ये हैं भारत में 10 लाख रुपये से कम बजट वाली टॉप 5 ऑटोमेटिक कारें, देखिए पूरी लिस्ट

आजकल ऑटोमैटिक कारें केवल ज्यादा बजट वाले लोगों के लिए ही नहीं रह गई हैं, बल्कि अब आपको 10 लाख रुपये से भी कम कीमत में दो-पेडल वाले सेटअप की सुविधा मिल सकती है। चाहे आपको रोजाना के ट्रैफिक से निपटना हो या फिर ज्यादा आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरिएंस चाहिए हो, हर सेगमेंट में कई सारे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान से लेकर प्रैक्टिकल एमपीवी तक, कार कंपनियां अब अपनी गाड़ियों के साथ गियरबॉक्स के कई सारे विकल्प दे रही हैं जिनमें एएमटी, टॉर्क कन्वर्टर और डुअल-क्लच यूनिट शामिल हैं। हर गियरबॉक्स ऑप्शन की अपनी कुछ खासियतें हैं, चाहे वह कीमत में किफायती होना हो, स्मूदनेस हो या फिर शानदार परफॉर्मेंस। यहां हमनें भारत में उपलब्ध पांच पेट्रोल ऑटोमैटिक कारों का जिक्र किया है जो अपनी बेहतरीन वैल्यू के कारण सबसे अलग हैं।

1. किआ सोनेट एटी

कीमत : 9.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

किआ सोनेट 10 लाख रुपये से कम बजट वाली प्रीमियम कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में से एक है। इसकी डिजाइन काफी बोल्ड है और इसमें फीचर लोडेड केबिन भी मिलता है। इसमें कई सारे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (83 पीएस और 115 एनएम), 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (120 पीएस और 172 एनएम) और एक डीजल इंजन (116 पीएस और 250 एनएम) शामिल है। सभी इंजन के साथ इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

इस एसयूवी कार में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आईएमटी गियरबॉक्स (पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं, लेकिन क्लचलेस मैनुअल जो क्लच के बिना गियर को शिफ्ट करने में मदद करता है) दिया गया है। जबकि, टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर की चॉइस दी गई है। इन सभी इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन की वजह से सोनेट यहां मौजूद सबसे वर्सेटाइल कारों में से एक बन जाती है।

सोनेट एसयूवी में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जिंग और एक प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में 385-लीटर की बूट स्पेस मिलती है।

2. स्कोडा कायलाक एटी

कीमत : 9.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

स्कोडा कायलाक इस लिस्ट में सबसे ज्यादा परफॉरमेंस देने वाली कार है और यह ड्राइविंग के शौकीन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनी हुई है। इसमें 1-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 115 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क देता है। इसमें कोई डीजल इंजन नहीं दिया गया है, क्योंकि स्कोडा ने पूरी तरह से पेट्रोल पावरट्रेन पर ही फोकस किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है, जो एएमटी के मुकाबले ज्यादा स्मूद और बेहतर ड्राइविंग अनुभव देता है।

इस एसयूवी कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल कॉकपिट, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईएससी, एबीएस, पीछे वाली सीटों के लिए आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। कायलाक एसयूवी में 446-लीटर की बूट स्पेस मिलती है।

3. टाटा पंच एएमटी

कीमत : 7.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

हाल ही में टाटा पंच को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है और यह अभी भी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माइक्रो एसयूवी कार में से एक है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन (88 पीएस/115 एनएम) के साथ 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स (ऑटो-मेटेड मैनुअल) का ऑप्शन दिया गया है। नई टाटा पंच कार के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। हालांकि, यह ट्रेडिशनल टॉर्क कन्वर्टर या डीसीटी जितना स्मूद नहीं है, फिर भी इसका एएमटी गियरबॉक्स वैल्यू के मामले में कहीं ज्यादा बेहतर है क्योंकि यह बाकी दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन की तुलना में ज्यादा किफायती है, जिससे गाड़ी की कीमत भी कम हो जाती है।

2026 टाटा पंच गाड़ी में वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीटें और सनरूफ (टॉप वेरिएंट में) और एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इस माइक्रो एसयूवी कार में 366 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि इस साइज की कार के लिए पर्याप्त है।

4. मारुति सुजुकी डिजायर एएमटी

कीमत : 7.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

मारुति सुजुकी डिजायर में एएमटी का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसकी कीमत 7.62 लाख रुपये से शुरू होती है। इस सेडान कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क देता है। मारुति सुजुकी का कहना है कि एएमटी गियरबॉक्स के साथ डिजायर 22 किमी/लीटर से 24 किमी/लीटर के बीच का माइलेज देती है, और यह इसे भारत में बिकने वाली सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कारों में से एक बनाती है।

डिजायर कार में वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ 9-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, चारों ओर एलईडी लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक एयर-कॉन, क्रूज कंट्रोल और सिंगल-पेन सनरूफ (टॉप वेरिएंट में) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें 382 लीटर की बूट स्पेस मिलती है।

5. रेनो ट्राइबर एएमटी

कीमत : 8.38 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

रेनो ट्राइबर स्मार्ट पैकेजिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है और इस लिस्ट में सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन में से एक है, खासकर उन खरीदारों के लिए जिन्हें 7-सीटर कार चाहिए। इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन (72 पीएस/96 एनएम) के साथ 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया गया है। हालांकि, इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगती है खासकर तब जब कार पूरी तरह से भरी हो, लेकिन ट्राइबर का अहम फोकस स्पेस और वर्सेटिलिटी पर है। इसमें 5, 6 या 7 लोगों के बैठने के लिए मॉड्यूलर सीटिंग कॉन्फिगरेशन मिलता है, जिससे यह एक फैमिली के इस्तेमाल करने के हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल ऑप्शन बन जाती है।

इस एमपीवी कार में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, एक बेसिक लेकिन डिजिटल क्लस्टर, तीनों रो के लिए डेडिकेटेड एयर-कॉन वेंट्स और कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए गए हैं। सीट लेआउट के आधार पर ट्राइबर 625 लीटर तक की बूट स्पेस देती है।

आखिरकार, सही ऑटोमैटिक कार चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे ज्यादा अहमियत देते हैं। यदि आपको गाड़ी में कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन चाहिए तो किआ सोनेट आपके लिए एकदम सही विकल्प रहेगी, वहीं अगर आप कार चलाने के शौकीन है तो स्कोडा कुशाक चुनने के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी। जबकि, टाटा पंच और मारुति सुजुकी डिजायर अपने एएमटी गियरबॉक्स सेटअप के साथ ज्यादा किफायती होने और बेहतर परफॉरमेंस देने के मामले में एक मजबूत दावेदार हैं। यदि आपके लिए स्पेस और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है तो इस कीमत पर रेनो ट्राइबर का कोई मुकाबला नहीं है।