2026 किआ सोरेंटो लॉन्च: कीमत 27.99 लाख रुपये से शुरू, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को देगी टक्कर

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Published On सितंबर 04, 2026 13:43 ist

Sep 04, 2026 13:43 IST

last updated on Sep 04, 2026 13:43 IST

Sep 04, 2026 13:39 IST

published on Sep 04, 2026 13:39 IST

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किआ मोटर्स ने अपनी प्रीमियम एसयूवी कार सोरेंटो को भारत में लॉन्च कर दिया है, इसकी कीमत 27.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कंपनी ने इसे ढेर सारी टेक्नोलॉजी, कई पावरट्रेन ऑप्शन और शानदार डिजाइन के साथ पेश किया है, ताकि यह सड़क पर दमदार नजर आए। हालांकि, क्या यह लोकप्रिय महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टाटा सफारी को टक्कर दे पाएगी? आइए जानते हैं आगे:

कीमत और वेरिएंट

वेरिएंट स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड डीजल फ्रंट-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव 7-सीटर 6-सीटर 7-सीटर 6-सीटर 7-सीटर 6-सीटर 7-सीटर 6-सीटर एचटीई 29.49 लाख रुपये - - - 27.99 लाख रुपये - - - एचटीई(ओ) 30.99 लाख रुपये - - - 29.49 लाख रुपये - - - एचटीके 33.99 लाख रुपये 34.19 लाख रुपये - - 32.49 लाख रुपये 32.69 लाख रुपये - - एचटीके (ए) 34.99 लाख रुपये 35.19 लाख रुपये - - 33.49 लाख रुपये 33.69 लाख रुपये - - एचटीके(ए) ब्लैक लाइन 35.19 लाख रुपये 35.39 लाख रुपये - - 33.69 लाख रुपये 33.89 लाख रुपये - - एचटीएक्स - - 38.99 लाख रुपये 39.19 लाख रुपये - - 37.49 लाख रुपये 37.69 लाख रुपये^ एचटीएक्स ब्लैक लाइन - - 39.19 लाख रुपये 39.39 लाख रुपये - - 37.69 लाख रुपये 37.89 लाख रुपये एचटीएक्स(ए) - - 39.99 लाख रुपये 40.19 लाख रुपये - - 38.49 लाख रुपये 38.69 लाख रुपये एचटीएक्स(ए) ब्लैक लाइन - - 40.19 लाख रुपये 40.39 लाख रुपये - - 38.69 लाख रुपये 38.89 लाख रुपये

सोरेंटो की कीमत 27.99 लाख रुपये से 40.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, और इसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं।

एसयूवी की बुकिंग पहले से ही 25,000 रुपये में ऑफिशियल वेबसाइट और किआ डीलरशिप के जरिए शुरू हो चुकी है।

एक्सटीरियर

डिजाइन की बात करें तो भारत में पेश की गई सोरेंटो अपने अंतरराष्ट्रीय वर्जन जैसी ही दिखती है, जो स्लिक और सोफिस्टिकेटेड है।

इसमें आगे की तरफ क्रोम सराउंड के साथ एक बड़ी ‘टाइगर-नोज’ ग्रिल, चंकी सिल्वर स्किड प्लेट और ‘इनवर्टेड एल-शेप’ डीआरएल के साथ वर्टिकल एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं।

साइड से यह पुल-टाइप डोर हैंडल, रूफ रेल्स और ब्लैक क्लेडिंग के साथ काफी कन्वेंशनल दिखती है।

भारत में किआ एसयूवी कार में 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं जो इसे शार्प लुक देते हैं।

पीछे का हिस्सा भी सिंपल और ट्रेडिशनल है, जिसमें दो हिस्सों में बंटे स्कवायर-ऑफ एलईडी टेललैंप्स, एक बड़ा रियर स्पॉइलर, बंपर पर क्रोम इनसर्ट, और नीचे की तरफ रिवर्स लैंप्स दिए गए हैं।

साइज: लंबाई: 4815 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1900 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1700 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2815 मिलीमीटर

कलर ऑप्शन

सोरेंटो कार 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है:

ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

प्यूटर ऑलिव

ग्रेविटी ग्रे

इंपेरियल ब्लू

मैग्मा रेड

आइवरी सिल्वर

ऑरोरा ब्लैक पर्ल

डार्क गन मेटल

हमारी पसंद: हमें लगता है कि सोरेंटो अपने ग्रेविटी ग्रे शेड में सबसे अच्छी लगती है जो इसके स्लीक और एलिगेंट डिजाइन में स्पोर्टीनेस का टच देता है।

केबिन

सोरेंटो के केबिन में मुकाबले में मौजूद कारों की तरह शानदार लुक के बजाय कंजर्वेटिव लुक की तरफ ध्यान दिया गया है।

डैशबोर्ड में स्लीक डिजाइन, सॉफ्ट-टच मैटेरियल और इंफोटेनमेंट सिस्टम व इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है।

आपको ड्यूल-टोन लेदरेट चढ़ा 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है।

केबिन में ड्यूल-टोन बैज और ब्लैक थीम दी गई है। इसमें आपको 6 सीटर और 7 सीटर लेआउट का विकल्प मिलता है। 6 सीटर सोरेंटो में दूसरी पंक्ति के पैसेंजर के लिए कैप्टन सीटें दी गई हैं।

केबिन में कई स्टोरेज स्पेस हैं जो एसयूवी की प्रैक्टिकैलिटी को बढ़ाते हैं।

बूट स्पेस

सभी सीटें ऊपर करने पर सोरेंटो में 179 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तीसरी पंक्ति की सीटों को फोल्ड करने पर बूट स्पेस बढ़कर 608 लीटर हो जाता है।

फीचर और सेफ्टी

यह सिंपल दिखती है, लेकिन किआ ने सोरेंटो में ढेर सारी टेक्नोलॉजी दी है।

इसके हाइलाइट्स फीचर में 12.3-लीटर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक बड़ा 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आपको बोस साउंड सिस्टम और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले कनेक्टिविटी भी मिलती है।

अन्य फीचर में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीट, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फोन चार्जर, कीलेस एंट्री, डिजिटल आईआरवीएम, हेड्स-अप डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 8 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

क्रैश टेस्ट रेटिंग: सोरेंटो को यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो पैसेंजर की सुरक्षा पुख्ता करते हैं।

इंजन

सोरेंटो में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और डीजल इंजन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है, साथ ही ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी है। यहां देखिए इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 2.2-लीटर डीजल पावर 238 पीएस 202 पीएस टॉर्क 380 एनएम 441 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एटी 8-स्पीड डीसीटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव

एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कंपेरिजन

किआ सोरेंटो का मुकाबला एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी, जीप मेरिडियन, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टाटा सफारी जैसी एसयूवी कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना

भारत में किआ की दूसरी कारों के विपरीत, सोरेंटो अलग अप्रोच के साथ आई है। यह ज्यादा फ्यूचरिस्टिक स्टाइल और जबरदस्त टेक्नोलॉजी पर फोकस करने के बजाय, सेगमेंट में उस स्पेस को भरना चाहती है जिसे अभी भी कम सर्विस मिल रही है। कई वेरिएंट, ज्यादा माइलेज वाले स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन, और आरामदायक केबिन के साथ, ऐसा लगता है कि यह कंपनी के लिए हिट प्रोडक्ट साबित होगी।

आप नई किआ सोरेंटो के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं!