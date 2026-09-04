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    नई किआ सोरेंटो के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन, जानिए यहां

    सोरेंटो भारत में उपलब्ध एकमात्र हाइब्रिड ऑल-व्हील ड्राइव एसयूवी कार हो सकती है।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 04, 2026 16:41 ist
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    published onSep 04, 2026 16:41 IST
    last updated onSep 04, 2026 16:41 IST
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    2026 Kia Sorento

    नई किआ सोरेंटो अपने सेगमेंट में खास पावरट्रेन ऑप्शन लेकर आई है। 27.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हुई इस कार में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और अपने जैसी दूसरी कारों में सबसे बड़ा डीज़ल इंजन है। दिलचस्प बात यह है कि ये AWD ड्राइवट्रेन ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है।

    नई सोरेंटो को 27.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह 9 वेरिएंट में उपलब्ध है और हम हर वेरिएंट के साथ उपलब्ध पावरट्रेन ऑप्शन के बारे में विस्तार से बात करेंगे:

    वेरिएंट

    स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    डीजल

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    एचटीई

    एचटीई(ओ)

    एचटीके

    एचटीके(ए)

    एचटीके(ए) ब्लैक लाइन

    एचटीएक्स

    एचटीएक्स ब्लैक लाइन

    एचटीएक्स(ए)

    एचटीएक्स(ए) ब्लैक लाइन

    • सोरेंटो 9 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिससे खरीदारों को चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं।

    • बेस HTE से लेकर मिड-स्पेक HTK(A) ब्लैक लाइन वेरिएंट तक, दोनों पावरट्रेन के साथ FWD सेटअप स्टैंडर्ड है।

    • टॉप मॉडल्स में ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है, जो खराब सड़कों पर चलने में काम आएगा।

    पावरट्रेन ऑप्शन

    सोरेंटो इस सेगमेंट में सबसे यूनिक पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। इसमें 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के साथ 8-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

    2026 Kia Sorento

    पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2.2-लीटर डीजल

    1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड

    पावर

    202 पीएस

    180 पीएस (पेट्रोल)

    65 पीएस (इलेक्ट्रिक)

    टॉर्क

    441 एनएम

    265 एनएम (पेट्रोल)

    264 एनएम (इलेक्ट्रिक)

    गियरबॉक्स

    8-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव

    डीसीटी - डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), ईसीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    फीचर्स और सेफ्टी

    सोरेंटो में सेफ्टी फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है। इसके प्रमुख फीचर में Android Auto और Apple CarPlay के साथ 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले शामिल है। ड्राइवर के लिए 12.3-इंच का डिजिटल डिस्प्ले भी है। इसे 12-स्पीकर वाले बोस साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। सोरेंटो में एक पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एक पावर्ड टेलगेट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक केबिन एयर प्यूरीफायर और एक स्मार्ट की सिस्टम भी मिलता है।

    2026 Kia Sorento

    सुरक्षा के लिए सोरेंटो में 10 एयरबैग, EBD के साथ ABS, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, हिल-होल्ड कंट्रोल, लेवल-2 ADAS, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    कीमत और मुकाबला

    सोरेंटो की कीमत 27.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO, MG हेक्टर टॉमहॉक PHEV, जीप मेरिडियन और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों से है।

    2026 Kia Sorento

    कारदेखो का क्या है कहना 

    कीमत और साइज़ के मामले में किआ की नई सोरेंटो साफ तौर पर एक बड़ा बदलाव है। यह बड़ी प्रीमियम SUV हाइब्रिड और डीज़ल पावरट्रेन और AWD ऑप्शन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उपलब्ध है। क्या इतने लोग हैं जिन्हें AWD की ज़रूरत है, यह तो समय ही बताएगा।

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    सोनू
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