202 पीएस
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टॉर्क
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380 एनएम
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441 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एटी
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8-स्पीड डीसीटी
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ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव
एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
सोरेंटो भारत में किआ की पहली पेशकश है जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन है।
कीमत और कंपेरिजन
किआ सोरेंटो की कीमत 27.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 40.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। किआ सोरेंटो का मुकाबला एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी, जीप मेरिडियन, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टाटा सफारी जैसी एसयूवी कार से है।
कारदेखो का क्या है कहना
किआ सोरेंटो प्रीमियम 7 सीटर SUV स्पेस में महिंद्रा XUV 7XO, जीप मेरिडियन और टाटा सफारी जैसे कॉम्पिटिटर के साथ आ रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्म करती है।
जैसे-जैसे गाड़ियों के लिए एमिशन नियम और सख्त होते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर डीज़ल पसंद करने वालों के लिए दूसरे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हालांकि, किआ दो लंबी दूरी के लिए अच्छे इंजन ऑप्शन देकर इस चुनौती का सामना कर रही है, जिससे यह पक्का होता है कि खरीदारों को निराश न होना पड़े।
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