रेनो इंडिया ने अपने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया: 2030 तक 7 गाड़ी लॉन्च करेगी, नए मॉडल और अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लाएगी

प्रकाशित: अप्रैल 17, 2026 11:46 am । सोनू

रेनो ने अपने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वह 2030 तक अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाकर 7 मॉडल तक ले जाएगी, जिसमें तीन नए मॉडल के अलावा मौजूदा मॉडल: क्विड, काइगर, ट्राइबर और डस्टर शामिल होंगे। रेनो ने नया आरजीईपी प्लेटफॉर्म भी पेश किया है, जो मौजूदा लाइनअप में काफी सुधार करेगा, साथ ही कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ी की योजना को भी आगे बढ़ाएगा। इस योजना के तहत सबसे पहले आगामी एसयूवी ब्रिजर को पेश किया जाएगा।

तो चलिए बिना किसी देरी के रेनो ग्रुप के फ्यूचर प्लान की सभी खासियतों पर एक नजर डालते हैं:

घोषणा की मुख्य बातें

नया प्लेटफॉर्म

रेनो अपने मौजूदा सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म (जिस पर काइगर और ट्राइबर तैयार की गई है) को नए आर-जीईपी (रेनो ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म) से बदलेगी। यह नया प्लेटफॉर्म असल में पुराने प्लेटफॉर्म का ही एक बदला हुआ रूप है।

नया प्लेटफॉर्म बेहतर सॉफ्टवेयर, बेहतर कनेक्टिविटी, और ज्यादा एडवांस्ड इन-कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे रेनो को नए इंजन ऑप्शन पेश करने और बेहतर क्रैश टेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ज्यादा सुरक्षित कार बनाने में मदद मिलेगी। आने वाले महीनों में अपडेट ट्राइबर और काइगर के साथ इस प्लेटफॉर्म का डेब्यू होगा।

आर-जीईपी के अलावा, रेनो बड़े मॉडल जैसे रेनो डस्टर और आगामी एसयूवी जैसे ब्रिजर व डस्टर-बेस्ड 7 सीटर एसयूवी के लिए आरजीएमपी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जारी रखेगी। यह ज्यादा एडवांस्ड आर्किटेक्चर पर बना है, जो बड़े व्हीकल और इलेक्ट्रिफिकेशन सपोर्ट करता है।

साल के आखिर में रेनो काइगर और ट्राइबर को अपडेट मिलेगा

रेनो काइगर और रेनो ट्राइबर पहले मॉडल होंगे जिन्हें नए आरजीईपी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा।

वर्तमान में दोनों कार पुराने सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, और बेसिक फीचर व पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। ट्राइबर को सब-4 मीटर 7 सीटर और काइगर को एक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर पेश किया गया है।

इस अपडेट के साथ, दोनों मॉडल में बड़ी टचस्क्रीन के साथ नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर कनेक्टिविटी, और इन-कार टेक्नोलॉजी, और कुछ नए फीचर जोड़े जाएंगे।

इसके अलावा, उम्मीद है कि ट्राइबर में एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिससे परफॉर्मेंस को लेकर ग्राहकों की चितांओं का समाधान होगा।

नई क्विड आने की योजना नहीं: जहां ट्राइबर और काइगर को बड़े अपडेट मिल रहे हैं, वहीं क्विड का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि रेनो इस अपग्रेड को एंट्री-लेवल हैचबैक तक नहीं पहुंचाएगी। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में इसे बंद किया जा सकता है।

आगामी रेनो ब्रिजर एसयूवी की पुष्टि हुई

रेनो ने अपनी आगामी कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रिजर से जुड़ी और जानकारी की पुष्टि की है। काइगर और ट्राइबर के विपरीत, ब्रिजर को आर-जीईपी प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाया जाएगा। इसके बजाय, इसे डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिससे यह भविष्य के लिए तैयार हो जाएगी और इसकी भविष्य की क्षमताएं बढ़ जाएगी, जिसमें एक ईवी वर्जन भी शामिल है जिसे 2028 में लॉन्च किया जा सकता है।

ब्रिजर में नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, रेट्रो प्रेरित डिजाइन और काइगर की तुलना में ज्यादा केबिन स्पेस मिल सकता है।

नोट: यह रेनो के इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान में अहम भूमिका निभाएगी। उम्मीद है कि ब्रिजर भारत में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, इसके शुरुआती लॉन्च के बाद इसका ईवी वर्जन लाने की योजना है।

रेनो का सीएनजी प्लान

रेनो अब सीएनजी कार पर भी फोकस बढ़ा रही है, खासकर अपनी छोटी कार के लिए।

नए आर-जीईपी प्लेटफॉर्म में फैक्ट्री-फिटेड ड्यूल-सिलेंडर अंडरबॉडी सीएनजी टैंक का इस्तेमाल किया गया है। इस सेटअप से कार सीएनजी पर चल सकती है और बूट स्पेस से भी समझौता नहीं करना पड़ता है, जबकि आफ्टरमार्केट किट में बूट स्पेस कम हो जाता है।

यह फीचर नए प्लेटफॉर्म पर बने अपडेट मॉडल में दिया जाएगा। इसका मकसद लोगों को अपनी तरफ खींचना है जो कम रनिंग कॉस्ट वाली कार लेना चाहते हैं, हाल के दिनों में सीएनजी गाड़ी की डिमांड बढ़ी है।

रेनो इंडिया का मौजूदा लाइनअप

मॉडल कीमत रेनो क्विड 4.30 लाख रुपये से 5.99 लाख रुपये रेनो काइगर 5.81 लाख रुपये से 10.34 लाख रुपये रेनो ट्राइबर 5.76 लाख रुपये से 8.60 लाख रुपये रेनो डस्टर 10.49 लाख रुपये से 18.69 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

रेनो इंडिया का आगामी पोर्टफोलियो

संभावित मॉडल लॉन्च टाइमलाइन डस्टर-बेस्ड 7 सीटर एसयूवी 2027 की शुरूआत रेनो ब्रिजर 2027 के आखिर तक रेनो ब्रिजर ईवी 2028 की शुरूआत

इस प्लान के साथ, रेनो हाल के सालों में अपनी धीमी पड़ी रफ्तार के बाद अब भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। कंपनी अपनी गाड़ियों की रेंज बढ़ाकर, टेक्नोलॉजी में सुधार करके, और ज्यादा इंजन-गियरबॉक्स विकल्प देकर बड़ी कंपनियों से सीधे तौर पर मुकाबला करना चाहती है और 5 प्रतिशत तक मार्केट शेयर हासिल करना चाहती है। कंपनी के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट में बताएं!