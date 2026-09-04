2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट कल लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

Published On सितंबर 04, 2026 10:30 ist

last updated on Sep 04, 2026 10:30 IST

published on Sep 04, 2026 10:30 IST

मारुति सुजुकी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार बलेनो के फेसलिफ्ट वर्जन को कल पेश करने जा रही है। नई बलेनो गाड़ी में क्या कुछ खास मिलेगा, जानेंगे आगे:

डिजाइन

आगे की तरफ इसमें नई डिजाइन का बंपर, नया फेस, अपडेट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, नई एलईडी डीआरएल और एक अपडेट ग्रिल मिल सकती है, जो इसके लुक को शानदार बनाएंगे।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो फेसलिफ्ट मॉडल के चलते इसका सिल्हूट पहले जैसा ही रहने की संभावना है, जिनमें क्रोम विंडो लाइन, क्रोम फिनिश डोर हैंडल, एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम, और अपडेट अलॉय व्हील शामिल होंगे।

पीछे की तरफ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि नई बलेनो कार में मौजूदा मॉडल की तरह कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, अपडेट बंपर डिजाइन, और क्रोम लाइन मिलेगी।

केबिन

आगामी मारुति सुजुकी बलेनो में नए केबिन के साथ अपडेट ड्यूल-टोन थीम, एक बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, नया स्टीयरिंग व्हील, और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलने की उम्मीद है।

यह अपडेट केबिन इसे अंदर से फ्रैश फील देगा और बलेनो को मुकाबले में मौजूद कारों से आगे रखेगा।

संभावित फीचर और सेफ्टी

मारुति बलेनो न्यू मॉडल में बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जो हमने हाल ही में अपडेट ब्रेजा कार में भी देखा है। इसके अलावा एक वायरलेस फोन चार्जर, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, एक सिंगल-पैन सनरूफ, और रियर विंडो सनशेड जैसे फीचर भी मिलने की उम्मीद है।

सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-1 एडीएएस टेक्नोलॉजी दी जा सकती है, जिसके तहत रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट और सेफ एग्जिट वार्निंग जैसे फीचर मिलेंगे, जो हमने ब्रेजा फेसलिफ्ट में देखे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 7 एयरबैग, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर भी मिल सकते हैं।

नई बलेनो एडीएएस फीचर वाली इकलौती हैचबैक कार बन सकती है और ये पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी।

यह भी पढ़ें: 2026 Maruti Baleno Facelift: 5 नए फीचर जो बदल सकते हैं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट का खेल

संभावित इंजन ऑप्शन

फेसलिफ्ट बलेनो में स्विफ्ट कार वाला 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन मिल सकता है। ब्रेजा एसयूवी के हालिया अपडेट को देखते हुए, इसमें पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिल सकता है।

मारुति इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल-सीएनजी के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी दे सकती है, और यह कंपनी की पहली ऑटोमैटिक सीएनजी कार होगी। वर्तमान में केवल टाटा ने अल्ट्रोज हैचबैक में सीएनजी-एएमजी का विकल्प दिया है।

यहां देखिए इसके संभावित पावरट्रेन ऑप्शनः

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 90 पीएस 77.5 पीएस टॉर्क 113 एनएम 98.5 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी (संभावित), 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी (संभावित) माइलेज 22.35 किलोमीटर (एमटी), 22.94 किलोमीटर (एएमटी) 30.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

नई मारुति बलेनो की कीमत मौजूदा मॉडल से 15,000 रुपये से 30,000 रुपये ज्यादा हो सकती है। वर्तमान में इसकी कीमत 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला हुंडई आई20, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

अपडेट बलेनो फेसलिफ्ट बड़े इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, अपडेट एमआईडी, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और लेवल-1 एडीएएस टेक्नोलॉजी जैसे फीचर से भरपूर केबिन के साथ पहली बार कार खरीदने वालों के लिए पसंदीदा चॉइस बन सकती है।

बलेनो एक प्रैक्टिकल हैचबैक है, जिसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ ही एक अच्छा पेट्रोल इंजन भी है, जो स्मूद चलता है और अच्छा माइलेज भी देता है। इस अपडेट के साथ, मारुति इस स्ट्रैटेजी को जारी रखेगी, क्योंकि यह सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सा कार में से एक है।